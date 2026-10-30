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기적 연출한 GS칼텍스, 이제 '왕조' 꿈꾼다

기적 연출한 GS칼텍스, 이제 '왕조' 꿈꾼다

[HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 미리보기 ⑦] GS칼텍스 KIXX

양형석(utopia697)
26.10.30 09:04최종업데이트26.10.30 09:04
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한국에서는 4대 프로 스포츠(야구,축구,농구,배구) 중 축구를 제외한 3개 종목에서 포스트시즌 제도를 운영하고 있다. 물론 포스트시즌 우승팀을 해당 시즌의 챔피언으로 인정하기 때문에 정규리그 성적의 가치가 떨어지는 것을 안타까워하는 팬들도 적지 않다. 하지만 단기전을 통해 각 팀들이 가지고 있는 모든 전력을 쏟아 부어 우승팀을 가리는 포스트시즌은 팬들에겐 매우 큰 재미가 아닐 수 없다.

지난 시즌 V리그 여자부는 포스트시즌의 묘미를 제대로 느낄 수 있었던 시즌이었다. GS칼텍스 KIXX와 흥국생명 핑크스파이더스,IBK기업은행 알토스가 승점 57점으로 정규리그를 마쳤고 세트득실에 따라 3위가 된 GS칼텍스가 최종 우승을 차지했기 때문이다. V리그 여자부에서 준플레이오프를 거친 팀이 챔프전 우승을 차지한 것은 GS칼텍스가 역대 처음이었다(사실 여자부에서 준플레이오프가 열린 것도 지난 시즌이 처음이었다).

지난 시즌 챔프전 3경기에서 104경기를 퍼부은 외국인 선수 지젤 실바의 원맨쇼에 힘입어 통산 4번째 챔프전 우승을 차지한 GS칼텍스의 이번 시즌 목표도 당연히 챔프전 우승이다. 2020-2021 시즌에 이어 두 번째 '트레블'에 도전하는 GS칼텍스는 지난 18일 막을 내린 컵대회에서 우승을 차지하며 첫 단추를 잘 꿰었다. 과연 GS칼텍스는 5년 만의 우승에 이어 연속 시즌 우승을 통해 '왕조'를 구축할 수 있을까.

믿기 힘든 봄 배구 6연승의 기적

최근 3시즌 연속 1000득점을 넘긴 지젤 실바는 V리그에서 4시즌 연속 같은 팀에서 활약하게 된 최초의 외국인 선수다.
최근 3시즌 연속 1000득점을 넘긴 지젤 실바는 V리그에서 4시즌 연속 같은 팀에서 활약하게 된 최초의 외국인 선수다.한국배구연맹

GS칼텍스는 2020-2021 시즌 이소영(기업은행)과 강소휘(한국도로공사 하이패스),메레타 러츠로 이어지는 젊고 강력한 삼각편대의 위력을 앞세워 컵대회와 정규리그, 챔프전을 모두 석권했다. 특히 챔프전에서는 '배구여제' 김연경(흥국생명 어드바이저)이 복귀한 흥국생명에게 3전 전승으로 완승을 거두기도 했다(물론 당시 흥국생명은 외국인 선수 교체와 '쌍둥이 자매 학교 폭력사건'으로 분위기가 어수선한 상태였다).

하지만 여자부 최초의 '트레블'을 달성한 이후 GS칼텍스는 왕조를 구축하지 못했다. '쌍소자매' 이소영과 강소휘가 동시에 FA자격을 얻은 GS칼텍스는 강소휘를 잔류 시키는데 성공했지만 이소영의 KGC인삼공사(현 정관장 레드스파크스) 이적까지 막진 못했다. GS칼텍스는 2021-2022 시즌 득점왕에 오른 레티치아 모마 바소코(도로공사)의 활약에 힘입어 정규리그 3위를 달렸지만 코로나19로 시즌이 조기 마감됐다.

2022-2023 시즌을 앞두고 내부 FA 안혜진과 유서연을 잔류 시킨 GS칼텍스는 2022년 발리볼네이션스리그(VNL) 대표 선수를 6명(예비명단 포함)이나 배출했지만 16승20패로 5위에 그치며 봄 배구 진출에 실패했다. GS칼텍스는 2023년 외국인 선수 드래프트에서 훗날 V리그를 지배하는 최고의 외국인 선수 실바를 지명했지만 두 시즌 연속 아시아쿼터 자리에 불운이 닥치면서 하위권에 그치고 말았다.

실바가 1000득점을 넘겼음에도 2023-2024 시즌 4위에 머문 GS칼텍스는 2016년부터 이어온 차상현 감독(여자 대표팀 감독)과의 동행을 끝내고 이영택 감독을 선임했다. 하지만 GS칼텍스는 이영택 감독 부임 첫 시즌이었던 2024-2025 시즌 최하위 페퍼저축은행 AI페퍼스에게 승점 4점 앞선 6위를 기록했다. 페퍼저축은행이 창단 후 한 번도 꼴찌를 벗어나지 못한 신생팀임을 고려하면 사실상 꼴찌나 다름 없는 부진이었다.

하지만 GS칼텍스는 지난 시즌 놀라운 반전을 연출하며 통산 4번째 챔피언 타이틀을 차지했다. 4라운드까지 5할 승률에도 미치지 못했던 GS칼텍스는 5라운드와 6라운드에서 각각 4승을 따내며 정규리그 3위로 봄 배구에 진출했다. 그리고 GS칼텍스는 준플레이오프부터 시작된 포스트시즌에서 흥국생명과 현대건설 힐스테이트, 도로공사를 상대로 내리 6연승을 따내면서 5년 만에 챔프전 우승의 기쁨을 누렸다.

20년 만에 연속 우승 노리는 GS칼텍스

안혜진 세터가 음주운전 사고로 이탈하면서 이번 시즌 김지원 세터의 역할과 책임이 더욱 커졌다.
안혜진 세터가 음주운전 사고로 이탈하면서 이번 시즌 김지원 세터의 역할과 책임이 더욱 커졌다.한국배구연맹

5년 만에 진출한 봄 배구에서 상위권 팀들을 차례로 꺾고 우승을 차지했지만 GS칼텍스는 우승의 기쁨을 만끽할 틈도 없이 4월16일 안혜진 세터가 음주운전에 적발되는 대형 악재가 터졌다. 안혜진 세터가 오랜 기간 부상으로 고전하다가 지난 시즌 후반부터 기량을 회복해 GS칼텍스의 우승에 적지 않게 기여했음을 고려하면 안혜진의 갑작스런 이탈은 GS칼텍스의 전력에게도 많은 영향을 끼칠 수 밖에 없다.

GS칼텍스는 지난 시즌 V리그 최초로 세 시즌 연속 1000득점을 기록한 최고의 외국인 선수 실바와 재계약했다. 정규리그에서 무려 1083득점을 기록하며 GS칼텍스를 봄 배구로 견인한 실바는 준플레이오프부터 챔프전 3차전까지 6경기에서 218득점을 기록하는 '원맨쇼'를 펼치며 GS칼텍스의 우승을 이끌었다. 실바는 지난 컵대회에서도 4경기에서 104득점을 기록하며 팀의 우승과 함께 MVP에 선정됐다.

역대 최고의 외국인 선수 실바를 보유하고 있다는 것은 GS칼텍스의 자랑이지만 공격이 지나치게 실바에게 집중돼 있는 것은 지난 세 시즌 동안 겪었던 GS칼텍스의 큰 고민이기도 하다. 레이나 토코쿠와의 재계약을 포기한 GS칼텍스는 새 아시아쿼터로 지난 시즌까지 도로공사에서 활약했던 타나차 쑥솟을 영입했다. 지난 시즌 30경기에서 414득점을 기록한 타나차의 공격력은 실바의 부담을 덜어주기에 부족함이 없다.

GS칼텍스는 안혜진이 이탈했지만 주전 김지원 세터를 비롯해 신예 이윤신과 최윤영까지 세터 자원이 비교적 풍부한 편이다. 하지만 GS칼텍스는 여기에 만족하지 않고 지난 9월 SOOP 수퍼스와의 트레이드를 통해 유가람 리베로를 내주고 2021-2022 시즌 신인 드래프트 전체 1순위 출신 박사랑 세터를 영입했다. 이영택 감독은 박사랑 세터가 김지원 세터의 백업으로 쏠쏠한 활약을 해주길 기대하고 있다.

V리그 남자부에서는 삼성화재 블루팡스와 대한항공 점보스 등 배구팬들에게 '왕조'라고 불렸던 구단들이 있었지만 여자부에서는 2005-2006, 2006-2007 시즌 연속 우승을 차지한 흥국생명 이후 20년 가까이 연속 우승팀이 나오지 않았다. GS칼텍스로서는 이번 시즌 챔피언 자리를 호시탐탐 노리는 6개 구단 외에도 'V리그 여자부에서는 연속 우승이 나오지 않는다'는 20년 묵은 징크스와도 싸워야 한다는 뜻이다.

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여자배구 HK흥국금융V리그 GS칼텍스KIXX 지젤실바 김지원

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