밀주와 장총, 사이비 교단이 뒤엉킨 한국형 웨스턴의 탄생

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
색동저고리를 걸친 두 '남자'가 장총을 든 채 마을로 향한다. 총성이 귀청을 찢고 시체가 쌓인다. 대량학살이다. 무슨 해괴한 일인가. 생존 주민은 목숨을 부지하고자 구석에 숨는다. 인간사냥을 벌이는 2인조는 뭔가 작심한 게 있는 듯하다. 그들은 시신의 신분증에서 유독 태어난 달을 유심히 본다.
배경이 바뀐다. 외딴 창고에서 세 사람이 술판을 벌인다. 그중 노인이 갑자기 쓰러져 거품을 문다. 술이 잘못된 듯하다. 밀주업자가 이웃 주민에게 새로 만든 술을 먹였다가 부작용이 발생한 것. 세 형제 중 맏형이 뒤늦게 도착해 동생들을 호통치고 이미 인근 마을 술집으로 배송된 밀주를 되찾으러 급한 걸음을 옮긴다.
영화 소품팀 승용차 트렁크에 낯선 여자가 숨는다. 음주 운전을 하던 실장은 작은 사고를 낸 채 촬영 현장에 도착한다. 낯선 여자는 시체로 변한 지 오래. 하지만 공교롭게도 시체 더미가 필요하던 감독과 PD는 실물 같다며 반긴다. 뒤늦게 사실을 알아챈 소품팀이 어찌 수습할지 고민하며 차를 달릴 때 히치하이크를 청하는 일행이 접근한다.
현실의 빡빡한 잣대 내려놓는 순간 열리는 신세계