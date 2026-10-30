기적 연출한 GS칼텍스, 이제 '왕조' 꿈꾼다

한국배구연맹

안혜진 세터가 음주운전 사고로 이탈하면서 이번 시즌 김지원 세터의 역할과 책임이 더욱 커졌다.5년 만에 진출한 봄 배구에서 상위권 팀들을 차례로 꺾고 우승을 차지했지만 GS칼텍스는 우승의 기쁨을 만끽할 틈도 없이 4월16일 안혜진 세터가 음주운전에 적발되는 대형 악재가 터졌다. 안혜진 세터가 오랜 기간 부상으로 고전하다가 지난 시즌 후반부터 기량을 회복해 GS칼텍스의 우승에 적지 않게 기여했음을 고려하면 안혜진의 갑작스런 이탈은 GS칼텍스의 전력에게도 많은 영향을 끼칠 수 밖에 없다.GS칼텍스는 지난 시즌 V리그 최초로 세 시즌 연속 1000득점을 기록한 최고의 외국인 선수 실바와 재계약했다. 정규리그에서 무려 1083득점을 기록하며 GS칼텍스를 봄 배구로 견인한 실바는 준플레이오프부터 챔프전 3차전까지 6경기에서 218득점을 기록하는 '원맨쇼'를 펼치며 GS칼텍스의 우승을 이끌었다. 실바는 지난 컵대회에서도 4경기에서 104득점을 기록하며 팀의 우승과 함께 MVP에 선정됐다.역대 최고의 외국인 선수 실바를 보유하고 있다는 것은 GS칼텍스의 자랑이지만 공격이 지나치게 실바에게 집중돼 있는 것은 지난 세 시즌 동안 겪었던 GS칼텍스의 큰 고민이기도 하다. 레이나 토코쿠와의 재계약을 포기한 GS칼텍스는 새 아시아쿼터로 지난 시즌까지 도로공사에서 활약했던 타나차 쑥솟을 영입했다. 지난 시즌 30경기에서 414득점을 기록한 타나차의 공격력은 실바의 부담을 덜어주기에 부족함이 없다.GS칼텍스는 안혜진이 이탈했지만 주전 김지원 세터를 비롯해 신예 이윤신과 최윤영까지 세터 자원이 비교적 풍부한 편이다. 하지만 GS칼텍스는 여기에 만족하지 않고 지난 9월 SOOP 수퍼스와의 트레이드를 통해 유가람 리베로를 내주고 2021-2022 시즌 신인 드래프트 전체 1순위 출신 박사랑 세터를 영입했다. 이영택 감독은 박사랑 세터가 김지원 세터의 백업으로 쏠쏠한 활약을 해주길 기대하고 있다.V리그 남자부에서는 삼성화재 블루팡스와 대한항공 점보스 등 배구팬들에게 '왕조'라고 불렸던 구단들이 있었지만 여자부에서는 2005-2006, 2006-2007 시즌 연속 우승을 차지한 흥국생명 이후 20년 가까이 연속 우승팀이 나오지 않았다. GS칼텍스로서는 이번 시즌 챔피언 자리를 호시탐탐 노리는 6개 구단 외에도 'V리그 여자부에서는 연속 우승이 나오지 않는다'는 20년 묵은 징크스와도 싸워야 한다는 뜻이다.