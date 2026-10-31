'강이슬 떠난' KB, '허박 콤비'로 2연패 도전

한국여자농구연맹

허예은은 지난 시즌 박지수가 부상으로 뛰지 못했던 챔프전에서 뛰어난 활약으로 KB를 우승으로 이끌며 MVP에 선정됐다.KB는 지난 시즌이 끝난 후 팀의 삼각편대 중 두 날개 박지수와 강이슬이 동시에 FA 자격을 얻었다. 마음으로는 두 선수를 모두 잡고 싶었지만 연봉 상한선(14억 원)을 고려해야 했던 KB는 팀의 운명을 바꿔 놓은 박지수와 우선적으로 협상할 수 밖에 없었다. 박지수는 지난 5월 KB와 2년 10억 원에 FA계약을 체결했지만 그 사이 강이슬은 우리은행으로 이적하면서 KB는 이번 시즌 전력 약화가 불가피해졌다.강이슬을 붙잡지 못한 것은 KB에 큰 불행이지만 그래도 FA 시장에서 거의 모든 구단으로부터 러브콜을 받았던 간판스타 박지수를 지켜낸 것은 매우 다행스러운 일이다. 185cm가 넘는 센터조차 흔치 않은 WKBL에서 197cm의 신장을 가진 박지수를 제어할 수 있는 선수는 사실상 없다고 봐도 무방하다. 실제로 KB는 박지수가 풀타임으로 활약했던 시즌에 단 한 번도 승률 7할 밑으로 내려간 적이 없었다.강이슬이 떠난 KB가 이번 시즌에도 강력한 우승후보로 분류되는 것은 박지수의 재계약과 함께 지난 시즌 파이널 MVP에 선정됐던 허예은의 기량이 절정에 올랐기 때문이다. 어시스트 1위 5회에 빛나는 라이벌 안혜지(BNK 썸)를 제치고 최근 두 시즌 연속 어시스트 여왕에 등극한 허예은은 과감한 돌파와 영리한 패스는 물론이고 2024-2025 시즌 29.2%였던 3점슛 성공률을 지난 시즌 37.3%로 끌어 올렸다.KB는 박지수와 허예은으로 구성된 원투펀치 외에도 뛰어난 앞선 수비와 활동량을 보였던 아시아쿼터 사카이 사라와 재계약했고 지난 시즌 괄목할 만한 성장을 보여준 이채은, 내외곽에서 고르게 활약한 송윤하 등 젊은 선수들의 활약도 돋보였다. 여기에 KB는 부상으로 오랜 기간 고전했다가 지난 시즌 26경기에 출전하며 부활 조짐을 보인 180cm의 장신가드 윤예빈을 FA로 영입해 가드진의 미스매치 약점을 메웠다.KB는 박지수 입단 후 3번의 챔프전 우승과 4번의 준우승을 차지할 정도로 WKBL을 대표하는 강팀으로 군림했지만 아직 연속 우승 기록은 한 번도 없었다. KB로서는 강이슬이 빠진 이번 시즌 챔프전 우승을 달성한다면 우리은행의 시대가 끝난 이후 WKBL의 새로운 지배자로 확실히 인정받을 수 있다. 연속 우승에 도전하는 김완수 감독과 KB 선수들의 플레이에 여자농구 팬들의 관심이 집중되는 이유다.