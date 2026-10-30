업무지시 거부하는 신입 직원... 강남 변호사 사무실에 무슨 일이

올 한 해 극장가에 개봉한 주목할 영화 중 빼놓을 수 없는 작품이 <브라이드!>다. 올해 베니스국제영화제 경쟁부문 심사위원장이기도 했던 매기 질렌할이 연출한 작품으로, 저 유명한 메리 셸리의 고전 <프랑켄슈타인>으로부터 프랑켄슈타인을 꺼내어 1930년대 미국에다 부려놓은 작품이다. 그녀는 어째서 19세기 프랑켄슈타인을 100년 뒤인 1930년대 미국으로 옮겨왔을까. <브라이드!> 뿐 아니라 <햄넷> <오디세이>, 한국에선 <왕과 사는 남자> 등 유달리 옛 이야기를 오늘의 세상으로 불러온 작품이 넘쳐났던 한 해다.
어째서 이 시대 창작자들이 과거로 무대를 옮겨가는가, 왜 관심이 지나온 길로 향하는가. 그 이유를 살필 밖에 없는 것은 자고로 타고난 이야기꾼이란 실용적 관심을 지향할 밖에 없고, 진정한 이야기란 그것이 숨겨져 있든 드러나 있든 간에 어떤 유용함을 담고 있는 때문이겠다. 발터 벤야민의 말이다.
<브라이드!> 속 가장 인상적인 대사를 하나 꼽자면 역시 "I would prefer not to. 그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요."일까. 100년 간 외롭게 살아온 괴물이 기껏 창조한 짝, 여자판 프랑켄슈타인인 브라이드가 깨어나자마자, 또 이후로도 수시로 하는 말이 바로 "그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요"다. 문학 애호가라면 무릎을 칠 이 대사는 허먼 멜빌의 <필경사 바틀비> 속 명문장이다. "그렇게 하지 않는 편이 낫겠어요"라는 대사는 그것이 쓰인 19세기로부터 영화 속 배경인 1930년을 거쳐 관객이 살고 있는 2026년까지 제각기 그 의미를 발한다. 관객은 일순 이해한다. 이것이야말로 매기 질렌할이 구태여 과거로 눈을 돌린 이유라는 걸. 여전히 그렇게 하라는 강요, 또 "하지 않는 편이 낫겠다"는 말을 떠올리지조차 못하는 암묵적 압박이 힘을 발하고 있는 세상이라는 것을 말이다.