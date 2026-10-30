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안지훈의 연극 읽기 몸으로 빚어낸 망각, 그러나 결코 잊을 수 없었던 무언가

몸으로 빚어낸 망각, 그러나 결코 잊을 수 없었던 무언가

[안지훈의 연극 읽기] 피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅>

안지훈(jh510)
26.10.30 18:32최종업데이트26.10.30 18:32
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피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진
피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진연극열전

지난 18일 관람한 연극 <네이처 오브 포겟팅>은 자신의 장르를 '피지컬 시어터'라고 규정한다. 연극이라면 당연히 있어야 할 것 같은 대사도 없고, 음악이 연주되긴 하지만 뮤지컬처럼 노래를 부르지도 않는다. 배우가 외마디 감탄사나 비명, 절규, 호칭이나 간단한 인사말을 할 때 말을 하긴 하지만, 발화가 결코 대사로 이어지진 않는다.

이 공연의 주인공은 55번째 생일을 앞둔 중년 남성 '톰'. 톰의 생일 파티를 준비하는 딸 '소피'의 분주한 모습으로 공연은 시작된다. 이제 곧 시작될 파티를 위해 소피는 톰에게 남색 자켓에 빨간 넥타이를 매라고 일러둔다. 옷의 위치까지 모두 일러두고, 넥타이를 자켓 주머니에 넣어두었다는 설명도 빼놓지 않는다.

하지만 톰은 빨간 넥타이가 든 남색 자켓을 단번에 입지 못한다. 그는 방금 들은 말도 쉽게 잊어버리는 조기치매 환자로, 작은 조각들로 흩어져버린 딸의 말을 부정확하게 기억한다. 조각난 기억을 더듬거리며 자켓을 찾지만, 정작 톰이 집어든 건 수십년 전 입었던 교복이다.

이제 무대 위에는 톰의 기억 여행이 펼쳐진다. 수업 시간이 선생님 몰래 나누던 대화와 장난, 친구들과 자전거를 타고 함께 달리던 등굣길의 풍경, 톰과 이자벨라의 달콤한 사랑까지. 어떤 기억은 더 선명하게, 다른 기억은 더 느리게, 또 다른 기억은 미화되거나 왜곡되어 무대 위에 구현된다.

피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진
피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진연극열전

피지컬 시어터가 그려내는 독창적인 연극 세계

연극은 여타 매체와 달리 연극만의 언어를 가지고 있다. 입을 통해 발화되는 언어를 통한 표현도 중요하지만, 배우의 신체를 통한 표현도 연극에서는 중요한 장치로 기능한다. 연출가 기욤 피지가 이끄는 시어터 리(Theatre Re)의 선택은 신체의 움직임과 독창적인 라이브 음악이었다. 그렇게 배우가 음악에 몸을 맡긴 채 일생을 담은 드라마를 펼쳐 보이는 <네이처 오브 포겟팅>이 탄생했다.

대사가 없다고 해서 내용을 이해하지 못하는 건 아니다. 시기와 상황에 맞는 의상, 배우들의 표정과 몸짓만으로도 충분히 장면 속 상황을 짐작할 수 있다. 어린 시절 풋풋한 사랑부터 기억의 빈틈에 혼란스러워하는 중년의 감정까지, 마치 파노라마처럼 이어지며 75분 동안 무대를 수놓는다.

여기에 피아노, 바이올린, 퍼커션 등이 어우러진 라이브 연주는 강도와 세기를 조절하며 장면에 활력을 불어넣는다. 음악감독 겸 멀티 연주자 김치영과 퍼커셔니스트 이우림·이상원이 배우들과 함께 무대에 올라 대사의 공백을 채운다.

극은 단순히 시간 순서로 드라마를 나열하지 않는다. 기억을 더듬으며 회상하는 형식에 가깝다. 그래서 어떤 기억은 서로 뒤섞이거나 잊혀진다. 오래도록 뇌리에 남는 좋은 기억은 무대 위에서 아주 느리고 밝게 표현되어, 톰에게 그 기억이 얼마나 소중한지 관객으로 하여금 느낄 수 있게 한다.

피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진
피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진연극열전

'조기치매' 톰의 기억 여행 끝에 다다르면

톰의 기억 여행을 따라가다 보니, 한 편의 고유한 연극이 여러 형태로 변형되며 전승·공연되는 과정을 보는 것 같은 느낌이 들기도 했다. 톰의 경험은 기억을 거쳐 윤색되고, 각색된다. 나아가 재구성되고, 재창작과 유사한 과정을 거치기도 한다. 그리고 끝내 소멸되기까지, 하나의 아름다운 연극의 일대기를 지켜보는 것 같았다.

기억의 소멸은 자칫 동정과 연민을 불러올 수 있다. 만약 소멸하는 장면이 슬픈 감정으로 가득찰 경우, 관객은 감정에 집중해 인물을 놓치게 될 수도 있다. 하지만 <네이처 오브 포겟팅>은 이런 우려로부터 자유롭다. 톰의 기억이 사라지는 장면이 그 어떤 장면보다 아름답고 황홀하게 표현되기 때문이다.

극중 톰의 기억을 상징적으로 보여주는 소재는 '의상'이다. 무대에 길게 위치한 행거에는 톰이 그동안 입어온 옷들이 가득 걸려있다. 이 의상들은 적재적소에 사용되다가, 극의 말미에 이르러 톰의 기억 속 인물들이 의상을 하나둘씩 위로 던진다. 의상은 바람에 휘날리고, 흩어지는 의상과 함께 톰의 기억도 희미해진다.

이때 톰의 표정을 살펴보시길. 톰은 그 어느 때보다 환하게 웃고 있고, 몸을 바람에 맡긴 듯 자유롭게 흔든다. 톰은 망각 끝에야 비로소 자유로워진 듯 자기만의 세상을 부유한다. 망각은 벌이 아니라 축복일 수 있다는 말을, 필자는 그제서야 실감할 수 있었다.

독창적인 연극 언어가 돋보이는 <네이처 오브 포겟팅>은 11월 29일까지 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 공연된다. 박정원, 전성우, 백성현이 각기 다른 매력으로 톰에 분한다.

피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진
피지컬 시어터 <네이처 오브 포겟팅> 공연 사진연극열전
공연 연극 피지컬시어터 네이처오브포겟팅

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