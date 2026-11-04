내란 뒤 광장을 말하는데 왜 탈 쓴 사람들이 필요했을까

마침 내 극장

다큐 상영 뒤 이어진 감독과의 대화 모습이쯤에서 다시 제목 '광장 탈 광장'을 떠올린다. 앞의 광장과 뒤의 광장 사이 위치한 탈은 그저 이제는 박물관에나 걸려 있는 그 탈만은 아닌 것처럼 보인다. 벗어날 탈(脫), 앞의 광장을 벗어나 뒤의 광장으로 향하자는 제언이라면 어떨까. 연결과 유대 없는 각개 시민들의 일회적, 혹은 다회적 모임으로써의 광장을 벗어나 진실로 하나 되는 전대의 광장을 되찾자는 요구 말이다. 실험영화, 미디어아트라 분류할 수 있을 이 짤막한 영상은 그렇게 현실화되리라 기대하기 어려우나 그래서 더 소중한 작은 소망의 분출로써 읽어낼 수 있겠다.<광장 탈 광장>은 마침 내 극장이 신진작가를 발굴해 소개하는 '마침 내 발견' 섹션에 든 일곱 편의 단편 다큐 중 하나다. 이론을 공부하는 학생으로 전업 감독을 꿈꾸지는 않는다는 김태현의 작업은 어쩌면 그 같은 이유가 영향을 미친 결과로써 통상의 광장을 다룬 다큐와는 다른 감각을 드러낸다. 이제껏 광장을 다룬 다큐가 이쪽과 저쪽 가운데 한 편에 서서 내부자의 기록물로 기능했다면, <광장 탈 광장>은 현재의 광장이 품지 못한 것, 혹은 그 광장 가운데 어느 쪽에도 속하지 못한 회색인의 감각이 존재한다는 사실을 확인하게 한다.바로 이 같은 이유로 작품 상영 뒤 이 영화의 자세며 문법을 비판하는 시각도 적잖았다. 그리고 이를 옹호하며 이 같은 작품이 갖는 위상의 독특함과 고유함, 그를 포용해야 하는 의미를 찾는 입장 또한 있었다. 나는 그 모두가 자유롭게 터져나와 한 자리서 공유되는 순간이야말로 마침 내 극장이 이뤄낸 작지만 소중한 다큐와 비평의 광장이 아닌가, 그런 생각이 들었다. 기존 양식화된 영화제와 관객과의 대화에서 탈(脫)하여 이뤄내는 비평하고 반박하며 밀치고 와락 안는 그런 광장 말이다. 이것이 단 사흘 간 펼쳐졌다 문을 닫은 마침 내 극장의 기억을 공 들여 쓰는 이유다. 마침 내 극장, 그곳에 잠시 잠깐 광장이 있었으므로.