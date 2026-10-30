몸으로 빚어낸 망각, 그러나 결코 잊을 수 없었던 무언가

연극열전

피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진톰의 기억 여행을 따라가다 보니, 한 편의 고유한 연극이 여러 형태로 변형되며 전승·공연되는 과정을 보는 것 같은 느낌이 들기도 했다. 톰의 경험은 기억을 거쳐 윤색되고, 각색된다. 나아가 재구성되고, 재창작과 유사한 과정을 거치기도 한다. 그리고 끝내 소멸되기까지, 하나의 아름다운 연극의 일대기를 지켜보는 것 같았다.기억의 소멸은 자칫 동정과 연민을 불러올 수 있다. 만약 소멸하는 장면이 슬픈 감정으로 가득찰 경우, 관객은 감정에 집중해 인물을 놓치게 될 수도 있다. 하지만 <네이처 오브 포겟팅>은 이런 우려로부터 자유롭다. 톰의 기억이 사라지는 장면이 그 어떤 장면보다 아름답고 황홀하게 표현되기 때문이다.극중 톰의 기억을 상징적으로 보여주는 소재는 '의상'이다. 무대에 길게 위치한 행거에는 톰이 그동안 입어온 옷들이 가득 걸려있다. 이 의상들은 적재적소에 사용되다가, 극의 말미에 이르러 톰의 기억 속 인물들이 의상을 하나둘씩 위로 던진다. 의상은 바람에 휘날리고, 흩어지는 의상과 함께 톰의 기억도 희미해진다.이때 톰의 표정을 살펴보시길. 톰은 그 어느 때보다 환하게 웃고 있고, 몸을 바람에 맡긴 듯 자유롭게 흔든다. 톰은 망각 끝에야 비로소 자유로워진 듯 자기만의 세상을 부유한다. 망각은 벌이 아니라 축복일 수 있다는 말을, 필자는 그제서야 실감할 수 있었다.독창적인 연극 언어가 돋보이는 <네이처 오브 포겟팅>은 11월 29일까지 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 공연된다. 박정원, 전성우, 백성현이 각기 다른 매력으로 톰에 분한다.