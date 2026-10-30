"백악관도 듣게 외쳐라" 무료 공연한 이 밴드

▲
지난 10월 24일 워싱턴 D.C. 기념탑 앞에서 대규모 무료 공연을 펼친 밴드 턴스타일(Turnstile)턴스타일 공식 소셜 서비스
하드코어 펑크를 대표하는 미국 록밴드, 턴스타일이 지난 10월 24일(현지시간) 워싱턴 D.C를 6만 명의 관객으로 가득 채웠다. 턴스타일은 이날 워싱턴 기념탑 앞에서 대규모 무료 공연을 열고 팬들을 만났다.
턴스타일은 이번 공연에서 입장료를 받지 않는 대신, 관객들에게 구호단체 휴먼 컨선 인터내셔널(Human Concern International)을 통해 전쟁 상태에 놓여 있는 팔레스타인, 수단, 레바논에 대한 인도적 지원을 촉구했다. 단 하루의 공연 이후 26만 달러(약 3억 4000만원)의 모금액이 모였다.
워싱턴 DC는 배드 브레인즈, 마이너 스레트, 푸가지 등 하드코어 펑크 뮤지션들이 발흥한 곳이다. 1993년 하드코어 펑크 밴드 푸가지는 워싱턴 D.C.에서 정의를 위한 콘서트(Concert For Justice)를 열었던 바 있다. 턴스타일은 이번 공연을 통해 푸가지의 이러한 사회참여적 정신을 그대로 계승했다. (푸가지의 리더 이언 맥케이는 무대 뒤에서 턴스타일의 공연을 지켜보았다.)
"백악관까지 들을 수 있게 외쳐라" 이 밴드의 외침