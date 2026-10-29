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밀주와 장총, 사이비 교단이 뒤엉킨 한국형 웨스턴의 탄생

밀주와 장총, 사이비 교단이 뒤엉킨 한국형 웨스턴의 탄생

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <매쉬빌>

김상목(redoctobor)
26.10.29 16:59최종업데이트26.10.29 16:59
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

색동저고리를 걸친 두 '남자'가 장총을 든 채 마을로 향한다. 총성이 귀청을 찢고 시체가 쌓인다. 대량학살이다. 무슨 해괴한 일인가. 생존 주민은 목숨을 부지하고자 구석에 숨는다. 인간사냥을 벌이는 2인조는 뭔가 작심한 게 있는 듯하다. 그들은 시신의 신분증에서 유독 태어난 달을 유심히 본다.

배경이 바뀐다. 외딴 창고에서 세 사람이 술판을 벌인다. 그중 노인이 갑자기 쓰러져 거품을 문다. 술이 잘못된 듯하다. 밀주업자가 이웃 주민에게 새로 만든 술을 먹였다가 부작용이 발생한 것. 세 형제 중 맏형이 뒤늦게 도착해 동생들을 호통치고 이미 인근 마을 술집으로 배송된 밀주를 되찾으러 급한 걸음을 옮긴다.

영화 소품팀 승용차 트렁크에 낯선 여자가 숨는다. 음주 운전을 하던 실장은 작은 사고를 낸 채 촬영 현장에 도착한다. 낯선 여자는 시체로 변한 지 오래. 하지만 공교롭게도 시체 더미가 필요하던 감독과 PD는 실물 같다며 반긴다. 뒤늦게 사실을 알아챈 소품팀이 어찌 수습할지 고민하며 차를 달릴 때 히치하이크를 청하는 일행이 접근한다.

현실의 빡빡한 잣대 내려놓는 순간 열리는 신세계

<매쉬빌> 스틸
<매쉬빌> 스틸키치스 필름

한 가지 상황만 들어도 머리가 아찔해지는 세 갈래가 한 곳에서 만난다. '화성' 마을이다. 밀주업자 3형제가 독주를 납품한 술집, 2인조가 학살극을 벌이는 동네, 히치하이커에 차를 빼앗긴 소품팀과 그들을 구출한 괴짜 경찰관이 닿은 마을이 모두 같은 장소다. 마을 주민 대다수는 효도 관광을 떠난 참이라 텅 비어 있는 상태. 저절로 엉망진창 목숨 건 활극을 펼칠 가상의 영화 세트장이 된 격이다. <매쉬빌>의 무대는 이렇게 준비된다.

장총과 밀주, 카우보이 모자와 리볼버가 텅 빈 시골을 가로지른다. '전원일기' 배경으로 딱 맞아 보이던 농촌과 도무지 어울리지 않아 뵈던 요소가 결합하자 갑자기 이곳은 서부극, 즉 '웨스턴'이 한바탕 펼쳐지는 무대로 변모한다. 그렇다. 이 영화는 웨스턴이다. 다만 한국 시골을 배경으로 삼았을 뿐. 광활한 미국 서부개척(침략) 시기를 배경으로 무법자와 보안관, 인디언과 기병대가 뒤섞인 채 벌이던 활극이 21세기 한국으로 자리를 옮긴 셈이다.

<매쉬빌>은 흔히 우리가 '독립영화'라 여기는 사회문제 소재나 진지한 사실주의 경향과 까마득히 동떨어진 분위기로 질주한다. 사실관계 개연성 엄밀히 따지는 이에겐 그야말로 머리가 '아스트랄'해지며 '안드로메다'로 치닫는 이야기에 가깝다. 저절로 뒷골이 당기며 '나는 누구? 여긴 어디?' 상황이 조성된다. 대체 이걸 만든 제작진은 무슨 생각으로 작업에 임했을까? 짜증 섞인 의문이 올라올 판이다. 그래도 참고 좀 더 봐보자. 뭔가 있을지 모른다.

그렇게 참을 인 세 번 써가며 화면을 응시한다. 조금씩 혼란 속에서 고유의 골격이 드러나기 시작한다. 처음엔 어처구니가 없지만, 그냥 막 나가는 건 아닌 듯하다. 물론 현실 일상에서 당연한 인과관계와는 동떨어진 형태일지언정, 세상 살다 보면 별별 일 다 생긴다며 자조하는 작중 인물의 대사처럼 극단적 사건이 속출하며 상식이 허물어지는 시대에 이 정도쯤 상상의 날개를 펴는 것도 허용할 만하지 않냐는 너그러움이 슬쩍 솟는다. '관대한' 관객이 되어보자.

변화무쌍한 웨스턴의 계보가 마침내

<매쉬빌> 스틸
<매쉬빌> 스틸키치스 필름

서부극은 역사가 짧은 미국인에겐 그들만의 '유사 신화'로 작용한다. 종교 박해를 피해 낯선 대륙에 발을 들인 소수의 개척민이 거대한 신천지를 개척, 아니 정복하며 오늘날 초강대국으로 일어선다. 자신들은 '신의 가호'를 받은 선택된 이들이라 여길 만하다. 결정적 배경이 갖은 고난과 역경을 뚫고 벌인 서부 정복, 흔히 서부 개척시대라 불리던 19세기 중후반이다. 대서양에서 태평양까지, 극지방과 적도를 잇는 활극과 정복의 시공간이 곧 서부극 배경이 된다.

자연히 서부극에서 선악 대비 구도는 필수였다. 백인 개척민과 그들을 수호하는 개인(보안관, 카우보이)/집단(기병대) vs 무법자/타자(인디언, 외국인) 대립이다. 흔히 'WASP(백인-앵글로색슨-개신교)'로 불리는 미국 사회 주류 집단의 정통성이 여기에서 확립된 것. 그들을 위협하는 건 공권력 질서를 우습게 아는 무법자나 교화되지 않은 원주민이다. 선량한 개척민의 생명과 재산을 약탈하는 타자는 배척해야 마땅하다. 방어를 위한 폭력이 정당화된다.

그러나 이 뻔한 승자 독점의 세계관은 계속될 수 없다. 이면에 가린 원주민 학살과 정복, 선악 경계가 모호했던 당시 서부 사회 현실, 미국이란 국가가 성장하는 과정에서 벌어진 이면의 온갖 어두운 구석이 속속 확인되면서 서부극 역시 변화를 맞이한다. '수정주의 웨스턴'의 대두다. 예전엔 악당으로만 묘사되던 이들은 재해석되고, 완전무결한 정의의 영웅 역시 좀 더 복잡하고 인간적인 면모로 각색된다. 허무주의와 다면성이 서부극을 개조한다.

한 번 시작된 변화는 걷잡을 수 없는 물결이 된다. 미국 패권과 함께 할리우드 영화가 세계 대중문화에 거대한 영향력을 행사하면서 서부극 역시 사방으로 퍼진다. 그에 영향받은 각국에서 퓨전을 시도한다. 제작 단가 맞추려 일을 받은 이탈리아 영화인들은 '스파게티 웨스턴'으로 수정주의 경향의 중심이 되고, 일본에선 '홋카이도 웨스턴', 한국은 '만주 웨스턴'이 장르로 탄생하기에 이른다. 서부극의 뼈대 위에 다양한 해석과 사회적 배경이 다채롭게 섞인다.

서부극을 어떻게 현지화하는가

<매쉬빌> 스틸
<매쉬빌> 스틸키치스 필름

<매쉬빌>은 그 다변화가 한국에서 시도된 사례다. 물론 과거 일제강점기를 시간 배경으로 만주 웨스턴이 인기를 얻던 시절이 있긴 했지만, 배경을 미국 서부에서 만주로 옮기고 선악 구도를 (카우보이/기병대 → 독립군, 무법자/악당 → 일본군/마적) 치환하던 것과 이 영화의 출발점은 딱히 연결되지 않는다. 한국적 계승보다는 서부극이 세계로 뻗으며 자연 진화하는 계보에 가까운 셈. 일종의 '이식'과 '돌연변이' 과정이라 보면 되겠다.

'밀주'는 서부극은 물론 미국 갱스터 누와르 장르와 떼어낼 수 없는 요소다. 마피아가 창궐한 결정적 계기가 이민 사회의 계급화, 금주법이란 악법 때문인 것처럼, 고단한 일상에 지친 하층민이 시름을 달래던 한 잔 술의 위력은 절대적인 것. 법으로 술이 금지되진 않지만, 영화 속 각자의 사연으로 술과 떨어질 수 없는 이들의 실태가 무수히 중첩되며 극의 줄기를 담당하는 밀주와 밀주업자 일당의 활약이 고유의 뼈대를 구축한다.

한국 사회에선 상상하기 힘들긴 해도, 주민이 희소하고 도시와 비교하면 공권력의 통제가 느슨한 한적한 농촌은 2인조의 인간사냥 참극이 일시적으로 벌어질 무대로 기능한다. 브라질 거장 클로버 맨돈사 필류의 <바쿠라우>가 백인 관광객의 오지마을 양민학살로 펼쳐지는 것처럼, 하지만 결정적 차이는 여기에선 선악을 겸비한 돌출형 캐릭터 '보안관'이 활약한다는 점이다. 수정주의와 정통 서부극을 반씩 나눠 합친 분위기다.

이질적인 특징이라면 무법자 악당 역의 2인조 학살자 실체다. 이들은 윤달이 올 때마다 매달 태어난 12명의 희생제물을 구해 제의를 치러야 '순수한 사랑'으로 세상이 종말에 이르지 않는다는 해괴한 교리를 신봉하는 '사이비' 이단에 물들어 있다. 화성 마을이 그 무대로 선택된 것. 살인 도구도 서부극에 단골로 등장하던 윈체스터 라이플이다. 세상을 구원하기 위해 애꿎은 이들을 학살하는 게 정당화하는 점에서 그들이 생계형이 아닌 확신범임은 자명하다.

여기에서 제작진 의도와 무관하게 상상력을 확장해 보자. 색동저고리는 태극기, 성서와 별반 차이 없어 뵈는 이단 경전은 곧 극단적 개신교 교리로 유추할 수 있다. '순수', '순혈'을 유독 강조하는 속성 역시 짚이는 데가 있다. 맹목적 믿음으로 자신들만이 세상을 구할 수 있으며 모든 비밀을 안다고 자부하는 극우파의 행태를 조소하는 묘사다. 아름다운 세상을 만들기 위해 부정한 것들은 싹 쓸어버리고 내가 아닌 타인의 희생은 정당화된다. 완벽한 악역이다.

21세기 한국형 웨스턴의 매력

<매쉬빌> 스틸
<매쉬빌> 스틸키치스 필름

은근히 설정에 공들인 기색이 곳곳에서 발견된다. 물론 톱니바퀴처럼 치밀한 개연성은 아니다. 점프하듯 비약과 단절이 난무한다. 너무 진지하면 지는 거다. <매쉬빌>은 시종일관 코미디언 기질을 숨길 생각이 없다. 하지만 유혈 낭자와 슬랩스틱에 의존하지 않으려는 제작진의 의지는 분명하다. 학살극이 난무해도 공권력은 (보안관 활약만 빼면) 한참 멀고, 우연한 무정부 상태에 생존자는 어느새 도취한다. 다들 켕기는 구석 때문에 자력 구제 말고 도리가 없다.

우여곡절을 겪으며 생존자들은 사이비 교단을 물리치고 목숨을 부지해야 한다. 갈등은 잊고 단결해야 살 수 있다. 재난영화에서 늘 그렇듯 분열과 의심은 꼬리를 물고 그들을 갈등하게 만들고, 비합법적 일에 종사하거나 내몰린 덕분에 상식적인 해결책을 구사할 수도 없다. 배신과 암투는 그렇지 않아도 위태로운 처지를 더욱 사지로 내몬다. '발암' 캐릭터가 우리 편에 너무 많아 실소가 터질 지경이다.

하지만 그 천진함이 역설적으로 빛을 발한다. 총과 피가 난무하는 가운데 기이하게도 악당과 주역 모두 '순수한 사랑'을 강조한다. 물론 그 방법론은 하늘과 땅 차이다. 자신들이 절대적으로 옳다는 오만에 빠진 자들은 타인의 피로 세상을 구한다고 강변하지만, 정작 그들이 기다리던 계시는 약자에 대한 연민과 도움에서 발견된다. 엉망진창 난투 끝에 작은 '기적'이 깃든다. 이건 영화를 끝까지 봐야 알 수 있다. 느닷없는 '구원'의 이적이 황망해도 은근히 감동적이다.

제목 센스 역시 고심한 흔적이 농후하다. 'Mash Ville', 술의 재료+마을. 영세 밀주업자의 근거지와 유통되는 술집이 자리한 배경과 안성맞춤이다. 여기에 서부극 필수배경, 마을 술집 '쌀룬'에서 카우보이나 무법자나 다 마시던 미국 정통 '버번 위스키' 등급을 판정하는 배합 기준 '매쉬빌' 역시 제목의 유래로 해석할 수 있다. 뒤죽박죽 난장판 같아도 은근 '족보' 있는 한국적 웨스턴이 난데없이 등장했다. 그래서 황당하면서도 반가운 영화다.

<작품정보>

매쉬빌
Mash Ville
2024 한국 오리엔탈 웨스턴 코미디 활극
2026.10.28. 개봉 126분 15세 관람가
감독 황욱
출연 전신환, 진예솔, 박종환, 김형균, 김희상, 진모, 김홍국, 홍성오, 채도연
제작/배급 키치스필름
매쉬빌 황욱감독 전신환 진예솔 박종환

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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