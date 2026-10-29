버려진 딸들과 도망친 아버지, 고통은 어떻게 유전되는가

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큰사진보기 ▲영화 <센티멘탈 밸류> 스틸 이미지. 그린나래미디어(주)

폭력 피해 유전자를 더 강렬하게 상속한 큰딸 노라(레나테 레인스베)는 사실상 일상을 유지하기 힘든 우울증을 앓고 있는 것으로 보인다. 그녀는 아버지에게 배신당한 후 우울의 심연에 깊이 빠진 엄마를 감당해야 했고 동생 아그네스(잉가 입스도테르 릴레오스)를 보살펴야 했다. 침잠한 엄마 대신 진 돌봄의 의무는 무겁기도 했지만, 한동안 노라를 삶에 붙들어 매기도 했을 터다. 그렇게 돌본 동생은 성장해 학자가 되고 가정을 꾸리고 아들을 낳아 키우고 있다. 동생의 정상성은 왜 자신만 망가졌는지를 자책하게 하고 더욱 좌절하게 만든다.



연극배우인 노라는 연극의 성공 후에도 우울의 늪에 깊이 빠져있다. 이를 짐작한 아그네스는 아버지가 쓴 시나리오를 들고 언니를 찾아온다. 아버지가 그녀의 심리적 곤경을 알고 있고 이 시나리오가 결국 그녀를 위한 것임을 호소한다. 같은 일을 겪고도 왜 자신만 망가졌는지 자책하는 노라에게 아그네스는 신통방통한 성찰로 그녀가 재기할 수 있도록 설득한다. 자신에겐 엄마를 대신할 언니가 있어 불안을 잠재울 수 있었지만, 언니에겐 기댈 사람이 부재했다는 사실을, 언니의 취약함이 곧 나약함이 아니라 당시 그저 어린아이에 불과했던 언니에게도 돌봐 줄 사람이 절실했다는 진실을 말이다.



엄마를 잃고 엄마의 유령이 머문 집에서 외롭고 무섭게 자랐을 구스타브와 아버지가 떠나고 어린 딸들을 돌보지 못하는 엄마의 방기로 이 역시 집의 외롭고 두려운 침묵 속에서 성장한 노라의 아픔은 이토록 닮아있었다. 고통의 유전이었다. 해서 영화 처음부터 카메라가 세세히 들여다본 이 오래된 집은 이들 고통의 유전을 종결시키기 위해 사라져야만 한다. 오래도록 집착해 마지않던, 좋기도 싫기도 한 기억과 고통의 집 곧 '센티멘탈 밸류'에게 작별을 고해야 한다,



구스타프가 영화를 집에서 찍겠다고 고집했으나 결국 세트장에서 마무리하는 장면, 그리고 마지막 신을 찍은 후 아버지와 딸이 나누는 무언이나 겹겹으로 층층으로 채워진 대화는 그들이 '센티멘탈 밸류'와 작별하는 의식처럼 보인다. 영화가 끝난 후 관객은 문득, 살기 위해 작별했던, 소중했으나 버려야 했던, 그 어떤 것과의 이별을 기억해 낼지도 모르겠다.



센티멘탈밸류 애착 공간 파시즘광기 우울 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 윤일희 (typoon52) 내방 구독하기 Keep Writing 이 기자의 최신기사 24시간 꺼지지 않는 관제탑, '기획 노동'

영화 <센티멘탈 밸류> 스틸 이미지.영화는 이들의 지리멸렬한 고통을 추적하다 뜻밖의 사건 앞에 관객을 내려놓는다. 21세기 북유럽의 한복판 노르웨이에서 나치의 망령과 조우시킨 것이다. 나치의 망동은 즉시 유대인의 처참한 학살을 연상시키지만, 폭력의 피해가 단지 유대인만이 아니라는 사실을 깨닫게 한다. 나치가 온 유럽에서 분탕질을 칠 때, 이에 맞선 사람들은 끌려가 갇히고 고문당했다. 나치가 패망하고 하수인들은 사라졌지만, 감금과 고문으로 산산이 깨진 영혼은 어떻게 안식을 얻을 수 있을까. 영화 속 주인공들의 불행은 잊혀진 전쟁과 파시즘 광기의 역사에서 발원하고 있었다.심대한 피해로 인한 트라우마가 유전된다는 발견 앞에 인간은 얼마나 겸허해졌을까. 홀로코스트를 겪은 유대인 후손의 건강과 생명에 미치는 영향을 연구한 결과는 충격적이었다. 이들은 스트레스에 취약해 우울이나 불안 등 심리 장애나 신체적 질환을 겪을 위험이 일반인에 비해 훨씬 높고, 텔로미어(유전자의 끝부분에서 세포 수명을 결정)도 일반인에 비해 짧았다. 이는 역지사지의 불능으로 팔레스타인에서 인종청소 광기로 희생당하고 있는 사람들과 그 후손들에게서도 발견될 징후일 것이다. 이 연구 결과는 이 영화가 함의하는 유전되는 고통을 이해할 단서를 제공해 준다.아버지 구스타브(스텔란 스카스가드)는 엄마를 고통스럽게 잃었다. 아마도 그는 자살한 엄마의 주검을 목격한 것으로 보이고, 이로 인해 각인된 이미지에 압도당한 내면은 심대한 타격을 받았을 것이다. 엄마의 상스럽지 못한 죽음은 애도되지 못한 채 침묵 속에 봉인되었고, 아마도 엄마의 유령(실은 침잠된 내면의 고통)이 출몰하는 집은 그의 고통의 근원이었을 테다. 그러니 어쩌겠는가. 고통을 피해 도망칠 수밖에. 문제는 그의 도주 뒤에 남겨진 아내와 딸들이었다. 꽤나 유머 있고 다정했을 아버지, 딸들을 데리고 영화를 찍는다고 짓까불며 아이들을 들뜨게 한 장본인은 매정하게도, 마치 아이들이 신나게 가지고 놀던 장난감을 흥미를 잃자 내던져 버리듯이 그렇게 딸들을 버려두고 도망쳤다. 쉬이 용서받기 어려운 잘못이었다.여기서 딸들과 어려서 찍은 영화는 구스타브의 내면을 이해하게 돕는다. 어린 두 아이(여자애와 남자애)는 들판에서 나치군에 의해 쫓긴다. 남자아이는 잡히고 여자아이는 열차에 올라타 위기를 모면한다. 잡혀 남겨진 아이와 도망친 아이, 두 아이 중 누가 구스타브일까. 잡힌 남자아이일 수도 있고 어쩌면 열차에 올라타 혼자 살아남아 도망치는 여자아이일 수도 있겠다. 어쩌면 둘 다 일지도. 이 장면으로 관객은 그의 고통이 전쟁과 광기의 역사와 무관하지 않음을 유추하게 한다. 동시에 그가 아이들에게 쉽게 드러낼 수 없었던 고통을 영상 속에 남겨두었다는 짐작도 하게 한다. 영화감독다운 발상이겠지만 아이들에겐 크나큰 혼란을 가중시킨 기억이었을 테다.이러니 아빠의 돌연한 사라짐 후에 남겨진 딸들은 상실감과 분노와 그리움과 억울함 등이 뒤섞인 혼란 속에 성장했을 테다. 이는 구스타브가 엄마의 자살 후 느꼈을 감정, 어린 자신을 두고 죽을 만큼 엄마는 나를 사랑하지 않았다는 기만감과 쓸쓸함과 불안감 등과 닮아있다. 결국 이들은 폭력의 피해를 상속한 공동 상속자인 셈이다. 이러고 보면 결국 누구도 잘못 없음으로 무화해야 하는 걸까.하지만 고통이 어디 그렇게 쉽게 퉁쳐지는가. 또한 구조적 폭력 아래 있었다 해서 모두 등가의 피해자일 수는 없으며, 미시적 가해와 피해의 심판은 어떻게든 청산을 요구하며 들이닥치기 마련이다. 그렇다면 제대로 된 청산을 요구받을 것임에 틀림없을 구스타브는 준비되어 있을까. 기대와 달리 아내 장례에 천연히 나타난 그는 거창한 영화 프로젝트를 내밀고 딸들의 심사를 헤집는다.