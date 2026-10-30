업무지시 거부하는 신입 직원... 강남 변호사 사무실에 무슨 일이

극단 은행나무

공연 사진극단 은행나무가 제작한 <필경사, 박들비>는 <필경사 바틀비>의 한국적 변주다. 27일부터 내달 1일까지 닷새 간 서울 대학로 스카이씨어터에서 단관 공연하는 연극은 단 네 명의 등장인물이 처음부터 끝까지 거의 세트를 손대지 않는 좁은 무대 위에서 전개된다. 시공간을 가로지르며 무대가 뉴욕 월스트리트에서 서울 강남의 변호사 사무실로 옮겨왔을 뿐, 기본적인 배경과 얼개가 원작과 얼마 다르지 않다. 소설에서 후반부를 일부 덜어낸 점 정도가 차이라면 차이일 테다. 원작을 그대로 가져오기 위해 진즉에 사라진 필경사란 업을 역시 현실 변호사 사무실엔 없는 속기사처럼 두고 있다는 점도 참작해야 할 대목이겠다.<필경사, 박들비>는 강남 변호사 사무실에 이상한 직원이 채용되며 벌어진 일련의 이야기를 다룬다. 박들비라는 직원이 채용된 뒤 평온했던 사무실에 예기치 못한 문제가 생겨나고, 그로부터 변호사 정 대표를 비롯한 사무실 구성원들이 겪게 되는 변화를 비춘다. 앞서 언급한 상징적 대사 "하지 않는 편이 낫겠어요"는 원작에서와 마찬가지로 박들비가 제게 주어진 업무지시들을 모조리 거부할 때마다 등장하는데, 그 상황을 도저히 이해하지도 받아들일 수도 없는 구성원들의 상황이 작품을 이끌어가는 동력으로 작용한다.정 대표는 기업사건으로 잔뼈 굵은 1인 변호사 사무실의 대표 변호사다. 자타공인 절차를 잘 지키고 선을 넘지 않는 그는 스스로를 합리적인 사람이라 규정한다. 그에겐 법이, 또 세상이 돌아가는 꼴이 그대로 이치나 다름없다. 주어진 선 안에서 살아가는 게 합리란 말과 무리 없이 동의어로 자리 잡는 건 아마도 그 때문이겠다. 오늘날 변호사란 업은 사회의 법과 정의를 수시로 넘나들며 조율하고 해석하는 일이지만, 특히나 기업사건 전문 변호사는 더더욱 그러하지만, 어쩐지 작품 속 정 대표는 그와 같은 경계인으로서의 인식이 얼마 자리 잡지 않은 모습이다. 확고한 원칙과 자기인식, 이정도면 좋은 사람이라는 확신이 자리한 그의 모습이 작품 내내 두드러진다.