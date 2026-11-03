어디서도 볼 수 없는 단편 다큐, 너무나도 보여주고 싶어서

"'마침내 극장'일까, '마침 내 극장'일까. 영화를 사랑하는 사람이라면 누구나 한 번쯤 내 극장을 꿈꿉니다. 그런데 그 꿈은 내가 보고 싶은 영화를 내 공간에서 마음껏 보고 싶다는 것일까요, 내가 아끼는 영화를 누군가에게 보여주고 싶다는 것일까요. 저는 이 중의적인 이름이 바로 그 질문에 대한 답이라고 생각합니다. 보고 싶은 마음과 보여주고 싶은 마음이 '마침' 한자리에서 만나는 곳, 그래서 '마침내' 열리는 내 극장." (백재호 한국독립영화협회 이사장)
10월 23일부터 25일까지 일산 라페스타에서 진행된 다큐멘터리 영화제 '마침 내 극장', 이틀째 행사장에서 우연히 백재호 한국독립영화협회 이사장을 보았다. 영화제 같은 품위 있는 행사와는 전혀 어울리지 않는 이를 대동하고 있던 터라 그저 고개 숙여 인사만 나누고 지나쳤다.
그날 행사를 주최한 김다영 기획자가 말하기를, 백재호 이사장은 마침 내 극장이라는 이 작은 행사가 2017년 처음 문을 열었을 당시부터 오늘까지 모두 참석한 몇 안 되는 사람이다. 이렇다 할 기관 지원도 없이 제멋대로 기획하고 실행한 작은 상영회다. 그는 무엇을 기대하고 이 자그마한 행사를 꾸준히 찾았을까.
'마침 내 극장'이 무언가 중한 것을 지탱하고 있다고 보았던 걸까. 그게 궁금하여 이 영화제의 의미며 가치에 대해 몇 줄 써 달라 요청했다. 위와 같은 답이 돌아온 건 그로부터 이틀 뒤였다.
보고 싶은 마음과 보여주고 싶은 마음이 '마침' 한 자리에서 만나는 곳, '마침내' 이뤄진 그 귀한 장이 바로 마침 내 극장이라고 이야기한다. 수많은 영화제가 백가쟁명하듯이 일어서는 이 시대에 마침 내 극장이 갖는 특별한 지위가 있을까. 나는 그렇다고 믿는 쪽이다.
두드러지는 특징 한 가지는 이 행사가 그저 창작자의 작품을 선별하여 관객 앞에 내놓는 데서 그치지 않는다는 점에 있다. 장소 대관부터 영화 창작자에게 전시를 맡기고, 또 각종 포럼을 진행하는 기획에 이르기까지 정형화된 영화제에선 찾아보기 힘든 구석이 적지 않다.
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