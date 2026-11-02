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김성호의 씨네만세 4회가 있을지 장담 못 하는 영화제, 그래도 계속되는 이유

4회가 있을지 장담 못 하는 영화제, 그래도 계속되는 이유

[김성호의 씨네만세 1487] 3회 마침 내 극장 '마침 내 큐브' <풍경에 얼굴이 있다면,>

김성호(starsky216)
26.11.02 15:22최종업데이트26.11.02 16:41
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갈수록 졸아드는 영토가 있다. 그중 많은 수를 '독립'자 붙은 것들이 차지한다. 독립출판, 독립서점, 인디(독립)음악, 독립언론, 그리고 독립영화 같은 것들이다. 전 국민이 5000만 명을 조금 넘는 나라에서 1000만 관객을 넘는 영화가 매년 적어도 한 편씩은 나오는 이 나라에서, 대부분의 영화, 특히 독립영화는 단 몇 명의 관객을 만나기가 그리도 힘에 부친다. 수백 수천대 일의 경쟁을 뚫고 영화제 문턱을 넘는대도 극장 개봉까지가 대단한 난관이어서 여기저기 배급지원을 따내지 않으면 언감생심 넘보기가 쉽지 않다.

그렇게 살아남은 독립영화 한 편이 만나는 관객은 또한 수백에서 수천에 그치는 경우가 허다하다. 근 10년 간 개봉한 독립영화 관객수 중앙값은 고작 2000명대에서 형성돼 있다. 어쩌다 한 두 편의 흥행작이 거둔 성공을 제하면 그보다도 못할 것이 자명하다.

여기저기 나다니며 영화판 관계자들을 만나 물어 듣는 소식들은 또한 참담하다. 출판시장이 몰락하며 생겨난 자비출판 흐름이 이제는 영화판 가운데서도 선명하다. 일선 영화사에서 개봉 비용부터 마련해오라고 요구받았다는 감독들의 이야기가 이제는 더는 비밀조차 되지 못하는 것이다.

돈이 되는 영화와 그렇지 않은 영화의 정체성은 이 사회에 이로운 영화와 그렇지 않은 영화의 정체성과 얼마만큼 같고 다른가. 독립영화란 선보일 자리조차 얻지 못한 채 외따로 낡아가다가 데이터의 무덤으로 향해야 할 운명인 걸까.

성실한 비평조차 얼마 얻지 못하는 이들 독립영화의 운명에, 그러나 저항하려는 이들이 있다는 건 얼마만큼 다행한 일인가. 지난 10월 23일부터 25일까지 사흘 간 경기도 고양시 라페스타 공실 두 칸을 빌려 열린 '마침 내 극장'이 꼭 그와 같은 행사다.

마침 내 극장 포스터
마침 내 극장포스터마침 내 극장

다큐와 미술, 비평의 만남

'제3회'며 '영화제'란 단어가 어색하게 나붙은 마침 내 극장이다. 앞의 말을 어색하다 하는 것은 '마침 내 극장'이 매년 꾸준히 이어져왔거나 앞으로도 이어질 것이라 장담키 어려운 행사인 때문이고, 단순히 영화제란 형식에 갇히지 않는 독자적인 터인 때문이다.

2017년 서울 아현동에 폐업한 목욕탕 행화탕에서 처음 열린 이 행사는 8년 만인 지난해 갑자기 서울 신영동 한옥을 개조한 전시장 공간일리를 빌려 또 한 번 치러졌다(관련 기사: "<무도> 나와야만 성공? 이들이 좀 더 기회 가져야").

지원금도 거의 없다시피 사재를 털어서 진행하던 이 행사가 올해는 기관 지원금을 받아 경기도 고양시로 자리를 옮겨 또 한 번 문을 열었는데, 4회가 있을 거라고 말하는 이보다도 그렇지 않으리라 하는 이들이 훨씬 더 많은 게 속사정을 짐작하게 한다.

'창작의 끝에서 비평의 시작으로'라는 문장이 마침 내 극장의 선전문구다. 필자는 이번 행사에 앞서 기획자 김다영에게 세 편의 글을 청탁받았는데, 이때 그가 말하기를 이번 행사에선 '비평'이 영화와 함께 중심으로 들어올 것이라고 하였다. 각 영화에 간단한 리뷰랄까, 가벼운 비평이 붙는 건 여느 영화제에도 흔한 일이다. 비평이 한 축을 이룬다면 그 이상의 준비가 있다는 뜻일 테다.

지난 두 차례 행사도 그렇고 이번 3회에서도 주와 부 상영관 곁에 전시장이 마련된 건 마침 내 극장의 독자적 특징이라 해도 좋다. 작품을 상영하는 감독이 직접 기획하고 설치한 전시물이 놓여 영화를 본 관객과 만난다.

이로부터 마침 내 극장을 찾은 관객은 영화를 매개하는 또 하나의 창작물을 발견하게 되는 것이다. 멈춰 있는 영화가 아니라 관객에게 다가서는 영화로의 전환을 미술관을 연상케 하는 전시물로써 이뤄내려는 또 하나의 시도다. 마침 내 극장은 그렇게 관객과의 접점을 모색한다.

디렉터스 큐브 김보람 감독이 직접 기획하고 제작한 현장 전시물.
디렉터스 큐브김보람 감독이 직접 기획하고 제작한 현장 전시물.마침 내 극장

다큐 감독의 주저하는 순간들

그것으로 부족했던 것일까. 비평을 이번 영화제 가운데 들인 것은 관객과 영화 사이 더 많은 매개의 지점이 필요하다는 인식 때문일 테다. 별도 기사가 나갈 신진 평론가와 중견 감독이 마주하는 '특별 포럼'에 더하여, '마침 내 큐브'라 이름 붙은 네 편의 초청작 상영, 또 신진작가를 발굴해 소개하는 '마침 내 발견' 섹션의 7편의 작품 상영이 사흘간 이어졌다. 매 작품 상영이 끝난 뒤 모더레이터와 감독이 참석한 가운데 꽤 장시간의 관객과의 대화가 이뤄졌고, 평론가의 강연이며 다른 영화제에선 보기 어려운 감독의 발표 등이 진행됐다.

김보람 감독의 <풍경에 얼굴이 있다면,>은 마침 내 큐브로 초청된 네 작품 중 하나다. 평론가가 선정한 두 편 외에 주최 측이 고른 다른 두 편은 '에세이필름과 실험영화였으면 좋겠다고 생각했다'고 기획자 김다영이 지나가는 말로 전해주었다.

이 영화가 그에 꼭 맞다 여긴 건 반쯤은 실험적이고 또 반쯤은 에세이필름처럼 느껴졌던 때문이다. 일본군 위안부 피해자, 그것도 중국에서 살다 지금은 세상을 등진 할머니들이 등장하는 영화라는 점에서 실험과 에세이란 말이 미묘하게 이질감이 드는 것도 사실이겠다.

사회성 짙은 다큐멘터리 집단 푸른영상 소속 다큐멘터리스트로 첫 발을 뗀 감독이 다른 영상작업자들과 함께 중국 위안부 피해자들을 만나 찍었던 오래 전 영상을 지난해 다시금 꺼내 작업한 결과물이다.

김숨 작가의 소설을 읽던 중 돌아가는 카메라 앞에서 말을 꺼내지 못하는 위안부 할머니가 나오는 장면에서 감독은 무엇인가를 느꼈던가 보다. 그로부터 다시 꺼낸 옛 촬영본은 통상의 위안부 피해자들의 다큐 영화와는 사뭇 다른 작품으로 화했다.

디렉터스 큐브 현장 사진
디렉터스 큐브현장 사진마침 내 극장

그의 고통이 내 것일 수는 없으니까

한 번 이야기를 꺼내고 나면 오랫동안 괴로워한다는 위안부 할머니들 앞에 지난 기억을 소환토록 하는 것이 어떤 의미가 있을까를 감독은 고민하고 또 고민했던 듯하다. 차마 질문이랄 걸 꺼내지 못하는 젊은 감독과 그를 답답하게 여겨 대신 이런저런 것을 묻는 현지 코디네이터, 덧없이 흘러가는 시간과 실시간으로 사멸해가는 생의 기록들이 담긴 영상이 카메라 뒤 감독의 자리를 돌아보게 한다.

소설을 읽고, 또 취재를 하며 느낀 작가적 고뇌는 영상 외에도 당시 썼던 글에 고스란히 담겼는데, 마침 내 극장은 그를 미술전시로써 시각화해 공간 가운데 전시해보인다. '웅크린 방'이라 이름 붙은 공간에 대하여 김보람은 "작업 밖에서 풀어내고 싶었던 그때의 이야기를 담았다"며 "무언가에 꽉 눌린 듯 망설이고 주저했던 그때, 그러면서도 나아가지 못하는 자신을 비겁하다고 미워했던 시간을 돌아본다"고 의도를 설명했다.

온전히 내 것으로 포집할 수 없는 피사체 앞에서 영상감독으로 번뇌하는 작가가 온전히 내 것으로 풀어낼 수 있는 글로써 한층 자유롭게 표출하고 위안 받는 미묘한 광경이 이 전시 안에 담겨 있다.

고양 스페셜 고양시 일산 현지 미술가와 협업한 전시물.
고양 스페셜고양시 일산 현지 미술가와 협업한 전시물.마침 내 극장
번민과 고뇌, 불안과 조심스러움은 창작자의 귀한 자질이다. 거침없는 도전정신이며 확신할 줄 아는 태도가 또한 그러하듯이. 전시를 보고 나서 나는 김다영 기획자가 처음부터 김보람 감독을 행사에 들일 후보로 생각했다는 말이 무슨 뜻인지 조금은 이해할 것도 같았다.

올해로 3회째를 맞은, 4회가 있을 것이라 장담할 수 없는 작은 행사다. 이 행사를 찾은 백재호 한국독립영화협회 이사장에게 마침 내 극장의 가치와 의미에 대한 글을 적어 달라 청하여 다음과 같은 문장을 받았다.

돌아보면 독립영화는 원래 방송과 극장에서 밀려난 영화, 볼 수 없던 영화를 직접 만들고 함께 모여 보는 데서 시작됐습니다. 내 극장을 가질 수 없던 이들이 모여, 모인 그 공간을 극장으로 만들어버리는 것. 목욕탕과 골목의 작은 공간, 쇼핑몰의 빈 점포에 스크린을 거는 마침 내 극장은 그런 의미에서 '오래된 새 시도'입니다.

게다가 아무 영화나 트는 게 아니라 그 공간에 맞는 영화를 고르고, 공간에 맞춘 전시와 행사를 꾸립니다. '마침' 내 극장은 매번 그 자리에 꼭 '맞춤'인 극장이기도 한 셈이지요. 언젠가 다시 열릴 마침 내 극장을 기다리겠습니다.

덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
마침내극장 김다영 풍경에얼굴이있다면 김보람 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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