거울은 세상을 보여줄까, 가릴까... 영화가 던진 질문

마침 내 극장

스틸컷클로드글래스를 통해 본다는 것, 틀과 그것이 주는 효과로써 실재를 달리 본다는 건 곽서영에게 어떤 영향을 끼쳤을까. '경이로움의 대상'이라거나 '환기의 계기'에 달했을까. '기기묘묘한 경험'과 '원한 적 없는 감각의 자극'에 그쳤을까.영화 속 남자가 여자의 도시와 마주했을 때 받은 감흥은 <미러리스 시티 뷰>를 본 관객의 반응과 얼마나 같고 또 다를까. <미러리스 시티 뷰>가 흥미로운 건 낯선 도시의 풍경이 여행자에게 미치는 영향과 실험영화가 관객에게 주는 그것이 얼마 다르지 않단 사실을 상기시킨다는 것이다.모든 인간이 지구란 행성과 각자의 인생에서 여행자라는 관점을 통해 볼 때 경이와 환기, 또 경험과 자극은 정말이지 주변에 널려 있는 무엇이다. 그러나 그 가운데서 인식을 확장하고 도덕을 함양하며 지성을 고양하는 드문 순간을 맞이하는 일은 얼마나 드문가. <미러리스 시티 뷰>의 낯선 응시로부터 가 닿을 수 있는 미덕이 있다면 바로 그와 같은 깨달음이 아닐지.한국과 우크라이나, 좀처럼 닿을 일 없는 먼 두 나라 서로 다른 도시를 이 영화는 기묘하게 이어낸다. '거울 없는 도시'란 이름이 붙은 첫 에피소드에서 서울 연세대 앞 횡단보도처럼 보이는 장소에서 바삐 오가는 사람들을 비추던 영화가 두 번째 장에서 보다 노골적인 이야기를 풀어놓는다.'정확한 박자로 In Tempo'라 명명된 에피소드는 한국 어딘가에 멈춰 있는 에스컬레이터로부터 저 멀리 우크라이나의 깊은 지하철 역사에 가서 닿는다. 전쟁을 염두에 두고 지어진 냉전 시대 구 소비에트연방 도시의 지하철 역사, 그중에서도 깊기로 소문난 우크라이나 지하철역이 냉전이 끝난 오늘에 이르러 예비된 쓰임을 하고 있다는 건 그 도시도, 나라도 밟은 적 없는 이에게 낯선 감상을 일으킨다.