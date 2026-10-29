차트 2위 차지한 AI 가수, 인기몰이가 남긴 새로운 질문

▲
스포티파이가 '인간의 예술성 우선' 원칙을 강조하면서 최근 공표한 AI 음악 관련 정책.스포티파이
이 곡을 둘러싼 또 다른 논쟁거리는 AI 작업물 표기의 부재다. 해외 음원 서비스는 AI 음원에 별도 표기를 붙이는 데서 나아가, 추천 제외 같은 일종의 불이익을 주는 방향으로 서비스를 재정비하고 있다. 스포티파이는 지난 20일 공식 블로그를 통해 '인간 예술성 우선' 원칙을 내세우며, 올해에만 저품질·스팸 트랙 5000만 곡 이상을 추천 목록에서 걷어냈다고 밝혔다.
스포티파이는 이미 올해 상반기 창작 과정의 AI 사용내역을 공개하는 'AI 크레딧'을 도입했다. AI로 만든 가상 아티스트에는 'AI 페르소나' 배지를 붙여 인간 아티스트와 쉽게 구별할 수 있도록 했다. 프랑스 음원 서비스 디저(Deezer)의 행보도 크게 다르지 않다. AI 생성 플랫폼이 곡에 남긴 흔적을 탐지해 자동으로 태그를 달고, 해당 곡을 추천 플레이리스트에서 일괄 제외한다. AI 음원 재생의 약 85%로 추정되는 부정 스트리밍은 정산에서 빼 인간 아티스트의 권익을 보호하고 있다고 밝혔다.
국내 사정은 다르다. 멜론을 비롯한 국내 음원 서비스에서는 별도의 'AI 아티스트' 표기를 찾아볼 수 없다. 음반 소개 문구를 꼼꼼히 살펴봐야 AI 곡이라는 사실을 알 수 있다. 뒤늦게 이를 알게 된 일부 음악 팬이 배신감을 토로하는 것도 이와 무관하지 않다.
AI 작업물 구별법
·선택권 마련 필요