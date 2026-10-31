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'강이슬 떠난' KB, '허박 콤비'로 2연패 도전

'강이슬 떠난' KB, '허박 콤비'로 2연패 도전

[KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 미리보기 ⑥] 청주 KB 스타즈

양형석(utopia697)
26.10.31 10:16최종업데이트26.10.31 10:16
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농구에서 위대한 레전드들은 항상 그에 버금가는 뛰어난 콤비, 또는 조력자가 있었다. 미국프로농구(NBA)의 '올타임 넘버원' 마이클 조던 옆에는 스코티 피펜이라는 역대 최고의 조력자가 있었고 '공룡센터' 샤킬 오닐도 또 다른 슈퍼스타인 '블랙 맘바' 고 코비 브라이언트와 함께 NBA 3연패를 이뤄냈다. 국내에서도 허재 옆에 강동희라는 콤비가 없었다면 그에게 '농구 대통령'이라는 수식어가 붙기는 쉽지 않았을 수도 있다.

현재 여자프로농구에서 가장 독보적인 지배력을 가지고 있는 선수는 단연 KB 스타즈의 '국보센터' 박지수다. 그리고 박지수의 옆에는 3점슛 여왕 9회에 빛나는 한국여자농구연맹(WKBL) 최고의 3점슈터 강이슬(우리은행 우리WON)이 있었다. 2021-2022 시즌에 결성된 박지수-강이슬 콤비는 5시즌을 함께 뛰면서 두 번의 챔프전 우승과 한 번의 준우승을 합작했다. 그야말로 WKBL에서는 '존재 자체가 반칙'이었던 콤비였던 셈이다.

하지만 WKBL을 호령하던 박지수-강이슬 콤비는 지난 5월 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 강이슬이 계약 기간 4년, 첫 해 연봉 4억2000만 원을 받고 우리은행으로 이적하면서 해체됐다. 이제 박지수는 지난 시즌 챔프전 MVP이자 리그 정상급 포인트가드로 성장한 허예은과 원투펀치를 구성하게 됐다. 과연 강이슬이라는 최고의 슈터가 떠난 KB는 이번 시즌 연속 우승을 차지하면서 2020년대 최강팀 임을 증명할 수 있을까.

박지수 뛰지 못한 챔프전에서 3연승으로 우승

'국보센터' 박지수는 풀타임으로 활약했던 7시즌 동안 무려 5번의 정규리그 MVP를 수상했다.
'국보센터' 박지수는 풀타임으로 활약했던 7시즌 동안 무려 5번의 정규리그 MVP를 수상했다.한국여자농구연맹

농구대잔치 시절 3번의 우승을 차지하며 삼성생명과 함께 여자농구의 명문팀으로 군림하던 KB는 프로 출범 후 20년 동안 챔프전 우승과 인연을 맺지 못했다. 특히 2006년 여름리그에서는 '바스켓퀸' 정선민과 203cm의 신장을 자랑하던 '러시아 특급' 마리아 스테파노바, '리바운드 여왕' 신정자로 이어지는 막강한 골밑 라인업을 구축하며 정규리그 우승을 차지했지만 챔프전에서 삼성생명 블루밍스에 2승3패로 패했다.

그렇게 우승에 목말라 있던 KB는 2016-2017 시즌 신인 드래프트에서 1순위로 성인 대표팀의 주전센터로 활약하던 분당 경영고의 특급 유망주 박지수를 지명하면서 팀의 운명이 완전히 달라졌다. 박지수의 두 번째 시즌 챔프전에 진출해 우리은행 통합 6연패의 희생양이 됐던 KB는 박지수가 정규리그 MVP에 선정된 2018-2019 시즌 챔프전에서 삼성생명에 3연승을 거두면서 프로 출범 후 첫 우승을 차지했다.

KB는 박지수의 2년 차 시즌이었던 2017-2018 시즌부터 2021-2022 시즌까지 5시즌 연속 7할 이상의 승률을 기록하며 우리은행과 함께 WKBL을 양분했고 2021-2022 시즌에는 두 번째 우승을 차지했다. 2022-2023 시즌 10승20패(승률 .333)에 그치며 봄 농구 진출에 실패한 KB는 2024-2025 시즌에도 12승18패(승률 .400)로 부진했는데 KB가 부진한 두 시즌은 모두 박지수가 부상과 유럽 진출로 자리를 비웠던 시기였다.

지난 시즌을 앞두고 박지수가 짧은 유럽 생활을 마치고 복귀하면서 KB는 대부분의 농구팬들로부터 '우승후보 0순위'로 평가받았다. 실제로 KB는 시즌 초반 박지수가 신우신염(신장에 염증이 생기는 증세)으로 6경기에 결장했음에도 정규리그 1위를 차지했다. 박지수는 정규리그에서 평균 23분21초만 소화하고도 득점 3위(16.54점)와 리바운드 2위(10.08개),블록슛 1위(1.71개)를 기록하며 5번째 정규리그 MVP에 선정됐다.

플레이오프에서 우리은행에 2연승을 거둔 KB는 삼성생명과의 챔프전을 앞두고 박지수가 발목 부상을 당하는 대형 악재를 맞았다. 박지수는 끝내 챔프전에서 단 1초도 코트를 밟지 못했지만 포인트가드 허예은이 챔프전 3경기에서 16득점5.7어시스트 3점슛 성공률 47.37%로 KB의 3연승을 이끌면서 챔프전 MVP에 선정됐다. 'KB 전력의 반'으로 불리는 박지수가 뛰지 못한 챔프전에서 만들어낸 통산 3번째 우승이었다.

강이슬 떠났지만 박지수-허예은 콤비 건재

허예은은 지난 시즌 박지수가 부상으로 뛰지 못했던 챔프전에서 뛰어난 활약으로 KB를 우승으로 이끌며 MVP에 선정됐다.
허예은은 지난 시즌 박지수가 부상으로 뛰지 못했던 챔프전에서 뛰어난 활약으로 KB를 우승으로 이끌며 MVP에 선정됐다.한국여자농구연맹

KB는 지난 시즌이 끝난 후 팀의 삼각편대 중 두 날개 박지수와 강이슬이 동시에 FA 자격을 얻었다. 마음으로는 두 선수를 모두 잡고 싶었지만 연봉 상한선(14억 원)을 고려해야 했던 KB는 팀의 운명을 바꿔 놓은 박지수와 우선적으로 협상할 수 밖에 없었다. 박지수는 지난 5월 KB와 2년 10억 원에 FA계약을 체결했지만 그 사이 강이슬은 우리은행으로 이적하면서 KB는 이번 시즌 전력 약화가 불가피해졌다.

강이슬을 붙잡지 못한 것은 KB에 큰 불행이지만 그래도 FA 시장에서 거의 모든 구단으로부터 러브콜을 받았던 간판스타 박지수를 지켜낸 것은 매우 다행스러운 일이다. 185cm가 넘는 센터조차 흔치 않은 WKBL에서 197cm의 신장을 가진 박지수를 제어할 수 있는 선수는 사실상 없다고 봐도 무방하다. 실제로 KB는 박지수가 풀타임으로 활약했던 시즌에 단 한 번도 승률 7할 밑으로 내려간 적이 없었다.

강이슬이 떠난 KB가 이번 시즌에도 강력한 우승후보로 분류되는 것은 박지수의 재계약과 함께 지난 시즌 파이널 MVP에 선정됐던 허예은의 기량이 절정에 올랐기 때문이다. 어시스트 1위 5회에 빛나는 라이벌 안혜지(BNK 썸)를 제치고 최근 두 시즌 연속 어시스트 여왕에 등극한 허예은은 과감한 돌파와 영리한 패스는 물론이고 2024-2025 시즌 29.2%였던 3점슛 성공률을 지난 시즌 37.3%로 끌어 올렸다.

KB는 박지수와 허예은으로 구성된 원투펀치 외에도 뛰어난 앞선 수비와 활동량을 보였던 아시아쿼터 사카이 사라와 재계약했고 지난 시즌 괄목할 만한 성장을 보여준 이채은, 내외곽에서 고르게 활약한 송윤하 등 젊은 선수들의 활약도 돋보였다. 여기에 KB는 부상으로 오랜 기간 고전했다가 지난 시즌 26경기에 출전하며 부활 조짐을 보인 180cm의 장신가드 윤예빈을 FA로 영입해 가드진의 미스매치 약점을 메웠다.

KB는 박지수 입단 후 3번의 챔프전 우승과 4번의 준우승을 차지할 정도로 WKBL을 대표하는 강팀으로 군림했지만 아직 연속 우승 기록은 한 번도 없었다. KB로서는 강이슬이 빠진 이번 시즌 챔프전 우승을 달성한다면 우리은행의 시대가 끝난 이후 WKBL의 새로운 지배자로 확실히 인정받을 수 있다. 연속 우승에 도전하는 김완수 감독과 KB 선수들의 플레이에 여자농구 팬들의 관심이 집중되는 이유다.


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