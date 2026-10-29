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'마무리 변신' 원태인, 삼성의 가을 운명 바꿀까?

'마무리 변신' 원태인, 삼성의 가을 운명 바꿀까?

[KBO리그] 2026 세이브 1위 김재윤 공백 메운 푸른피 에이스, 4차전에선 선발 복귀 가능성도

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.29 17:43최종업데이트26.10.29 17:43
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플레이오프에서 마무리 투수로 기용된 삼성 원태인
플레이오프에서 마무리 투수로 기용된 삼성 원태인삼성라이온즈

삼성 라이온즈의 '푸른피 에이스' 원태인(27)이 2026 플레이오프 무대에서 선발이 아닌 마무리 투수로 변신했다. 정규시즌 세이브왕 김재윤의 예기치 않은 부상 이탈로 선택한 임시방편이지만 갑작스러운 원태인의 보직 변경은 삼성의 한국시리즈 진출을 좌우할 핵심 변수로 떠올랐다.

삼성은 지난 27일 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에서 8-3으로 역전승을 거두며 시리즈 전적을 1승 1패 원점으로 돌렸다. 5점 차로 앞선 9회 마운드에 오른 원태인은 패스트볼과 체인지업 등을 조합해 1이닝 무실점 2탈삼진을 기록했다. 김선빈과 한준수를 연속 삼진으로 돌려세우며 구위를 뽐낸 원태인은 마지막 타자인 하주석을 3루수 땅볼로 처리하며 경기를 매조지했다.

사실 원태인의 마무리 전환은 플레이오프 전까지 예상하기 힘들었던 깜짝 승부수다. 삼성은 올시즌 64경기에서 7승 35세이브 평균자책점 3.22 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.27를 기록한 김재윤이 지난 19일 자체 청백전 후 오른쪽 전거근 부상으로 이탈하면서 뒷문 공백이 생겼다. 박진만 감독은 불펜 보강을 위해 국내 선발 에이스인 원태인을 대체 마무리로 택했다.

삼성 원태인의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 원태인의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

원태인으로서도 반전이 필요한 가을이다. 지난해 총 27경기에 등판해 12승 4패 평균자책점 3.24 WAR 5.50으로 리그 정상급 활약을 보였던 원태인은 올시즌은 26경기 7승 9패 평균자책점 4.52 WAR 3.54로 부진했다. 5년 연속 이어오던 150이닝 소화도 끊겼다. 시즌 초반 팔꿈치 부상으로 출발이 늦어진 가운데 24~25시즌의 위력을 되찾지 못했다.

하지만 짧은 이닝을 소화하는 마무리 보직에서는 구속과 구위가 한결 상승한 모습이다. PO 2차전에서 원태인의 포심 패스트볼 최고 구속은 150km/h까지 찍혔고 패스트볼 투구 비중이 50%로 높아졌다. (총 22구 중 11구) 이에 따라 결정구인 체인지업도 위력이 상승했다. 선발과 달리 체력 안배 없이 전력 투구할 수 있다는 점은 긍정적이다.

플레이오프 2차전에서 1이닝 무실점을 기록한 원태인
플레이오프 2차전에서 1이닝 무실점을 기록한 원태인삼성라이온즈

다만 문제는 원태인 보직 변경에 따른 선발 공백이다. 원태인이 2차전에 등판하면서 삼성은 29일 3차전 선발로 최원태를 예고했다. 최원태는 올시즌 KIA전에 3경기 등판해 1승 1패 평균자책점 8.10으로 고전했다. 원태인 역시 올해 광주 KIA전에서 5.2이닝 6실점(ERA 9.53)으로 부진했던 만큼 어느 선택도 확실한 해답은 아니다.

3차전에서 원태인이 다시 마무리로 등판한다면 4차전 선발 복귀는 현실적으로 어려울 것으로 보인다. 반대로 점수차가 많이 나서 등판하지 않는다면 4차전 선발로 나설 가능성도 충분하다. 시리즈가 길어지면 5점 차로 앞선 2차전에서 원태인을 투입한 선택이 향후 마운드 운용에 부담이 될 우려도 있다.

플레이오프 1승 1패가 된 삼성과 KIA (출처: KBO 야매카툰 )
플레이오프 1승 1패가 된 삼성과 KIA (출처: KBO 야매카툰 )케이비리포트/최감자/민상현

만약 삼성이 한국시리즈에 진출하더라도 고민은 이어진다. 한국시리즈에 선착해 체력 부담이 없는 kt 위즈를 상대하려면 안정적인 선발진과 경기 막판을 책임질 마무리가 모두 필요하다. 구원왕 마무리 김재윤이 사라진 상황에서 원태인 활용 방식에 따라 시리즈 흐름이 달라질 수 있다.

올시즌 선발로서는 아쉬움을 남겼지만 가을야구 마무리로 새로운 가능성을 보여준 원태인이다. 삼성의 파격적인 보직 변경이 한국시리즈 진출을 이끄는 묘수가 될지 선발 공백을 키운 악수가 될지는 남은 플레이오프에서 판가름 날 전망이다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 원태인 푸피에

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