사이트 전체보기
'우승팀 신인'이냐 '베스트 러너'냐, 영플레이어상 2파전

'우승팀 신인'이냐 '베스트 러너'냐, 영플레이어상 2파전

앞서가는 손정범·서재민, 뒤쫓는 문민서·신민하... 파이널라운드가 승부처

박재윤(whatsyoureta)
26.11.02 08:03최종업데이트26.11.02 08:03
구글 검색 선호 출처로 추가
K리그1 영플레이어상은 만 23세 이하, K리그 출전 경력 3년 이하의 국내 선수 가운데 한 시즌 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 돌아간다. 해당 시즌 전체 경기의 절반 이상을 소화해야 한다는 조건도 붙는다. 한순간의 반짝 활약보다 시즌 내내 꾸준히 그라운드를 지킨 선수가 유리한 구조다.

수상자는 후보선정위원회가 추린 후보를 대상으로 각 구단 감독과 주장, 미디어의 투표를 거쳐 결정된다. 최근 수상자인 양민혁(2024), 이승원(2025)이 그랬듯 영플레이어상은 한국 축구의 차세대 스타를 예고하는 상으로 자리 잡았다.

정규라운드 33경기를 마친 K리그1은 지난 10월 31일 파이널라운드에 돌입했다. 팀당 5경기씩, 마지막 레이스가 남았다. 그렇다면 올해 그 영예는 누구에게 돌아갈까.

'19살 우승 주역' 손정범

2026년 2월 28일, 개막전에서 FC 서울 선수단이 경기를 준비하고 있다.
2026년 2월 28일, 개막전에서 FC 서울 선수단이 경기를 준비하고 있다.박재윤

현재 가장 앞서 있는 후보는 FC 서울의 2007년생 미드필더 손정범이다. 서울 유스 오산고 출신인 그는 고등학교를 졸업하자마자 프로에 데뷔해, 10대의 나이로 우승팀 중원의 한 축을 맡았다. 10월 말 기준 리그 30경기에서 2골 2도움을 기록 중이다.

출발부터 남달랐다. 시즌 첫 공식전인 AFC 챔피언스리그 엘리트 비셀 고베 원정에서 선발로 프로 무대를 밟았고, 리그 두 번째 경기인 포항 스틸러스전에서 조영욱의 결승골을 도왔다. 5라운드 광주 FC전에서는 헤더로 데뷔골을 터뜨리며 라운드 베스트11에 올랐다. 만 18세 5개월 22일, 구단 역대 두 번째 최연소 득점이었다.

김기동 감독의 신뢰도 확고했다. 김 감독은 시즌 초 "올해는 (손)정범이를 키워야 하는 해다"라며 꾸준한 기용을 예고했다. 올해부터 K리그1에서 22세 이하 의무 출전 규정이 사라졌지만, 쟁쟁한 선배들을 제치고 주전 자리를 꿰찼다. 김 감독은 포항 시절 직접 키운 고영준, 송민규와 비교하며, 손정범은 뚜렷한 한 가지 특징보다 모든 능력이 고르게 빼어난 유형이라고 평가했다.

손정범의 무기는 '전진'과 '효율'이다. 1778분을 뛰며 2골 2도움을 올려 약 445분마다 공격포인트 하나를 만들어냈다. 드리블은 20회 중 12회를 성공시켜 성공 횟수 팀 내 2위에 올랐고, 성공률 60%는 팀 평균(40.2%)을 크게 웃돈다. 슈팅 17개 가운데 14개를 페널티박스 안에서 시도했을 만큼 상대 진영 깊숙이 파고드는 움직임도 돋보인다. 울산 HD FC와의 순연 경기에서는 아예 최전방 공격수로 선발 출전해 선제골의 출발점이 되기도 했다.

그 활약은 역사로 이어졌다. 서울은 지난달 24일 10년 만에 리그 정상에 올랐다. 10대 선수가 한국 프로축구 최상위 리그에서 20경기 이상 뛰며 팀 우승에 기여한 것은 1983년 K리그 출범 이후 손정범이 최초이다.

다만 아쉬운 지점도 있다. 올 시즌 매달 발표된 '이달의 영플레이어상'을 한 번도 받지 못했다. 월별 평가에서는 경쟁자들에게 밀린 셈이다.

시즌 초 손정범은 올해 목표로 영플레이어상을, 꿈으로 국가대표를 꼽았다. 서울의 우승이라는 약속은 지켰고, 국가대표의 꿈도 이뤘다. 이제 남은 것은 하나다.

'베스트 러너' 서재민

2026년 2월 28일, 홈 개막전에서 인천 유나이티드 선수들이 경기 시작 전 루틴을 진행하고 있다.
2026년 2월 28일, 홈 개막전에서 인천 유나이티드 선수들이 경기 시작 전 루틴을 진행하고 있다.박재윤

손정범을 가장 가까이에서 추격하는 선수는 인천 유나이티드 FC의 서재민이다. 공격포인트만 놓고 보면 서재민은 경쟁자들에 비해 화려하지 않다. 올 시즌 1골 1도움에 그쳤다. 하지만 그라운드 위에서 보낸 시간과 거리를 보면 이야기가 달라진다.

서재민은 개막 후 20경기 연속 선발 풀타임 출전을 이어갔고, 3040분을 소화하며 팀 내 출전 시간 3위에 올랐다. 그리고 그 시간 내내 누구보다 많이 뛰었다. 개막 후 세 라운드 연속 리그 전체 활동량 1위로 시즌을 시작했다.

30라운드까지 라운드별 상위 6명에게 주어지는 '베스트 러너'에는 24차례 선정됐다. 이 가운데 9번은 리그 전체 1위였다. 베스트 러너에 오른 24경기에서 모두 11km 이상, 경기당 평균 약 12km를 뛰었다.

정점은 따로 있다. 올 시즌 전체 라운드를 통틀어 한 경기 최다 거리 1~3위가 모두 서재민의 기록이다. 2라운드 1만3443m, 7라운드 1만3411m, 4라운드 1만3297m다. 이 같은 활약은 4월 '이달의 영플레이어상'으로 이어졌다. 서재민은 기술연구그룹(TSG) 평균 평점 1위(7.32점)를 기록하며 9명의 후보 가운데 가장 높은 평가를 받았다.

서재민의 활동량이 더 빛나는 이유는 그 움직임이 공격으로 이어진다는 데 있다. 키패스 25개로 인천 전체 키패스의 약 10%를 책임졌고, 전방 패스 성공률 71%(569회 중 405회), 공격 지역 패스 성공률 86%(325회 중 278회)를 기록했다. 19라운드 울산 HD FC전에서는 측면으로 파고드는 김성민에게 정확한 롱패스를 연결해 선제골의 기점이 되기도 했다.

수비에서도 볼 획득 261회, 블록 60회로 힘을 보탰다. 공수 양면에서 이만큼 관여하다 보니 상대는 파울로라도 그를 멈춰 세워야 했다. 서재민이 당한 파울은 43개로 팀 내 2위다.

파이널A 진출이 걸린 33라운드 제주SK전은 그 장면을 고스란히 보여줬다. 전반 막판 날카로운 로빙 스루패스로 이청용의 슈팅 기회를 만든 서재민은, 후반 역습 상황에서 드리블로 전진하다 유인수의 거친 태클에 쓰러졌다. 유인수는 곧바로 퇴장당했고, 수적 우위를 잡은 인천은 3-1로 승리하며 파이널A 막차에 올라탔다.

기록지의 숫자만으로는 다 설명되지 않는 활약, 서재민의 이름이 영플레이어상 레이스에서 쉽게 지워지지 않는 이유다.

'광주의 버팀목' 문민서 그리고 '47번 후계자' 신민하

양강 구도 뒤에는 결이 다른 두 다크호스가 있다. 최악의 팀 성적 속에서 홀로 버틴 문민서(광주 FC)와, 강원 FC '47번'의 계보를 잇는 신민하이다.

광주 유스 금호고 출신인 문민서는 프로 3년 차인 올해 가장 힘든 시즌을 보냈다. 광주는 3월 인천전 승리 이후 28경기 연속 무승(11무 17패)에 빠지며 K리그1·2부 통합 최다 연속 무승 기록을 썼고, 10월 11일 울산전에서야 긴 부진을 끊었다. 그 속에서 문민서는 2502분을 뛰며 팀 내 최다 출전 시간을 기록했고, 6골 1도움으로 아이데일(10골)에 이어 팀 내 득점 2위에 올랐다.

결정적인 순간마다 그가 있었다. 7월에는 울산 HD전과 FC 안양전에서 연달아 동점골을 터뜨리며 이달의 영플레이어상을 받았고, 8월 강원전에서는 멀티골을 넣었다. 페널티박스 밖 슈팅 15회로 팀 내 최다를 기록할 만큼 과감했고, 볼 획득도 125회로 팀 내 2위다. 무승이 길어지던 8월, 그는 "될 때까지 할 거니까" 끝까지 따라와 달라며 팬들에게 약속했다.

신민하가 달고 있는 47번은 강원에서 특별한 번호다. 이 번호를 달고 뛴 양현준(2022년)과 양민혁(2024년)은 모두 영플레이어상을 받았다. 강원은 2025시즌을 앞두고 이 번호를 2024년 입단한 센터백 신민하에게 맡겼다. 그는 지난해 29경기 1골 1도움을 올리고 4월 이달의 영플레이어상을 받았지만, 최종 후보에는 들지 못했다.

올해는 무대를 넓혀 증명했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 전 경기에 주전 센터백으로 나서 금메달을 목에 걸었고, 조별리그 사우디아라비아전에서는 엄지성의 프리킥을 헤더로 연결해 선제골을 넣었다. 지난달 29일에는 생애 처음 A대표팀에 발탁됐고, 같은 날 AFC 챔피언스리그2 쿠칭 시티전에서 패스 성공률 95%, 태클 5회를 기록하며 무실점 승리에 힘을 보탰다.

리그에서는 주어진 시간 안에서 존재감을 보였다. 22세 이하 의무 출전 규정이 사라진 올해, 신민하는 강투지·이기혁과의 주전 경쟁에 아시안게임 차출까지 겹치며 1422분을 뛰는 데 그쳤다. 그럼에도 공중볼 경합 성공률 62.3%로 팀 평균(52.4%)을 크게 웃돌았고, 패스 성공률도 86.5%로 팀 평균(80.8%)보다 높다. 파울은 7개, 볼 미스는 6개에 불과했다.

팀이 무너질 때 혼자 버틴 에이스와 무거운 번호의 이름값을 증명해 가는 수비수. 두 선수가 남은 레이스에서 판도를 흔들 수 있을지도 지켜볼 대목이다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
K리그 손정범 서재민 문민서 신민하

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재윤 (whatsyoureta) 내방

이 기자의 최신기사 58억 횡령, 행정 실수... 시민구단 왜 사건사고 끊이지 않나