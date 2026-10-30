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벼랑 끝 몰린 KIA... '57구 퇴장' 네일이 구할까?

벼랑 끝 몰린 KIA... '57구 퇴장' 네일이 구할까?

[KBO리그] PO 1차전 헤드샷 퇴장 당했던 KIA 에이스 네일, 사흘 휴식 후 4차전 선발로 조기 등판

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.30 17:39최종업데이트26.10.30 17:39
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ㅓ PO 1차전에서 호투 중 헤드샷으로 퇴장당한 KIA 네일
PO 1차전에서 호투 중 헤드샷으로 퇴장당한 KIA 네일KIA 타이거즈

2026 KBO리그 플레이오프에서 2-3차전 연패를 당하며 탈락 위기에 몰린 KIA 타이거즈가 외국인 에이스 제임스 네일(34)을 앞세워 반격에 나선다. 당초 4차전 선발로 예정됐던 양현종 대신 1차전 등판 후 사흘만 쉰 네일을 내세운 것은 지면 바로 탈락하는 KIA의 상황에서 최선의 승부수다.

KIA는 29일 광주 챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 3차전에서 4-6으로 역전패했다. 1차전 5-1 승리 이후 2경기를 연속 내준 KIA는 시리즈 전적 1승 2패로 밀린 상태다. 30일 4차전까지 내주면 2년만의 한국시리즈 진출에 실패하며 시즌을 마감하게 된다.

벼랑 끝에 몰린 KIA가 선택한 카드는 예상대로 네일이다. 네일은 지난 26일 플레이오프 1차전에서 4.1이닝 1피안타 1실점으로 호투했다. 5회말 1사까지 삼성 타선을 압도했지만 박승규에게 던진 공이 헬멧에 맞으면서 헤드샷 규정에 따라 바로 퇴장당했다. 당시 투구 수는 57개에 불과했다.

경기 후 헤드샷에 대해 사과한 네일(출처: KIA 구단 유튜브)
경기 후 헤드샷에 대해 사과한 네일(출처: KIA 구단 유튜브)KIA 타이거즈

예상치 못한 조기 강판이 전화위복이 되어 4차전 선발로 나설 수 있게 됐다. 통상적인 선발 등판 간격보다 하루 이상 휴식일이 짧지만 1차전 투구 수가 적어서 체력적인 부담을 줄일 수 있었다. 4차전 총력적을 선언한 이범호 감독은 네일을 선발로 내세우고 애초 선발로 내정했던 양현종을 불펜으로 활용할 예정이다.

네일에게는 삼성 타선을 상대로 강세를 보이고 있다. 올시즌 삼성전에 4경기 등판한 네일은 25이닝을 소화하며 2승 평균자책점 3.24를 기록했다. 2년 전 한국시리즈에서도 삼성을 상대로 2경기에 등판해 1승 평균자책점 2.53으로 KIA의 우승에 기여했다. 단기전 경험과 상대 전적 모두 기대를 걸 만한 성적이다.

KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

네일은 올해 포스트시즌 등판에서도 빼어난 구위를 과시하고 있다. LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전에서 7이닝 1실점으로 승리를 이끌었고 삼성과의 플레이오프 1차전에서도 퇴장 전까지 안타 하나만 허용했다. 주무기인 스위퍼와 패스트볼을 앞세운 투구가 4차전에서도 위력을 발휘할지가 관건이다.

상대 선발 크리스 페덱과의 맞대결에서도 KIA가 기대할 만한 요소가 있다. 페덱은 정규시즌 KIA전 2경기에서 2패 평균자책점 5.25로 고전했다. PO 1차전에서도 4.2이닝 5실점으로 패전투수가 됐다. 당시 94구를 던졌던 페덱 역시 사흘 휴식 후 등판인데 네일과의 투구 수 차이가 상당하다.

다만 네일 역시 이닝에 대한 부담감이 클 수 밖에 없는 상황이다. KIA는 플레이오프 2~3차전에서 선발투수가 5회를 채우지 못하면서 불펜 소모가 커졌다. 3차전에서는 8명의 구원투수를 투입하고도 동점 상황을 지키지 못했다. 마무리 전상현을 빼고는 안정적인 불펜 투수가 없는 KIA로서는 네일이 최대한 긴 이닝을 책임져야 승산이 있다.

네일의 4차전 호투가 간절한 KIA
네일의 4차전 호투가 간절한 KIAKIA 타이거즈

KIA가 4차전을 잡는다면 11월 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 최종 5차전에서는 아담 올러를 중심으로 다시 총력전을 펼칠 수 있다. 반면 네일이 조기에 무너진다면 양현종을 비롯한 불펜진으로 불붙기 시작한 삼성 타선을 감당해야 한다.

11년 전, 두산 베어스는 1승 2패로 뒤진 2015 플레이오프 4차전에서 더스틴 니퍼트의 7이닝 무실점 역투를 앞세워 전세를 뒤집었다. 과거와 비슷한 상황에 처한 KIA는 네일에게 니퍼트의 호투를 기대하고 있다. 그간 큰 경기에서 유독 강한 모습을 보인 네일이 KIA의 가을야구를 최종 5차전으로 이끌 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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