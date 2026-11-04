내란 뒤 광장을 말하는데 왜 탈 쓴 사람들이 필요했을까

올해 '마침 내 극장'이 발굴한 7편의 단편 다큐, 상영 기회를 잡기 어려운 신진 창작자를 소개하는 귀한 자리에 <광장 탈 광장>이 들었다. 윤석열 정권의 내란 뒤 탄핵심판이 결론나기까지, 서울 광장의 풍경은 한국 독립 다큐에선 꽤나 흔한 이미지가 됐다. 수많은 작가들이 저마다 카메라를 들고 광장으로 향한 때문이겠다. 그러나 당시 많은 카메라를 든 작가가 선 자리, 또 이들이 담아낸 피사체는 대체로 비슷하고 약간만 다를 뿐이다. 그것은 과연 마땅한 일인가. 그 광장에는 이쪽과 저쪽 말고, 다른 자리와 다른 풍경은 없었던 것일까. <광장 탈 광장>이 흥미로운 건 바로 이 지점에 있다.
시작은 이렇다. 엄지와 검지를 둥글게 말아 두 눈 앞에 가져다 댄다. 렌즈도 확대경도 없는 손으로 만든 쌍안경이지만 그래도 나름의 효과는 있다. 쌍안경 바깥의 시야가 제한되고 오로지 동그라미 안에 든 것만이 보이는 때문이다. 배제는 선택의 다른 이름이다. 손으로 만든 쌍안경이 덜어낸 것이 도리어 안에 든 것을 도드라지게 한다.
마침 내 극장이 발굴한 신예, 김태현의 단편영화 <광장 탈 광장>은 누군지 알 수 없는 이가 제 눈에 손으로 만든 쌍안경을 가져다 대고서 카메라를 바라보는 모습으로 출발한다. 채 5초도 되지 않는 짧은 오프닝을 구태여 삽입한 이유는 무엇일까. 그가 쌍안경 너머로 바라보는 풍경 안엔 무엇이 담겼는가. 이어지는 영상 속 피사체거나 스크린 바깥의 관객, 둘 중 하나란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있을 테다.