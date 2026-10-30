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삼성 페덱, 사흘 만에 또 선발... 무리수일까 승부수일까

삼성 페덱, 사흘 만에 또 선발... 무리수일까 승부수일까

2023년 쿠에바스는 성공, 2022년 켈리는 실패... 페덱은 어느 쪽?

박재형(kbo1982_ing)
26.10.30 15:16최종업데이트26.10.30 15:16
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ㅇ 사흘 휴식 후 플레이오프 4차전 선발로 등판하는 삼성 페덱
사흘 휴식 후 플레이오프 4차전 선발로 등판하는 삼성 페덱삼성라이온즈

사흘 휴식 후, 선발로 다시 등판하는 삼성의 '외국인 에이스' 크리스 페덱. 그의 어깨에 한국시리즈 진출 여부가 달려있다.

삼성은 30일 광주-KIA 챔피언스필드에서 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 4차전을 치른다. 삼성이 시리즈 전적 2승 1패로 앞선 상황에서 이번에도 승리를 거두면 삼성은 한국시리즈에서 KT를 만나게 된다.

삼성의 플레이오프 4차전 선발로 크리스 페덱이 출격한다. 페덱은 이번 시즌13경기(12선발) 7승 3패 평균자책점 2.95의 성적을 거뒀다. 다만, KIA 상대로는 2경기 2패 평균자책점 5.25로 저조했다. KIA 포비아는 플레이오프에서도 이어졌다. 1차전에서 선발로 나왔지만, 4.2이닝 5실점(5자책)으로 무너졌다. 페덱의 부진으로 인해 팀도 1vs5로 졌다.

쉬는 기간이 사흘 밖에 없었다는 것도 위험 요소가 크다. 팔의 피로가 덜 풀렸을 수도 있는 상황에서 선발로 나서기 때문에 페덱의 긴 이닝 소화도 불분명하다. 1차전에서 투구 수가 94개로 많았기 때문이다. 무리해서 긴 이닝을 던졌다가는 탈이 날 수도 있다.

공교롭게도 포스트시즌에서 사흘 휴식 후 선발로 등판한 사례가 아예 없지는 않다. 플레이오프에서는 2022년 켈리(당시 LG)와 2023년 쿠에바스(당시 KT)가 있었다. 공교롭게도 두 투수의 활약은 엇갈렸다.

쿠에바스 활약

2023년 플레이오프에서 사흘 휴식 후 선발로 나와 호투를 선보인 쿠에바스
2023년 플레이오프에서 사흘 휴식 후 선발로 나와 호투를 선보인 쿠에바스KT위즈

2023년 쿠에바스는 플레이오프에서 NC를 상대로 2차례 선발로 등판을 했다. 당시 KT는 순위가 2위였고, 쿠에바스도 NC 상대로 정규리그에서 6이닝 2실점(2자책)으로 호투했었기에 1선발은 쿠에바스의 몫이었다.

그러나 1차전에서 쿠에바스는 3이닝 6피안타(1피홈런) 2사사구 2탈삼진 7실점(4자책)으로 크게 무너졌다. 쿠에바스의 부진으로 인해 1차전에서 KT는 NC에게 5vs9로 패했다. 설상가상 그 흐름이 2차전까지 이어지며 2연패로 이어지며 업셋 위기에 처하고 말았다.

3차전에서 기사회생한 KT는 4차전에 쿠에바스를 선발로 내세우는 초강수를 두었다. 사흘 휴식에 불과했고, 1차전에 투구 수가 75개로 적은 편이 아니었다. 당시 KT 이강철 감독의 플랜이 무리수일 거라는 전망이 많았다.

하지만 이변이 일어났다. 4차전에서 쿠에바스가 6이닝 1피안타 무4사구 3탈삼진 무실점으로 호투를 선보인 것이다. 투구 수도 73개에 그쳤다. 쿠에바스의 활약에 힘을 입어 KT는 NC를 11vs2로 꺾으며 시리즈 원점을 만들었다. 이에 힘을 입어 5차전에서도 KT가 NC를 꺾고 승리를 거두어 한국시리즈까지 가는 쾌거를 이뤘다.

2022년 플레이오프에서 사흘 휴식 후 선발로 나와 고전했던 켈리
2022년 플레이오프에서 사흘 휴식 후 선발로 나와 고전했던 켈리켈리 개인 인스타그램

2022년 켈리는 플레이오프에서 키움을 상대로 2차례 선발로 등판을 했다. 당시 LG는 순위가 2위였고, 켈리는 부동의 LG 1선발이었다. 다만, 키움 상대로 정규리그에서 3이닝 7실점(7자책)으로 고전했기에 우려는 있었다.

그럼에도 켈리는 켈리였다. 1차전에서 6이닝 6피안타(1피홈런) 1사사구 0탈삼진 2실점(2자책)으로 호투를 했다. 켈리의 호투로 인해 1차전에서 LG는 키움에게 6vs3으로 승리를 거뒀다. 하지만 2차전과 3차전에서 내리 키움에게 패하면서 LG는 벼랑 끝에 몰리고 말았다.

이런 상황에서 당시 LG 류지현 감독이 낸 초강수는 4차전 선발 켈리였다. 우려도 있었다. 사흘 휴식에 불과했고, 1차전 때 투구 수도 95개로 많았다. 하지만 벼랑 끝에 몰린 LG였기에 선택지가 없었다.

켈리의 4차전 투구 내용은 5이닝 6피안타(1피홈런) 3사사구 2탈삼진 2실점(2자책)이었다. 나쁘진 않았다. 하지만 1차전에 비해 투구 내용에 있어서 아쉬움이 남았다. 투구 수도 86개로 투혼을 보였지만, 결과는 1vs4로 패했다. 이로 인해 LG는 키움에게 업셋을 당하는 굴욕을 겪고 말았다.

삼성도 빨리 경기를 끝내려고 페덱을 사흘 휴식 후 등판시키는 초강수를 두었다. 켈리의 행보를 따라갈지, 쿠에바스의 행보를 따라갈지. 삼성의 한국시리즈 진출은 페덱의 어깨에 달려있다.

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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