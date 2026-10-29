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뮤직 인사이드 차트 2위 차지한 AI 가수, 인기몰이가 남긴 새로운 질문

차트 2위 차지한 AI 가수, 인기몰이가 남긴 새로운 질문

차트 상위권 오른 AI 작업물이 전한 위로와 배신감... 투명성 확보와 제도적 기준 마련 시급한 이유

김상화(steelydan)
26.10.29 15:08최종업데이트26.10.29 15:08
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AI 가수들의 음원 순위 등장 (Canva를 활용해 생성한 AI 이미지 입니다)
AI 가수들의 음원 순위 등장 (Canva를 활용해 생성한 AI 이미지 입니다)AI생성이미지

인공지능(AI) 기술의 비약적인 발전이 이제 음악 창작의 문턱을 무너뜨리고 있다. 누구나 버튼 클릭 한 번으로 곡을 만들어내는 '딸깍 음악' 시대가 도래하면서, 국내 주요 음원 차트 상위권에서는 생성형 AI가 만든 노래가 글로벌 팬덤을 지닌 인기 케이팝 그룹들과 경쟁을 벌이고 있을 정도다.

그 주인공은 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'를 열창(?)한 AI 가수 '머무르'다. 신드롬급 인기몰이에 돌입한 A2O LITE의 '니온(NEON)'에 이어 멜론 Top 100 2위에 장기간 이름을 올리고 있다. 조선힙합의 '마음의 숲'이 AI 곡으로는 처음 각종 차트에 진입한 지 얼마 지나지 않아 AI 작업물이 이젠 1위를 넘보는 위치에 도달한 셈이다.

진성과 가성을 오가는 호소력 짙은 보컬, 현대인의 고단한 삶을 위로하는 노랫말은 대중의 마음을 단숨에 사로잡았다. 유튜브 조회수 1300만 회 이상을 기록할 만큼 놀라운 성과를 거두고 있다. 동시에 AI 작업물이라는 사실에 거부감을 표시하는 이용자들도 적지 않다. AI 시대를 맞아 새로운 논쟁을 불러일으키고 있다.

전형적인 발라드 문법 탑재... 감동과 한계의 공존

머무르 '꿈꾸던 어른이 되었나요' 뮤직비디오. 노래와 마찬가지로 영상 역시 AI 생성을 통해 제작되었다.
머무르 '꿈꾸던 어른이 되었나요' 뮤직비디오. 노래와 마찬가지로 영상 역시 AI 생성을 통해 제작되었다.머무르

'머무르'는 황치열·김준수 등의 발라드를 작업해 온 프로듀싱팀 글로리웨이브가 기획한 AI 가수다. 이들은 음악 생성 AI 서비스 수노(SUNO)를 활용해 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'를 완성했다. 한 언론 인터뷰에 따르면, 글로리웨이브가 곡의 방향성을 잡고 가사 초안을 쓴 뒤 수노로 멜로디·편곡·보컬을 생성하고 수정 작업을 거쳐 곡을 다듬었다.

악곡의 형식과 내용은 기존 발라드와 크게 다르지 않다. 짧은 시간 안에 감정을 끌어올리는 발라드 문법을 충실히 따르며, 고음으로 치닫는 후렴과 위로의 메시지로 곡을 채웠다. 입소문을 타고 서서히 순위를 끌어올린 이 곡은 '위로송'을 찾던 대중의 마음을 파고들었다.

다만 완성도 측면에서는 몇 가지 물음표가 남는다. 감동을 쥐어짜듯 강요하는 전개, 믹싱 과정에서 부자연스럽게 처리된 고역대는 기존 발라드 명곡과 비교했을 때 약점으로 꼽힌다. 기존 작품을 학습해 결과물을 내놓는 AI 서비스의 특성상, 어디선가 들어 본 듯한 멜로디 전개와 사운드 구성이라는 비판도 피하기 어렵다. 일각에서 "기존 양산형 발라드와 다를 게 없다"는 지적이 나오는 이유다.

스포티파이는 표시하는데...멜론엔 없는 'AI 생성 표기'

스포티파이가 '인간의 예술성 우선' 원칙을 강조하면서 최근 공표한 AI 음악 관련 정책.
스포티파이가 '인간의 예술성 우선' 원칙을 강조하면서 최근 공표한 AI 음악 관련 정책.스포티파이

이 곡을 둘러싼 또 다른 논쟁거리는 AI 작업물 표기의 부재다. 해외 음원 서비스는 AI 음원에 별도 표기를 붙이는 데서 나아가, 추천 제외 같은 일종의 불이익을 주는 방향으로 서비스를 재정비하고 있다. 스포티파이는 지난 20일 공식 블로그를 통해 '인간 예술성 우선' 원칙을 내세우며, 올해에만 저품질·스팸 트랙 5000만 곡 이상을 추천 목록에서 걷어냈다고 밝혔다.

스포티파이는 이미 올해 상반기 창작 과정의 AI 사용내역을 공개하는 'AI 크레딧'을 도입했다. AI로 만든 가상 아티스트에는 'AI 페르소나' 배지를 붙여 인간 아티스트와 쉽게 구별할 수 있도록 했다. 프랑스 음원 서비스 디저(Deezer)의 행보도 크게 다르지 않다. AI 생성 플랫폼이 곡에 남긴 흔적을 탐지해 자동으로 태그를 달고, 해당 곡을 추천 플레이리스트에서 일괄 제외한다. AI 음원 재생의 약 85%로 추정되는 부정 스트리밍은 정산에서 빼 인간 아티스트의 권익을 보호하고 있다고 밝혔다.

국내 사정은 다르다. 멜론을 비롯한 국내 음원 서비스에서는 별도의 'AI 아티스트' 표기를 찾아볼 수 없다. 음반 소개 문구를 꼼꼼히 살펴봐야 AI 곡이라는 사실을 알 수 있다. 뒤늦게 이를 알게 된 일부 음악 팬이 배신감을 토로하는 것도 이와 무관하지 않다.

AI 작업물 구별법·선택권 마련 필요

AI 음악의 대거 음원 순위 진입 (생성형 AI로 만들어진 이미지 입니다)
AI 음악의 대거 음원 순위 진입 (생성형 AI로 만들어진 이미지 입니다)AI생성

대량 생산되는 AI 음악의 범람 속에서 우리는 어떤 방향으로 나아가야 할까? AI 음악의 확산을 되돌리기는 어렵다. 그렇다고 창작 과정이 투명하게 공개되지 않은 AI 작업물이 피땀 흘려 만든 창작물을 제치고 차트 상위권을 차지하는 현 상황을 마냥 반길 수는 없다. AI라는 사실을 감춘 채 인간 아티스트의 작품처럼 유통되는 현상을 그대로 받아들일 이유도 없다.

스포티파이를 비롯한 해외 음원 서비스의 사례는 AI시대를 맞아 참고할 만한 방향성을 제시하고 있다. 이들은 AI 음악을 전면 금지하지 않는다. 음악 청취는 소비자의 선택에 맡기되, AI 여부를 명확히 표기해 선택권을 보장하고 추천과 정산 정책을 통해 인간 창작자를 보호하는 방향으로 나아가고 있다.

AI 전용 차트를 따로 만들자는 일부 주장도 있지만, 별도의 순위로 격리하기에 앞서 재생 화면의 AI 표기와 추천 기준을 정비하는 것부터 선행되어야 할 것이다. 이는 관련 법 개정 혹인 신규 법령 도입 이전에도 국내 음원 사업자들이 당장 시행할 수 있는 조치이기도 하다.

'머무르'의 성공은 AI 음악도 대중의 귀와 감정을 사로잡을 수 있음을 증명했다. 다만 진지한 창작의 과정이 생략된 위로의 목소리가 과연 오랜 기간 지속될 수 있을지는 여전히 물음표가 남는다. AI 음악이 사람을 감동하게 할 수 있을지에 대한 논쟁을 넘어, 이제는 어떤 기준과 책임하에 대중에게 전달되어야 하는지 고민이 필요하다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
AI음악 머무르

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