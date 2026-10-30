KIA의 포스트시즌 고민... 밥상 못 차리는 테이블세터

KIA타이거즈

테이블세터에서 많이 출전한 KIA 박재현, 성적은 그리 좋지 않다준플레이오프에 이어 플레이오프마저 KIA에게 큰 고민이 생겼다. 타선 중에서 테이블세터가 좀처럼 힘을 내지 못하고 있다.KIA는 29일 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 삼성과의 플레이오프 3차전에서 4vs6으로 패하고 말았다. 1차전 승리 이후 내리 2연패를 탄 KIA는 나머지 4차전과 5차전을 모두 이겨야만 한국시리즈에 진출할 수 있다.KIA는 포스트시즌부터 타선 고민이 있었는데, 특히 테이블세터 딜레마가 컸다. 이번 3차전에서도 테이블세터가 9타수 1안타 5삼진에 그치면서 밥상을 차리지 못했다. 1번 박재현이 5타수 1안타 1삼진, 2번 김호령이 4타수 무안타 4삼진으로 침묵했다. 특히 김호령은 플레이오프 및 포스트시즌 한 경기 최다 삼진 타이기록을 세우는 굴욕을 당하고 말았다.1경기만 이랬으면 이해라도 했을 것이다. 문제는 이번 플레이오프에서 KIA 테이블세터진이 내내 고전하고 있다. 플레이오프 3경기에서 KIA의 테이블세터 성적이 25타수 3안타 1타점 1득점 10삼진 타율 0.120 OPS 0.308로 저조했다. 출루율도 0.148에 그쳤다. 삼성의 테이블세터 성적이 25타수 6안타 4타점 3득점 1삼진 타율 0.240 OPS 0.646인 것과 비교해도 차이가 너무난다.그뿐만이 아니다. 준플레이오프에서도 마찬가지였다. 준플레이오프 3경기에서 KIA의 테이블세터 성적은 27타수 6안타 3타점 5득점 6삼진 타율 0.222 OPS 0.535에 그쳤다. 오히려 LG의 테이블세터 성적이 24타수 8안타 1타점 1득점 6삼진 타율 0.333 OPS 0.750으로 더 나은 편이었다. 출루율도 KIA는 0.276에 그친 반면에 LG는 0.333로 앞섰다.개인 성적으로도 부진이 드러났다. 테이블세터에서 가장 많이 출전한 선수는 박재현(27타석)이었다. 하지만 27타수 5안타 1타점 4득점 7삼진 타율 0.185 OPS 0.407에 그쳤다. 출루율도 0.185에 그쳤다.그 다음으로 많이 출전한 선수는 박정우(16타석)였다. 하지만 박정우도 14타수 2안타 2타점 1득점 2사사구 4삼진 타율 0.143 OPS 0.393에 그쳤다. 출루율도 0.250으로 아쉬움을 남겼다.이외에도 김선빈(4타석), 김호령(4타석), 이호연(3타석) 등이 테이블세터로 출격을 했지만, 아쉬운 성과를 남겼다.플레이오프 3차전 종료 후 KIA 이범호 감독은 인터뷰를 통해 "중심 타선을 제외한 다른 타자들이 좀 더 컨디션이 올라와야 할 거 같다. 투수도 문제였지만, 이번에는 타자들이 힘을 쓰지 못한 게 패인이라고 본다"라며 소감을 밝혔다.마지막으로 "당연히 (4차전을) 이겨야 된다. 마지막 홈 경기가 되지 않도록 최선을 다하겠다"라며 각오를 내비췄다.4차전 선발로 KIA는 '외국인 에이스' 제임스 네일이 출격한다. 이에 맞서는 삼성도 '외국인 에이스' 크리스 페덱이 선발로 나선다.