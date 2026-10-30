삼성 페덱, 사흘 만에 또 선발... 무리수일까 승부수일까

켈리 개인 인스타그램

2022년 플레이오프에서 사흘 휴식 후 선발로 나와 고전했던 켈리2022년 켈리는 플레이오프에서 키움을 상대로 2차례 선발로 등판을 했다. 당시 LG는 순위가 2위였고, 켈리는 부동의 LG 1선발이었다. 다만, 키움 상대로 정규리그에서 3이닝 7실점(7자책)으로 고전했기에 우려는 있었다.그럼에도 켈리는 켈리였다. 1차전에서 6이닝 6피안타(1피홈런) 1사사구 0탈삼진 2실점(2자책)으로 호투를 했다. 켈리의 호투로 인해 1차전에서 LG는 키움에게 6vs3으로 승리를 거뒀다. 하지만 2차전과 3차전에서 내리 키움에게 패하면서 LG는 벼랑 끝에 몰리고 말았다.이런 상황에서 당시 LG 류지현 감독이 낸 초강수는 4차전 선발 켈리였다. 우려도 있었다. 사흘 휴식에 불과했고, 1차전 때 투구 수도 95개로 많았다. 하지만 벼랑 끝에 몰린 LG였기에 선택지가 없었다.켈리의 4차전 투구 내용은 5이닝 6피안타(1피홈런) 3사사구 2탈삼진 2실점(2자책)이었다. 나쁘진 않았다. 하지만 1차전에 비해 투구 내용에 있어서 아쉬움이 남았다. 투구 수도 86개로 투혼을 보였지만, 결과는 1vs4로 패했다. 이로 인해 LG는 키움에게 업셋을 당하는 굴욕을 겪고 말았다.삼성도 빨리 경기를 끝내려고 페덱을 사흘 휴식 후 등판시키는 초강수를 두었다. 켈리의 행보를 따라갈지, 쿠에바스의 행보를 따라갈지. 삼성의 한국시리즈 진출은 페덱의 어깨에 달려있다.