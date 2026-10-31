통한의 3실책... 삼성, 결국 5차전 벼랑 끝 승부

삼성라이온즈

플레이오프 4차전에서 통한의 3실책으로 삼성은 패하고 말았다삼성이 플레이오프 4차전에서 한국시리즈 진출 확정을 짓지 못했다. 실책 3개가 너무나도 뼈가 아팠다. 이제는 삼성도 벼랑 끝에 처한 상태다.삼성은 30일 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 4차전 KIA와의 경기에서 2 대 4로 패하고 말았다.삼성은 1차전에서 패했지만, 2차전과 3차전을 연달아 승리하며 상승세를 탔었다. 심지어 4차전 선발이었던 페덱도 5.1이닝 1실점(1자책)으로 호투하며 KIA 포비아 극복에 성공을 했다.타선도 2회에 류지혁의 1타점 적시타, 6회에 최형우의 솔로포가 나오면서 2vs1로 리드를 한 상태였다. 타이트한 스코어지만, 불펜진도 나름 자기 역할을 해주었다. 그러나 수비가 발목을 잡았다.실책의 시작은 5회였다. 5회말 1vs1 동점 상황에서 2사 때 박재현이 1루수 앞 땅볼을 쳤으나 디아즈가 포구 실책을 하면서 주자를 내보내고 말았다. 설상가상 김도영에게 안타를 맞으며 2, 3루의 위기를 자초했다. 다행히 카스트로를 4구 삼진으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.두 번째 실책은 6회였다. 6회말 2vs1 리드 상황에서 1사 1루 때 한준수가 안타를 쳤다. 이때 2루수 류지혁이 3루 송구 실책을 범하면서 2, 3루가 되고 말았다. 여기서 삼성은 선발 페덱을 내리고 '필승 카드' 이승민을 조기 투입했다.이승민은 하주석을 1루수 땅볼로 유도하며 아웃카운트 하나를 잡았다. 하지만 김태군에게 몸에 맞는 공을 허용하며 만루가 되었다. 다행히 대타 김호령을 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.세 번째 실책은 7회였다. 7회말 2 대 1 리드 상황에서 1사 때 김도영을 3루수 땅볼로 유도했다. 그런데 김영웅이 포구 실책을 범하더니, 2루까지 진루를 허용하고 말았다. 이는 대참사로 이어졌다. 카스트로에게 1타점 적시타를 맞으며 2 대 2 동점을 허용하고 말았다.후속타자 나성범을 삼진으로 처리했으나 김선빈에게 안타를 맞으며 2사 1, 3루가 되고 말았다. 여기서 삼성은 이재희로 투수를 교체했지만, 소용이 없었다. 한준수가 1타점 적시타를 치며 2 대 3으로 역전을 허용하고 말았다. 뒤이어 하주석도 1타점 적시타를 치며 2 대 4가 되었다. 김영웅의 포구 실책이 큰 사고로 이어져버렸다.리드에 성공한 KIA는 8회부터 마무리 전상현을 내세웠다. 설상가상 삼성 타선도 전상현에게 2이닝 동안 완벽하게 봉쇄당하고 말았다. 결국엔 4차전을 내주고 말았다.경기 종료 후 삼성 박진만 감독은 "단기전에서는 수비가 중요하다는 것을 이번 경기를 보고 확실히 느꼈다. 나뿐만 아니라 선수들도 분명히 잘 느꼈을 거라고 본다. 대구에서 꼭 이길 수 있도록 준비 잘 시키겠다"라고 말했다.실제로 삼성은 이번 플레이오프 4경기에서 도합 7개의 실책을 범했다. KIA가 플레이오프 4경기에서 도합 실책이 1개인 것과 비교하면, 수비가 너무나도 허술했다. 수비에서의 보완이 절실하다.마지막으로 삼성 팬들에게 "5차전까지 가게 되었는데, 대구에서 팬들께 좋은 선물해서 올해 끝까지 계속 경기할 수 있도록 준비 잘하겠다"라고 말했다.