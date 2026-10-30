하루키 단편 속 '평행우주', 애니메이션으로 만날 시간

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<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송
하루키 문학의 팬이라면 도시의 일상과 재즈, 커피 향기를 쉽게 떠올릴 것이다. 도회적 분위기는 그저 세련됨으로 그치지 않는다. 현대 도시인의 삶에 깊숙하게 천착한 작가는 그가 진하게 영향받은 현대 미국 작가들이 그랬던 것처럼, 도시인이 겪는 소외와 허무를 지극히 섬세한 필치로 구현한다. 책을 읽던 독자의 머릿속에 자연스레 작품 속 풍경화가 그려지는 건 다 이유가 있는 법. 하지만 지극히 시각화한 문체의 매력은 오히려 영상화 난이도를 끌어올렸다.
1978년 등단 후 반세기 가까운 세월 동안 장편, 단편, 수필, 르포르타주까지 방대한 작품 목록을 자랑하지만, 예상보다 영화화가 드문 건 그런 원인에서 기인한다. 웬만큼 각오와 대비를 하지 않고는 도전하기 어려울 만큼 글 자체가 충분히 공감각적인 데다, 막상 실사화하려면 문장의 즉흥 재즈처럼 펼쳐지는 변칙 호흡을 가공하는 게 여간 어렵지 않다. 그런 난관을 파훼하는 데 애니메이션 장르 시도는 돌파구가 될지 모른다는 기대로 출발한 프로젝트일 테다.
애니메이션은 실제 배우가 연기한 장면을 촬영한 뒤 얼굴 부분을 덧씌우는 식으로 재구성한다. 이건 실사 영상의 애니메이션화와 다른 작법이다. 실사 동작과 포즈는 활용하면서도 인위적인 효과를 통해 단순 복제를 넘어 실제와 다른 움직임을 의도했다. 이건 애니메이션을 통한 초현실적 평행세계라는 강조다. 실사가 넘기 힘든 장벽을 돌파할 수 있다는 자신감의 발로.
하루키의 단편은 장편과 확연히 구분되는 고유의 매력을 갖는다. 그래서 장편보다 단편과 수필이 더 쏙쏙 들어온다는 독자가 제법 많다. 그 경쾌하면서도 너무 죄지 않는 여백의 맛을 영화적으로 살리기 위해 고심한 흔적이 작품에 가득 묻어난다. 언뜻 툭툭 끊어지듯 1차로 단락이 나뉘고, 2차로 장면 컷이 여러 원작 각색을 통해 전주와 후렴, 간주 나뉘듯 쉴새 없이 분리와 합체를 잇는다. 텍스트로는 일일이 설명하기 힘든 유려한 영상 문법이 빛이 나는 지점.
하루키의 문학을 읽으며 상상하던 풍경을 재현하다