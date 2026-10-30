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세계적 소설가의 단편 6개를 하나로 엮은 영화

세계적 소설가의 단편 6개를 하나로 엮은 영화

[리뷰] 애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자>

조영준(joyjun7)
26.10.30 17:56최종업데이트26.10.30 17:56
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애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷
애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷해피송

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

2011년 동일본 대지진이 발생한 뒤, 도쿄에 사는 교코(쇼샤나 와일더 분)는 닷새 동안 텔레비전 앞을 떠나지 않는다. 지진과 쓰나미에 관한 뉴스를 지켜보던 그는 어느 날 남편 고무라(라이언 보마리토 분)에게 편지 한 장을 남기고 집을 떠난다.

아내가 사라진 이유를 이해하지 못한 그는 직장 동료의 부탁으로 정체를 알 수 없는 작은 상자를 전달하기 위해 홋카이도 쿠시로로 향한다. 한편, 평범한 회계사인 가타기리(마르셀 장냉 분)의 집에는 거대한 개구리(피에르 폴데스 분)가 나타나 도쿄를 위협하는 또 다른 지진을 막아야 한다며 도움을 요청한다.

작곡가이자 애니메이션 감독인 피에르 폴데스의 첫 장편 애니메이션 <장님 버드나무와 잠자는 여자>는 세계적인 소설가 무라카미 하루키의 단편 여섯 편을 하나의 이야기로 재구성한 작품이다 (여섯 편의 단편은 <신의 아이들은 모두 춤춘다>라는 한 권의 서적으로 출판된 바 있다).

서로 다른 인물들의 일상과 기억, 꿈과 환상이 교차하는 가운데, 영화는 평범하게 살아가던 사람들이 자신의 삶에서 무엇을 잃어버렸는지 돌아보는 과정을 뒤따른다. 거대한 재난 이전에도 누군가의 삶은 이미 오래전부터 조금씩 무너지고 있었을지도 모른다는 것이 이 영화의 이면에 놓인 생각이다.

여섯 편의 단편을 연결하는 하나의 재난

피에르 폴데스 감독은 처음부터 무라카미 하루키의 소설 여섯 편을 하나의 이야기로 엮어낼 계획이 아니었다고 한다. 그는 자신이 매력을 느꼈던 작품들을 선택한 뒤 각색을 진행하는 도중, 서로 다른 단편에 등장하는 인물들이 사실상 한 사람의 여러 측면일 수도 있다는 생각에 도달했다.

이후 여러 이야기의 인물을 합치고 다시 배치하면서 독립적이었던 단편들이 하나의 시공간 안에서 연결되었다. 이 과정에서 중요한 역할을 하게 된 것이 2011년의 동일본 대지진이다. 원작 가운데 <쿠시로에 내린 UFO>와 <개구리군, 도쿄를 구하다>는 1995년에 일어난 고베 대지진 이후를 배경으로 하는 작품이다.

감독은 이 사건을 동일본 대지진으로 옮기고, 다른 단편들까지 같은 시기에 결합했다. 덕분에 영화는 여러 이야기가 순서대로 등장하는 옴니버스식 구성에서 벗어나 하나의 역사적 사건을 서로 다른 위치에서 경험하는 사람들의 이야기로 재구성되었다.

극 중 주요 인물들은 지진이 발생한 지역에 살지 않으며 직접적인 피해도 입지 않는다. 그들에게 재난은 대부분 텔레비전 화면과 뉴스 보도를 통해 전달되는 사건에 해당한다. 간접적이지만 큰 충격이다. 그중에서도 교코는 반복해서 재생되는 피해 지역의 영상을 바라보며 일상적인 생활을 중단하기에 이른다.

그에게는 지진 이전부터 해결되지 않은 결혼 생활에서의 문제가 있었고, 재난은 그동안 외면해 왔던 감정들을 더 이상 무시할 수 없게 되는 계기가 된다. 자신의 삶에 충분히 만족하지 못하고 있던 고무라와 가타기리 역시 비슷하다. 이 과정을 통해 영화는 재난을 직접 겪지 않은 사람들이 타인의 비극을 목격하며 자신의 삶을 돌아보는 모습을 그려 나간다. 이는 역사적 사건이 물리적인 피해 지역을 넘어 사회 구성원들의 일상과 내면에 어떤 영향을 남기는지 보여주는 방식이기도 하다.

애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷
애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷해피송

장님 버드나무와 잠자는 여자, 이 이야기의 의미

여섯 편의 단편을 하나로 엮은 만큼 영화 속에는 여러 이야기가 등장한다. 아내 교코와 남편 고무라 사이의 관계, 홋카이도로 떠난 고무라의 이야기, 그리고 가타기리를 찾아온 거대한 개구리까지.

그중에서도 영화의 제목이 된 '장님 버드나무와 잠자는 여자' 이야기는 고무라가 어린 사촌을 데리고 병원을 방문하는 과정에서 등장한다. 그의 사촌은 소리가 들리지 않다가 다시 정상적으로 들리는 일이 반복되지만, 검사에서는 뚜렷한 이상이 발견되지 않으며 의료진조차 그 원인을 제대로 설명하지 못한다. 고무라 역시 그의 상태를 이해하려고 하지만, 직접 경험하지 않는 이상 그 감각을 모두 알 수는 없다. 이 상황이 과거의 기억으로 이어진다.

젊은 시절 고무라는 친구와 함께 병원에 입원한 교코를 찾아간다. 당시 고쿄는 장님 버드나무의 꽃가루를 옮기는 벌레들이 잠든 여자의 귀로 들어가 몸속을 갉아먹는 기묘한 이야기를 들려줬다. 현실에 존재하지 않는 나무와 벌레에 관한 이야기지만, 그것이 남기는 불안은 영화 속 인물들이 겪는 문제와 맞닿아 있다.

귀를 통해 벌레가 몸속으로 들어온다는 이야기의 설정은 여자가 자신의 몸 안에서 무슨 일이 벌어지는지 알지 못한 채 서서히 잠식되고 있음을 의미한다. 이는 오랫동안 함께 생활하면서도 서로의 감정을 충분히 이해하지 못한 고무라와 교코 부부, 자신의 삶이 얼마나 고단한지 돌아볼 여유조차 없이 일해온 가타기리의 모습과 유사하다.

이 지점의 문제 제기는 우리가 '타인의 경험을 정확하게 이해할 수 없다'라는 근본적 한계로부터 시작된다. 관계의 어려움이라는 것이 단순히 서로에 대한 관심이 줄어들었거나 사라졌다는 문제로만 설명되지는 않는다는 뜻이기도 하다.

고무라가 어린 사촌이 겪고 있는 청각 문제를 정확히 이해할 수 없는 것처럼, 타인의 감정이나 경험을 자신의 것처럼 완전히 이해할 수 없다는 한계가 우리에게는 존재하기 때문이다. 다시 말하면, 영화는 이 이야기를 통해 타인의 선택을 함부로 재단하거나, 그 경험을 주관적으로 판단하지 않는 태도가 필요하다는 것을 말하고자 한다.

애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷
애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷해피송

현실적인 움직임으로 완성해 내는 환상의 세계

이 영화에는 실제 배우들의 연기를 촬영한 뒤 그 움직임과 표정을 참고하여 인물을 다시 그리는 방식인 '라이브 애니메이션'이라는 기법이 활용되고 있다. 실사 영상의 윤곽을 따라 그대로 따라 그리는 '로토스코핑' 기법과는 차이가 있는데, 실제 배우의 신체적 움직임을 활용하면서도 얼굴이나 형상은 새로운 그림으로 구성하기 때문이다.

그 결과 인물들은 현실적인 무게와 움직임을 지니면서도 한편으로는 실제 인간과 조금 다른 모습을 할 수 있게 된다. 제한된 색채와 배경으로 활용된 연필 선과 같은 구성 또한 영화의 독특한 인상을 만드는 데 일조한다.

이러한 특징이 가장 잘 드러나는 부분은 현실과 환상의 경계가 사라지는 장면들이다. 가타기리가 지하철에서 경험하는 기묘한 이미지는 평범한 도시의 풍경을 거대한 지렁이의 형상과 연결 시킨다.

개구리의 강렬한 초록색은 가타기리의 넥타이와 연결되고, 교코의 기억에는 붉은 계열의 색채감이 부여된다. 이러한 장면적, 색채적 연결성이 하나의 사건을 꿈인지 현실인지 정확히 구분할 수 없도록 만드는 부분도 있다. 이는 무라카미 하루키의 원작에서 중요하게 다뤄졌던 모호함을 옮기기 위한 방안이기도 하다.

무엇보다 인상적인 것은 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자>가 인간의 변화를 거대한 깨달음이나 극적인 사건만으로 설명하지 않는다는 점이다. 도쿄를 구하겠다고 찾아온 개구리는 자신의 존재를 증명하지 못하고, 상자를 전달한 고무라는 그 안에 무엇이 들어 있었는지 끝내 알지 못한다.

교코 역시 스무 살에 빌었던 소원이 자신의 삶에 어떤 영향을 주었는지 명확하게 설명하지 않는다. 그러면서도 이들은 조금씩 다른 위치로 이동한다. 불확실한 경험이 반드시 무의미한 경험인 것은 아니라는 뜻이다. 어떤 사건의 원인과 결과를 모두 알지 못하더라도 그 사건을 겪은 사람에게는 변화가 남을 수 있다.

이 영화가 현실과 환상 사이의 경계를 끝까지 열어놓는 이유도 그 때문일 것이다. 무엇이 실제로 일어났는지보다 그 일을 경험한 이후 무엇이 달라졌는지가 더 중요하다. 그들의 문제가 해결되었다고 보기는 힘들지만, 이전의 삶에서 당연하게 받아들이던 태도에는 그렇게 변화가 생기게 된다.
영화 애니메이션 장님버드나무와잠자는여자 무라카미하루키

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