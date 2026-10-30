5개월 전 배우 최불암이 남긴, 소신 담긴 말

▲'국민 아버지' 최불암 배우 별세고 최불암 배우의 빈소가 30일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에 마련됐다. 고인은 건강 악화로 14년간 진행해 오던 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 그만 둔 뒤 입원 치료를 이어오던 중 29일 밤 10시께 별세했다. 사진공동취재단

<전원일기>,<수사반장>을 통하여 '한국인의 아버지상'을 대표하며 수십 년간 국민배우로 사랑을 받아온 배우 최불암(본명 최영한) 선생이 29일 오후 별세했다.



최불암은 1939년 일제강점기 당시의 인천에서 태어났다. 호적상으로는 1940년생이었고 본명은 최영한이다. 최불암의 가문은 많은 독립운동가를 배출한 집안이었다.



부친 최철 씨는 영화제작과 신문사 설립에 투신했으나 최불암이 불과 6살일때 과로로 일찍 세상을 떠났다. 어머니 이명숙 여사는 대한제국 시절 궁내 악사 가문의 후손으로 남편을 잃은 후 생계를 위하여 선술집 은성을 운영했는데 이 곳은 훗날 1950~1960년대 서울 명동의 문화·예술인들간 교류의 중심지가 된다. 어린 시절의 최불암은 그렇게 부모의 예술적 감수성과 사람을 귀하게 여기는 태도를 물려받으며 성장했다.



예명인 최불암은 불암산에서 유래한 것으로 큰아버지가 지어준 이름이다. 최불암의 백부는 아버지를 일찍 잃은 조카가 혹시 같은 운명을 물려받을까 걱정했고, 부처 바위라는 이름을 지닌 '불암'(佛岩)'이라는 예명을 만들어줬다고 한다.



최불암은 본래 연출가를 꿈꿨으나 연기에 매력을 느끼게 되면서 1959년 극단 실험극회의 연극 '햄릿'의 주연을 맡아 본격적으로 배우로서 데뷔했지만 연극배우 시절에는 그리 두각을 나타내지 못했다고 한다. 1967년 KBS 특채 6기 탤런트로 선발되어 <수양대군>에 출연하면서 최불암은 우리가 모두 아는 TV 연기자로 발돋움하게 된다. 여기서 최불암은 발상의 전환을 하게 되는데, 본인의 외모 컴플렉스였던 '노안'을 자신만의 대체불가한 개성으로 승화시키는 것이었다.



1960-70년대는 아직 TV 드라마 시대의 초창기다보니 경륜있는 노역을 연기할만한 베테랑 배우층가 많지 않았다. 최불암은 이미 청년 시절부터 워낙 선 굵은 외모와 중후한 목소리, 남다른 아우라로 유명했다. 최불암의 TV 연기 데뷔작인 <수양대군>에서 맡았던 역할은 계유정난 당시 노년의 김종서였다. 당시 그의 나이는 28세에 불과한 신인이었지만, 시청자들은 아무도 실제 배우가 20대 청년이라는 사실을 눈치채지 못했다고 한다. 그리고 이 승부수는 훗날 최불암의 연기인생에 있어서도 '신의 한 수'가 된다.



수사반장>은 18년, <전원일기>는 22년



1969년에는 MBC에 또다시 특채로 발탁되면서 전속배우로서 다수의 작품에 주연급으로 출연하기 시작했다. 최불암의 양대 대표작으로 꼽히는 대한민국 수사극의 원조 <수사반장>은 18년, 농촌드라마의 전설 이 된 <전원일기>는 22년이나 방송된 '장수드라마'였다.



최불암은 다수의 출연작에서 자신의 중후한 이미지와 노안 캐릭터를 적극 활용했다. 1971년 <수사반장>이 첫 방영을 시작할 무렵 최불암은 아직 30대 초반에 불과했으나 40대의 노련한 베테랑 '박영한 반장'을 연기했다. 1980년에 방영을 시작한 <전원일기>에서는 40대의 나이에 시골마을의 어른인 50대 후반 '양촌리 김회장(김민재)'을 연기했다.



최불암은 모두 배우의 실제 나이보다 10년 가까이 연상의 캐릭터를 연기했고, 당시 시대상을 감안하면 작품 시작부터 이미 장노년에 가까운 외모로 묘사된다. 이는 당시 <전원일기>에서 함께 호흡을 맞춘 김혜자, 김수미, 박은수 등의 배우들도 마찬가지였다. 그리고 두 작품이 모두 장수하면서 극중 캐릭터들도 점점 나이가 들어가는 모습으로 묘사된다.



최불암이 어느 정도 본인의 나이에 맞는 배역들을 맡기 시작한 것은 50대를 넘긴 1990년대 중반부터였다. 이전까지 <전원일기>나 <수사반장>의 어른 이미지만 기억하고 있는 시청자들이 분장 없이 젊은 최불암의 모습을 보고 충격을 받았다는 일화도 적지 않다.



특히 최불암의 연기가 공감을 얻었던 것은, 1970-80년대 산업화 사회 당시 한국의 '친근하고 서민적인 아버지'이자, '의리있고 정의로운 사나이' 캐릭터를 대표하는 배우였기 때문이다. <수사반장>에서 박 반장은 범죄와 사회악을 단호하게 해결하는 형사의 모습뿐 아니라 사건 이면에 놓인 인간의 사연까지 살필 줄 아는 사려 깊고 철학적인 인물이었다.



<전원일기>에서 김회장은 사라져가는 농촌 공동체의 중심을 지키며 가족과 이웃의 희로애락을 함께 모범시민의 상장이었다. 박 반장과 김 회장은, 최불암의 연기를 통하여 당시 한국인들이 선호하는 이상적인 '어른이자 리더'의 모습으로 구현됐다. 이를 통하여 최불암은 '국민 아버지'라는 영예로운 수식어로 불리게 된다.



최불암의 섬세한 연기와 표현력을 잘 보여주는 일화



당대 주인공형 남배우들과 달리 부드러운 꽃미남도 마초적인 터프가이와도 모두 거리가 있었지만, 푸근하고 선하면서도 진중함이 묻어나는 최불암의 외모와 '생활연기'는, 드라마를 가상이 아니라 어딘가에 실존하는 현실로 착각하게 만들 정도였다. 대표적인 사례가 훗날 최불암의 트레이드 마크가 된 <전원일기>속 '파하~'라는 특유의 낮은 웃음소리다.



최불암은 극중 김회장 부부가 즐겁게 웃고 떠드는 소리가 들리면 "옆방에 있는 홀어머니(배우 고 정애란)가 얼마 외로울까"라는 생각이 들어 "큰 소리를 내지 않기 위하여 입을 가리고 웃는 모습으로 연기했다"(2021년 MBC 다큐플러스 전원읽기 2021)고 밝힌 바 있다. 항상 익숙한 아버지 이미지에 가려진 최불암의 섬세한 연기와 표현력을 잘 보여주는 일화다.



<전원일기>에서 아내역으로 출연한 배우 김혜자와의 케미는, 드라마 종영 이후에도 오랫동안 두 사람을 실제 부부로 착각하는 이들이 많았다는 일화를 만들기도 했다. 그만큼 현실과 가상의 경계를 허무는 '자연스러운 리얼리티와 진정성'이라는 측면에서 최불암은 그야말로 독보적인 배우였다.



한편으로 <수사반장>과 <전원일기>는 최불암의 연기 커리어는 물론 실제 인생관에 있어서도 큰 영향을 미친 작품이기도 하다. <수사반장>에 출연하면서 사회를 계도하는 경찰으로서 모범적인 극중 이미지를 유지하기 위하여 음주와 담배를 끊었다는 일화는 유명하다.



또한 <전원일기>에서의 대가족과 농촌 공동체의 중심에 있는 김 회장은, 어릴때 아버지를 잃고 홀어머니 손에 어렵게 자란 최불암과는 전혀 다른 인생을 살아온 인물을 표현해야 했다. 효심 깊은 아들이자 아내를 사랑하는 남편, 아이들의 키워낸 가장, 마을을 이끄는 리더의 모습을 직접 연기하면서 최불암은 '진정한 아버지의 역할이란 무엇인지'를 생각하게 되었다고 한다.



현장의 후배 배우들에게 있어서는 최불암은 누구보다 믿음직한 선배님이자 큰 형님이었다고 한다. 본래 연출가를 지망했던 경력답게 자신의 촬영이 없을 때도 후배들의 연기를 꼼꼼히 모니터하는 것은 물론 촬영 구도에서 연출까지도 각종 조언을 아끼지 않았다. 연기에 집중하지 못하거나 불성실한 후배에게는 인생조언과 쓴 소리를 아끼지 않는 모범적이고 강직한 선배로 많은 존경을 받았다.



1990년대 초반 전국을 휩쓴 '최불암 시리즈'



한편으로 당시 최불암의 대중적 영향력과 사회적 위상을 보여주는 일화 중 하나가 1990년대 초반 전국을 휩쓴 '최불암 시리즈'였다. 오늘날의 온라인 '밈(meme)' 문화와 아재개그의 시초 격으로 여겨지는 최불암 시리즈는, 당시 주로 <전원일기>속 최불암의 캐릭터를 주인공으로 내세운 각종 농담들이 대중들에게 유행하기 시작한 현상을 뜻한다. 지금처럼 인터넷과 사회관계망서비스(SNS)가 보편화되기 전, 대중들이 자발적으로 만들어낸 이야기와 실존 배우의 이름이 하나의 유머 장르처럼 소비된 것은 이례적인 현상이었다.



여기서 최불암은 지나치게 순박하여 골탕을 먹기도 하지만, 특유의 우직함으로 오히려 상대에게 역공을 가하거나 반전을 유발하는 모습으로 웃음을 유발한다. 이는 1990년대들어 사회적으로 민주화와 자유화의 바람이 한창 불면서, '기성세대'와 권위와 가치관이 흔들리고 변화해가는 흐름을 당시 국민 아버지의 상징이었던 최불암을 소재로 묘사한 현상이었다.



그만큼 배우의 이름만으로 특정한 표정과 말투, 상황을 떠올릴 수 있을 정도로 최불암이 인지도가 높고 상징적인 존재였기에 가능한 유머이기도 했다. 물론 배우 입장에서는 희화화로 인하여 불쾌함을 느낄 법도 했지만, 최불암은 오히려 예능프로그램에 출연하여 자신을 소재로 한 최불암 시리즈들을 실제 콩트 연기로 구현해내는 대인배의 면모를 보여줬다.



최불암은 1990년대부터 배우만이 아니라 시사교양프로그램의 진행자로 나서거나 사회 공헌 활동에 적극 참여하면서 보폭을 넓혔다. 2000년대에는 MBC 전속 이미지에서 벗어나 다른 방송국의 드라마에도 참여하고, 영화에도 종종 출연하며 새로운 길을 모색했다.



최불암은 <전원일기>에서 김회장이 금동이(배우 임호)를 양자로 들이는 사연을 연기한것을 계기로 아동 후원에 관심을 가지기 시작했다. 초록우산어린이재단과 처음 인연을 맺은 최불암은 약 30년간 전국후원회장을 맡았다. 이밖에도 미아 찾기와 희소병·난치병 어린이 돕기에도 참여했으며, 비행청소년의 사회 복귀를 돕는 사단법인 제로캠프 이사장으로도 말년까지 활동했다



최근의 시청자들에게 말년의 최불암은 <한국인의 밥상>에 보여준 MC이자 내레이터의 모습이 가장 친숙하다. 2011년부터 2025년까지 최불암은 무려 14년간 <한국인의 밥상>을 통해 한국의 전통 음식 문화는 물론 동시대 서민들의 삶과 애환을 전해주는 전달자의 역할을 맡았고, <전원일기> 못지않은 또다른 대표작이 됐다. 최불암은 2023년 공영방송 50주년 특집 <아침마당>에 출연해 <한국인의 밥상>에 대한 남다른 책임감과 애정을 드러내면서 "최고의 밥상은 어머니들이 없는 재료로, 초근목피로 만들어주셨던 밥상"을 꼽기도 했다.



아쉽게도 최불암은 2010년대 중반 이후로는 연기활동이 점차 뜸해졌고, 간간이 나오는 특별출연을 제외하고는 배우로서의 모습은 자주 볼 수 없었다. 2018년 출연한 SBS <집사부일체>에서 최불암은 "현장에서 젊은 연출자들이 자신을 어려워하고 불편해해서 연기에 대한 피드백을 못하는 것을 느끼고, 더 이상 배우로 발전이 없겠다 싶어서 은퇴를 마음먹었다"는 일화를 밝혔다. 실제로 이후로도 연륜있는 노장 배우들이 하나둘씩 기회를 잃고 사라져가는 세태를 생각하면, 최불암같은 명배우를 더 많이 활용하지 못한 것은, 큰 손실이자 아쉬움이 남는 대목이었다.



2024년 특별출연한 <수사반장 1958>은 최불암의 드라마 유작이 됐다. 세월이 흘러 은퇴하고 노년이 된 박영한 반장이 동료들의 묘지를 찾아 꽃 한 송이씩 놓으며 안부를 묻는 대사는, 시청자들을 뭉클하게 한 명장면으로 회자된다. 그리고 이는 단지 연기가 아니라 최불암이 실제로 모두 먼저 세상을 떠난 <수사반장> 출연진인 고 김상순, 김호정, 조경환, 김호정, 남성훈 배우들에게 실제 하고 싶은 이야기를 전한 애드리브였다고 한다.



최불암은 해당 장면을 촬영하면서 "나만 남겨두고 동료들이 모두 먼저 떠났다. 수사반장 1958에도 같이 했으면 좋았을텐데 혼자만 나가는 게 미안하다"고 아쉬움을 감추지 못했다.



최불암은 생전인 지난 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 <파하 최불암입니다>에서 배우로서의 사회적 책임감을 강조한 바 있다. 그는 "국민이 가야 할 길 위에 가시덤불이 있으면 그걸 치우는 게 광대 정신"이라는 소신을 밝혔다.



최불암의 연기는 오늘을 살아가는 한국인들의 모습을 표현했고, 자연인으로서 최불암은 생전 자신이 받은 사랑을 사회에 돌려주고 더 나은 세상을 만들기 위해 앞장섰다. 생전에 그가 구현한 정의로운 형사와 따뜻한 부정을 지닌 아버지 등은, 지금 우리가 잃어버린 사회적 롤모델의 가치를 되돌아보게 한다. 존경받은 어른이 드물어진 이 시대에, 최불암 선생은 오롯이 자신의 삶이 보여준 진정성으로 큰 울림을 남긴 '영원한 국민 아버지이자 어른'으로 영원히 기억될 것이다.

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