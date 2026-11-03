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김성호의 씨네만세 어디서도 볼 수 없는 단편 다큐, 너무나도 보여주고 싶어서

어디서도 볼 수 없는 단편 다큐, 너무나도 보여주고 싶어서

[김성호의 씨네만세 1489] 3회 마침 내 극장 '마침 내 발견' <강성옥> <아르고스의 초소>

김성호(starsky216)
26.11.03 15:11최종업데이트26.11.03 15:11
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"'마침내 극장'일까, '마침 내 극장'일까. 영화를 사랑하는 사람이라면 누구나 한 번쯤 내 극장을 꿈꿉니다. 그런데 그 꿈은 내가 보고 싶은 영화를 내 공간에서 마음껏 보고 싶다는 것일까요, 내가 아끼는 영화를 누군가에게 보여주고 싶다는 것일까요. 저는 이 중의적인 이름이 바로 그 질문에 대한 답이라고 생각합니다. 보고 싶은 마음과 보여주고 싶은 마음이 '마침' 한자리에서 만나는 곳, 그래서 '마침내' 열리는 내 극장." (백재호 한국독립영화협회 이사장)

10월 23일부터 25일까지 일산 라페스타에서 진행된 다큐멘터리 영화제 '마침 내 극장', 이틀째 행사장에서 우연히 백재호 한국독립영화협회 이사장을 보았다. 영화제 같은 품위 있는 행사와는 전혀 어울리지 않는 이를 대동하고 있던 터라 그저 고개 숙여 인사만 나누고 지나쳤다.

그날 행사를 주최한 김다영 기획자가 말하기를, 백재호 이사장은 마침 내 극장이라는 이 작은 행사가 2017년 처음 문을 열었을 당시부터 오늘까지 모두 참석한 몇 안 되는 사람이다. 이렇다 할 기관 지원도 없이 제멋대로 기획하고 실행한 작은 상영회다. 그는 무엇을 기대하고 이 자그마한 행사를 꾸준히 찾았을까.

'마침 내 극장'이 무언가 중한 것을 지탱하고 있다고 보았던 걸까. 그게 궁금하여 이 영화제의 의미며 가치에 대해 몇 줄 써 달라 요청했다. 위와 같은 답이 돌아온 건 그로부터 이틀 뒤였다.

보고 싶은 마음과 보여주고 싶은 마음이 '마침' 한 자리에서 만나는 곳, '마침내' 이뤄진 그 귀한 장이 바로 마침 내 극장이라고 이야기한다. 수많은 영화제가 백가쟁명하듯이 일어서는 이 시대에 마침 내 극장이 갖는 특별한 지위가 있을까. 나는 그렇다고 믿는 쪽이다.

두드러지는 특징 한 가지는 이 행사가 그저 창작자의 작품을 선별하여 관객 앞에 내놓는 데서 그치지 않는다는 점에 있다. 장소 대관부터 영화 창작자에게 전시를 맡기고, 또 각종 포럼을 진행하는 기획에 이르기까지 정형화된 영화제에선 찾아보기 힘든 구석이 적지 않다.

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마침 내 극장 상가 공실 두 칸을 빌려 영화제를 진행했다.
마침 내 극장상가 공실 두 칸을 빌려 영화제를 진행했다.마침 내 극장

여기가 아니라면 만날 수 없는

이번 제3회 마침 내 극장엔 '마침 내 발견'이란 섹션이 있다. 발견이란 단어의 뜻에서 유추할 수 있듯, 다른 어디에서도 찾아보기가 쉽지 않은 신진작가 작품을 발굴해 선보이는 부문이다. 한국 다큐의 장 가운데 이제껏 없었던 주제, 담론, 시선, 형식, 감각을 가진 작가를 만날 수 있기를 기대하게 되는 건 이 영화제를 꾸려가는 이들의 현재와 지향에 신뢰를 가진 때문이겠다. 모두 일곱 편의 작품이 든 가운데, 오늘 씨네만세에선 그중 두 편을 추려 이야기해볼까 한다.

<강성옥>은 강경태 감독의 19분짜리 다큐멘터리 작품으로, 아버지인 강성옥씨의 일상을 담은 홈비디오 성격의 영화다. 제2차 인도차이나 전쟁, 한국서는 베트남전이라 불리는 전쟁의 참전용사이자 국가유공자, 고엽제피해자인 아버지의 일상을 그 아들이 직접 카메라를 들고서 기록했다. 아버지의 현실은 초라하다. 파킨슨 초기 진단을 받은 노인이 불편한 몸을 이끌고서 지내는 하루가 보는 이로 하여금 그 개별적 전사와는 상관없는 생의 감각을 일깨운다.

아들은 단 한 차례도 작가로서의 위치를 벗어나 아버지의 생활에 개입하지 않는다. 그가 그렇게까지 고수한 선이 무엇인지를, 아버지의 이름을 달아 명명한 영화를 만들면서까지 선을 긋고서 담아내려 한 것이 또한 무언지를 관객은 묻게 된다.

강성옥 포스터
강성옥포스터마침 내 극장

그토록 싫어했던 아버지인데

영화가 끝난 뒤 이어진 대화에서 감독은 말한다. 아버지를 증오했다고, 애증이란 흔한 낱말에 붙은 사랑 애(愛)자 조차도 그렇게 아니꼬워보였다고 말이다. '그래도 아버지'고, '가족이란 닮아간다'는 말이 싫어서 악착 같이 다른 사람이 되어야만 한다는 강박적 결심 또한 가졌다는 그의 모습이 또 다른 참전용사와 전쟁 후유증을 앓은 이들의 가족들 이야기와 겹쳐보이는 건 왜일까.

한편으로 감독은 파킨슨 환자로 곧 스스로 걸을 수조차 없게 되는 지난 어느 시점의 아버지에게 악착 같이 도움을 주지 않고 있는 카메라 뒤에 선 저 자신의 과거를 일견 후회하는 듯도 하다. 이 영화와 상영, 또 작품에 대해 말하는 과정이 감독 자신에게는 어떤 의미였을까. 아버지에 대한, 혹은 저 자신에 대한 이해나 대화의 시도였을까, 위로며 위안을 구하는 일이었을까. 아니면 각기 다른 삶의 형태를 끌어안아 긍정하는 일이 되었을까.

감독은 영화를 제작하기 10년 전인 2012년 촬영해둔 영상을 열어 2023년에야 편집해 작품을 완성했다고 말한다. 그리고 이 영화가 다시 3년의 시차를 두고서 마침 내 극장에 출품돼 상영되기에 이르렀다. 마침 내 극장을 통한 관객과의 만남이 그에겐 꽤 의미 깊은 일이었는지, 그는 이 영화제에 무게 있는 감사를 전하였다.

마침 내 극장 현장 사진
마침 내 극장현장 사진마침 내 극장

함량미달의 단편, 그러나...

다른 한 작품, <아르고스의 초소>는 내가 보기에는 아쉬움이 남는 작품이었다. 그런데 내 생각과 달리 현장에선 적잖은 호응을 얻었다. 엇갈리는 이해와 감상이 한 자리에서 모인다는 것, 또 어떤 영화가 서로 다른 평가를 이끌어낸다는 건 '창작의 끝에서, 비평의 시작으로'를 선전문구로 끄집어 낸 마침내 극장과 같은 자리에선 흥겹고 유쾌한 일이 된다.

영화는 한국예술종합학교 학생인 송정우 감독이 순수하게 학장에게 보내기 위한 목적으로 작업했다는 독특한 작업물이다. 학교가 경비노동자를 근로기준법이 정하는 규정의 적용대상이 아닌 감시단속직 노동자로써 그 처우를 열악하게 두는 것에 감독은 저항하고자 했다. 그 저항의 방식이 곧 영화란 점이 특기할 지점이다. 통상의 대자보며 집회, 법적 절차며 여론화 작업 대신에 영화를 찍어서 학장에게 보도록 해 깨우치게 한다는 것이 송 감독이 전한 영화의 목적이었다고 한다.

영화는 제목이 드러내듯 제우스와 그 애인 이오에 얽힌 그리스로마 신화를 가져와서 학교와 경비노동자 문제에 덧댄다. 헤라의 명에 따라 암소로 변한 이오를 감시하던 아르고스의 이름이 영화의 제목에 쓰인 것도 그 때문이다. 상당한 시간을 들여 찍어낸 롱테이크신과 AI로 생성한 흰 암소 등 실험적 성격이 짙은 영화 상영 뒤로 감독은 직접 제작한 PPT를 띄워놓고서 관객 앞에서 감단직 노동자 문제를 두고 학교와 밟은 일련의 과정을 소개해나간다. 영화가 선명한 파급을 일으킨 결과일까, 현장에선 몇몇 관객이 나서 작품과 그 효과를 지지하는 입장을 피력하기도 했다. 특히 감단직 노동자 문제를 몰랐다는 이들이 적지 않았던 것은 개인적으로는 꽤 놀라운 대목이었다.

그러나 비평가로서 <아르고스의 초소>에 대해서는 아쉬움을 지적하지 않을 수 없다. 우선 학장에게 영화를 보내 변화를 이끌어내겠다는 소기의 목적은 처음부터 달성하기 쉽지 않았을 것으로 보인다. 감독이 영화 상영 뒤 언급한 일련의 상황, 곧 학교의 틀에 박힌 대응 역시 어느 정도 예상할 수 있었던 결과다. 대학 내 감시·단속적 노동의 문제는 10여 년을 훌쩍 넘어 이미 법적 대응과 절차가 양식화 되어 있는 노동계의 오랜 쟁점이다. 학장 개인에게 영화를 보내는 방식으로 이러한 절차를 바꾸려 했다는 판단에는 다소 아쉬움이 남는다.

마침 내 극장 포스터
마침 내 극장포스터마침 내 극장

비평은 응원의 다른 이름이다

몇 보 양보하여 이와 같은 목적에서 만든 영화가 현실의 문제를 효과적으로 표면화하지도 못했단 사실을 지적해 마땅하다. 영화는 '대륙 반대편'의 '옛 신화'에 기댄 '실험'영상으로써 완성됐다. 형식은 내용과 마찬가지로 목적에 조응해야 한다. 어째서 2026년 한국의 노동문제를 다루는 데 대륙 반대편의 옛 신화를 실험적으로 끌어와야만 했는가. 유일한 목표였다던 학장의 존재는 어째서 영화 가운데 등장하지 않는가. 그의 취향이며 선호 또한 왜 보여지지 않는가. 현실의 문제를 해소하기 위한 기획이 대학생 수준에서도 너무나 안이했음을 지적할 밖에 없다.

무엇보다 학내 감단직 노동자 문제는 벌써 십 수 년이 된 노동계의 해묵은 이슈다. 그 근간이 되는 것은 결국 노동의 외주화와 자본에 기울어 있는 법제, 또 법해석이다. 이에 대한 충실한 이해가 따랐다면 영화의 핵심 중 하나인 롱테이크신은 지금과는 완전히 다른 모양이었어야 마땅하다. 이 신이 겨냥한 것이 무어냐는 질문에 대하여 감독은 경비노동자의 경비 자체가 결코 법이 정한 감시단속적 노동처럼 쉽지 않다는 것을 드러내는 목적이었다고 언급하지만, 감시단속적 노동에서 정작 법적 쟁점이 되는 부분은 경비노동자가 분리수거나 시설관리 등 감시와 단속 외의 다른 노동을 사실상 수행하기도 하고, 비상시에 대비한 예비적 노동자 성격까지 갖는다는 사실이다. 그렇다면 이 영화는 기획부터 내용과 형식 모두에서 지나치게 안이한 선택의 결과라고밖에 보기 어렵다.

다큐를 향한 더 적극적이고 첨예한 비평을 요구한 마침 내 극장이기에 이 같은 비평을 적는 데 상당한 의의가 있다 여긴다. 그간 다큐가 지닌 형식과 구조, 미학 등의 결함에도 불구하고 다루는 소재에만 집중한다거나 작가의 수고에 존중만 표하는 데 그치는 비평이 관행적으로 자리 잡은 데 대하여 적잖은 다큐인들이 아쉬움을 표해왔다. 그와 같은 문제의식이 이어져 이번 행사에선 아예 포럼의 주제로까지 다뤄지기도 했던 일이다. 다큐를 전문으로 취급하는 마침 내 극장이 비평을 아예 행사의 주요한 축으로 들인 것도 그 때문이다.

나는 이 같은 요구에 대한 응답으로써 위와 같은 짧은 비평을 적는다. 마침 내 극장과 이곳에서 상영된 모든 작품을 비평으로써 응원하는 마음으로. 오늘 이룬 것과 이루지 못한 것까지도 모두 내일의 자양분이 되기를 기대하며.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
마침내극장 김다영 강성옥 아르고스의초소 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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