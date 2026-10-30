'배혜윤 은퇴' 맞이한 삼성생명에 절실한 것

2010년대 중반부터 여자프로농구를 이끌어온 '양강'은 단연 우리은행 우리WON과 KB스타즈였다. 우리은행은 WKBL 역대 가장 많은 13번의 우승을 포함해 2013-2014 시즌부터 2024-2025 시즌까지 무려 12시즌 연속 7할 승률을 기록했다. 2016년 '국보센터' 박지수가 입단한 후 팀의 운명이 바뀐 KB는 박지수가 풀타임을 소화했던 7시즌 동안 3번의 우승과 4번의 준우승을 기록하며 WKBL을 대표하는 강팀으로 급부상했다.
하지만 WKBL 역사에서 가장 꾸준했던 팀을 꼽으라면 역시 삼성생명 블루밍스가 첫 손에 들어가야 한다. 우리은행은 위성우 감독(우리은행 총감독) 부임 전 무려 네 시즌 연속 최하위에 허덕이며 암흑기를 보냈고, KB 역시 박지수 입단 전에는 한 번도 챔프전 우승을 차지하지 못했다. 하지만 삼성생명은 WKBL 출범 후 무려 29번이나 봄 농구에 진출했고, 최하위로 떨어진 시즌은 단 한 번(2020-2021 시즌)에 불과했다.
키아나 스미스의 갑작스런 은퇴에도 지난 시즌 정규 리그 3위로 플레이오프에 진출해 부천 하나은행을 꺾고 챔프전에 진출하는 기대 이상의 성적을 올린 삼성생명은 이번 시즌을 앞두고 다시 큰 변화를 맞았다. 바로 배혜윤,김단비의 은퇴와 윤예빈(KB)의 이적이다. 핵심 선수들의 은퇴와 이적으로 전력이 약해졌다고 평가 받는 삼성생명은 이번 시즌 또 한 번 저력을 발휘하며 꾸준한 성적을 이어갈 수 있을까.
키아나 은퇴에도 챔프전 진출 저력 발휘