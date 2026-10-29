밀주와 장총, 사이비 교단이 뒤엉킨 한국형 웨스턴의 탄생

키치스 필름

큰사진보기 ▲<매쉬빌> 스틸 키치스 필름

은근히 설정에 공들인 기색이 곳곳에서 발견된다. 물론 톱니바퀴처럼 치밀한 개연성은 아니다. 점프하듯 비약과 단절이 난무한다. 너무 진지하면 지는 거다. <매쉬빌>은 시종일관 코미디언 기질을 숨길 생각이 없다. 하지만 유혈 낭자와 슬랩스틱에 의존하지 않으려는 제작진의 의지는 분명하다. 학살극이 난무해도 공권력은 (보안관 활약만 빼면) 한참 멀고, 우연한 무정부 상태에 생존자는 어느새 도취한다. 다들 켕기는 구석 때문에 자력 구제 말고 도리가 없다.



우여곡절을 겪으며 생존자들은 사이비 교단을 물리치고 목숨을 부지해야 한다. 갈등은 잊고 단결해야 살 수 있다. 재난영화에서 늘 그렇듯 분열과 의심은 꼬리를 물고 그들을 갈등하게 만들고, 비합법적 일에 종사하거나 내몰린 덕분에 상식적인 해결책을 구사할 수도 없다. 배신과 암투는 그렇지 않아도 위태로운 처지를 더욱 사지로 내몬다. '발암' 캐릭터가 우리 편에 너무 많아 실소가 터질 지경이다.



하지만 그 천진함이 역설적으로 빛을 발한다. 총과 피가 난무하는 가운데 기이하게도 악당과 주역 모두 '순수한 사랑'을 강조한다. 물론 그 방법론은 하늘과 땅 차이다. 자신들이 절대적으로 옳다는 오만에 빠진 자들은 타인의 피로 세상을 구한다고 강변하지만, 정작 그들이 기다리던 계시는 약자에 대한 연민과 도움에서 발견된다. 엉망진창 난투 끝에 작은 '기적'이 깃든다. 이건 영화를 끝까지 봐야 알 수 있다. 느닷없는 '구원'의 이적이 황망해도 은근히 감동적이다.



제목 센스 역시 고심한 흔적이 농후하다. 'Mash Ville', 술의 재료+마을. 영세 밀주업자의 근거지와 유통되는 술집이 자리한 배경과 안성맞춤이다. 여기에 서부극 필수배경, 마을 술집 '쌀룬'에서 카우보이나 무법자나 다 마시던 미국 정통 '버번 위스키' 등급을 판정하는 배합 기준 '매쉬빌' 역시 제목의 유래로 해석할 수 있다. 뒤죽박죽 난장판 같아도 은근 '족보' 있는 한국적 웨스턴이 난데없이 등장했다. 그래서 황당하면서도 반가운 영화다.



<작품정보>



매쉬빌

Mash Ville

2024 한국 오리엔탈 웨스턴 코미디 활극

2026.10.28. 개봉 126분 15세 관람가

감독 황욱

출연 전신환, 진예솔, 박종환, 김형균, 김희상, 진모, 김홍국, 홍성오, 채도연

제작/배급 키치스필름

매쉬빌 황욱감독 전신환 진예솔 박종환 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 할리우드 대배우를 찾다가 만난, 1619명 '메릴 스트립(들)'

<매쉬빌> 스틸<매쉬빌>은 그 다변화가 한국에서 시도된 사례다. 물론 과거 일제강점기를 시간 배경으로 만주 웨스턴이 인기를 얻던 시절이 있긴 했지만, 배경을 미국 서부에서 만주로 옮기고 선악 구도를 (카우보이/기병대 → 독립군, 무법자/악당 → 일본군/마적) 치환하던 것과 이 영화의 출발점은 딱히 연결되지 않는다. 한국적 계승보다는 서부극이 세계로 뻗으며 자연 진화하는 계보에 가까운 셈. 일종의 '이식'과 '돌연변이' 과정이라 보면 되겠다.'밀주'는 서부극은 물론 미국 갱스터 누와르 장르와 떼어낼 수 없는 요소다. 마피아가 창궐한 결정적 계기가 이민 사회의 계급화, 금주법이란 악법 때문인 것처럼, 고단한 일상에 지친 하층민이 시름을 달래던 한 잔 술의 위력은 절대적인 것. 법으로 술이 금지되진 않지만, 영화 속 각자의 사연으로 술과 떨어질 수 없는 이들의 실태가 무수히 중첩되며 극의 줄기를 담당하는 밀주와 밀주업자 일당의 활약이 고유의 뼈대를 구축한다.한국 사회에선 상상하기 힘들긴 해도, 주민이 희소하고 도시와 비교하면 공권력의 통제가 느슨한 한적한 농촌은 2인조의 인간사냥 참극이 일시적으로 벌어질 무대로 기능한다. 브라질 거장 클로버 맨돈사 필류의 <바쿠라우>가 백인 관광객의 오지마을 양민학살로 펼쳐지는 것처럼, 하지만 결정적 차이는 여기에선 선악을 겸비한 돌출형 캐릭터 '보안관'이 활약한다는 점이다. 수정주의와 정통 서부극을 반씩 나눠 합친 분위기다.이질적인 특징이라면 무법자 악당 역의 2인조 학살자 실체다. 이들은 윤달이 올 때마다 매달 태어난 12명의 희생제물을 구해 제의를 치러야 '순수한 사랑'으로 세상이 종말에 이르지 않는다는 해괴한 교리를 신봉하는 '사이비' 이단에 물들어 있다. 화성 마을이 그 무대로 선택된 것. 살인 도구도 서부극에 단골로 등장하던 윈체스터 라이플이다. 세상을 구원하기 위해 애꿎은 이들을 학살하는 게 정당화하는 점에서 그들이 생계형이 아닌 확신범임은 자명하다.여기에서 제작진 의도와 무관하게 상상력을 확장해 보자. 색동저고리는 태극기, 성서와 별반 차이 없어 뵈는 이단 경전은 곧 극단적 개신교 교리로 유추할 수 있다. '순수', '순혈'을 유독 강조하는 속성 역시 짚이는 데가 있다. 맹목적 믿음으로 자신들만이 세상을 구할 수 있으며 모든 비밀을 안다고 자부하는 극우파의 행태를 조소하는 묘사다. 아름다운 세상을 만들기 위해 부정한 것들은 싹 쓸어버리고 내가 아닌 타인의 희생은 정당화된다. 완벽한 악역이다.