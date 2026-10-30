독일 언론 뭇매 황희찬, 왜?

대한민국 국가대표 공격수 황희찬(샬케04)이 사면초가에 몰렸다. 사생활 이슈와 은퇴설 논란 등으로 국가대표팀 발탁을 둘러싸고 부정적인 여론이 높아진 가운데, 최근 소속팀에서도 부적절한 행동으로 뭇매를 맞으며 갈수록 고립되는 모양새다.황희찬은 지난 29일(이하 한국시각) 독일 드레스덴의 루돌프하르비히 슈타디온에서 열린 '2026-27시즌 독일 DFB 포칼' 2라운드 디나모 드레스덴과의 경기에 공격수로 선발출전하여 두 차례 슈팅을 시도했으나 득점포를 가동하지 못했다. 무득점에 그친 샬케는 0-2로 패배하며 탈락했다.이날 황희찬의 경기력보다 더 화제가 된 것은 경기중 보여준 그의 돌발행동이었다. 전반 40분경 황희찬은 상대 수비수와 경합하다 충돌하여 얼굴을 감싸쥐고 쓰러졌다. 황희찬은 의료진의 치료를 받은 뒤 경기장 밖에서 재투입을 기다리던 상황에서 감정이 격해진 듯 토마스 바우어 심판을 밀쳤다. 심지어 이를 말리던 샬케 구단 물리치료사까지 두 손으로 밀어내며 뿌리쳤다. 이를 본 주심은 황희찬에게 옐로카드를 꺼냈다. 빌트 등 독일 현지 매체들은 황희찬의 행동이 파울을 불어주지 않은 심판 판정 때문에 벌어진 행동이라고 보도했다.하지만 황희찬의 감정적인 행동은 일제히 언론의 거센 비판에 직면했다. 빌트는 선수가 심판진을 밀치는 행위는 용납할 수 없다며 "황희찬이 퇴장을 당하지 않고 경고로 상황이 마무리된 것을 다행으로 여겨야 한다"고 꼬집었다. 또한 모르겐포스트는 "황희찬이 경기중 이성을 잃은 것처럼 보였다. 이번 행동이 낳은 후폭풍으로 댓가를 치러야할수 있다"고 경고했다. 한편으로 독일 언론들은 샬케의 부진한 경기력에도 혹평을 쏟아냈다.미론 무슬리치 샬케 감독 역시 경기 후 인터뷰에서 황희찬의 행동을 옹호하지 않았다. 무슬리치 감독은 "황희찬의 행동이 마음에 들지 않았다. 나중에 그 문제에 대해 이야기를 나눌 것"이라고 불편한 심기를 감추지 못했다.황희찬은 지난 시즌 소속팀 울버햄튼(잉글랜드)이 2부리그로 강등되었고 본인도 리그 26경기에서 2골 2도움에 그치는 부진한 경기력을 보이면서 방출 대상으로 분류했다. 다행히 여름 이적시장 마감 직전에 독일 명문 샬케에서 제안 받고 임대 이적했다. 2018년 함부르크SV에서 임대선수로, 2020년 RB 라이프치히에서 뛰었던 황희찬에게는 5년만이자 세 번째 독일행이었다.황희찬은 데뷔전에서 도움을 기록하며 순조로운 출발을알리는 듯 했지만 이후 더 이상 공격포인트를 기록하지 못하고 있다. 소속팀 샬케도 분데스리가 리그 7라운드까지 1승 3무 3패에 그치며 18개구단중 16위로 강등권에 그치며 어려움을 겪고 있다. 이번 사태로 인하여 황희찬이 감독 눈 밖에 나게 되면 임대생으로서 팀내 입지에도 악영향을 미칠 수 있다.앞서 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 지난 29일 11월 중동 원정 A매치 2연전(사우디아라비아, 카타르)에 나설 26명의 소집 명단을 발표했다. 여기에는 황희찬의 이름도 포함됐다.모레노 감독은 공식 인터뷰에서 "선수들, 주장, 협회와 계속 대화를 나눴다. 제 판단으로는 (손흥민과 96년생 선수들 모두) 현재 대표팀에 소집될 기량을 갖췄고, 헌신할 의지가 있는 선수들이라 명단에 포함했다"고 해명했다. 대표팀을 둘러싼 불화설과, 앞으로의 대처방안에 대해서는 말을아꼈다. 또한 모레노 감독은 곧바로 유럽 출장길에 올라 이강인과 김민재, 황인범등 유럽파 선수들의 경기를 직접 관전하며 대화를 나눌 것으로 알려졌다.그럼에도 여론의 반응은 싸늘하다. 대표팀 분위기를 크게 흔들 수 있는 언행을 저지른 선수들에 대하여 아무런 조치나 해명도 없이 그대로 안고 가겠다는 것은, 자칫 대표팀을 또다시 뒤흔들 '시한폭탄'이 될 수 있다는 우려가 나온다.