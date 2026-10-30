신민하, A대표팀 발탁 당일 '만점 수비'로 화답

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강원FC DF 신민하로베르토 모레노 감독의 선택을 받은 신민하가 대표팀 수비수다운 퍼포먼스를 보여줬다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 29일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 '2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' H조 3차전 쿠칭 시티에 1-0으로 승리했다. 이로써 강원은 1승 1무 1패 승점 4점 조 2위에 자리했다.강원은 앞서 열린 킷치SC(홍콩-무)·프놈펜(캄보디아-패)과 일전에서 주로 경기에 나서지 못했던 자원들을 대거 넣었으나 1무 1패로 승점 3점 사냥에 실패했다. 그러나 지난 주말 파이널A로 진입이 확정됐고, 비로소 챔피언스리그 무대에 집중할 수 있는 여건이 조성됐다.상대는 말레이시아 대표 클럽 쿠칭. 경기는 쉽지 않았으나 결과는 가져왔다. 전후반 내내 답답한 경기력이 이어졌지만, 전반 28분 이승원의 전환 패스를 받아낸 최병찬이 강력한 오른발 슈팅으로 선제 결승 골을 터뜨렸다. 이후 이 득점을 잘 지켜냈고, 값진 승점 3을 따냈다.객관적 전력에서 우위를 점했던 강원이었으나 힘겨운 싸움이었다. 상대가 깊이 내려간 밀집 수비를 제대로 파훼하지 못했고, 후반 중반에는 오히려 주도권을 내주는 모습까지 보였다. 아쉬웠던 경기였으나 이 선수는 90분 내내 침착한 모습을 보여줬다. 바로 신민하다.2005년생 특급 중앙 수비수 신민하는 경기 전, 그에게 매우 행복한 소식이 들려왔다. 바로 11월 대표팀 평가전에 나설 26인에 선발된 것. 그동안 연령별 대표팀은 수시로 드나들었으나 성인 태극마크를 단 것은 이번이 처음이었다.강원에서의 꾸준한 활약과 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 보여준 수비력을 바탕으로 모레노 감독의 선택받은 것. 그리고 그 이유를 이번 쿠칭과 맞대결에서 확실하게 보여줬다. 강투지와 함께 선발로 나선 신민하는 후방에서 확실한 안정감을 선보였다.전반 33분에는 전진 수비를 통해 코너킥 획득에 도움을 줬고, 이어 7분 후에는 우측에서 강준혁이 벗겨지자 빠르게 자리를 점유해 태클로 상대 크로스를 막아냈다. 특히 후반 18분 신민하는 실점 상황까지 나올 수 있는 장면에서 침착한 수비로 공격을 방어하면서 펄펄 날았다.이처럼 신민하는 90분 내내 안정감 있는 모습을 보여주며 무실점 승리를 이끌었다. 전반에는 강투지, 후반에는 박호영과 호흡을 맞춘 가운데 정경호 감독은 그에게 무한한 신뢰감을 부여하며 후방 라인을 믿고 맡겼다.신민하는 이날 경기서 패스 성공률 95%·수비적 행동 12회·필드 플레이어 중 최다 롱패스 성공(4회)·최다 태클 성공(5회)·지상 볼 경합 성공률 100%를 기록했다.A대표팀에 들어갈 수 있는 자격을 충분히 입증할 만한 경기력을 보여줬다. 물론 상대가 한 수 아래인 부분은 고려해야겠으나 이 퍼포먼스가 올해 꾸준하게 이어지고 있는 점은 고무적이다.한편, 승장 정경호 감독은 경기 후 "오늘은 승리를 목표로 준비한 경기였고, 결과적으로 승점 3점을 가져왔기 때문에 목표를 이뤘다고 생각한다"라며 "득점 기회에서 조금 더 세밀하게 살리지 못한 부분은 아쉽다"라고 답했다.강원은 짧은 휴식 후 내달 1일 문수로 내려가 울산HD와 파이널A 첫 경기를 치른다.