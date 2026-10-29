모레노호, 11월 대표팀 명단서 '96라인' 3인방 발탁

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지난 9월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 경기가 안 풀리자 아쉬운 듯한 표정을 하고 있다. 2026.9.28연합뉴스
한국 대표팀은 다음 달 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 두 차례 평가전을 치른다.
이번 2연전은 내년 1월 열리는 2027 사우디 아시안컵을 앞둔 마지막 모의고사다. 이뿐만 아니라 11월말까지 임시 감독으로 계약되어 있는 모레노 감독에게도 내용과 결과 두 마리 토끼를 잡아야만 정식 감독으로 한국 대표팀과 아시안컵까지 동행할 기회를 얻어야 하는 상황이었다.
모레노 감독의 첫 시험대는 지난 9~10월 A매치 4연전이었다. 에콰도르와의 데뷔전에서 3-0 대승을 거두며 호평을 이끌어낸 모레노 감독은 이후 우루과이, 베네수엘라에 고전하며 아쉬움을 남겼다. 하지만 마지막 우즈베키스탄과의 평가전에서 뛰어난 경기력으로 2-0 승리를 거두고, 2승 1무 1패의 성적표를 남겼다.
우즈베키스탄전 승리의 기쁨도 잠시였다. 경기 후 모든 관심은 '96라인'으로 불리는 1996년생 3인방 김민재, 황인범, 황희찬으로 쏠렸다. 이들은 우즈베키스탄전 종료 후 자정이 넘어서까지 현영민 대한축구협회 전력강화위원장과 면담을 진행한 것으로 알려졌고, 대표팀 은퇴설과 주장 손흥민과의 불화설 등이 점화되면서 팬들의 거센 비난이 쏟아졌다.
급기야 지난 21일 국회 국정감사에서도 선수단 내부 갈등 이슈가 언급되는 등 이번 11월 A매치 명단에서 96라인의 발탁 여부가 관심을 모았다. 모레노 감독은 결국 96라인과의 동행을 선택했다. 오는 주말 유럽파들과의 면담 이후 곧바로 카타르 도하로 이동해 A매치 2연전을 준비할 계획이다.
그리고 이번 대표팀 명단에서도 새 얼굴들의 발탁이 눈에 띈다. 아시안게임 차출로 인해 지난 A매치 4연전에서 소집이 불발된 엄지성의 가세를 꼽을 수 있다. 당시 와일드카드로 아시안게임에 나선 엄지성은 일본과의 결승전에서 결승골을 포함, 총 4골 4도움으로 맹활약했다. 지난 2026 북중미 월드컵에서도 조커로 강한 인상을 남긴 바 있는 엄지성의 발탁은 공격진 구성에 있어 큰 힘이 될 전망이다.
아시안게임에서 최후방 수비를 이끈 김지수(브렌트포드)도 모레노 감독의 선택을 받았으며, 올 시즌 FC서울의 리그 우승에 기여한 손정범, 강원에서 활약 중인 신민하는 깜짝 선발됐다.
11월 A매치 한국 대표팀 26명 명단
골키퍼(GK) : 김승규(FC도쿄), 조현우(울산 HD), 송범근(전북 현대)
수비수(DF) : 설영우(아우크스부르크), 최준(FC서울), 이한범(클럽 브뤼헤), 김민재(바이에른 뮌헨), 김지수(브렌트포드), 신민하(강원FC), 조현택(울산 HD), 이명재(대전하나시티즌)
미드필더(MF) : 박진섭(저장FC), 김봉수(대전하나시티즌), 손정범(FC서울), 황인범(포르투), 박태준(김천상무), 이재성(마인츠), 이강인(아틀레티코 마드리드), 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지 시티), 송민규(나시오날), 황희찬(샬케)
공격수(FW) : 이동경(울산HD), 손흥민(LAFC), 오현규(베식타스), 오세훈(시미즈 S펄스)☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기