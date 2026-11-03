거울은 세상을 보여줄까, 가릴까... 영화가 던진 질문

곽서영 감독은 수평과 수직, 두 방향의 이동성에 집중하여 도시를 표현한다. 극장보단 미술관 스크린에 더 어울릴 법한 37분의 영상 <미러리스 시티 뷰> 가운데 두드러지는 것은 수평으로 가로 놓인 도로와 그 위를 오가는 차량들, 다시 수직으로 선 건물과 그를 오르내리는 에스컬레이터나 엘리베이터 같은 것이다.
영상에 발맞춘 선율은 마치 파이프오르간을 떠올리게 하는 신디사이저 류의 전자음인데, 눌러가며 쌓는 듯한 중첩된 음을 곡이 무겁게 밀어가며 영상의 흐름에 발맞춘다. 요컨대 영화 가운데 영상과 음악 모두에서 수평과 수직의 교차가 거듭된다.
마침 내 극장 '마침 내 발견' 섹션 상영작 <미러리스 시티 뷰>는 제목과 사뭇 다르다. '거울 없이 보는 도시 풍경'이라면서 시종 '클로드글래스'를 가지고서 서울 여기저기를 비추어보는 여자의 시간을 담아낸다.
인간보다 더 인간 같은 AI목소리는 여성의 느긋한 영어 발음으로 "It felt like way to learn how to see the world behind me", 그러니까 거울이 "등 뒤의 세상을 보는 방법을 알려줄 것 같았다"고 말한다. 그렇다. 모두의 등 뒤에 언제나 세상은 있는 법이다. 펼쳐진 세상을 어떻게 바라보느냐가 곧 인간과 삶을 이룬다.
18세기 화가들 사이에서 유행했다는 클로드글래스(Claude Glass)다. 어둡게 착색된 거울로써 실재하는 세상의 색의 범위를 좁히는 게 이 거울의 특징이다. 현란하게 대비되는 색조와 색채를 좁히는 어두운 거울을 통하면 화가는 등진 세상을 훨씬 더 단조롭게 이해할 수 있었다.
세상을 단조롭게 바라보는 것, 그는 그저 세상을 외면하거나 왜곡하기 위함이 아니었다. 도리어 등진 세상을 다른 방식으로 이해하려는 집요한 응시의 수단이었다. 정보량을 줄여 인식의 범주 안에 실재하는 세계를 옮겨내고 그를 다시 캔버스에 옮기는 작업이 클로드글래스를 통해 이뤄졌다.