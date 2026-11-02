4회가 있을지 장담 못 하는 영화제, 그래도 계속되는 이유

갈수록 졸아드는 영토가 있다. 그중 많은 수를 '독립'자 붙은 것들이 차지한다. 독립출판, 독립서점, 인디(독립)음악, 독립언론, 그리고 독립영화 같은 것들이다. 전 국민이 5000만 명을 조금 넘는 나라에서 1000만 관객을 넘는 영화가 매년 적어도 한 편씩은 나오는 이 나라에서, 대부분의 영화, 특히 독립영화는 단 몇 명의 관객을 만나기가 그리도 힘에 부친다. 수백 수천대 일의 경쟁을 뚫고 영화제 문턱을 넘는대도 극장 개봉까지가 대단한 난관이어서 여기저기 배급지원을 따내지 않으면 언감생심 넘보기가 쉽지 않다.그렇게 살아남은 독립영화 한 편이 만나는 관객은 또한 수백에서 수천에 그치는 경우가 허다하다. 근 10년 간 개봉한 독립영화 관객수 중앙값은 고작 2000명대에서 형성돼 있다. 어쩌다 한 두 편의 흥행작이 거둔 성공을 제하면 그보다도 못할 것이 자명하다.여기저기 나다니며 영화판 관계자들을 만나 물어 듣는 소식들은 또한 참담하다. 출판시장이 몰락하며 생겨난 자비출판 흐름이 이제는 영화판 가운데서도 선명하다. 일선 영화사에서 개봉 비용부터 마련해오라고 요구받았다는 감독들의 이야기가 이제는 더는 비밀조차 되지 못하는 것이다.돈이 되는 영화와 그렇지 않은 영화의 정체성은 이 사회에 이로운 영화와 그렇지 않은 영화의 정체성과 얼마만큼 같고 다른가. 독립영화란 선보일 자리조차 얻지 못한 채 외따로 낡아가다가 데이터의 무덤으로 향해야 할 운명인 걸까.성실한 비평조차 얼마 얻지 못하는 이들 독립영화의 운명에, 그러나 저항하려는 이들이 있다는 건 얼마만큼 다행한 일인가. 지난 10월 23일부터 25일까지 사흘 간 경기도 고양시 라페스타 공실 두 칸을 빌려 열린 '마침 내 극장'이 꼭 그와 같은 행사다.