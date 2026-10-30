사이트 전체보기
김성호의 무대만세 업무지시 거부하는 신입 직원... 강남 변호사 사무실에 무슨 일이

업무지시 거부하는 신입 직원... 강남 변호사 사무실에 무슨 일이

[김성호의 무대만세 14] 극단 은행나무 <필경사, 박들비>

김성호(starsky216)
26.10.30 10:59최종업데이트26.10.30 10:59
구글 검색 선호 출처로 추가
올 한 해 극장가에 개봉한 주목할 영화 중 빼놓을 수 없는 작품이 <브라이드!>다. 올해 베니스국제영화제 경쟁부문 심사위원장이기도 했던 매기 질렌할이 연출한 작품으로, 저 유명한 메리 셸리의 고전 <프랑켄슈타인>으로부터 프랑켄슈타인을 꺼내어 1930년대 미국에다 부려놓은 작품이다. 그녀는 어째서 19세기 프랑켄슈타인을 100년 뒤인 1930년대 미국으로 옮겨왔을까. <브라이드!> 뿐 아니라 <햄넷> <오디세이>, 한국에선 <왕과 사는 남자> 등 유달리 옛 이야기를 오늘의 세상으로 불러온 작품이 넘쳐났던 한 해다.

어째서 이 시대 창작자들이 과거로 무대를 옮겨가는가, 왜 관심이 지나온 길로 향하는가. 그 이유를 살필 밖에 없는 것은 자고로 타고난 이야기꾼이란 실용적 관심을 지향할 밖에 없고, 진정한 이야기란 그것이 숨겨져 있든 드러나 있든 간에 어떤 유용함을 담고 있는 때문이겠다. 발터 벤야민의 말이다.

<브라이드!> 속 가장 인상적인 대사를 하나 꼽자면 역시 "I would prefer not to. 그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요."일까. 100년 간 외롭게 살아온 괴물이 기껏 창조한 짝, 여자판 프랑켄슈타인인 브라이드가 깨어나자마자, 또 이후로도 수시로 하는 말이 바로 "그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요"다. 문학 애호가라면 무릎을 칠 이 대사는 허먼 멜빌의 <필경사 바틀비> 속 명문장이다. "그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요"라는 대사는 그것이 쓰인 19세기로부터 영화 속 배경인 1930년을 거쳐 관객이 살고 있는 2026년까지 제각기 그 의미를 발한다. 관객은 일순 이해한다. 이것이야말로 매기 질렌할이 구태여 과거로 눈을 돌린 이유라는 걸. 여전히 그렇게 하라는 강요, 또 "하지 않는 편이 낫겠다"는 말을 떠올리지조차 못하는 암묵적 압박이 힘을 발하고 있는 세상이라는 것을 말이다.

필경사, 박들비 공연 사진
필경사, 박들비공연 사진극단 은행나무

"하지 않는 편이 낫겠어요"

극단 은행나무가 제작한 <필경사, 박들비>는 <필경사 바틀비>의 한국적 변주다. 27일부터 내달 1일까지 닷새 간 서울 대학로 스카이씨어터에서 단관 공연하는 연극은 단 네 명의 등장인물이 처음부터 끝까지 거의 세트를 손대지 않는 좁은 무대 위에서 전개된다. 시공간을 가로지르며 무대가 뉴욕 월스트리트에서 서울 강남의 변호사 사무실로 옮겨왔을 뿐, 기본적인 배경과 얼개가 원작과 얼마 다르지 않다. 소설에서 후반부를 일부 덜어낸 점 정도가 차이라면 차이일 테다. 원작을 그대로 가져오기 위해 진즉에 사라진 필경사란 업을 역시 현실 변호사 사무실엔 없는 속기사처럼 두고 있다는 점도 참작해야 할 대목이겠다.

<필경사, 박들비>는 강남 변호사 사무실에 이상한 직원이 채용되며 벌어진 일련의 이야기를 다룬다. 박들비라는 직원이 채용된 뒤 평온했던 사무실에 예기치 못한 문제가 생겨나고, 그로부터 변호사 정 대표를 비롯한 사무실 구성원들이 겪게 되는 변화를 비춘다. 앞서 언급한 상징적 대사 "하지 않는 편이 낫겠어요"는 원작에서와 마찬가지로 박들비가 제게 주어진 업무지시들을 모조리 거부할 때마다 등장하는데, 그 상황을 도저히 이해하지도 받아들일 수도 없는 구성원들의 상황이 작품을 이끌어가는 동력으로 작용한다.

정 대표는 기업사건으로 잔뼈 굵은 1인 변호사 사무실의 대표 변호사다. 자타공인 절차를 잘 지키고 선을 넘지 않는 그는 스스로를 합리적인 사람이라 규정한다. 그에겐 법이, 또 세상이 돌아가는 꼴이 그대로 이치나 다름없다. 주어진 선 안에서 살아가는 게 합리란 말과 무리 없이 동의어로 자리 잡는 건 아마도 그 때문이겠다. 오늘날 변호사란 업은 사회의 법과 정의를 수시로 넘나들며 조율하고 해석하는 일이지만, 특히나 기업사건 전문 변호사는 더더욱 그러하지만, 어쩐지 작품 속 정 대표는 그와 같은 경계인으로서의 인식이 얼마 자리 잡지 않은 모습이다. 확고한 원칙과 자기인식, 이정도면 좋은 사람이라는 확신이 자리한 그의 모습이 작품 내내 두드러진다.

필경사, 박들비 공연 사진
필경사, 박들비공연 사진극단 은행나무

"정당한 업무지시 왜 거부합니까?"

필경사란 명칭과는 달리 서류를 꾸미는 게 주된 업무인 박들비다. 첫 출근부터 캐리어를 끌고 등장한 그녀는 대표는 물론이고 다른 동료들과의 소통을 거의 하지 않은 채로 키보드만 치고 또 친다. 오타 없이 타이핑하는 것 하나는 재주인 모양인데, 통상 그 역할의 직원이 맡아야 할 다른 업무는 전혀 맡으려 들지 않는다. 관행적으로 수행해온 협력은 물론이고, 타이핑 외에 주어지는 자기 일조차도 모조리 "하지 않는 편이 낫겠어요"란 말로 일관하는 모습이 당혹스럽기만 하다. 극을 보는 이가 마주하게 되는 감상이 바로 이 당혹감, 아마도 사무실 모든 구성원이 경험했을 그 감정이다.

당혹이란 무엇인가. 예기치 않은 자극과 마주하여 놀라고 곤혹스러울 때 느끼는 감정이다. 어떻게 해야 할지 입장이 정리되지 않았을 때, 그리하여 무엇이 맞는 선택인지를 고민하게 될 때 당혹했다고 말한다. 요컨대 당혹은 인간으로 하여금 모든 일이 예상한 범위 내에서 흘러갈 때는 돌아보지 않던 것을 돌아보도록 한다. 당혹에 이로움이 있다면 바로 그것일 테다.

관객은 정 대표를 비롯해, 7년 차 직원인 이 대리, 두 번째 직장이지만 여전히 인턴인 김 인턴이 겪었던 당혹감을 함께 공유한다. 이들이 저마다 떠올리는 박들비와의 기억은 하나같이 범상치가 않다. 업무도 소통도 거부하는 박들비로 인하여 사무실이 이제껏 겪은 적 없는 문제들에 봉착할 때마다 관객 또한 상당한 당혹감과 함께 어떻게 해야 하는지에 대한 고민, 도대체 왜 저러는가에 대한 의문, 이들이 문제를 어찌 해쳐나갈지에 대한 호기심까지를 마주한다. 이는 그대로 원작에 의지하여 얻어낸 선명한 효과일 테다.

필경사, 박들비 공연 사진
필경사, 박들비공연 사진극단 은행나무

개작 아닌 변주, 적절했을까?

<필경사, 박들비>는 명확히 원작과 다르다고 말할 수 있는 저만의 지점을 거의 갖추지 못하고 있다. 배경이 미국에서 한국으로 옮겨왔다고 하지만, 변호사 사무실과 업무를 거부하는 부하 사무직 직원이라는 설정은 동일하다. 사무실에서 문제를 일으키는 양상부터 그에 대응하는 사람들의 반응 또한 대동소이하다.

소설이 쓰였을 당시와 2026년 한국의 오늘 사이에 상당한 시차, 문화적이고 사회적인 격차 또한 자리할 것임에도 이를 얼마 반영하지 못하고 있다는 건 다소 안이한 선택이 아닌가 한다. 주식투자 하는 직원, 인턴직을 맴돌며 실무경험을 쌓지 못하는 또 다른 직원의 상황은 이 시대 흔한 모습일 수는 있어도 이 작품이 독자적인 효과를 거두기 위한 목적성을 띄고 있다고 보기는 어렵다.

원작과 마찬가지로 박들비의 업무 거부는 관객으로 하여금 상당한 혼란을 안긴다. 누군가는 이를 알게 모르게 가해지는 자본주의며 인간성을 말살하는 조직운영에 대한 소극적 저항이라 할 것이고, 또 다른 이는 인간을 낙오케 하는 사회구조를 마치 정상적 질서처럼 껴안은 부조리를 드러내는 우화적 상징이 자리하고 있다고 말할 수도 있겠다. 그러나 원작과 마찬가지로 이 모두가 소소한 감상을 자극하는 정도에 그칠 뿐, 명확한 주제의식으로 화하거나 활발하게 지적 자극을 도모하는 수준으로 나아가지 못한다는 점이 한계라고 지적할 수 있겠다.

필경사, 박들비 포스터
필경사, 박들비포스터극단 은행나무

2026년 한국에 '바틀비'를 소환한 까닭은?

무엇보다 아쉬운 점은 2026년 오늘에 이르러 <필경사 바틀비>를 박들비라는 30대 여성으로 강남 복판에 불러와야 했을 의미가 무언지 확인할 수 없다는 점이다. 소극적인 변주로 극 가운데 한국사회가 얼마 두드러지지 않을뿐더러, 필경사라는 사라진 업과 한국의 법조계가 현실 가운데 갖는 전대 미국과는 다른 위상이며 역할, 고민 따위가 전혀 극적 재료로써 탐구되거나 도모되지 않고 있어 안타깝다.

고전을 오늘에 불러오기 위하여선 그것이 겨냥한 어떤 유효함이 있어야만 한다고 믿는다. 그러나 <필경사, 박들비>는 그저 언어유희에 그칠 뿐, 진정한 의미에서 한국에서 다시 태어나야 했을 이유를 찾아볼 수 없다.

그럼에도 불구하고 <필경사, 박들비>라는 극의 가치를 얼마간 확인할 수 있는 것은, 이 이야기가 실제 관객 눈앞에서 공연되는 살아 있는 극이라는 점에 있겠다. <12인의 성난 사람들>에서 인상적인 연기를 펼친 바 있는 이종윤을 비롯해 유정하, 민채민, 조유리 등 가능성 있는 젊은 배우들이 나름의 열정으로 연기를 펼쳐내니 관객은 그 생동하는 감각을 얼마쯤 껴안고 자리를 뜰 수가 있는 것이다(관련기사: 의심하는 인간이 세상을 구하는 까닭). 또한 전 시대의 고전을 나름대로 해석해 빚은 극의 매력이 아주 없지는 않아서, 적어도 공연하는 시간 내내 집중하며 사고하는 즐거움 또한 가져볼 수 있다. 극작과 연출은 지난 2011년 꽤나 주목 받았던 독립영화 <밍크코트>를 연출한 이상철이 맡았다.

26. 10. 27. 19:30 / 서울 대학로 스카이씨어터 / 극단 은행나무 / 필경사, 박들비
이상철 / 이종윤, 유정하, 민채민, 조유리
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 무대만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
필경사박들비 극단은행나무 이상철 이종윤 김성호의무대만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다