기적 연출한 GS칼텍스, 이제 '왕조' 꿈꾼다

한국에서는 4대 프로 스포츠(야구,축구,농구,배구) 중 축구를 제외한 3개 종목에서 포스트시즌 제도를 운영하고 있다. 물론 포스트시즌 우승팀을 해당 시즌의 챔피언으로 인정하기 때문에 정규리그 성적의 가치가 떨어지는 것을 안타까워하는 팬들도 적지 않다. 하지만 단기전을 통해 각 팀들이 가지고 있는 모든 전력을 쏟아 부어 우승팀을 가리는 포스트시즌은 팬들에겐 매우 큰 재미가 아닐 수 없다.
지난 시즌 V리그 여자부는 포스트시즌의 묘미를 제대로 느낄 수 있었던 시즌이었다. GS칼텍스 KIXX와 흥국생명 핑크스파이더스,IBK기업은행 알토스가 승점 57점으로 정규리그를 마쳤고 세트득실에 따라 3위가 된 GS칼텍스가 최종 우승을 차지했기 때문이다. V리그 여자부에서 준플레이오프를 거친 팀이 챔프전 우승을 차지한 것은 GS칼텍스가 역대 처음이었다(사실 여자부에서 준플레이오프가 열린 것도 지난 시즌이 처음이었다).
지난 시즌 챔프전 3경기에서 104경기를 퍼부은 외국인 선수 지젤 실바의 원맨쇼에 힘입어 통산 4번째 챔프전 우승을 차지한 GS칼텍스의 이번 시즌 목표도 당연히 챔프전 우승이다. 2020-2021 시즌에 이어 두 번째 '트레블'에 도전하는 GS칼텍스는 지난 18일 막을 내린 컵대회에서 우승을 차지하며 첫 단추를 잘 꿰었다. 과연 GS칼텍스는 5년 만의 우승에 이어 연속 시즌 우승을 통해 '왕조'를 구축할 수 있을까.
믿기 힘든 봄 배구 6연승의 기적