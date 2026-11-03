어디서도 볼 수 없는 단편 다큐, 너무나도 보여주고 싶어서

▲마침 내 극장포스터 마침 내 극장

비평은 응원의 다른 이름이다



몇 보 양보하여 이와 같은 목적에서 만든 영화가 현실의 문제를 효과적으로 표면화하지도 못했단 사실을 지적해 마땅하다. 영화는 '대륙 반대편'의 '옛 신화'에 기댄 '실험'영상으로써 완성됐다. 형식은 내용과 마찬가지로 목적에 조응해야 한다. 어째서 2026년 한국의 노동문제를 다루는 데 대륙 반대편의 옛 신화를 실험적으로 끌어와야만 했는가. 유일한 목표였다던 학장의 존재는 어째서 영화 가운데 등장하지 않는가. 그의 취향이며 선호 또한 왜 보여지지 않는가. 현실의 문제를 해소하기 위한 기획이 대학생 수준에서도 너무나 안이했음을 지적할 밖에 없다.



무엇보다 학내 감단직 노동자 문제는 벌써 십 수 년이 된 노동계의 해묵은 이슈다. 그 근간이 되는 것은 결국 노동의 외주화와 자본에 기울어 있는 법제, 또 법해석이다. 이에 대한 충실한 이해가 따랐다면 영화의 핵심 중 하나인 롱테이크신은 지금과는 완전히 다른 모양이었어야 마땅하다. 이 신이 겨냥한 것이 무어냐는 질문에 대하여 감독은 경비노동자의 경비 자체가 결코 법이 정한 감시단속적 노동처럼 쉽지 않다는 것을 드러내는 목적이었다고 언급하지만, 감시단속적 노동에서 정작 법적 쟁점이 되는 부분은 경비노동자가 분리수거나 시설관리 등 감시와 단속 외의 다른 노동을 사실상 수행하기도 하고, 비상시에 대비한 예비적 노동자 성격까지 갖는다는 사실이다. 그렇다면 이 영화는 기획부터 내용과 형식 모두에서 지나치게 안이한 선택의 결과라고밖에 보기 어렵다.



다큐를 향한 더 적극적이고 첨예한 비평을 요구한 마침 내 극장이기에 이 같은 비평을 적는 데 상당한 의의가 있다 여긴다. 그간 다큐가 지닌 형식과 구조, 미학 등의 결함에도 불구하고 다루는 소재에만 집중한다거나 작가의 수고에 존중만 표하는 데 그치는 비평이 관행적으로 자리 잡은 데 대하여 적잖은 다큐인들이 아쉬움을 표해왔다. 그와 같은 문제의식이 이어져 이번 행사에선 아예 포럼의 주제로까지 다뤄지기도 했던 일이다. 다큐를 전문으로 취급하는 마침 내 극장이 비평을 아예 행사의 주요한 축으로 들인 것도 그 때문이다.



나는 이 같은 요구에 대한 응답으로써 위와 같은 짧은 비평을 적는다. 마침 내 극장과 이곳에서 상영된 모든 작품을 비평으로써 응원하는 마음으로. 오늘 이룬 것과 이루지 못한 것까지도 모두 내일의 자양분이 되기를 기대하며.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기