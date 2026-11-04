사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 내란 뒤 광장을 말하는데 왜 탈 쓴 사람들이 필요했을까

내란 뒤 광장을 말하는데 왜 탈 쓴 사람들이 필요했을까

[김성호의 씨네만세 1490] 3회 마침 내 극장 '마침 내 발견' <광장 탈 광장>

김성호(starsky216)
26.11.04 09:18최종업데이트26.11.04 09:18
구글 검색 선호 출처로 추가
올해 '마침 내 극장'이 발굴한 7편의 단편 다큐, 상영 기회를 잡기 어려운 신진 창작자를 소개하는 귀한 자리에 <광장 탈 광장>이 들었다. 윤석열 정권의 내란 뒤 탄핵심판이 결론나기까지, 서울 광장의 풍경은 한국 독립 다큐에선 꽤나 흔한 이미지가 됐다. 수많은 작가들이 저마다 카메라를 들고 광장으로 향한 때문이겠다. 그러나 당시 많은 카메라를 든 작가가 선 자리, 또 이들이 담아낸 피사체는 대체로 비슷하고 약간만 다를 뿐이다. 그것은 과연 마땅한 일인가. 그 광장에는 이쪽과 저쪽 말고, 다른 자리와 다른 풍경은 없었던 것일까. <광장 탈 광장>이 흥미로운 건 바로 이 지점에 있다.

시작은 이렇다. 엄지와 검지를 둥글게 말아 두 눈 앞에 가져다 댄다. 렌즈도 확대경도 없는 손으로 만든 쌍안경이지만 그래도 나름의 효과는 있다. 쌍안경 바깥의 시야가 제한되고 오로지 동그라미 안에 든 것만이 보이는 때문이다. 배제는 선택의 다른 이름이다. 손으로 만든 쌍안경이 덜어낸 것이 도리어 안에 든 것을 도드라지게 한다.

마침 내 극장이 발굴한 신예, 김태현의 단편영화 <광장 탈 광장>은 누군지 알 수 없는 이가 제 눈에 손으로 만든 쌍안경을 가져다 대고서 카메라를 바라보는 모습으로 출발한다. 채 5초도 되지 않는 짧은 오프닝을 구태여 삽입한 이유는 무엇일까. 그가 쌍안경 너머로 바라보는 풍경 안엔 무엇이 담겼는가. 이어지는 영상 속 피사체거나 스크린 바깥의 관객, 둘 중 하나란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있을 테다.

광장 탈 광장 스틸컷
광장 탈 광장스틸컷마침 내 극장

광장을 요란하게 침범하는 콜라주

<광장 탈 광장>은 제목에서부터 두 개의 광장을 전제한다. 하나는 12·3 내란을 전후한 대한민국 6공화국의 광장이고, 다른 하나는 이제는 실전된 지난 시대 한반도 경기지방의 광장이다. 두 광장 사이에 영화는 '탈'이라는 한 글자를 두고 있는데, 영화 가운데 얼굴에 쓰는 '탈'이 등장하므로 우선은 '두 광장과 그 사이 위치한 탈'에 대한 이야기로 읽어낼 수가 있겠다.

우선 눈에 띄는 것은 영상 가운데 삽입한 콜라주 기법이랄까, 실사로 찍어낸 영상 위에 틈입해오는 종이 질감의 작업물이다. 붉고 노랗고 검고 하얀 온갖 종이를 잡아 찢어 붙였는데, 이따금씩 읽어낼 수 있는 문자로 보건대 본래는 시위에 쓴 피켓이나 시사잡지가 아니었을까. 무튼 가만히 두면 읽기라도 편하겠건만, 초당 여러 장을 이어 붙여 자꾸만 깜빡거리는 통에 실재하는 세상 가운데 균열을 내려는 움직임 정도만 읽어낼 수 있을 뿐이다.

그렇다. 다분히 의도적인 콜라주는 영화 가운데 광장의 구호와 호응하는 사람들 곁에서 격렬히 반응한다. 마치 광물처럼 존재하던 바이러스가 숙주가 될 세포를 만나면 생명체처럼 활발히 움직이듯이 구호를 외치고 광장 가운데서 연대와 저항을 하는 이들에게서만 제 붉고 누렇고 하얗고 검음을 선명히 드러내는 것이다.

광장 탈 광장 스틸컷
광장 탈 광장스틸컷마침 내 극장

이 광장엔 있고, 저 광장엔 없는 것

다음으로 드러나는 건 소리다. 여전히 광장을 비추는 영상 위로 소리를 연습하는 누군가의 목소리가 삽입되더니 아예 탈춤이랄까 전통이라 부를 법한, 이제는 간신히 명맥만 잇고 있는 옛 놀이가 끼어든다. 국립 박물관들과 유산청 등지에서 얻은 오랜 영상들은 이 영화가 아니라면 오랜 잠에서 깨었을 리 없는 낡은 것들이다.

달리 말하면 누구도 더는 찾지 않는 잊힌 기록이다. 장구와 꽹가리와 북을 치는 사람들, 없으면 박수라도 치는 사람들이 서로 어우러져 한 판 놀이를 벌인다. 웃음과 웃음으로 서로를 대하고 춤사위에 끼어들어 어깨춤을 춘다. 이들이 이루는 진또배기 광장을 보고 있자면, 앞의 광장에 무언가 중한 것이 빠져 있단 걸 깨닫게 된다. 시민이 모여 정치적 의사를 표출하는 너른 터에서 정치적 승리를 거둔 역사가 없지 않지만, 과연 그곳에 너와 나의 연결과 유대가 있었는가를 되묻을 밖에 없는 것이다.

이후로 영화가 비추는 광장은 전반부와는 전혀 다른 무엇처럼 보인다. 갈수록 줄어들던 콜라주는 이제 더는 없다. 공고한 실제 세계만 존재할 뿐이다. 자리를 지키는 경찰들, 기동대와 정보과 형사, 환경미화원, 오가는 행인, 좌우를 막론하고 스피커를 들고 부르짖거나 우렐레를 들고 노래를 부르는 이가 없지 않지만 걸음을 멈추고 귀담아 듣는 청중은 아예 없는 것도 같다. 서로가 서로의 일을 할 뿐이다. 각자가 각자의 직분에, 욕망에, 삶에 충실할 뿐이다. 소리는 공허하고 실사 화면은 이제 더는 깨어지지 않는다. 안온하고 질서 있는 세상은 동시에 열망도 희망도 없는 세계처럼 보인다.

마침 내 극장 다큐 상영 뒤 이어진 감독과의 대화 모습
마침 내 극장다큐 상영 뒤 이어진 감독과의 대화 모습마침 내 극장

벗어날 탈(脫)로써 읽어내기

이쯤에서 다시 제목 '광장 탈 광장'을 떠올린다. 앞의 광장과 뒤의 광장 사이 위치한 탈은 그저 이제는 박물관에나 걸려 있는 그 탈만은 아닌 것처럼 보인다. 벗어날 탈(脫), 앞의 광장을 벗어나 뒤의 광장으로 향하자는 제언이라면 어떨까. 연결과 유대 없는 각개 시민들의 일회적, 혹은 다회적 모임으로써의 광장을 벗어나 진실로 하나 되는 전대의 광장을 되찾자는 요구 말이다. 실험영화, 미디어아트라 분류할 수 있을 이 짤막한 영상은 그렇게 현실화되리라 기대하기 어려우나 그래서 더 소중한 작은 소망의 분출로써 읽어낼 수 있겠다.

<광장 탈 광장>은 마침 내 극장이 신진작가를 발굴해 소개하는 '마침 내 발견' 섹션에 든 일곱 편의 단편 다큐 중 하나다. 이론을 공부하는 학생으로 전업 감독을 꿈꾸지는 않는다는 김태현의 작업은 어쩌면 그 같은 이유가 영향을 미친 결과로써 통상의 광장을 다룬 다큐와는 다른 감각을 드러낸다. 이제껏 광장을 다룬 다큐가 이쪽과 저쪽 가운데 한 편에 서서 내부자의 기록물로 기능했다면, <광장 탈 광장>은 현재의 광장이 품지 못한 것, 혹은 그 광장 가운데 어느 쪽에도 속하지 못한 회색인의 감각이 존재한다는 사실을 확인하게 한다.

바로 이 같은 이유로 작품 상영 뒤 이 영화의 자세며 문법을 비판하는 시각도 적잖았다. 그리고 이를 옹호하며 이 같은 작품이 갖는 위상의 독특함과 고유함, 그를 포용해야 하는 의미를 찾는 입장 또한 있었다. 나는 그 모두가 자유롭게 터져나와 한 자리서 공유되는 순간이야말로 마침 내 극장이 이뤄낸 작지만 소중한 다큐와 비평의 광장이 아닌가, 그런 생각이 들었다. 기존 양식화된 영화제와 관객과의 대화에서 탈(脫)하여 이뤄내는 비평하고 반박하며 밀치고 와락 안는 그런 광장 말이다. 이것이 단 사흘 간 펼쳐졌다 문을 닫은 마침 내 극장의 기억을 공 들여 쓰는 이유다. 마침 내 극장, 그곳에 잠시 잠깐 광장이 있었으므로.

마침 내 극장 포스터
마침 내 극장포스터마침 내 극장
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
마침내극장 김다영 광장탈광장 김태현 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 어디서도 볼 수 없는 단편 다큐, 너무나도 보여주고 싶어서