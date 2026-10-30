'모이카노 vs. 놀란' UFC 라이트급 명승부 예약

UFC 제공

톰 놀란은 상승세를 몰아 랭킹 10위권 안으로 진입하겠다는 야심을 드러내고 있다.놀란은 모이카노보다 젊고 신체적으로도 큰 편이다. 놀란의 신장은 191cm, 리치는 185cm이며 모이카노는 신장 180cm, 리치 183cm이다. 리치 차이는 크지 않지만 놀란은 신장을 앞세워 압박을 가할 수 있다. 특히 타격 거리를 유지하면서 연속 공격을 이어가면 모이카노가 편안하게 진입하기 어려워진다.놀란의 경기 스타일에서 눈여겨볼 대목은 타격 빈도와 몸통 공격이다. UFC 티켓팅 자료에 집계된 주요 타격 통계에서 놀란은 유효타를 분당 4.84회 적중 시켰고, 모이카노는 분당 4.10회를 기록했다. 놀란은 상대의 몸통을 공략하는 비중도 비교적 높다. 머리 공격만 고집하지 않고 바디 펀치와 킥으로 상대의 호흡과 움직임을 흔들 수 있다는 부분이 장점이다.몸통 공격은 상대의 방어를 아래로 끌어내는 효과도 있다. 모이카노가 머리 공격을 경계하며 가드를 높이면 놀란은 몸통을 노릴 수 있고, 반대로 바디 공격을 의식하면 얼굴 쪽에 빈틈이 생긴다. 이런 공격을 연속적으로 연결하면 상대의 반응을 유도하고 타격전을 자신에게 유리한 방향으로 이끌 수 있다.놀란은 최근 꾸준히 성장세를 보이고 있다. 2024년 빅터 마르티네스를 무릎 공격과 펀치로 제압했고, 찰리 캠벨에게는 리어네이키드 초크로 승리했다. 2025년에는 비아체슬라프 보르셰프를 판정으로 꺾었고, 올해 6월에는 지암에게 만장일치 판정승을 거뒀다. 연승 과정에서 타격으로 경기를 끝내는 능력뿐 아니라 3라운드 동안 경기 흐름을 관리하는 경험도 쌓았다.그러나 모이카노는 놀란이 지금까지 상대했던 선수들과 다른 수준의 그래플링 위협을 안고 있다. 놀란이 타격을 이어가려면 모이카노의 테이크다운 시도를 의식해야 하고, 방어에 집중하는 순간에는 자신의 공격 빈도가 줄어들 수 있다.놀란에게 필요한 것은 무조건 전진하는 압박이 아니라 상대가 진입할 수 있는 거리를 계산하면서 공격을 마무리하는 것이다. 타격에서 우위를 잡더라도 그 과정에서 균형을 잃거나 등을 내주면 경기 양상이 순식간에 바뀔 수 있다.이번 대결에서 또 하나의 변수는 경기 시간이다. UFC 메인 이벤트는 5분씩 5라운드로 진행된다. 놀란은 처음으로 5라운드까지 대비해야 한다. 경기 초반부터 높은 타격 빈도를 유지할 경우 후반 체력과 집중력이 어떻게 달라지는지가 중요한 관전 포인트다.모이카노는 장기간 상위권 선수들과 맞붙어 온 베테랑이다. 이슬람 마카체프, 베닐 다리우시와 같은 정상급 상대를 경험했고, 베누아 생드니와 잘린 터너를 상대로도 승리를 거뒀다. 2024년 생드니전에서는 상대의 킥을 잡아 균형을 무너뜨린 뒤 그라운드에서 우위를 점했다. 상황에 따라 타격과 레슬링을 연결하는 판단력은 모이카노가 오랜 기간 쌓아온 자산이다.물론 경험이 많다고 체력 문제가 사라지는 것은 아니다. 모이카노는 37세로 놀란보다 11살이나 많다. 경기 초반 놀란이 빠른 공격으로 압박하고 몸통을 꾸준히 공략한다면 베테랑의 체력과 방어에 부담을 줄 수 있다.반대로 놀란이 초반에 승부를 내지 못한 채 테이크다운 방어와 클린치 싸움에 에너지를 소모하면 후반에는 모이카노가 경기 속도를 조절할 여지가 커진다.해외 격투기 매체 은 이번 경기를 분석하면서 모이카노의 스트레이트 펀치와 백 테이크, 놀란의 무릎 공격과 타격 압박을 주요 변수로 꼽았다. 모이카노가 타격 교환에서 상대를 흔들고 그라운드로 연결할 수 있는 반면, 놀란은 거리를 유지하면서 몸통과 머리를 번갈아 공격해 접근을 어렵게 만들 수 있다는 분석이다. 양측의 강점이 맞물리는 지점이 바로 이번 경기의 승부처다.모이카노에게는 랭킹 경쟁에서 다시 존재감을 드러낼 반등이, 놀란에게는 상위권 베테랑을 꺾고 다음 단계로 올라설 기회가 걸려 있다. 모이카노가 그래플링을 살려 경기를 통제할지, 놀란이 타격 압박과 체격을 앞세워 흐름을 가져갈지는 초반 몇 차례의 거리 싸움에서 윤곽이 드러날 가능성이 크다.다만 5라운드 경기인 만큼 첫 라운드의 우세만으로 승부를 예측하기는 어렵다. 초반 공격과 후반 운영을 모두 준비한 선수가 라이트급 메인 이벤트에서 웃을 수 있을 것이다.