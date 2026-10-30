40일 갇혀 만드는 7000만짜리 수능 문제, 실상은

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큰사진보기 ▲영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷 ㈜바이포엠스튜디오

성별, 나이, 학벌도 다른 두 인물의 갈등은 결국 폭발하고야 만다. 영화의 장점은 단연 신선함이다. 어디서부터가 사실이고 어디까지가 상상인지 경계를 알 수 없는 에피소드의 향연이다. 세트가 아닌 실제 연수원의 현실감과 폐쇄성이 비공개로 부쳐진 수능 출제의 비밀을 한 차원 격상시킨다. 내부 분열과 충격적 실체가 밝혀지자 오물을 덮기 위한 고군분투가 웃음을 유발한다. 인물 간의 관계성과 티키타카의 리듬감이 절정에 달하고, 치고 빠질 타이밍을 적절히 파고든다.



단점도 눈에 띈다. 잘 풀어나가던 이야기보따리에서 갑자기 지뢰가 발견되면서 전형적인 공식대로 흘러간다. 가지고 있던 패를 다 보여준 한계가 드러나지만 치명적이지는 않다. 한국적인 소재인 수능의 이면과 상상을 초월하는 에피소드가 공감대를 형성하며 고유성이 커지는 까닭이다.



다만 드라마적 구성은 낯설지 않다. 여성, 비법대 출신, 판사의 고군분투가 결정권자인 구도는 한국의 첫 국민 참여 재판을 다룬 <배심원들>과 비슷하다. <배심원들>이 정의를 논했다면 <수능, 출제의 비밀>은 지방대, 지방학교, 여성, 비경력자를 통해 공정을 말한다. 당연한 이치가 무색하진 요즘, 돈과 배경이 있어야만 공정한 세상에서 처음부터 포기하는 데 익숙한 현실을 꼬집는다. 수능 또한 사교육의 정점인 까닭에 공교육만으로 공부해 온 학생은 출발선부터가 다른 현실이다.



결국 뻔해 보이지만 학연, 지연에 자유로운 맹보람을 앞세워 반기를 든다. 다수결의 원칙이 우선시되는 민주주의의 제도의 허점과 수능의 의도를 찾아가려는 선한 영향력이다. 맹보람을 통해 던지는 묵직한 메시지가 투박하지만 고개가 끄덕여지는 이유다. 씁쓸하지만 영화에서만이라도 공정함을 지켜져야만 한다.



연출을 맡은 이용재 감독은 기자 출신으로 영화 <해치지 않아>, <이상한 나라의 수학자>의 각본가를 거쳐 첫 연출작 <수능, 출제의 비밀>로 데뷔했다. 진지해야 할 과정이 자칫 웃음으로 휘발되기 쉬운 코미디 장르에서 캐릭터 관계성의 앙상블이 재미를 더한다. 백년지대계인 교육을 주제로 경쾌하게 다루는 데도 어느 정도 성공했다.







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영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷1993년에 도입된 대학수학능력시험은 대한민국 2급 국가기밀이다. 33년 동안 단 한 번도 영화화되지 않았고, 수능 문제가 만들어지는 과정은 미지의 영역이었다. 비밀스럽고 기이한 과정을 최초로 전면에 담은 영화 <수능, 출제의 비밀>은 신선한 소재에서 일단 합격이다.실제 출제위원이었던 전직 교수의 수기 <수능시험은 누가 어떻게 출제하는가>를 참조해 고증 과정을 거쳤다. 교수와 교사를 합한 출제위원은 40일간 봉인된 장소에서 문제를 만든다. 그들의 위신과 자부심이 가미된 문제는 단순한 문제를 넘어 약 7천만 원 상당의 숫자로 환원된다.입소 순간부터 철저한 소지품 검사, 인터넷과 통신이 끊긴다. 출제위원은 40일 동안 어디에 가는지 언급해서도 안 된다. 모든 인원은 CCTV로 말과 행동이 감시되는 일상을 보낸다. 불만이어도 참아야 한다. 쓰레기까지 검사하는 삼엄한 관리, 외부와 완벽히 차단된 공간은 암묵적으로 합의된 감옥이다.전반부는 폐쇄 공간의 무거운 공기를 상쇄하는 유쾌함과 풍자의 아슬아슬한 줄타기로 언어유희 유머가 주를 이룬다. 1교시 언어영역을 중심으로 젊은 세대 교사와 기성세대 출제위원장의 대립이 구심점이다. 아이들을 진심으로 사랑하는 교사 맹보람(이선빈)은 공정함을 기대할 수 없는 현실에서 처음부터 포기하는 일이 발생하지 않도록 노력한다. 국어부터 어려운 문제와 마주한다면 자신감을 잃게 될 아이들을 향한 염려가 큰 참 교사다.초반에는 잡무만 하다가 문제를 출제하는 데 공을 세운다. 멀리서 봤을 때와 다르게 그룹에 속하니 안 보이던 게 보인다. 맹보람은 고민에 빠진다. 수능은 어차피 1등부터 꼴등까지 줄 세우는 시험일까. 공정해야 할 시험이 누군가의 이익을 위해 움직이고, 유출된다면 어떨까. 영화는 아이들의 편에선 지방 소도시 출신 교사의 입을 빌려 세상의 첫인상에 공정함을 더한다.반면 출제위원장 문주열(유재명)은 허례허식과 야망에 휩싸여 권위주의를 내세우는 소위 S대 마피아다. 칸트 지문을 자신의 시그니처로 만들려는 야망을 보였지만 대학 시절 라이벌이었던 수능 검토위원장 박경태(김영민)의 저지로 위기를 맞는다. 진정한 어른의 부재는 신뢰할 수 없는 어른으로 압축되고 개인의 이익만을 위한 이기적인 어른만 남아 상징화된다.