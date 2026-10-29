차트 2위 차지한 AI 가수, 인기몰이가 남긴 새로운 질문

▲AI 음악의 대거 음원 순위 진입 (생성형 AI로 만들어진 이미지 입니다) AI생성

대량 생산되는 AI 음악의 범람 속에서 우리는 어떤 방향으로 나아가야 할까? AI 음악의 확산을 되돌리기는 어렵다. 그렇다고 창작 과정이 투명하게 공개되지 않은 AI 작업물이 피땀 흘려 만든 창작물을 제치고 차트 상위권을 차지하는 현 상황을 마냥 반길 수는 없다. AI라는 사실을 감춘 채 인간 아티스트의 작품처럼 유통되는 현상을 그대로 받아들일 이유도 없다.



스포티파이를 비롯한 해외 음원 서비스의 사례는 AI시대를 맞아 참고할 만한 방향성을 제시하고 있다. 이들은 AI 음악을 전면 금지하지 않는다. 음악 청취는 소비자의 선택에 맡기되, AI 여부를 명확히 표기해 선택권을 보장하고 추천과 정산 정책을 통해 인간 창작자를 보호하는 방향으로 나아가고 있다.



AI 전용 차트를 따로 만들자는 일부 주장도 있지만, 별도의 순위로 격리하기에 앞서 재생 화면의 AI 표기와 추천 기준을 정비하는 것부터 선행되어야 할 것이다. 이는 관련 법 개정 혹인 신규 법령 도입 이전에도 국내 음원 사업자들이 당장 시행할 수 있는 조치이기도 하다.



'머무르'의 성공은 AI 음악도 대중의 귀와 감정을 사로잡을 수 있음을 증명했다. 다만 진지한 창작의 과정이 생략된 위로의 목소리가 과연 오랜 기간 지속될 수 있을지는 여전히 물음표가 남는다. AI 음악이 사람을 감동하게 할 수 있을지에 대한 논쟁을 넘어, 이제는 어떤 기준과 책임하에 대중에게 전달되어야 하는지 고민이 필요하다.

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