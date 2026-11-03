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김성호의 씨네만세 거울은 세상을 보여줄까, 가릴까... 영화가 던진 질문

거울은 세상을 보여줄까, 가릴까... 영화가 던진 질문

[김성호의 씨네만세 1488] 3회 마침 내 극장 '마침 내 발견' <미러리스 시티 뷰>

김성호(starsky216)
26.11.03 09:44최종업데이트26.11.03 10:19
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곽서영 감독은 수평과 수직, 두 방향의 이동성에 집중하여 도시를 표현한다. 극장보단 미술관 스크린에 더 어울릴 법한 37분의 영상 <미러리스 시티 뷰> 가운데 두드러지는 것은 수평으로 가로 놓인 도로와 그 위를 오가는 차량들, 다시 수직으로 선 건물과 그를 오르내리는 에스컬레이터나 엘리베이터 같은 것이다.

영상에 발맞춘 선율은 마치 파이프오르간을 떠올리게 하는 신디사이저 류의 전자음인데, 눌러가며 쌓는 듯한 중첩된 음을 곡이 무겁게 밀어가며 영상의 흐름에 발맞춘다. 요컨대 영화 가운데 영상과 음악 모두에서 수평과 수직의 교차가 거듭된다.

마침 내 극장 '마침 내 발견' 섹션 상영작 <미러리스 시티 뷰>는 제목과 사뭇 다르다. '거울 없이 보는 도시 풍경'이라면서 시종 '클로드글래스'를 가지고서 서울 여기저기를 비추어보는 여자의 시간을 담아낸다.

인간보다 더 인간 같은 AI목소리는 여성의 느긋한 영어 발음으로 "It felt like way to learn how to see the world behind me", 그러니까 거울이 "등 뒤의 세상을 보는 방법을 알려줄 것 같았다"고 말한다. 그렇다. 모두의 등 뒤에 언제나 세상은 있는 법이다. 펼쳐진 세상을 어떻게 바라보느냐가 곧 인간과 삶을 이룬다.

18세기 화가들 사이에서 유행했다는 클로드글래스(Claude Glass)다. 어둡게 착색된 거울로써 실재하는 세상의 색의 범위를 좁히는 게 이 거울의 특징이다. 현란하게 대비되는 색조와 색채를 좁히는 어두운 거울을 통하면 화가는 등진 세상을 훨씬 더 단조롭게 이해할 수 있었다.

세상을 단조롭게 바라보는 것, 그는 그저 세상을 외면하거나 왜곡하기 위함이 아니었다. 도리어 등진 세상을 다른 방식으로 이해하려는 집요한 응시의 수단이었다. 정보량을 줄여 인식의 범주 안에 실재하는 세계를 옮겨내고 그를 다시 캔버스에 옮기는 작업이 클로드글래스를 통해 이뤄졌다.

미러리스 시티 뷰 스틸컷
미러리스 시티 뷰스틸컷마침 내 극장

창을 통해 본다는 것

클로드글래스를 통해 본다는 것, 틀과 그것이 주는 효과로써 실재를 달리 본다는 건 곽서영에게 어떤 영향을 끼쳤을까. '경이로움의 대상'이라거나 '환기의 계기'에 달했을까. '기기묘묘한 경험'과 '원한 적 없는 감각의 자극'에 그쳤을까.

영화 속 남자가 여자의 도시와 마주했을 때 받은 감흥은 <미러리스 시티 뷰>를 본 관객의 반응과 얼마나 같고 또 다를까. <미러리스 시티 뷰>가 흥미로운 건 낯선 도시의 풍경이 여행자에게 미치는 영향과 실험영화가 관객에게 주는 그것이 얼마 다르지 않단 사실을 상기시킨다는 것이다.

모든 인간이 지구란 행성과 각자의 인생에서 여행자라는 관점을 통해 볼 때 경이와 환기, 또 경험과 자극은 정말이지 주변에 널려 있는 무엇이다. 그러나 그 가운데서 인식을 확장하고 도덕을 함양하며 지성을 고양하는 드문 순간을 맞이하는 일은 얼마나 드문가. <미러리스 시티 뷰>의 낯선 응시로부터 가 닿을 수 있는 미덕이 있다면 바로 그와 같은 깨달음이 아닐지.

한국과 우크라이나, 좀처럼 닿을 일 없는 먼 두 나라 서로 다른 도시를 이 영화는 기묘하게 이어낸다. '거울 없는 도시'란 이름이 붙은 첫 에피소드에서 서울 연세대 앞 횡단보도처럼 보이는 장소에서 바삐 오가는 사람들을 비추던 영화가 두 번째 장에서 보다 노골적인 이야기를 풀어놓는다.

'정확한 박자로 In Tempo'라 명명된 에피소드는 한국 어딘가에 멈춰 있는 에스컬레이터로부터 저 멀리 우크라이나의 깊은 지하철 역사에 가서 닿는다. 전쟁을 염두에 두고 지어진 냉전 시대 구 소비에트연방 도시의 지하철 역사, 그중에서도 깊기로 소문난 우크라이나 지하철역이 냉전이 끝난 오늘에 이르러 예비된 쓰임을 하고 있다는 건 그 도시도, 나라도 밟은 적 없는 이에게 낯선 감상을 일으킨다.

미러리스 시티 뷰 스틸컷
미러리스 시티 뷰스틸컷마침 내 극장

한국과 우크라이나를 오가며

여자의 목소리가 멀리 우크라이나와의 끊어질 듯 흐릿해진 줄을 붙드는 동안 영상은 아마도 그가 발 딛고 살아가고 있을 한국의 모습을 비춘다. 길게 뻗은 도로와 교량, 그 위를 바삐 오가는 기계장치들이 장의 이름처럼 정속, 그리고 정박으로 움직이는 듯도 한데, 가만히 떨어져 지켜보자면 도시의 풍경이란 정적인 전경 말고도 움직임까지를 포괄하는 것만 같다. 그렇다면 모나리자의 초상 안에 초당 수십 센티를 가는 혈류의 가속 또한 담긴 것일까.

수평과 수직을 오가는 작가의 인식과 표현이 에피소드로 나뉜 장을 뚫고 한 편의 영화로써 특별한 기능을 하고 있는 것인지를 장담하긴 어렵다. 단순히 거울을 통해 본 도시의 풍경이 저 멀리 우크라이나와 한국 사이의 이어짐과 끊어짐, 솟구침과 붕괴로 나아가더니 급기야는 도시를 기반으로 한 문명의 돌아보지 않는 전진과 어쩌면 현재진행형일 재앙으로 가 닿는다. 그 사이에도 수직과 수평으로써 읽어내고 표출하는 방식만큼은 유효하게 작동한다.

나름의 사유와 자극의 편린들이 마구 밀려든 뒤엔 충분한 숙고와 사색의 시간이 주어지긴 한다. 취향에 따라 흔들흔들 졸아본대도 얼마든지 괜찮겠다. 도시의 시민들도 흔들흔들 흔들리며 오늘에 이른 결과니까.

마침 내 극장 포스터
마침 내 극장포스터마침 내 극장

익숙하지 않은 영화가 주는 이로움

문명과 도시가 수직과 수평으로써의 움직임을 계획하고 통제하며 장악함으로써 구축해 온 오늘이다. 관객이 <미러리스 시티 뷰>라는 창을 거쳐 본 세계가 어떤 풍경일지, 그로부터 관객이 맛볼 감각은 또한 어떠한 것일지가 궁금하다. 영화 속 여자는 마침내 거울을 통해 실재하는 세계를 바라보기를 포기한 듯하다.

"거울은 새롭게 보는 걸 방해하기도 한다. 낮은 어둡고 밤은 밝아서. 사람들이 흔들리는 모습이 마음에 들지 않았다. 정확한 박자로 움직이는 세상과 위태로워 보이는 사람들은 어울리지 않았다"는 작가의 인식이 관객에게로 전이될 때, 영화 내내 뚜렷하게 존재했던 거울의 프레임이 흐릿해져 바깥과 구분되지 않게 될 때, 영화가 마침내 그 끝을 고했을 때, 관객은 비로소 도시와 문명이 걸어온 길에 대한 긍정과 부정 사이를 저마다 자유롭게 거닐 수가 있을 테다.

<미러리스 시티 뷰>는 올해 27회 전주국제영화제에서 한국 단편 경쟁 섹션에 들어 상영된 바 있는 작품이다. 요컨대 한국에서 내로라하는 영화제의 좁은 문턱에 들었던 이 영화를 마침 내 극장의 기획자들은 다시 한번 선택해 제 무대 위에 세우고자 했다. 이미 발견된 작품을 다시 한번 조명하고자 했을 만큼 이 영화에 강한 매력을 느낀 이유를 수차례 작품을 관람하며 조금은 알 것도 같은 기분이었다.

전주국제영화제를 통해 소개된 <미러리스 시티 뷰>는 그 트레일러 영상이 유튜브를 통해 일반에게 공개돼 있다. 또한 영화는 초청된 다른 단편들과 마찬가지로 꾸준히 관객과 접점을 마련하기 위한 크고 작은 창구를 두드리는 중이다.

마침 내 극장 영화제 외부 전경
마침 내 극장영화제 외부 전경마침 내 극장


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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