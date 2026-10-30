'배혜윤 은퇴' 맞이한 삼성생명에 절실한 것

한국여자농구연맹

최근 2~3년 동안 가드진이 크게 약해진 삼성생명은 부상으로 고전했던 이주연의 부활이 절실하다.삼성생명은 지난 시즌 키아나의 은퇴라는 대형 악재 속에서도 챔프전 준우승을 기록하며 명문 구단의 자존심을 지켰다. 하지만 삼성생명은 지난 시즌이 끝나고 또 하나의 대형 악재를 만났다. 이해란이 등장하기 전까지 오랜 기간 삼성생명의 에이스로 활약하며 리그에서 가장 영리한 '빅맨'으로 이름을 날렸던 배혜윤과 팀의 살림꾼 역할을 해주던 김단비(우리은행 김단비와 동명이인)가 나란히 은퇴를 선언한 것이다.1989년생 배혜윤과 1992년생 김단비가 은퇴하면서 삼성생명 선수단의 평균 나이는 한층 어려졌다. 20대 선수들이 주축이 된 삼성생명은 팀내 맏언니가 된 김아름이 새로운 주장이 됐고, 삼성생명은 '이해란의 팀'으로 새롭게 태어났다. 아이치·나고야 아시안게임에서 주전 포워드로 활약했을 정도로 리그에서 가장 많은 공격 옵션을 보유한 포워드 이해란은 이번 시즌 득점왕을 노리기에 손색없는 기량을 갖추고 있다.삼성생명은 일본 선수 일색이었던 아시아쿼터에 역대 처음으로 대만 국가대표 출신 포워드 한야은을 영입했다. 한야은은 대만에서 태어나 한국으로 귀화해 아시안게임 금메달을 목에 건 진안(하나은행)과도 친분이 있는 선수로, 한국 농구에 빠르게 적응하고 있다. 삼성생명은 배혜윤의 은퇴로 골밑 전력이 헐거워진 만큼 대만 대표팀에서 좋은 활약을 해줬던 한야은이 골밑에서 역할을 해주길 기대하고 있다.삼성생명은 2년 전 신이슬이 신한은행으로 이적했고, 지난해에는 키아나가 갑작스럽게 은퇴했으며 올해는 장신가드 윤예빈마저 팀을 떠났다. 가드진이 부쩍 허약해진 삼성생명은 3년 계약을 체결한 조수아를 비롯해 2024-2025 시즌 우리은행에서 활약했던 아시아쿼터 미야사카 모모나, 그리고 삼성생명의 핵심가드로 활약했다가 최근 두 시즌 동안 부상으로 고전했던 이주연의 활약이 절실히 필요하다.삼성생명은 이해란 정도를 제외하면 내세울 만한 스타 선수도 부족하고 몇 년 동안 핵심 선수들도 꾸준히 이탈했다. 지난 시즌 챔프전 준우승팀이었던 삼성생명의 이번 시즌 전망을 어둡게 예측하는 농구 팬들이 많은 이유다. 하지만 삼성생명은 중·하위권으로 떨어질 거라는 예상에도 최근 네 시즌 연속 정규리그 3위를 기록했을 정도로 꾸준한 팀이다. 삼성생명 고유의 팀 색깔은 이번 시즌에도 계속 유지할 수 있을까.