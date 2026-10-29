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재즈와 네오소울 아우른 감각적 퍼포먼스

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키퍼 내한 공연

염동교(ydk8811)
26.10.29 18:49최종업데이트26.10.29 18:49
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키퍼 내한 공연
키퍼 내한 공연염동교

3~4년 정도 되었을까. 어느 카페에서 흐른 선율이 마음을 훔쳤다. 신속한 멜로디 분석을 통해 제목을 알아내는 애플리케이션 샤잠(Shazam)의 도움을 받아 키퍼(Kiefer)의 '비트윈 데이즈(Between Days)'임을 알아냈다. 어딘가 익숙했던 연유는 '비트윈 데이즈(Between Days)'가 영국의 명밴드 큐어의 1985년도 작품 '인 비트윈 데이즈(In Between Days)' 리메이크이기 때문.

2019년 아주 작은 방에서 공연했던 추억을 비롯해 코리안 비비큐 등 방한할 때마다 최고의 선물을 안고 간다는 캘리포니아 출신 뮤지션 키퍼가 다시금 관객과의 내밀한 음률을 공유했다. 공연 기획사 스타힐스 엔터테인먼트의 주관으로 2026년 10월 28일 홍대 구름 아래 소극장에서 열린 '키퍼 내한 공연'으로 여러분을 초대한다.

재즈의 틀 아래 힙합과 네오소울, 알앤비 등 다양한 질감을 혼성하는 키퍼의 능력은 공연에서도 유감없이 발휘되었다. 재즈 명가 블루 노트에서 발매된 2026년 작 <메모리 밤(Memory Bomb)>의 타이틀 트랙 '메모리 밤(Memory Bomb)'은 네오소울 영향이 감지되는 차분한 인스트루멘틀이었고, 2017년 정규 1집 <킥인잇 얼론(Kickinit Alone)>에 수록된 '모스트 뷰티풀 걸(Most Beautiful Girl)'에서는 여러 노브를 조절해 가며 독창적인 키보드 음색을 주조했다.

키퍼는 <메모리 밤(MemoryBomb)> 속 '오버추어(Overture)' 음원에서 얼마 전 자라섬 페스티벌을 통해 내한했던 명품 드럼연주자 네이트 스미스와 협연했다. 에스트라토스(Estratos)란 예명을 지닌 아일랜드 드러머 디에고 호아킨 라미레스는 네이트 스미스 못지않은 리듬감을 선보였으며 박자를 갖고 노는 듯 드럼 솔로도 유려했다.

<메모리 밤(MemoryBomb)> 대다수 트랙에 합류한 베이스 주자 에릭 시보스키는 "인텔리젤(Intellijel)이란 명칭의 모듈러 신시사이저로 엠비언트 뮤직을 구현했다. 음색을 빚는 각 부품을 실연자가 직접 조합하는 모듈러 신시사이저의 특성처럼 악기 위엔 십수 개의 케이블이 이리저리 꼬여있어 마치 과학자의 연구실 같았다.

올해 창립 30주년을 맞은 로스앤젤레스의 인디 레이블 스톤 스로우 레코즈(Stone Throw Records)에서 2021년 발매된 EP <비트윈 데이즈(Between Days)>에 실린 '수퍼히어로(Superhero)'가 이날 백미였다. 무아경에 빠진 듯 건반 위를 자유로이 유영한 키퍼와 충실하게 그루브를 쌓아 나간 시보스키, 밀고 당기는 비트로 관객의 탄성을 자아낸 에스트라토스가 하나의 유기체로 활약했다.

키퍼 내한 공연
키퍼 내한 공연염동교

2025년 서울재즈페스티벌에 헤드라이너로 출연한 제이콥 콜리어와 협업한 바 있는 네팔계 미국 싱어송라이트 파리지타 바스톨라가 기악 중심에 새로운 공기를 주입했다. 세련된 리듬 앤 블루스의 대명사와도 같은 샤데이의 '러브 이즈 스트롱거 댄 프라이드(Love Is Stronger Than Pride)'를 네오소울풍으로 편곡한 '키퍼 콰르텟'은 브라질 대중음악을 일컫는 '무지카 포플라르 브라질레이라'의 거목 밀튼 나시멘토를 커버했다.

키퍼는 미국의 유명 프랜차이즈 레코드 스토어인 아메바 뮤직과의 큐레이션 콘텐츠에서 나시멘토와 로 보르헤스의 1972년 명작 <클루비 다 에스킹냐(Clube Da Esquina)>를 추천했는데, 본작에 수록된 '뚜두 케 보쎄 뽀디아 세르(Tudo Que Voce PodiaSer)'는 1970년대 브라질 음악이 궁금한 이라면 한번쯤 들어보면 좋을 필청곡.

본문에도 지속적으로 언급된 네오소울 테마에 방점을 찍은 정규 셋리스트의 마지막 '에브리바디 러브즈 선샤인(Everybody Loves Sunshine)'. 2025년 3월 타계한 비브라포니스트 로이 에어스의 1976년 작은 따스하고도 몽환적인 사운드스케이프에 재즈와 알앤비 융화로 1990년대 네오소울의 기틀을 마련했다고 평가받는다. 질 스콧과 매리 제이 블라이즈 같은 후배 알앤비 뮤지션이 에어스를 샘플링했다.

키퍼 내한 공연
키퍼 내한 공연염동교

다시 3인 체제로 연주한 앙코르 '비 커리지드(Be Couraged)'엔 키퍼의 삶이 녹아있었다. 마이크를 든 키퍼는 이전까지 연주해 본 적 없는 라틴 재즈를 수학하는 등 음악학교 초기 하루하루 힘겨웠다고 고백했다. 그가 사사한 멕시코의 거장 베이시스트 아브라함 라보리엘에 덕에 고된 나날을 버텼는데, 라보리엘은 연습이든 실전이든 한 음 한 음에 온마음을 실어 연주할 것을 조언했다고. "너무나도 음악가가 되고 싶었다(I Wanted It So Bad)"라며 당시 절실함을 공유한 그는 좌중의 꿈나무들에게 "프로 뮤지션이 되기 위해선 용기와 결단력이 필요하다"라고 역설했다.

천부적 능력과 음악에 대한 근원적 사랑이 관류한 키퍼의 내한 공연은 여운마저 짙었다. 키퍼 트리오는 구름 아래 소극장 로비에서, 보컬 파리지타는 밖에서 청중과 음악 관련 대화를 나누는 장면이 훈훈했다. 필자와 같은 나이의 예술가가 개성적인 연주와 더불어 후배들에게 선한 영향력을 미치는 모습에 긍정적 의미에서의 자극까지 받았던 화요일 저녁이었다.
키퍼 KIEFER 재즈 힙합 내한공연

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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