"백악관도 듣게 외쳐라" 무료 공연한 이 밴드

▲워싱턴 D.C. 기념탑에서 펼쳐진 턴스타일의 무료 공연 포스터 턴스타일 공식 소셜 서비스

'버즈(BIRDS)'부터 마지막 곡 '티엘씨(T.L.C (TURNSTILE LOVE CONNECTION)'에 이르기까지 총 19곡을 부르면서 6만 명과 호흡했다. 턴스타일의 보컬 브단 예이츠는 공연 중 "우리는 음악으로 인류애를 기념하기 위해, 그리고 인류애를 위해 싸우기 위해 모였다."고 말했다. 이어 관객들을 향해 "백악관이 들을 수 있을만큼 크게 외쳐라. 팔레스타인을 해방하라! 수단을 해방하라! 레바논을 해방하라!"라고 외쳤다. 워싱턴 기념탑에서 백악관까지의 거리는 불과 1km에 불과하다.



턴스타일은 현 시점 록계를 대표하는 밴드다. 2010년 미국 볼티모어에서 결성된 이 밴드는 80년대 하드코어 펑크 음악의 격렬함과 얼터너티브 록과 전자음악 등 다양한 장르적 요소를 끌어들여, 자신들만의 하드코어 펑크 문법을 확립했다. 지난해 발표한 정규 앨범 <네버 이너프(NEVER ENOUGH)>(2025)로 지난 2월 열린 2026 제68회 그래미 시상식에서 최우수 록 앨범상과 최우수 메탈 퍼포먼스상을 받으면서 2관왕에 올랐다.



턴스타일은 무지개 이미지를 뒤에 세워놓고 라이브를 펼친다. 끊임없이 관객들 위로 뛰어드는 '크라우드 서핑'을 즐기며, 관객을 직접 무대 위로 불러올려 함께 몸을 부딪히는 등의 공연 문화로도 유명하다. 이들은 끊임없이 공동체의 정신과 소수자와의 연대를 강조해 왔던 바 있다. 2024년 펜타포트 락 페스티벌을 통해 내한했을 당시에는 수백 명의 관객을 무대 위로 올리며 '과도한 락놀이'라는 신조어를 만들었고, 올해 7월 '원 유니버스 페스티벌'을 통해 내한 공연을 펼쳤을 때에는 팔레스타인에 대한 연대를 외쳤다.



턴스타일은 이번 투어를 2025년 5월 10일 자신들의 고향인 볼티모어에서 무료 공연으로 시작했다. 당시 벌어들인 3만 5천 달러의 수익을 주거취약계층의 의료 지원을 위해 기부했던 바 있다. 무료 공연과 함께 시작된 투어의 마지막 공연 역시 무료 공연으로 진행되었다. 이 밴드가 가장 중시하는 공동체의 기치를 잘 증명하는 장면이다.

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