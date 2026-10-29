모레노호, 11월 대표팀 명단서 '96라인' 3인방 발탁

연합뉴스

11월 A매치 한국 대표팀 26명 명단

지난 9월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 경기가 안 풀리자 아쉬운 듯한 표정을 하고 있다. 2026.9.28한국 대표팀은 다음 달 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 두 차례 평가전을 치른다.이번 2연전은 내년 1월 열리는 2027 사우디 아시안컵을 앞둔 마지막 모의고사다. 이뿐만 아니라 11월말까지 임시 감독으로 계약되어 있는 모레노 감독에게도 내용과 결과 두 마리 토끼를 잡아야만 정식 감독으로 한국 대표팀과 아시안컵까지 동행할 기회를 얻어야 하는 상황이었다.모레노 감독의 첫 시험대는 지난 9~10월 A매치 4연전이었다. 에콰도르와의 데뷔전에서 3-0 대승을 거두며 호평을 이끌어낸 모레노 감독은 이후 우루과이, 베네수엘라에 고전하며 아쉬움을 남겼다. 하지만 마지막 우즈베키스탄과의 평가전에서 뛰어난 경기력으로 2-0 승리를 거두고, 2승 1무 1패의 성적표를 남겼다.우즈베키스탄전 승리의 기쁨도 잠시였다. 경기 후 모든 관심은 '96라인'으로 불리는 1996년생 3인방 김민재, 황인범, 황희찬으로 쏠렸다. 이들은 우즈베키스탄전 종료 후 자정이 넘어서까지 현영민 대한축구협회 전력강화위원장과 면담을 진행한 것으로 알려졌고, 대표팀 은퇴설과 주장 손흥민과의 불화설 등이 점화되면서 팬들의 거센 비난이 쏟아졌다.급기야 지난 21일 국회 국정감사에서도 선수단 내부 갈등 이슈가 언급되는 등 이번 11월 A매치 명단에서 96라인의 발탁 여부가 관심을 모았다. 모레노 감독은 결국 96라인과의 동행을 선택했다. 오는 주말 유럽파들과의 면담 이후 곧바로 카타르 도하로 이동해 A매치 2연전을 준비할 계획이다.그리고 이번 대표팀 명단에서도 새 얼굴들의 발탁이 눈에 띈다. 아시안게임 차출로 인해 지난 A매치 4연전에서 소집이 불발된 엄지성의 가세를 꼽을 수 있다. 당시 와일드카드로 아시안게임에 나선 엄지성은 일본과의 결승전에서 결승골을 포함, 총 4골 4도움으로 맹활약했다. 지난 2026 북중미 월드컵에서도 조커로 강한 인상을 남긴 바 있는 엄지성의 발탁은 공격진 구성에 있어 큰 힘이 될 전망이다.아시안게임에서 최후방 수비를 이끈 김지수(브렌트포드)도 모레노 감독의 선택을 받았으며, 올 시즌 FC서울의 리그 우승에 기여한 손정범, 강원에서 활약 중인 신민하는 깜짝 선발됐다.골키퍼(GK) : 김승규(FC도쿄), 조현우(울산 HD), 송범근(전북 현대)수비수(DF) : 설영우(아우크스부르크), 최준(FC서울), 이한범(클럽 브뤼헤), 김민재(바이에른 뮌헨), 김지수(브렌트포드), 신민하(강원FC), 조현택(울산 HD), 이명재(대전하나시티즌)미드필더(MF) : 박진섭(저장FC), 김봉수(대전하나시티즌), 손정범(FC서울), 황인범(포르투), 박태준(김천상무), 이재성(마인츠), 이강인(아틀레티코 마드리드), 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지 시티), 송민규(나시오날), 황희찬(샬케)공격수(FW) : 이동경(울산HD), 손흥민(LAFC), 오현규(베식타스), 오세훈(시미즈 S펄스)