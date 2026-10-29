'마무리 변신' 원태인, 삼성의 가을 운명 바꿀까?

삼성라이온즈

플레이오프에서 마무리 투수로 기용된 삼성 원태인삼성 라이온즈의 '푸른피 에이스' 원태인(27)이 2026 플레이오프 무대에서 선발이 아닌 마무리 투수로 변신했다. 정규시즌 세이브왕 김재윤의 예기치 않은 부상 이탈로 선택한 임시방편이지만 갑작스러운 원태인의 보직 변경은 삼성의 한국시리즈 진출을 좌우할 핵심 변수로 떠올랐다.삼성은 지난 27일 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에서 8-3으로 역전승을 거두며 시리즈 전적을 1승 1패 원점으로 돌렸다. 5점 차로 앞선 9회 마운드에 오른 원태인은 패스트볼과 체인지업 등을 조합해 1이닝 무실점 2탈삼진을 기록했다. 김선빈과 한준수를 연속 삼진으로 돌려세우며 구위를 뽐낸 원태인은 마지막 타자인 하주석을 3루수 땅볼로 처리하며 경기를 매조지했다.사실 원태인의 마무리 전환은 플레이오프 전까지 예상하기 힘들었던 깜짝 승부수다. 삼성은 올시즌 64경기에서 7승 35세이브 평균자책점 3.22 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.27를 기록한 김재윤이 지난 19일 자체 청백전 후 오른쪽 전거근 부상으로 이탈하면서 뒷문 공백이 생겼다. 박진만 감독은 불펜 보강을 위해 국내 선발 에이스인 원태인을 대체 마무리로 택했다.