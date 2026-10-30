알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다

BIAF

스틸컷영화의 도입은 적잖이 인상적이다. 벽지의 문양과 어두운 방구석에서 솟아나는 괴물들로부터 두려움에 떠는 어린 딸의 비명에 놀라 달려온 젊은 엄마, 그리고 그녀가 손전등을 광선검인양 빼어서는 괴물들을 한참 동안 마구 베어내는 모습이 멋들어진 판타지 액션영화처럼 묘사된다. 물론, 그 모두가 어린 딸의 상상이리란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있다. 영화는 그를 교차편집을 통해 그저 작은 방에서 손전등 불빛이 여기저기 헤집는 화면과 엄마의 숨이 헐떡이는 소리로써 표현하지만, 이내 다시 어마어마하게 진지하고 활력 넘치는 괴물말살의 액션으로 보여주기도 하는 것이다. 아, 이 한 장면만으로도. 그저 딸을 달래고 돌아서려다 손전등을 켜고 한참이나 생쑈를 하는 엄마의 모습만으로도. <탱글스>의 엄마가 어떤 사람인지를, 알츠하이머가 갉아먹은 엄마라는 사람이 얼마나 아까운 인간인지를 관객은 이해한다.영화의 도입은 적잖이 인상적이다. 벽지의 문양과 어두운 방구석에서 솟아나는 괴물들을 보고 두려움에 떠는 어린 딸. 비명을 듣고 달려온 젊은 엄마는 손전등을 광선검인 양 빼 들고 괴물들을 한참 동안 마구 베어낸다. 그 모습이 멋들어진 판타지 액션영화처럼 묘사된다. 물론 그 모두가 어린 딸의 상상이리란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있다. 영화는 교차편집을 통해 작은 방에서 손전등 불빛이 여기저기를 비추고 엄마가 숨을 헐떡이는 현실의 모습과 진지하고 활력 넘치는 괴물 퇴치 액션을 번갈아 보여준다. 아, 이 한 장면만으로도. 그저 딸을 달래고 돌아서려다 손전등을 켜고 한참이나 한바탕 소동을 벌이는 엄마의 모습만으로도. <탱글스>의 엄마가 어떤 사람인지를, 알츠하이머병이 갉아먹은 엄마의 삶이 얼마나 소중한 것이었는지를 관객은 이해한다.<탱글스>가 그렇다. 사려 깊은 연출은 일일이 풀어 설명하지 않고도 작품이 다루는 것이 무엇인지, 표현하고자 하는 바가 무엇인지를 알게 한다. 영화는 현대 의학으로도 치료하기 어려운 병 앞에 선 가족을 보여준다. 명민하고 사려 깊고 다정했던 엄마는 조금씩 삶을, 자기 자신을 잃어간다. 곁을 지키는 아버지와 동생, 또 이모들의 마음은 오죽할까. 그러나 하루하루 무너지는 엄마의 모습 앞에 이들 모두가 무력하기만 할 뿐이다. 엄마와 이모들, 그 자매들이 모이면 들려오던 노랫소리가 사라지고, 아버지와 두런두런 나누던 대화도 어느새 자취를 감추었다. 아마도 이들 모두는 엄마의 변화를 일찍 알았을 텐데, 멀리 도시로 나가 살던 맏딸인 주인공만이 뒤늦게 알게 되는 것이다.영화는 그저 알츠하이머병으로 무너지는 사람의 모습만을 다루지 않는다. 알츠하이머병을 소재로 한 실사영화, 이를테면 <아무르>나 <스틸 앨리스>같은 작품이 이 질병으로 파괴되는 인간 그 자체를 중심에 놓는다면 <탱글스>는 다른 시선을 취한다. 병의 당사자로부터 좀 더 먼 거리에 놓인 딸을 주인공으로 삼아 어머니를 일정한 거리를 두고 바라보게 하는 것이다.딸은 엄마와 떨어져 대도시 샌프란시스코에 살며 제 꿈을 위해 내달리는 중이다. <아웃스포큰>이라는 퀴어 잡지에서 삽화를 그리는 그녀는 편집장에게 인정받아 점차 큰 지면을 맡고 급기야 표지까지 그릴 기회를 잡아간다. 레즈비언이기도 한 그녀는 우연한 계기로 만난 매력적인 여성과 연애도 시작한 참이다. 그러나 오랜만에 찾은 집에서 마주한 낯선 광경이 순풍에 돛 단 듯했던 그녀의 삶을 순식간에 무너뜨린다.