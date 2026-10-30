내분설 함구한 모레노, 경기력으로 증명해야

지난 29일, 로베르트 모레노 임시 감독은 11월 A매치에 출전할 26명의 명단을 발표했다. 이날 기자단의 질문은 대부분 이른바 '96라인'의 갈등설과 손흥민의 리더십 문제에 집중됐다.모레노 감독의 대답은 일관적이었다. 경기 후 불거진 문제는 선수들과 직접 만나 대화로 해결했으며, 모두가 같은 목표를 향해 나아가고 있다는 것이다. 손흥민의 주장직에 관한 질문에는 "주장은 손흥민이고, 이에 대해 더 할 말은 없다"며 단호하게 선을 그었다.은퇴설의 중심에 섰던 황희찬, 김민재, 황인범도 나란히 대표팀 명단에 이름을 올렸다. 모레노 감독은 이들의 선발 배경에 대해서도 "국가대표팀에 헌신할 것이라고 판단되는 선수를 뽑았다"고 설명하며, 논란과 별개로 선수들의 경기력과 헌신 의지를 기준으로 판단했다는 입장을 밝혔다.지난 6일 우즈베키스탄전에서 손흥민은 태극마크를 달고 통산 59호 골을 터뜨리며 대한민국 축구 국가대표팀 역대 최다 득점자에 올랐다. 그러나 경기 후 스포트라이트는 애먼 곳으로 향했다. 이날 경기 이후 이른바 '96라인'으로 불리는 황희찬, 김민재, 황인범이 국가대표 은퇴를 시사했다는 이야기가 불거진 것이다.황인범은 은퇴설에 "아니, 아니요"라며 선을 그었지만, 나머지 선수들의 명확한 입장이 나오지 않으면서 소문은 꼬리에 꼬리를 물고 확산됐다. 이들이 주장 손흥민의 리더십에 불만을 품고 있으며, 선수단 내부에서 손흥민의 리더십이 사실상 붕괴했다는 보도까지 잇따랐다. 급기야 세 선수가 손흥민을 따돌리고 있다는 확인되지 않은 이야기까지 퍼지자, 결국 대한축구협회가 진화에 나섰다.지난 21일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 정연욱 의원은 일부 선수들이 손흥민을 이름 대신 '그분', '7번'으로 부른다는 이야기를 거론하며, 선수단 내부의 관계가 그만큼 불편해진 것이 아니냐고 질의했다. 다만 이러한 호칭이 실제로 사용됐는지는 확인되지 않았다.모레노 감독 역시 갈등의 구체적인 내용에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 29일 기자회견 모두발언에서 최근 몇 주간 대표팀을 응원하는 팬들에게 쉽지 않은 시간이었을 것이라며 논란을 의식하는 듯한 발언을 내놓았다. 그러나 선수들과 사적으로 나눈 대화는 공개할 수 없다고 선을 그었다.대신 선수들과 직접 얼굴을 맞대고 문제를 풀었으며, 선수들끼리도 많은 대화를 나눴다고 설명했다. 현재 대표팀의 상태가 건강하다고 강조하면서, 논란의 중심에 선 '96라인' 세 선수를 모두 발탁한 이유에 대해서도 경기력과 대표팀을 위한 헌신 의지를 기준으로 판단했다고 밝혔다.다만 손흥민의 주장직에 대해서는 확고한 입장을 보였다. 주장으로서 손흥민의 리더십을 어떻게 평가하는지 묻는 질문에 모레노 감독은 "우리 대표팀의 주장은 손흥민이며, 이와 관련해서는 더 덧붙일 말이 없다"고 단호하게 답했다.국가대표팀 선수들이 언제나 원만한 관계를 유지하는 것은 아니다. 2010년 월드컵 우승을 차지한 스페인 대표팀도 레알 마드리드와 바르셀로나 선수들 사이의 갈등으로 홍역을 치렀다.당시 비센테 델 보스케 감독은 자신이 이케르 카시야스와 샤비 에르난데스와 대화했고, 두 선수가 각자 동료들을 설득했다고 밝혔다. 구체적인 대화 내용은 공개하지 않았지만, 갈등을 봉합하려는 노력은 이어졌다. 결국 스페인은 이러한 우려를 딛고 유로 2012에서 다시 우승컵을 들어 올렸다.2024년 한국 대표팀에서도 손흥민과 이강인의 충돌로 논란이 불거졌다. '주먹질', '멱살잡이'와 같은 언론의 자극적인 보도 역시 사태를 키우는 데 기여했다. 이강인이 직접 손흥민을 찾아가 사과하며 두 선수 사이의 갈등은 일단락됐지만, 선수단을 둘러싼 우려는 여전했다. 당시 임시 감독이었던 황선홍은 두 선수를 모두 소집했다.황 감독은 기자회견에서 이들과 직접 소통했다고 밝히면서도, 이강인을 제외한다고 문제가 해결되는 것은 아니라며 선발에 대한 책임을 자신에게 돌렸다. 이후 이강인은 동료들에게도 사과했고, 두 선수는 태국과의 월드컵 예선에서 득점을 합작했다.델 보스케 감독은 유로 2012 우승 이듬해인 2013년에도 선수들 사이에 갈등의 흔적이 남아 있다는 사실을 인정했다. 그러나 그는 이러한 감정이 하루아침에 사라질 수는 없다면서도, 중요한 것은 경기장에서 서로 협력하는 것이라고 강조했다. 선수들이 사적으로 얼마나 친한지는 중요하지 않다는 것이다.그런 점에서 모레노 감독의 대응도 어느 정도 납득할 수 있다. 이번 논란은 선수들의 개인적인 관계까지 거론될 정도로 확대됐다. 감독이 모든 사정을 공개적으로 설명하기에는 한계가 있었을 것이다. 특히 짧은 기간 동안 선수단을 이끌어야 하는 임시 감독이라는 점도 고려해야 한다.모레노 감독이 이날 기자회견에서 거듭 강조한 것은 승리와 팬들의 행복이었다. 선수단을 둘러싼 논란에도 모두가 같은 목표를 향해 나아가고 있다는 것이 그의 설명이었다. 결국 대표팀이 경기장에서 하나 된 모습과 좋은 경기력을 보여준다면, 지금의 갈등설도 자연스럽게 힘을 잃을 것이다.우리가 사랑했던 한국 축구도 그랬다. 2018년 러시아 월드컵에서 한국은 조별리그 탈락을 피하지 못했지만, 카잔에서 세계 최강 독일을 상대로 마지막까지 포기하지 않고 2-0 승리를 거뒀다. 2022년 카타르 월드컵에서는 '중요한 것은 꺾이지 않는 마음'이라는 말처럼 끝까지 희망을 놓지 않았고, 포르투갈을 상대로 짜릿한 역전승을 거두며 16강에 진출했다.팬들이 기억하는 것은 단순한 승패만이 아니다. 어려운 상황에서도 포기하지 않고, 서로를 믿으며 끝까지 뛰었던 선수들의 모습이다. 그 과정에서 선수들 사이에 어떤 사적인 감정이 있었는지는 중요하지 않았다.모레노 감독이 말한 '팬들에게 행복을 주는' 축구도 바로 그런 모습일 것이다. 이제 11월 A매치에서 목표를 현실로 보여줄 차례다. 갈등설에 대한 수많은 해명보다, 그라운드에서 하나로 뭉친 대표팀의 모습이 더 확실한 대답이 될 것이다.