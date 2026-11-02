'우승팀 신인'이냐 '베스트 러너'냐, 영플레이어상 2파전

박재윤

2026년 2월 28일, 홈 개막전에서 인천 유나이티드 선수들이 경기 시작 전 루틴을 진행하고 있다.손정범을 가장 가까이에서 추격하는 선수는 인천 유나이티드 FC의 서재민이다. 공격포인트만 놓고 보면 서재민은 경쟁자들에 비해 화려하지 않다. 올 시즌 1골 1도움에 그쳤다. 하지만 그라운드 위에서 보낸 시간과 거리를 보면 이야기가 달라진다.서재민은 개막 후 20경기 연속 선발 풀타임 출전을 이어갔고, 3040분을 소화하며 팀 내 출전 시간 3위에 올랐다. 그리고 그 시간 내내 누구보다 많이 뛰었다. 개막 후 세 라운드 연속 리그 전체 활동량 1위로 시즌을 시작했다.30라운드까지 라운드별 상위 6명에게 주어지는 '베스트 러너'에는 24차례 선정됐다. 이 가운데 9번은 리그 전체 1위였다. 베스트 러너에 오른 24경기에서 모두 11km 이상, 경기당 평균 약 12km를 뛰었다.정점은 따로 있다. 올 시즌 전체 라운드를 통틀어 한 경기 최다 거리 1~3위가 모두 서재민의 기록이다. 2라운드 1만3443m, 7라운드 1만3411m, 4라운드 1만3297m다. 이 같은 활약은 4월 '이달의 영플레이어상'으로 이어졌다. 서재민은 기술연구그룹(TSG) 평균 평점 1위(7.32점)를 기록하며 9명의 후보 가운데 가장 높은 평가를 받았다.서재민의 활동량이 더 빛나는 이유는 그 움직임이 공격으로 이어진다는 데 있다. 키패스 25개로 인천 전체 키패스의 약 10%를 책임졌고, 전방 패스 성공률 71%(569회 중 405회), 공격 지역 패스 성공률 86%(325회 중 278회)를 기록했다. 19라운드 울산 HD FC전에서는 측면으로 파고드는 김성민에게 정확한 롱패스를 연결해 선제골의 기점이 되기도 했다.수비에서도 볼 획득 261회, 블록 60회로 힘을 보탰다. 공수 양면에서 이만큼 관여하다 보니 상대는 파울로라도 그를 멈춰 세워야 했다. 서재민이 당한 파울은 43개로 팀 내 2위다.파이널A 진출이 걸린 33라운드 제주SK전은 그 장면을 고스란히 보여줬다. 전반 막판 날카로운 로빙 스루패스로 이청용의 슈팅 기회를 만든 서재민은, 후반 역습 상황에서 드리블로 전진하다 유인수의 거친 태클에 쓰러졌다. 유인수는 곧바로 퇴장당했고, 수적 우위를 잡은 인천은 3-1로 승리하며 파이널A 막차에 올라탔다.기록지의 숫자만으로는 다 설명되지 않는 활약, 서재민의 이름이 영플레이어상 레이스에서 쉽게 지워지지 않는 이유다.양강 구도 뒤에는 결이 다른 두 다크호스가 있다. 최악의 팀 성적 속에서 홀로 버틴 문민서(광주 FC)와, 강원 FC '47번'의 계보를 잇는 신민하이다.광주 유스 금호고 출신인 문민서는 프로 3년 차인 올해 가장 힘든 시즌을 보냈다. 광주는 3월 인천전 승리 이후 28경기 연속 무승(11무 17패)에 빠지며 K리그1·2부 통합 최다 연속 무승 기록을 썼고, 10월 11일 울산전에서야 긴 부진을 끊었다. 그 속에서 문민서는 2502분을 뛰며 팀 내 최다 출전 시간을 기록했고, 6골 1도움으로 아이데일(10골)에 이어 팀 내 득점 2위에 올랐다.결정적인 순간마다 그가 있었다. 7월에는 울산 HD전과 FC 안양전에서 연달아 동점골을 터뜨리며 이달의 영플레이어상을 받았고, 8월 강원전에서는 멀티골을 넣었다. 페널티박스 밖 슈팅 15회로 팀 내 최다를 기록할 만큼 과감했고, 볼 획득도 125회로 팀 내 2위다. 무승이 길어지던 8월, 그는 "될 때까지 할 거니까" 끝까지 따라와 달라며 팬들에게 약속했다.신민하가 달고 있는 47번은 강원에서 특별한 번호다. 이 번호를 달고 뛴 양현준(2022년)과 양민혁(2024년)은 모두 영플레이어상을 받았다. 강원은 2025시즌을 앞두고 이 번호를 2024년 입단한 센터백 신민하에게 맡겼다. 그는 지난해 29경기 1골 1도움을 올리고 4월 이달의 영플레이어상을 받았지만, 최종 후보에는 들지 못했다.올해는 무대를 넓혀 증명했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 전 경기에 주전 센터백으로 나서 금메달을 목에 걸었고, 조별리그 사우디아라비아전에서는 엄지성의 프리킥을 헤더로 연결해 선제골을 넣었다. 지난달 29일에는 생애 처음 A대표팀에 발탁됐고, 같은 날 AFC 챔피언스리그2 쿠칭 시티전에서 패스 성공률 95%, 태클 5회를 기록하며 무실점 승리에 힘을 보탰다.리그에서는 주어진 시간 안에서 존재감을 보였다. 22세 이하 의무 출전 규정이 사라진 올해, 신민하는 강투지·이기혁과의 주전 경쟁에 아시안게임 차출까지 겹치며 1422분을 뛰는 데 그쳤다. 그럼에도 공중볼 경합 성공률 62.3%로 팀 평균(52.4%)을 크게 웃돌았고, 패스 성공률도 86.5%로 팀 평균(80.8%)보다 높다. 파울은 7개, 볼 미스는 6개에 불과했다.팀이 무너질 때 혼자 버틴 에이스와 무거운 번호의 이름값을 증명해 가는 수비수. 두 선수가 남은 레이스에서 판도를 흔들 수 있을지도 지켜볼 대목이다.