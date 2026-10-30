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하루키 단편 속 '평행우주', 애니메이션으로 만날 시간

하루키 단편 속 '평행우주', 애니메이션으로 만날 시간

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <장님 버드나무와 잠자는 여자>

김상목(redoctobor)
26.10.30 14:11최종업데이트26.10.30 14:11
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<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸
<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송

2011년 동일본 대지진 직후 도쿄. 신용금고 대출 부서에서 일하는 '코무라'는 지진 후 아내 '교코'가 며칠째 불면증에 빠진 채 텔레비전 뉴스만 보는 걸 걱정한다. 하지만 아내는 남편의 말에 대꾸조차 않는다. 5일째 밤, "당신과 사는 건 공기와 사는 것" 같다며 교코는 곁을 떠난다. 게다가 오랫동안 키우던 반려묘 '와타나베'도 행방이 묘연해 일상이 완전히 무너진다. 회사 사정도 뒤숭숭한 가운데 그는 1주일 휴가를 청한다.

직장 동료는 코무라에게 홋카이도 여비를 낼 테니 여동생에게 소포 전달을 부탁한다. 달리 계획도 없기에 그는 동료의 동생이 사는 소도시로 향한다. 한편 퇴근한 직장 동료 '카타기리' 앞에 '개구리 군'이 출현한다. 그는 도쿄에 거대 '지렁이 군'이 대지진을 곧 일으킬 거라며 이를 막기 위해 카타기리의 협력이 필요하다고 말한다. 지금 자신에 닥친 상황이 믿기지 않지만, 개구리 군 도움으로 골치 앓던 문제가 해결되자 돕기로 한다.

하루키의 원작을 각색하는 새로운 도전의 결실

<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸
<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송

하루키의 신작 장편 <가호>가 2026년 10월 21일 국내 출간되었다. 일주일 후 그의 단편 여러 편을 조합한 애니메이션이 개봉하는 것은 치밀한 전략의 일환일 테다.

하루키의 문학작품 중 이미 우리는 몇 편의 영화화를 목격한 바 있다. 가장 잘 알려진 건 일본의 떠오르는 거장 하마구치 류스케가 원작과 동명으로 공개한 <드라이브 마이 카>다. 그리고 올해 오랜만의 신작 <가능한 사랑>을 선보인 이창동 감독의 전작 <버닝> 역시 단편 <헛간을 태우다>를 원작으로 한다. 이 2편만 거론해도 하루키의 문학이 영상 창작자들에게까지 드리운 영향력을 체감할 수 있다.

<장님 버드나무와 잠자는 여자>는 하루키의 단편 옴니버스 애니메이션이다. 6편의 단편 내용이 영화에 각색 수록된다. 제목을 차지한, 코무라와 사촌 동생의 일화 <장님 버드나무와 잠자는 여자> (1995), 카타기리에게 일어난 기이한 사변 <개구리 군, 도쿄를 구하다> (1999), 교코의 20살 시절 경험담 <버스데이 걸> (2002)과 <논병아리> (1981), 코무라가 홋카이도 여행에서 겪는 사연들 <쿠시로에 내린 UFO> (1999) 코무라와 교코 부부 사이의 관계를 서술한 <태엽 감는 새와 화요일의 여자들> (1986)이 절묘하게 융합된 형태로 소개된다.

크게는 코무라와 카타기리를 중심으로 흘러가는 두 축, 코무라를 버리고 떠난 교코의 사연을 포함하면 세 축으로 이야기는 원심력을 형성하며 전개한다. 1981년부터 1999년까지 근 20년의 시차를 두고 집필한 작품들이지만, 하루키 특유의 스타일이 녹아들어 있기에 물과 기름처럼 겉돌긴커녕 잘 섞여든다. 엄청나게 많은 단편 중 고르고 골라서 조합했을 정성이 대단하다.

동일본 대지진이라는 중력장의 함의

<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸
<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송

고개를 갸우뚱할 지점이 문득 포착된다. 영화는 시작과 함께 2011년 동일본 대지진 뉴스가 눈과 귀를 잠식한다. 지진을 향한 공포는 작품 내내 등장인물들을 엄습하는 불안의 근원으로 활용된다. 그런데 원작 단편들은 전부 하루키의 20세기 작업이다. 이 시간 차이는 대관절 뭘까? 영화가 프랑스에서 제작되면서 서구 사회에 익숙한 2011년이 새롭게 배경으로 설정되었지만, 실제로 단편에 영향을 준 건 1995년 고베 대지진이다. 즉 두 번의 대지진이 담긴 셈.

재해석을 통해 영화 속 재난의 밀도와 하중은 한층 무거워진다. 두 번의 대지진이 소설과 영화를 통해 이중으로 누적되며 2020년대 관객의 시선으로 보면 작중 인물들이 겪는 두려움이 훨씬 더 압도적인 공포로 다가오기 때문. 코무라와 교코의 결별은 지진 뉴스가 촉매로 작용했고, 소심한 중년 카타기리가 개구리 군의 사투를 돕게 된 것 역시 동일본 대지진보다 더 가공할 파괴를 막기 위해서다. 2011년 대지진 전과 후로도 숱하게 겪는 천재지변이 아른거린다.

하루키라는 작가가 일본 사회 전반에 대지진이 끼친, 잠재 효과를 포함한 여파를 얼마나 중대하게 받아들였는지 어렵지 않게 이해할 수 있다. 작가는 20세기 말 일본 사회를 휘감은 옴진리교의 사린 가스 테러 관련 심층 인터뷰를 통해 르포집 <언더그라운드> 연작을 내놓은 바 있다. 하루키가 세간의 오해와 달리 사회문제에 대해 늘 진지하게 접근했다는 걸 새삼 일깨우는 대목이다.

한국 사회에서 반복되는 재난과 참사가 압축 성장과 경제 논리의 이면에 가려진 문제를 드러내듯, 일본에서도 사회적 재난에 대한 반성과 성찰은 그동안 외면해 온 공동체의 문제를 되짚는 계기가 된다.

대개 2011년 동일본 대지진을 떠올리지만, 원폭 투하부터 미나마타병, 고베 대지진 같은 역사적 전환점이 존재했고 일정한 반성과 개선이 이뤄졌지만 근본 변화에는 이르지 못했다. 시간대를 옮긴 덕분에 21세기 일본에 닥친 변화, 평생 고용 붕괴 같은 현안 또한 반영된다. 관객에게 익숙한 세태 설정을 통해 영화는 꾸준히 현실을 환기한다.

하루키 단편 문학의 매력을 이미지 문법으로 풀이하다

<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸
<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송

하루키 문학의 팬이라면 도시의 일상과 재즈, 커피 향기를 쉽게 떠올릴 것이다. 도회적 분위기는 그저 세련됨으로 그치지 않는다. 현대 도시인의 삶에 깊숙하게 천착한 작가는 그가 진하게 영향받은 현대 미국 작가들이 그랬던 것처럼, 도시인이 겪는 소외와 허무를 지극히 섬세한 필치로 구현한다. 책을 읽던 독자의 머릿속에 자연스레 작품 속 풍경화가 그려지는 건 다 이유가 있는 법. 하지만 지극히 시각화한 문체의 매력은 오히려 영상화 난이도를 끌어올렸다.

1978년 등단 후 반세기 가까운 세월 동안 장편, 단편, 수필, 르포르타주까지 방대한 작품 목록을 자랑하지만, 예상보다 영화화가 드문 건 그런 원인에서 기인한다. 웬만큼 각오와 대비를 하지 않고는 도전하기 어려울 만큼 글 자체가 충분히 공감각적인 데다, 막상 실사화하려면 문장의 즉흥 재즈처럼 펼쳐지는 변칙 호흡을 가공하는 게 여간 어렵지 않다. 그런 난관을 파훼하는 데 애니메이션 장르 시도는 돌파구가 될지 모른다는 기대로 출발한 프로젝트일 테다.

애니메이션은 실제 배우가 연기한 장면을 촬영한 뒤 얼굴 부분을 덧씌우는 식으로 재구성한다. 이건 실사 영상의 애니메이션화와 다른 작법이다. 실사 동작과 포즈는 활용하면서도 인위적인 효과를 통해 단순 복제를 넘어 실제와 다른 움직임을 의도했다. 이건 애니메이션을 통한 초현실적 평행세계라는 강조다. 실사가 넘기 힘든 장벽을 돌파할 수 있다는 자신감의 발로.

하루키의 단편은 장편과 확연히 구분되는 고유의 매력을 갖는다. 그래서 장편보다 단편과 수필이 더 쏙쏙 들어온다는 독자가 제법 많다. 그 경쾌하면서도 너무 죄지 않는 여백의 맛을 영화적으로 살리기 위해 고심한 흔적이 작품에 가득 묻어난다. 언뜻 툭툭 끊어지듯 1차로 단락이 나뉘고, 2차로 장면 컷이 여러 원작 각색을 통해 전주와 후렴, 간주 나뉘듯 쉴새 없이 분리와 합체를 잇는다. 텍스트로는 일일이 설명하기 힘든 유려한 영상 문법이 빛이 나는 지점.

하루키의 문학을 읽으며 상상하던 풍경을 재현하다

<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸
<장님 버드나무와 잠자는 여자> 스틸해피송

둘, 혹은 셋 주인공(들)은 각자의 사연을 관객 앞에 번갈아 풀어낸다. 코무라는 졸지에 아내와 이별하고 반려묘도 잃는다. 직장에선 부서 외주화를 이유로 그에게 사직을 권고한다. 교코가 떠나기 전 남편에게 던진 말처럼 '공기'와 다를 바 없이 무색무취하게 살아온 코무라로선 인생의 의미를 질문하며 전환점을 마련해야 할 상황이다. 그는 여행을 떠나고 처음 만나는 인연, 재회한 지인들과 교류하며 과거를 돌아본다. 돌고 돈 끝에 미래를 향한 결정에 닿는다.

카타기리 역시 젊을 때 꿈과는 상관없이 전형적인 '회사형 인간'으로 지내왔다. 하지만 그를 그저 한심한 군상으로 폄훼할 순 없다. 남에게 해를 끼치지 않고 묵묵히 성실하게 살던 중년 회사원에게 닥친 엉뚱한 제안을 수락한 덕분에 그동안 깨닫지 못하던 가치를 되찾는다. 오 헨리의 단편 속에서 주인공이 얻는 뜻밖의, 하지만 여태껏 축적한 삶의 보상 같은 행운이 시련을 통과하는 대가로 수여된 셈이다. 개구리 군의 퇴장은 그런 이들의 묵묵한 희생을 표상한다.

교코의 20살 적 일화는 작가의 초기 대표 단편 <빵가게 재습격>처럼 적당히 부조리하고 초현실적이면서도 유쾌한 미스터리 풍으로 다가온다. 도시 어딘가 정말 존재할 것 같은 어반 판타지 요소가 막간극처럼 호기심을 자극한다. 실존에 관한 현실적인 고민과 시간이 지나 되새기는 과거의 선택이 불러오는 씁쓸한 회고까지 맛이 옅지 않다. 그런 앙상블 덕분에 구심력이 그리 강하지 않은데도 아기자기하게 궤도를 이탈하지 않게 만드는 동력이 시종일관 유지된다.

단순한 정보 전달로 <장님 버드나무와 잠자는 여자>를 해설하는 건 어려운 일이다. 아니, 굳이 그래야 할 필요가 없을지 모른다. 원작 단편을 읽지 않은 이라도 적절한 각색을 통해 비교적 낮은 진입 턱으로 도전할 수 있게 만든다. 그러나 아무래도 수록된 단편 일부라도 미리 읽거나 영화를 관람한 후 복습하면 훨씬 낫긴 하다. 애니메이션 전체가 무라카미 하루키란 현대문학 거장에 대한 거대한 헌정의 기운으로 넘실거린다. 오랜만에 하루키를 읽을 시간이다.

[작품정보]
<장님 버드나무와 잠자는 여자>
Saules aveugles, femme endormie
Blind Willow, Sleeping Woman
2022 프랑스, 룩셈부르크, 캐나다, 네덜란드 애니메이션/SF/드라마
2026.10.28. 개봉 108분 15세 관람가
감독/각본/음악 피에르 폴데스
원작 무라카미 하루키, 단편소설
수입/배급 해피송

2022 46회 안시국제애니메이션영화제 장편-심사위원특별상
2023 42회 애니마-브뤼셀국제애니메이션영화제 국제경쟁-장편상

장님 버드나무와 잠자는 여자 피에르

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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