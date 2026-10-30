영화 또 군인 역할 브래드 피트, 12년 전과 달라진 것 [리뷰] 퇴역 군인과 군견의 우정 다룬 영화 <하트 오브 비스트> 조영준(joyjun7) 26.10.30 11:12최종업데이트26.10.30 11:12 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2kbv5 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 * 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다. 데이비드 에이어 감독의 영화 <퓨리>(2014)는 제2차 세계대전 말기, 적진 한복판에 놓인 전차 한 대와 다섯 군인의 이야기를 그린 작품이었다. 영화는 전쟁의 참혹한 현실을 생생하게 보여주는 동시에 극한의 상황에서 서로의 생존을 책임져야 하는 이들의 유대감에 주목했다. 특히 브래드 피트가 연기한 전차장 워대디는 부하들을 지켜내기 위해 냉혹해져야만 하는 인물이었다. 큰사진보기 ▲영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 그로부터 12년이 흐른 뒤, 배우와 감독은 영화 <하트 오브 비스트>(2026년 10월 28일 개봉)로 다시 만났다. 브래드 피트는 미 육군 특수부대에서 은퇴한 제임스 역할을 맡았다. 같은 군인 역할이지만 마주하는 상황은 이전과 조금 다르다. 그러나 감독은 이번에도 전쟁이 인간에게 남기는 상처와 그 속에서도 끝내 지켜내려는 관계의 가치에 대해 보여주고자 한다. 퇴역 군인 제임스와 전직 군견 오딘은 함께 알래스카의 외딴 지역에서 평화로운 시간을 보내고 있다. 그러나 태풍을 피해 귀환하던 중, 갑작스러운 심장 이상으로 비행기가 추락하면서 두 존재는 '하트 오브 비스트'라 불리는 오지의 자연 속으로 고립되고 만다. 생존을 위해 가장 가까운 도로까지 걸어서 이동해야 하는 거리는 약 93킬로미터. 영화는 이들을 위협하는 자연환경과 신체적 고통을 따르는 한편, 전쟁에서 함께 돌아온 두 존재가 서로에게 어떤 의미인지 조금씩 드러낸다. 언제나 항상 함께인 두 존재 큰사진보기 ▲영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 극 중에서 제임스와 오딘의 관계는 특별하다. 두 존재는 같은 전쟁에 참여했고, 그 과정에서 몸과 마음에 깊은 상처를 입어야만 했다. 제임스 몸에 남아 있는 수많은 흉터와 의족을 사용하는 오딘의 앞다리 하나가 이 사실을 증명한다. 둘 모두 이미 퇴역했고 전쟁터로부터 멀리 떠나왔지만 여전히 악몽에 시달리고 있는 것도 그렇다. 잠든 오딘이 악몽으로 괴로워하면 제임스는 그의 상태를 살피고 안정을 찾도록 돕는다. 제임스 역시 전투 중 목격했던 참상을 반복해서 떠올린다. 오딘은 제임스의 외로움을 달래주는 반려동물인 동시에, 그가 겪었던 경험을 함께 기억하는 가장 가까운 동료이기도 하다. 제임스가 사람들과 거리를 두고 자연에서 생활하는 이유 역시 이러한 과거와 관련되어 있어 보인다. 군인으로서 뛰어난 생존 능력과 예민한 감각을 가졌지만 퇴역 후에는 이 능력이 되려 일상생활을 어렵게 만드는 것이다. 알래스카의 자연 속으로 향한 이유도 그래서다. 평화로운 안식을 가질 수 있으면서도 타인과의 접촉을 최대한 피할 수 있는 장소. 그런 그가 유일하게 자신을 맡길 수 있는 존재가 바로 오딘이 된다. 두 존재는 서로의 상태를 알아차리고 필요한 순간에 곁을 지키는 방식으로 관계를 유지해 간다. 큰사진보기 ▲영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 영화가 인물에게 투사하는 근본적 문제 초반부를 통해 극의 중심이 되는 두 대상을 설명하고 서사의 기반을 마련한 영화는 비행기가 추락한 이후 본격적인 생존극을 펼쳐 보인다. 추락하는 비행기로부터 이탈해 멀리 떨어져 버린 오딘을 찾아 상태를 살피고, 지도와 나침반을 이용해 낯선 지역을 이탈할 계획을 세우는 것이 그 시작이다. 그 과정에서 오랜 군 생활 동안 익힌 기술이 능숙하게 활용되곤 하지만 90킬로미터가 넘는 산길을 단독 행군으로 돌파하는 일은 결코 만만치 않다. 전장에서는 동료가 있고 지원 요청이 가능한 본부가 있지만, 이곳에서는 실질적인 도움에 한계가 있는 군견 한 마리가 전부다. 실제로 영화는 계속되는 사고와 부상으로 몸이 망가져 가는 제임스의 모습을 천천히 뒤따른다. 거대한 곰과의 대치, 급류에서의 사고, 늑대 무리의 습격 등 다양한 상황이 두 존재를 위협하지만, 사실 이 영화는 특정한 하나의 사건이 문제를 발생시킨다고 보기가 힘들다. 뛰어난 생존 기술을 갖고 있어도 신체가 언제 한계에 도달할지를 통제할 수 없다는 것이 보다 근본적인 문제다. 물론 급류가 휘몰아치는 계곡 사이의 통나무 다리를 건너는 과정에서 팔이 부러지는 사고는 큰 위협이 되어 돌아온다. 극심한 고통은 물론, 홀로 해내야 하는 모든 작업 과정에서 팔 하나를 쓸 수 없다는 것은 생존에 있어 큰 손실일 수밖에 없다. 이 지점에서 영화의 첫 시작을 떠올려보면 좋을 것 같다. 알래스카의 한 도로 위에 홀로 나타난 오딘의 모습이다. 그 길을 차로 지나가던 여성 엠버(안나 람베 분)가 그를 발견한 뒤, 이야기는 일주일 전 두 존재가 평화로운 일상을 보내는 장면으로 돌아간다. 영화가 어느 정도 진행되고 나면 이 장면이 의미하는 바를 조금은 알게 될 것이다. 첫 장면에서 보이지 않고 사라져 버린 존재가 있다는 것(이 장면은 영화의 마지막에서 다시 한번 등장한다). 이러한 구성과 제임스의 몸이 점점 망가져 가는 과정은 하나의 결론을 도출해 낸다. 두 존재가 끝내 같은 목적지에 도착하지 못할 가능성과 같은 것이다. 함께 살아남을 수 없음을 받아들이는 일 큰사진보기 ▲영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 여정의 마지막에 이르러 제임스는 더 이상 앞으로 나아가기 어려운 상태가 된다. 그 과정을 함께한 오딘 역시 상처가 늘고 체력적으로도 어려운 모습이지만, 적어도 그에게는 살아남을 가능성이 있다. 그 때문에 제임스는 편지를 작성해 오딘의 가방에 넣고, 도로를 향해 가도록 지시한다. 지금까지 자신의 유일한 동료이자 친구라고 생각하며 어떤 위험도 감수하며 오딘을 보호해 왔던 그의 모습을 생각하면 그 마음을 겨우 가늠해 볼 수 있게 된다. 오딘의 군견 가방 속에 넣어둔 편지 역시 유사한 의미를 갖는다. 그 편지 속에는 오딘이 어떤 삶을 살아왔고 어떤 상처를 지니고 있는지 새로운 보호자에게 설명하는 내용이 담겨있다. 단순히 그의 남은 생을 부탁하는 것이 아니라 앞으로 어떤 보살핌을 받아야 하는지에 대한 상세한 설명이 쓰여 있는 것이다. 그동안 자신이 해왔던 역할을 누군가 대신할 수 있도록 준비하면서 생의 마지막 책임을 다한다. 그런 제임스의 마지막 선택은 영화 전체를 되돌아보게 만드는 힘을 갖는다. 그는 오랜 시간 사람들과 거리를 두고 살아왔지만, 마지막에는 한 번도 만난 적이 없는 사람의 선의에 오딘의 미래를 맡긴다. 물론 다른 방법이 없는 상황이라고는 하나, 전쟁을 경험한 뒤 타인을 믿지 못하게 된 인물이 자신에게 가장 소중한 존재를 위해 다시 타인을 신뢰하는 셈이다. 떠오르는 인물이 하나 있다. 초반부에 잠깐 등장하는 왓킨스(J. K. 시몬스 분)다. 그는 제임스와 하룻밤을 함께 보낸 뒤, 다음 날 아침 책 한 권과 표시해 둔 문장을 남기고 호수의 안개 속으로 떠난다. 그 문장에는 인간의 잔혹함을 경험하고도 인간을 향한 사랑을 받아들이게 되는 존재에 대한 이야기가 담겨있다. 이는 제임스와 오딘 두 존재의 삶과 모두 연결된다. 그리고 영화의 마지막은 마치 그 문장을 재소환하기라도 하는 듯이 제임스가 전혀 알지도 못하는 사람에게 오딘의 미래를 맡기는 선택을 하도록 만든다. 낯선 여성인 엠버의 차에 몸을 실은 오딘은 이제 제임스가 없는 삶을 살아가야 한다. 이제 그에게는 전쟁의 총성도, 생존을 위한 긴 여정도 아닌 새로운 일상이 기다리고 있을 것이다. 영화의 처음과 끝에 놓인 동일한 두 장면만 다시 보더라도 그의 모습은 이제 완전히 달라졌다. 홀로 살아남은 존재로부터, 그가 홀로 살아남을 수 있도록 자신의 생을 모두 다 바친 사람의 선택에 대한 결과로 말이다. 그렇게 이 영화의 마지막은 제임스의 죽음이 아닌, 그가 남긴 삶을 향해 다시 움직이기 시작한 오딘의 발걸음이 된다. 영화 하트오브비스트 브래드피트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 다른 여자를 사랑하는 남편, 이 사랑의 결말은? >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 또 군인 역할 브래드 피트, 12년 전과 달라진 것 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP