세계적 소설가의 단편 6개를 하나로 엮은 영화

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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

애니메이션 영화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸컷2011년 동일본 대지진이 발생한 뒤, 도쿄에 사는 교코(쇼샤나 와일더 분)는 닷새 동안 텔레비전 앞을 떠나지 않는다. 지진과 쓰나미에 관한 뉴스를 지켜보던 그는 어느 날 남편 고무라(라이언 보마리토 분)에게 편지 한 장을 남기고 집을 떠난다.아내가 사라진 이유를 이해하지 못한 그는 직장 동료의 부탁으로 정체를 알 수 없는 작은 상자를 전달하기 위해 홋카이도 쿠시로로 향한다. 한편, 평범한 회계사인 가타기리(마르셀 장냉 분)의 집에는 거대한 개구리(피에르 폴데스 분)가 나타나 도쿄를 위협하는 또 다른 지진을 막아야 한다며 도움을 요청한다.작곡가이자 애니메이션 감독인 피에르 폴데스의 첫 장편 애니메이션 <장님 버드나무와 잠자는 여자>는 세계적인 소설가 무라카미 하루키의 단편 여섯 편을 하나의 이야기로 재구성한 작품이다 (여섯 편의 단편은 <신의 아이들은 모두 춤춘다>라는 한 권의 서적으로 출판된 바 있다).서로 다른 인물들의 일상과 기억, 꿈과 환상이 교차하는 가운데, 영화는 평범하게 살아가던 사람들이 자신의 삶에서 무엇을 잃어버렸는지 돌아보는 과정을 뒤따른다. 거대한 재난 이전에도 누군가의 삶은 이미 오래전부터 조금씩 무너지고 있었을지도 모른다는 것이 이 영화의 이면에 놓인 생각이다.피에르 폴데스 감독은 처음부터 무라카미 하루키의 소설 여섯 편을 하나의 이야기로 엮어낼 계획이 아니었다고 한다. 그는 자신이 매력을 느꼈던 작품들을 선택한 뒤 각색을 진행하는 도중, 서로 다른 단편에 등장하는 인물들이 사실상 한 사람의 여러 측면일 수도 있다는 생각에 도달했다.이후 여러 이야기의 인물을 합치고 다시 배치하면서 독립적이었던 단편들이 하나의 시공간 안에서 연결되었다. 이 과정에서 중요한 역할을 하게 된 것이 2011년의 동일본 대지진이다. 원작 가운데 <쿠시로에 내린 UFO>와 <개구리군, 도쿄를 구하다>는 1995년에 일어난 고베 대지진 이후를 배경으로 하는 작품이다.감독은 이 사건을 동일본 대지진으로 옮기고, 다른 단편들까지 같은 시기에 결합했다. 덕분에 영화는 여러 이야기가 순서대로 등장하는 옴니버스식 구성에서 벗어나 하나의 역사적 사건을 서로 다른 위치에서 경험하는 사람들의 이야기로 재구성되었다.극 중 주요 인물들은 지진이 발생한 지역에 살지 않으며 직접적인 피해도 입지 않는다. 그들에게 재난은 대부분 텔레비전 화면과 뉴스 보도를 통해 전달되는 사건에 해당한다. 간접적이지만 큰 충격이다. 그중에서도 교코는 반복해서 재생되는 피해 지역의 영상을 바라보며 일상적인 생활을 중단하기에 이른다.그에게는 지진 이전부터 해결되지 않은 결혼 생활에서의 문제가 있었고, 재난은 그동안 외면해 왔던 감정들을 더 이상 무시할 수 없게 되는 계기가 된다. 자신의 삶에 충분히 만족하지 못하고 있던 고무라와 가타기리 역시 비슷하다. 이 과정을 통해 영화는 재난을 직접 겪지 않은 사람들이 타인의 비극을 목격하며 자신의 삶을 돌아보는 모습을 그려 나간다. 이는 역사적 사건이 물리적인 피해 지역을 넘어 사회 구성원들의 일상과 내면에 어떤 영향을 남기는지 보여주는 방식이기도 하다.