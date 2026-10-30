사상 첫 K리그1 승격 향해 질주하는 서울E... 그 중심엔 박창환이 있다

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서울이랜드 MF 박창환사상 첫 K리그1 승격에 가까워진 서울 이랜드. 화려한 공격진 뒤에서 중원의 균형을 잡고 공수 전환의 연결고리 역할을 수행하는 '살림꾼' 박창환의 존재감이 더욱 빛나고 있다.어느새 K리그에 참가한 지 12년 차가 되어가고 있는 가운데 서울 이랜드는 초기 목표인 K리그1 승격에 매번 실패하며 고개를 숙였다. 승강 플레이오프까지 진출했던 2024년에는 전북 현대에 패배하며 목표가 좌절됐고, 지난해에는 준플레이오프에서 성남에 발목이 잡혔다.그러나 이번 시즌은 다르다. K리그2 1·2위가 자동 승격 기회가 주어지는 가운데 이들은 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드가 종료된 시점, 16승 6무 6패 승점 54점으로 3위에 자리하고 있다. 1위 수원 삼성과 격차는 8점이며 2위 수원FC와는 승점 동률을 이루고 있다.그야말로 절호의 '기회'가 눈앞에 다가온 시점, 서울에는 다양한 선수들이 뒤를 받치고 있다. 최다 공격 포인트를 기록하고 있는 박재용·에울레르(11골 5도움)를 비롯해 백지웅(4골 2도움)·오스마르(2골 2도움)·오인표(2골 5도움)가 승격에 힘을 보태고 있고, 이 선수도 마찬가지다.바로 박창환이다. 2001년생인 그는 2021시즌 인천 유나이티드 유니폼을 입으며 프로 무대에 데뷔했다. 데뷔 첫 해 공식전 30경기에 나섰으나 이듬해 10경기 출전에 머물렀다. 꾸준한 출전 기회를 원했던 가운데 서울 이랜드가 2023년을 앞두고 손을 내밀었다.K리그2 무대였으나 박창환은 개의치 않았다. 오히려 빠르게 팀 핵심 미드필더로 녹아들며 활약했고 2023년에는 22경기, 2024년에는 32골 2도움, 지난 시즌에는 24경기 6골 2도움으로 K리그2 베스트11 후보에 선정되는 기염을 토해냈다.그리고 올해 기량이 폭발했다. 겨울 이적시장을 앞두고 재계약을 체결한 박창환은 '파트너' 서재민(인천)이 이적하며 공백이 발생했지만, 이 우려를 단번에 종결시키는 듯한 활약상을 보여주고 있다. 개막전부터 선발 출격한 가운데 전반기 전 경기(15G) 출전을 달성했다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 열리고 있는 후반기 리그 레이스에서도 박창환의 페이스는 좀처럼 떨어질 기미가 보이지 않는다. 휴식기 후 첫 경기였던 김해전 선발 출격을 시작으로 수원FC·천안(1도움)·부산과 맞대결에서도 경기장을 밟았다.이후에도 꾸준하게 경기장에 나선 박창환은 직전 라운드 김해와 홈 경기에서도 선발로 출격, 1도움을 적립하며 팀의 6-2 대승에 일조했다. 29라운드가 진행된 가운데 26경기에 나서고 있는 그는 김도균 감독의 꾸준한 신뢰를 받는 선수 중 하나다.골키퍼를 제외한 필드 플레이어 선수 중 팀 내에서 가장 많은 출전 시간(2,233분)을 기록하고 있는 가운데 팀에서 맡는 임무 역시 상당히 잘 소화하고 있다. 팀이 상대 전술에 따라 포메이션을 3백·4백을 혼용하는 경우가 잦은 데, 중원에서 연결고리 임무를 확실하게 해내고 있다.중앙 수비형 미드필더는 물론, 박스 투 박스·공격형 미드필더 역할까지 자연스럽게 해낸다. 플레이 스타일 역시 매력적이다. 적절한 위치 선정, 왕성한 활동량이 장점이다. 무작정 달려드는 스타일이 아니라 패스 길목을 미리 읽고 끊어낸 뒤, 탈취한 공을 빠르게 연결한다.또 넓은 활동 반경으로 중앙과 측면에서 동료가 공간을 비운 공간을 확실하게 인지, 이를 메워서 중원 밸런스를 잡는 점이 상당히 훌륭하다. 공격 축구(52골·최다 득점 3위)를 표방하는 김도균 감독 전술 특성상 중원 균형을 잡는 게 중요한 데, 이를 확실하게 해낸다는 것.기록으로도 명백하게 나타난다. 빌드업에서 가장 중요한 지표인 경기 평균 패스 성공률은 87%에 달하며 전방 패스 8.27개·단거리 패스 20.19개(49위)를 기록하고 있다. 수비 지표도 훌륭하다. 평균 인터셉트는 1.5개로 전체 선수 중 10위며, 태클 성공은 34개로 2위에 자리한다.이에 더해 평균 볼 획득 8.77개(11위)·볼 차단 2.08개(54위)로 수비력도 훌륭한 모습을 보여주고 있다. 공격 능력 역시 뛰어나다. 키패스는 평균 1.27개로 전체 선수 중 24위에 자리하며 경기당 평균 유효 슈팅 역시 0.46개로 과감한 모습을 보여준다.이처럼 서울 이랜드에서 박창환이라는 존재감은 단순한 수치 그 이상의 의미를 지닌다. 공격적인 팀 전술이 무너지지 않도록 중원의 균형을 잡고, 공수 전환의 연결고리 역할까지 수행하며 김도균 감독 축구의 안정성을 높여주고 있다.앞으로 리그 종료까지 남은 경기는 단 4경기. 2015년 창단 이후 단 한 번도 밟지 못한 K리그1 무대를 향한 마지막 승부가 시작된 가운데, 박창환이 지금과 같은 공수 균형과 안정감을 이어간다면 서울 이랜드의 12년 승격 도전도 마침내 결실을 따낼 수 있다.한편, 서울은 오는 31일 용인FC를 상대로 리그 4연승에 도전한다.