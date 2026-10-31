'강이슬 떠난' KB, '허박 콤비'로 2연패 도전

농구에서 위대한 레전드들은 항상 그에 버금가는 뛰어난 콤비, 또는 조력자가 있었다. 미국프로농구(NBA)의 '올타임 넘버원' 마이클 조던 옆에는 스코티 피펜이라는 역대 최고의 조력자가 있었고 '공룡센터' 샤킬 오닐도 또 다른 슈퍼스타인 '블랙 맘바' 고 코비 브라이언트와 함께 NBA 3연패를 이뤄냈다. 국내에서도 허재 옆에 강동희라는 콤비가 없었다면 그에게 '농구 대통령'이라는 수식어가 붙기는 쉽지 않았을 수도 있다.
현재 여자프로농구에서 가장 독보적인 지배력을 가지고 있는 선수는 단연 KB 스타즈의 '국보센터' 박지수다. 그리고 박지수의 옆에는 3점슛 여왕 9회에 빛나는 한국여자농구연맹(WKBL) 최고의 3점슈터 강이슬(우리은행 우리WON)이 있었다. 2021-2022 시즌에 결성된 박지수-강이슬 콤비는 5시즌을 함께 뛰면서 두 번의 챔프전 우승과 한 번의 준우승을 합작했다. 그야말로 WKBL에서는 '존재 자체가 반칙'이었던 콤비였던 셈이다.
하지만 WKBL을 호령하던 박지수-강이슬 콤비는 지난 5월 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 강이슬이 계약 기간 4년, 첫 해 연봉 4억2000만 원을 받고 우리은행으로 이적하면서 해체됐다. 이제 박지수는 지난 시즌 챔프전 MVP이자 리그 정상급 포인트가드로 성장한 허예은과 원투펀치를 구성하게 됐다. 과연 강이슬이라는 최고의 슈터가 떠난 KB는 이번 시즌 연속 우승을 차지하면서 2020년대 최강팀 임을 증명할 수 있을까.
박지수 뛰지 못한 챔프전에서 3연승으로 우승