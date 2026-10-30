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'배혜윤 은퇴' 맞이한 삼성생명에 절실한 것

'배혜윤 은퇴' 맞이한 삼성생명에 절실한 것

[KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 미리보기 ⑤] 삼성생명 블루밍스

양형석(utopia697)
26.10.30 14:40최종업데이트26.10.30 14:40
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2010년대 중반부터 여자프로농구를 이끌어온 '양강'은 단연 우리은행 우리WON과 KB스타즈였다. 우리은행은 WKBL 역대 가장 많은 13번의 우승을 포함해 2013-2014 시즌부터 2024-2025 시즌까지 무려 12시즌 연속 7할 승률을 기록했다. 2016년 '국보센터' 박지수가 입단한 후 팀의 운명이 바뀐 KB는 박지수가 풀타임을 소화했던 7시즌 동안 3번의 우승과 4번의 준우승을 기록하며 WKBL을 대표하는 강팀으로 급부상했다.

하지만 WKBL 역사에서 가장 꾸준했던 팀을 꼽으라면 역시 삼성생명 블루밍스가 첫 손에 들어가야 한다. 우리은행은 위성우 감독(우리은행 총감독) 부임 전 무려 네 시즌 연속 최하위에 허덕이며 암흑기를 보냈고, KB 역시 박지수 입단 전에는 한 번도 챔프전 우승을 차지하지 못했다. 하지만 삼성생명은 WKBL 출범 후 무려 29번이나 봄 농구에 진출했고, 최하위로 떨어진 시즌은 단 한 번(2020-2021 시즌)에 불과했다.

키아나 스미스의 갑작스런 은퇴에도 지난 시즌 정규 리그 3위로 플레이오프에 진출해 부천 하나은행을 꺾고 챔프전에 진출하는 기대 이상의 성적을 올린 삼성생명은 이번 시즌을 앞두고 다시 큰 변화를 맞았다. 바로 배혜윤,김단비의 은퇴와 윤예빈(KB)의 이적이다. 핵심 선수들의 은퇴와 이적으로 전력이 약해졌다고 평가 받는 삼성생명은 이번 시즌 또 한 번 저력을 발휘하며 꾸준한 성적을 이어갈 수 있을까.

키아나 은퇴에도 챔프전 진출 저력 발휘

팀의 정신적 지주 배혜윤이 은퇴하면서 삼성생명은 이제 '이해란의 팀'이 됐다.
팀의 정신적 지주 배혜윤이 은퇴하면서 삼성생명은 이제 '이해란의 팀'이 됐다.한국여자농구연맹

2019-2020 시즌 프로 출범 후 처음으로 최하위에 머물렀던 삼성생명은 2020-2021 시즌 정규리그 4위로 봄 농구 막차 티켓을 따낸 후 플레이오프에서 우리은행, 챔프전에서 KB를 차례로 꺾고 통산 6번째 우승을 차지했다. 하지만 삼성생명은 우승 직후 챔프전 MVP였던 김한별을 트레이드하며 미래를 위한 자산을 수집하기 시작했다. 그리고 당시 모은 '김한별의 유산'은 현재 삼성생명을 이끄는 핵심 전력이 됐다.

BNK 썸, 하나은행과의 삼각 트레이드를 통해 삼성생명 유니폼을 입은 2020-2021 시즌 신인왕 강유림은 삼성생명 이적 후 5시즌 동안 단 한 경기도 거르지 않고 정규리그 150경기를 모두 개근 했다. 비록 외곽슛에서는 다소 기복을 보이기도 했지만, 흐름을 타면 매우 뛰어난 슈팅 감각을 과시하고 수비에서도 상대 슈터를 전담 마크 할 수 있을 정도로 공수에서 삼성생명에 반드시 필요한 주전 멤버로 성장했다.

김한별 트레이드를 통해 삼성생명이 얻은 최고의 보물은 역시 2021-2022 시즌 신인 드래프트 전체 1순위로 삼성생명 유니폼을 입은 이해란이다. 광주 수피아여고 시절부터 청소년 대표팀의 에이스로 활약하며 한국 여자농구의 미래를 이끌 대형 유망주로 주목 받은 이해란은 프로 입단 후 매 시즌 꾸준히 성장하다가 지난 시즌 김단비(우리은행, 18.33점)에 이어 리그 득점 2위(17.40점)에 오르기며 삼성생명의 에이스가 됐다.

신한은행 에스버드에서 10년 동안 활약하다가 2024년 FA 신이슬의 보상 선수로 지명 받아 삼성생명으로 이적한 김아름은 삼성생명이 건진 의외의 수확이다. 보상 선수 지명 당시만 해도 신한은행에서의 마지막 시즌 무릎 부상으로 1경기 출전에 그친 선수를 지명한 것에 대한 비판의 목소리도 많았다. 하지만 김아름은 삼성생명 이적 후 2시즌 동안 60경기에 모두 출전하면서 공수에서 알토란 같은 활약을 선보였다.

물론 삼성생명의 리빌딩엔 아쉬움도 있었다. 삼성생명이 2022-2023 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 지명했던 키아나 스미스는 2023-2024 시즌 신인왕과 식스우먼상을 동시에 수상했다. 2024-2025 시즌에도 BEST 5와 3점 야투상, MIP를 수상하며 WKBL 차세대 슈터로 성장하던 키아나는 무릎 부상 여파로 지난 시즌을 앞두고 갑작스럽게 현역 은퇴를 선언하며 농구 팬들을 놀라게 했다.

배혜윤 없이도 꾸준함을 유지해야 하는 삼성생명

최근 2~3년 동안 가드진이 크게 약해진 삼성생명은 부상으로 고전했던 이주연의 부활이 절실하다.
최근 2~3년 동안 가드진이 크게 약해진 삼성생명은 부상으로 고전했던 이주연의 부활이 절실하다.한국여자농구연맹

삼성생명은 지난 시즌 키아나의 은퇴라는 대형 악재 속에서도 챔프전 준우승을 기록하며 명문 구단의 자존심을 지켰다. 하지만 삼성생명은 지난 시즌이 끝나고 또 하나의 대형 악재를 만났다. 이해란이 등장하기 전까지 오랜 기간 삼성생명의 에이스로 활약하며 리그에서 가장 영리한 '빅맨'으로 이름을 날렸던 배혜윤과 팀의 살림꾼 역할을 해주던 김단비(우리은행 김단비와 동명이인)가 나란히 은퇴를 선언한 것이다.

1989년생 배혜윤과 1992년생 김단비가 은퇴하면서 삼성생명 선수단의 평균 나이는 한층 어려졌다. 20대 선수들이 주축이 된 삼성생명은 팀내 맏언니가 된 김아름이 새로운 주장이 됐고, 삼성생명은 '이해란의 팀'으로 새롭게 태어났다. 아이치·나고야 아시안게임에서 주전 포워드로 활약했을 정도로 리그에서 가장 많은 공격 옵션을 보유한 포워드 이해란은 이번 시즌 득점왕을 노리기에 손색없는 기량을 갖추고 있다.

삼성생명은 일본 선수 일색이었던 아시아쿼터에 역대 처음으로 대만 국가대표 출신 포워드 한야은을 영입했다. 한야은은 대만에서 태어나 한국으로 귀화해 아시안게임 금메달을 목에 건 진안(하나은행)과도 친분이 있는 선수로, 한국 농구에 빠르게 적응하고 있다. 삼성생명은 배혜윤의 은퇴로 골밑 전력이 헐거워진 만큼 대만 대표팀에서 좋은 활약을 해줬던 한야은이 골밑에서 역할을 해주길 기대하고 있다.

삼성생명은 2년 전 신이슬이 신한은행으로 이적했고, 지난해에는 키아나가 갑작스럽게 은퇴했으며 올해는 장신가드 윤예빈마저 팀을 떠났다. 가드진이 부쩍 허약해진 삼성생명은 3년 계약을 체결한 조수아를 비롯해 2024-2025 시즌 우리은행에서 활약했던 아시아쿼터 미야사카 모모나, 그리고 삼성생명의 핵심가드로 활약했다가 최근 두 시즌 동안 부상으로 고전했던 이주연의 활약이 절실히 필요하다.

삼성생명은 이해란 정도를 제외하면 내세울 만한 스타 선수도 부족하고 몇 년 동안 핵심 선수들도 꾸준히 이탈했다. 지난 시즌 챔프전 준우승팀이었던 삼성생명의 이번 시즌 전망을 어둡게 예측하는 농구 팬들이 많은 이유다. 하지만 삼성생명은 중·하위권으로 떨어질 거라는 예상에도 최근 네 시즌 연속 정규리그 3위를 기록했을 정도로 꾸준한 팀이다. 삼성생명 고유의 팀 색깔은 이번 시즌에도 계속 유지할 수 있을까.

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