벼랑 끝 몰린 KIA... '57구 퇴장' 네일이 구할까?

케이비리포트

KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)네일은 올해 포스트시즌 등판에서도 빼어난 구위를 과시하고 있다. LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전에서 7이닝 1실점으로 승리를 이끌었고 삼성과의 플레이오프 1차전에서도 퇴장 전까지 안타 하나만 허용했다. 주무기인 스위퍼와 패스트볼을 앞세운 투구가 4차전에서도 위력을 발휘할지가 관건이다.상대 선발 크리스 페덱과의 맞대결에서도 KIA가 기대할 만한 요소가 있다. 페덱은 정규시즌 KIA전 2경기에서 2패 평균자책점 5.25로 고전했다. PO 1차전에서도 4.2이닝 5실점으로 패전투수가 됐다. 당시 94구를 던졌던 페덱 역시 사흘 휴식 후 등판인데 네일과의 투구 수 차이가 상당하다.다만 네일 역시 이닝에 대한 부담감이 클 수 밖에 없는 상황이다. KIA는 플레이오프 2~3차전에서 선발투수가 5회를 채우지 못하면서 불펜 소모가 커졌다. 3차전에서는 8명의 구원투수를 투입하고도 동점 상황을 지키지 못했다. 마무리 전상현을 빼고는 안정적인 불펜 투수가 없는 KIA로서는 네일이 최대한 긴 이닝을 책임져야 승산이 있다.