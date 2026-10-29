다른 여자를 사랑하는 남편, 이 사랑의 결말은?

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큰사진보기 ▲영화 <침묵의 빛> 스틸컷 시네마토그래프

영화 <오데트>의 흔적, 하지만 다른 의미



이 영화의 마지막은 칼 테오도르 드레이어 감독의 <오데트>(1995)를 직접적으로 떠올리게 만든다. 두 작품 모두 종교적 공동체를 배경으로 하며, 죽었던 여성이 다시 살아나는 불가능한 사건을 보여준다. 레이가다스 감독 본인 스스로도 <오데트>라는 작품에 대한 존경과 영향을 숨기지 않았던 바 있다. 그러면서도 그는 두 영화에서 기적을 발생시키는 존재가 다르다며, 드레이어 감독의 영화에서는 신이, 자신의 영화에서는 인간이 이를 행한다고 말했다.



후반부에 이르기 전까지 영화의 모든 관계는 남성인 요한을 중심으로 맺어진다. 그로 인해 마리안이 요한을 사랑한다는 사실은 에스터에게 고통을 주고, 다시 에스터의 존재는 마리안이 자신의 사랑을 온전히 이루지 못하는 조건이 되기도 한다. 하지만 마지막 순간에 마리안의 행동은 자신이 사랑하는 남자가 아니라 그 사랑 때문에 상처받은 여성을 향한다. 상대가 사라져야 자신의 사랑이 완성될 수 있다는 마음과 정반대의 행위가 일어나게 된 것이다.



이 전환이 영화에서 가장 중요한 부분이라고 생각한다. 요한은 처음부터 두 여성을 모두 사랑한다는 이유로 괴로워했지만, 그 모든 고통은 타자가 아닌 자신의 감정을 어떻게 받아들여야 하는지에만 집중되어 있다. 하지만 마리안은 자신의 사랑으로 인해 고통받은 다른 사람의 삶을 바라본다. 물론 이 행위가 이전의 모든 사건을 무효로 하지는 못한다. 하지만 이 변화는 적어도 영화 안에서는 중심을 이동시키는 원동력이 되고, 밖으로는 이전에 불가능했을 삶의 지속을 다시 허락하는 사건이 된다. 물론 현실에서는 불가능한 일이다. 이를 통해 영화가 보여주고자 하는 것은 우리의 욕망과 실수를 인정하고 용서를 구하는 일의 의미, 그리고 자신의 욕망만큼 중요한 타인의 삶이 있다는 사실이다.



영화의 마지막에서 카메라는 다시 하늘을 바라본다. 도입부에서 해가 떠올랐다면 이제는 해가 지고 어둠이 찾아올 차례다. 그사이 죽음과 부활이라는 거대한 사건이 일어났지만 자연은 어제와 다름없이 내일을 향해 움직인다. 요한의 사랑도, 에스터의 상처도, 마리안의 마음도 완전히 사라진 것은 아니다. 다만 그들에게는 앞으로 살아갈 시간이 남아 있고, 다시 한번 주어졌다.



영화 <침묵의 빛>은 사랑이 모든 것을 해결할 수 있다고 말하지 않는다. 오히려 진실한 사랑도 누군가를 상처 입힐 수 있으며, 그 상처를 이해하는 일에는 자신의 감정을 인정하는 일 이상의 책임이 필요하다는 사실도 보여준다. 기적 이후에도 해결되지 않은 문제들이 산적해 있을 테지만, 영화가 그들에게 한 번의 기회를 더 주는 이유도 바로 여기에 있다. 영화 침묵의빛 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 외부와 차단된 40일, 수능 출제위원들이 보여준 한국사회 '모순'

영화 <침묵의 빛> 스틸컷감독은 이 영화의 기저에 놓인 문제 가운데 하나가 '사랑이 변하기 시작한 상황에서 인간이 취할 수 있는 정직한 행동은 무엇인지'에 대한 고민이었다고 말한다. 오랫동안 사랑해 왔고 여전히 자신을 사랑하는 사람에게 같은 마음을 내어줄 수 없게 되는 상황이다. 영화는 이 고민을 조금 다른 형태로 발전시킨다. 요한은 아내를 사랑하게 되지 않은 것이 아니라, 아내를 사랑하면서 다른 여성도 사랑하게 되는 인물이다. 영화의 첫 장면부터 관객은 두 여성 사이에서 괴로워하는 요한을 마주하게 된다.사랑에 빠지는 일과 그 사랑을 다루는 방법은 분명히 서로 다르다. 인간은 자신의 마음을 완전히 통제할 수 없는 존재라 불완전하다고 여겨지지만, 행동으로 인해 발생하는 결과에는 언제나 책임이 따른다. 요한도 다르지 않다. 그는 마리안에 대한 감정을 쉽게 버리지 못하면서도 아내와의 결혼생활을 유지하고 싶어하는 남자다. 친구와 아버지에게 고민을 털어놓으며 자신의 사랑을 이해하고자 한다. 그렇게 두 여성 사이에서 괴로워하지만, 굳이 따지자면 사실 그에게는 선택권이란 게 있다.하지만 아내인 에스터는 그 과정에서 일어나는 모든 고통을 일방적으로 받아들여야만 한다. 주위에는 여섯 명의 자녀만 있을 뿐, 상의할 사람도 없다. 더욱이 남편이 자신을 여전히 사랑한다는 사실은 비난하는 일조차 어렵게 만든다. 종교적으로나 현실적으로 이 상황 자체를 정리할 수 있는 힘이 그에게는 없는 것이나 마찬가지다. 한 사람에게는 진실한 사랑일 수 있는 행동이 다른 누군가에게는 크나큰 고통이 된다.영화 속 배경이 되는 메노나이트 공동체는 16세기 유럽의 재세례파 운동에서 비롯된 기독교 전통을 이어가는 사람들의 사회다. 영화 속 인물들은 독일어 계통의 플라우트디치어를 사용하며 농업과 가족, 종교적 신앙을 중심으로 생활한다. 복장과 생활 방식에서 오랜 전통이 느껴지지만 현대문명과 단절하고자 하는 것은 아니다. 감독은 요한의 가정을 평범한 생활의 공간으로 그려내며, 이 공동체를 종교적인 억압의 공간으로 묘사하는 대신 다른 사회와 다르지 않은 사랑과 갈등이 발생한다는 것을 보여준다. 이로써 사랑이라는 감정의 보편성을 획득할 수 있게 된다.물론 그들이 가진 신앙이 그렇게만 활용되는 것은 아니다. 극 중 요한은 마리안을 사랑하게 된 일을 자신의 의지만으로 설명하지 못하고 신의 뜻에 의한 운명으로 여긴다. 이 지점은 종교적 신념을 자신의 나약함과 욕망을 신앙의 언어로 정당화하려는 시도로 읽힌다. 영화가 어느 쪽이 옳은지 판단하기 위한 것은 분명 아니나, 종교적인 믿음이 인간관계의 모순을 모두 해결해 주지는 않는다는 사실을 보여주는 대목이다. 종교적 규율이 분명한 공동체이기에 한 인간의 내면적 갈등이 더 선명해지는 셈이다.이 영화에서 가장 인상적인 것 가운데 하나는 영화적 사건과 관계없는 일상 장면에 많은 시간을 할애하고 있다는 점이다. 식사 장면이나 아이들의 물놀이 장면, 자연 경관과 같은 이미지들은 서사의 흐름과 관계없이 자신의 존재를 오롯이 드러낸다. 우리의 삶이 사건으로 이루어지는 것이 아니라 매일 반복되는 시간의 축적으로 완성된다고 강조하는 것처럼 여겨진다. 영화의 주요 배역에 실제 메노나이트 공동체 사람들을 캐스팅한 것은 이러한 감각을 영화 전반에 옮겨놓기 위해서다. 영화 속 인물의 감정을 정교하게 전달할 수 있도록 잘 훈련된 배우가 아니라 실제로 그곳에서 살아가는 사람들처럼 보이도록 하는 것이 중요했다. 물론 여기에 어색함이 아닌 자연스러움이 스며들기 위해 감독의 치밀한 구상이 필요했을 것이다.