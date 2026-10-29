재즈와 네오소울 아우른 감각적 퍼포먼스

염동교

키퍼 내한 공연3~4년 정도 되었을까. 어느 카페에서 흐른 선율이 마음을 훔쳤다. 신속한 멜로디 분석을 통해 제목을 알아내는 애플리케이션 샤잠(Shazam)의 도움을 받아 키퍼(Kiefer)의 '비트윈 데이즈(Between Days)'임을 알아냈다. 어딘가 익숙했던 연유는 '비트윈 데이즈(Between Days)'가 영국의 명밴드 큐어의 1985년도 작품 '인 비트윈 데이즈(In Between Days)' 리메이크이기 때문.2019년 아주 작은 방에서 공연했던 추억을 비롯해 코리안 비비큐 등 방한할 때마다 최고의 선물을 안고 간다는 캘리포니아 출신 뮤지션 키퍼가 다시금 관객과의 내밀한 음률을 공유했다. 공연 기획사 스타힐스 엔터테인먼트의 주관으로 2026년 10월 28일 홍대 구름 아래 소극장에서 열린 '키퍼 내한 공연'으로 여러분을 초대한다.재즈의 틀 아래 힙합과 네오소울, 알앤비 등 다양한 질감을 혼성하는 키퍼의 능력은 공연에서도 유감없이 발휘되었다. 재즈 명가 블루 노트에서 발매된 2026년 작 <메모리 밤(Memory Bomb)>의 타이틀 트랙 '메모리 밤(Memory Bomb)'은 네오소울 영향이 감지되는 차분한 인스트루멘틀이었고, 2017년 정규 1집 <킥인잇 얼론(Kickinit Alone)>에 수록된 '모스트 뷰티풀 걸(Most Beautiful Girl)'에서는 여러 노브를 조절해 가며 독창적인 키보드 음색을 주조했다.키퍼는 <메모리 밤(MemoryBomb)> 속 '오버추어(Overture)' 음원에서 얼마 전 자라섬 페스티벌을 통해 내한했던 명품 드럼연주자 네이트 스미스와 협연했다. 에스트라토스(Estratos)란 예명을 지닌 아일랜드 드러머 디에고 호아킨 라미레스는 네이트 스미스 못지않은 리듬감을 선보였으며 박자를 갖고 노는 듯 드럼 솔로도 유려했다.<메모리 밤(MemoryBomb)> 대다수 트랙에 합류한 베이스 주자 에릭 시보스키는 "인텔리젤(Intellijel)이란 명칭의 모듈러 신시사이저로 엠비언트 뮤직을 구현했다. 음색을 빚는 각 부품을 실연자가 직접 조합하는 모듈러 신시사이저의 특성처럼 악기 위엔 십수 개의 케이블이 이리저리 꼬여있어 마치 과학자의 연구실 같았다.올해 창립 30주년을 맞은 로스앤젤레스의 인디 레이블 스톤 스로우 레코즈(Stone Throw Records)에서 2021년 발매된 EP <비트윈 데이즈(Between Days)>에 실린 '수퍼히어로(Superhero)'가 이날 백미였다. 무아경에 빠진 듯 건반 위를 자유로이 유영한 키퍼와 충실하게 그루브를 쌓아 나간 시보스키, 밀고 당기는 비트로 관객의 탄성을 자아낸 에스트라토스가 하나의 유기체로 활약했다.