또 군인 역할 브래드 피트, 12년 전과 달라진 것

▲영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 여정의 마지막에 이르러 제임스는 더 이상 앞으로 나아가기 어려운 상태가 된다. 그 과정을 함께한 오딘 역시 상처가 늘고 체력적으로도 어려운 모습이지만, 적어도 그에게는 살아남을 가능성이 있다. 그 때문에 제임스는 편지를 작성해 오딘의 가방에 넣고, 도로를 향해 가도록 지시한다. 지금까지 자신의 유일한 동료이자 친구라고 생각하며 어떤 위험도 감수하며 오딘을 보호해 왔던 그의 모습을 생각하면 그 마음을 겨우 가늠해 볼 수 있게 된다.



오딘의 군견 가방 속에 넣어둔 편지 역시 유사한 의미를 갖는다. 그 편지 속에는 오딘이 어떤 삶을 살아왔고 어떤 상처를 지니고 있는지 새로운 보호자에게 설명하는 내용이 담겨있다. 단순히 그의 남은 생을 부탁하는 것이 아니라 앞으로 어떤 보살핌을 받아야 하는지에 대한 상세한 설명이 쓰여 있는 것이다. 그동안 자신이 해왔던 역할을 누군가 대신할 수 있도록 준비하면서 생의 마지막 책임을 다한다.



그런 제임스의 마지막 선택은 영화 전체를 되돌아보게 만드는 힘을 갖는다. 그는 오랜 시간 사람들과 거리를 두고 살아왔지만, 마지막에는 한 번도 만난 적이 없는 사람의 선의에 오딘의 미래를 맡긴다. 물론 다른 방법이 없는 상황이라고는 하나, 전쟁을 경험한 뒤 타인을 믿지 못하게 된 인물이 자신에게 가장 소중한 존재를 위해 다시 타인을 신뢰하는 셈이다.



떠오르는 인물이 하나 있다. 초반부에 잠깐 등장하는 왓킨스(J. K. 시몬스 분)다. 그는 제임스와 하룻밤을 함께 보낸 뒤, 다음 날 아침 책 한 권과 표시해 둔 문장을 남기고 호수의 안개 속으로 떠난다. 그 문장에는 인간의 잔혹함을 경험하고도 인간을 향한 사랑을 받아들이게 되는 존재에 대한 이야기가 담겨있다. 이는 제임스와 오딘 두 존재의 삶과 모두 연결된다. 그리고 영화의 마지막은 마치 그 문장을 재소환하기라도 하는 듯이 제임스가 전혀 알지도 못하는 사람에게 오딘의 미래를 맡기는 선택을 하도록 만든다.



낯선 여성인 엠버의 차에 몸을 실은 오딘은 이제 제임스가 없는 삶을 살아가야 한다. 이제 그에게는 전쟁의 총성도, 생존을 위한 긴 여정도 아닌 새로운 일상이 기다리고 있을 것이다. 영화의 처음과 끝에 놓인 동일한 두 장면만 다시 보더라도 그의 모습은 이제 완전히 달라졌다. 홀로 살아남은 존재로부터, 그가 홀로 살아남을 수 있도록 자신의 생을 모두 다 바친 사람의 선택에 대한 결과로 말이다. 그렇게 이 영화의 마지막은 제임스의 죽음이 아닌, 그가 남긴 삶을 향해 다시 움직이기 시작한 오딘의 발걸음이 된다.

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