하루키 단편 속 '평행우주', 애니메이션으로 만날 시간

▲<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸 해피송

둘, 혹은 셋 주인공(들)은 각자의 사연을 관객 앞에 번갈아 풀어낸다. 코무라는 졸지에 아내와 이별하고 반려묘도 잃는다. 직장에선 부서 외주화를 이유로 그에게 사직을 권고한다. 교코가 떠나기 전 남편에게 던진 말처럼 '공기'와 다를 바 없이 무색무취하게 살아온 코무라로선 인생의 의미를 질문하며 전환점을 마련해야 할 상황이다. 그는 여행을 떠나고 처음 만나는 인연, 재회한 지인들과 교류하며 과거를 돌아본다. 돌고 돈 끝에 미래를 향한 결정에 닿는다.



카타기리 역시 젊을 때 꿈과는 상관없이 전형적인 '회사형 인간'으로 지내왔다. 하지만 그를 그저 한심한 군상으로 폄훼할 순 없다. 남에게 해를 끼치지 않고 묵묵히 성실하게 살던 중년 회사원에게 닥친 엉뚱한 제안을 수락한 덕분에 그동안 깨닫지 못하던 가치를 되찾는다. 오 헨리의 단편 속에서 주인공이 얻는 뜻밖의, 하지만 여태껏 축적한 삶의 보상 같은 행운이 시련을 통과하는 대가로 수여된 셈이다. 개구리 군의 퇴장은 그런 이들의 묵묵한 희생을 표상한다.



교코의 20살 적 일화는 작가의 초기 대표 단편 <빵가게 재습격>처럼 적당히 부조리하고 초현실적이면서도 유쾌한 미스터리 풍으로 다가온다. 도시 어딘가 정말 존재할 것 같은 어반 판타지 요소가 막간극처럼 호기심을 자극한다. 실존에 관한 현실적인 고민과 시간이 지나 되새기는 과거의 선택이 불러오는 씁쓸한 회고까지 맛이 옅지 않다. 그런 앙상블 덕분에 구심력이 그리 강하지 않은데도 아기자기하게 궤도를 이탈하지 않게 만드는 동력이 시종일관 유지된다.



단순한 정보 전달로 <장님 버드나무와 잠자는 여자>를 해설하는 건 어려운 일이다. 아니, 굳이 그래야 할 필요가 없을지 모른다. 원작 단편을 읽지 않은 이라도 적절한 각색을 통해 비교적 낮은 진입 턱으로 도전할 수 있게 만든다. 그러나 아무래도 수록된 단편 일부라도 미리 읽거나 영화를 관람한 후 복습하면 훨씬 낫긴 하다. 애니메이션 전체가 무라카미 하루키란 현대문학 거장에 대한 거대한 헌정의 기운으로 넘실거린다. 오랜만에 하루키를 읽을 시간이다.



[작품정보]

<장님 버드나무와 잠자는 여자>

Saules aveugles, femme endormie

Blind Willow, Sleeping Woman

2022 프랑스, 룩셈부르크, 캐나다, 네덜란드 애니메이션/SF/드라마

2026.10.28. 개봉 108분 15세 관람가

감독/각본/음악 피에르 폴데스

원작 무라카미 하루키, 단편소설

수입/배급 해피송



2022 46회 안시국제애니메이션영화제 장편-심사위원특별상

2023 42회 애니마-브뤼셀국제애니메이션영화제 국제경쟁-장편상





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