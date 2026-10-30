40일 갇혀 만드는 7000만짜리 수능 문제, 실상은

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영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷㈜바이포엠스튜디오
1993년에 도입된 대학수학능력시험은 대한민국 2급 국가기밀이다. 33년 동안 단 한 번도 영화화되지 않았고, 수능 문제가 만들어지는 과정은 미지의 영역이었다. 비밀스럽고 기이한 과정을 최초로 전면에 담은 영화 <수능, 출제의 비밀>은 신선한 소재에서 일단 합격이다.
실제 출제위원이었던 전직 교수의 수기 <수능시험은 누가 어떻게 출제하는가>를 참조해 고증 과정을 거쳤다. 교수와 교사를 합한 출제위원은 40일간 봉인된 장소에서 문제를 만든다. 그들의 위신과 자부심이 가미된 문제는 단순한 문제를 넘어 약 7천만 원 상당의 숫자로 환원된다.
입소 순간부터 철저한 소지품 검사, 인터넷과 통신이 끊긴다. 출제위원은 40일 동안 어디에 가는지 언급해서도 안 된다. 모든 인원은 CCTV로 말과 행동이 감시되는 일상을 보낸다. 불만이어도 참아야 한다. 쓰레기까지 검사하는 삼엄한 관리, 외부와 완벽히 차단된 공간은 암묵적으로 합의된 감옥이다.
전반부는 폐쇄 공간의 무거운 공기를 상쇄하는 유쾌함과 풍자의 아슬아슬한 줄타기로 언어유희 유머가 주를 이룬다. 1교시 언어영역을 중심으로 젊은 세대 교사와 기성세대 출제위원장의 대립이 구심점이다. 아이들을 진심으로 사랑하는 교사 맹보람(이선빈)은 공정함을 기대할 수 없는 현실에서 처음부터 포기하는 일이 발생하지 않도록 노력한다. 국어부터 어려운 문제와 마주한다면 자신감을 잃게 될 아이들을 향한 염려가 큰 참 교사다.
초반에는 잡무만 하다가 문제를 출제하는 데 공을 세운다. 멀리서 봤을 때와 다르게 그룹에 속하니 안 보이던 게 보인다. 맹보람은 고민에 빠진다. 수능은 어차피 1등부터 꼴등까지 줄 세우는 시험일까. 공정해야 할 시험이 누군가의 이익을 위해 움직이고, 유출된다면 어떨까. 영화는 아이들의 편에선 지방 소도시 출신 교사의 입을 빌려 세상의 첫인상에 공정함을 더한다.
반면 출제위원장 문주열(유재명)은 허례허식과 야망에 휩싸여 권위주의를 내세우는 소위 S대 마피아다. 칸트 지문을 자신의 시그니처로 만들려는 야망을 보였지만 대학 시절 라이벌이었던 수능 검토위원장 박경태(김영민)의 저지로 위기를 맞는다. 진정한 어른의 부재는 신뢰할 수 없는 어른으로 압축되고 개인의 이익만을 위한 이기적인 어른만 남아 상징화된다.
영화에서라도 공정을 지켜야 하는 이유