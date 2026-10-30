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김성호의 씨네만세 알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다

알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다

[김성호의 씨네만세 1483] BIAF 2026 국제경쟁 장편 대상 <탱글스>

김성호(starsky216)
26.10.30 11:06최종업데이트26.10.30 11:06
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애니메이션을 아끼는 이들에게 비아프(BIAF·부천국제애니메이션페스티벌)는 결코 놓칠 수 없는 영화제다. 그도 그럴 것이 이 영화제가 아니고서야 전 세계 애니의 최신 경향을 알아볼 수 있는 자리를 찾아보기 어렵기 때문이다. 왜 그럴까. 한국에서 애니를 본다는 건 디즈니로 대표되는 미국 할리우드 애니, 아니면 일본에서 건너온 극장판이나 TV판 애니를 본다는 말과 크게 다르지 않다. 그마저도 일본 애니를 많이 보는 이에겐 '오타쿠'란 수식어가 따를 만큼 영화라는 매체 안에서도 치우친 장르로 여겨지는 게 현실이다.

그래서일까. 한 해 한국 극장에서 정식 상영되는 해외 애니 또한 미국과 일본에 크게 편중돼 있다. 올해 개봉해 한 차례 이상 상영된 애니는 모두 76편이다. 재개봉과 특별상영회 등을 빼면 그 수는 더욱 줄어든다. 이 중 미국과 일본을 제외한 해외 애니는 몇 편이나 될까. 다해야 10여 편, 그중 아동이 아닌 성인을 주 대상으로 한 애니는 프랑스의 <아르코> <리틀 아멜리>, 스페인의 <술타나의 꿈>까지 세 편이 고작이다. 아동용 애니메이션이지만 성인이 함께 볼 만한 작품을 모두 더해도 10편이 채 되지 않는다.

지난해 생성형 AI를 통해 사진을 지브리풍 그림으로 변환하는 열풍이 신드롬처럼 일어났다. 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 직접 이미지를 생성해 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고 "GPU가 녹아내리고 있다"며 사용 자제를 당부한 일련의 과정은 다분히 마케팅으로 기획된 듯했는데, 그 효과는 굉장했다. 특히 열풍이 전 세계적으로 퍼져나가는 데 한국의 영향이 컸다고 분석하는 이들이 많다. SNS와 주요 메신저의 프로필 사진이 지브리풍 그림으로 도배된 것은 물론, 해당 AI 앱의 다운로드와 결제율 또한 한국에서 급상승했다. 이 국면에서 나는 한국 애니메이션 창작자 17명을 인터뷰 했다. 그들 중 다수에게서 한국 애니가 처한 위기와 비평에서의 소외에 대한 문제의식을 들었고, 꾸준한 관심을 요청받았다. 그간 챙기지 않았던 비아프를 방문하게 된 것도 그래서다

[관련기사] 존엄 빼앗기거나 공존하거나... AI 활용에 창작자들이 답했다 https://omn.kr/2d8of

탱글스 스틸컷
탱글스스틸컷BIAF

비아프 올해 대상작은 이 영화

올해 비아프를 찾은 여러 사람에게 먼저 다가가 말을 건넸다. 이 행사가 그들에게 어떤 의미인지 묻고, 이곳까지 찾아와 작품을 보는 이유와 기대하는 바에도 귀를 기울였다. 그로부터 확인한 것은 이들이 비아프를 찾는 이유가 앞서 적은 나의 판단과 크게 다르지 않다는 것이었다. 비아프가 아니고서는 세계적 작가의 애니를 만날 곳이 지극히 드물고, 특히 미국과 일본이 아닌 곳의 애니메이션을 접할 기회도 많지 않다는 것이다.

그럼에도 여전히 탁월한 애니가 한국 상영 체계에서 외면받는 곳에서 만들어지고 있다는 인식은 분명했다. 많은 이들이 자신들이 아는 탁월한 작품이 어째서 한국 대중에게 다가가지 못하는지를 안타깝게 여겼다. 본래 하루 동안 한국 애니만 챙기려던 일정을 이틀로 늘려 해외 작품을 관람한 이유가 여기에 있다.

캐나다 작가 레아 넬슨의 첫 장편 <탱글스>는 비아프 올해의 선택이다. 개막작으로 초청돼 어느 때보다 쟁쟁했던 경쟁작들과 겨룬 이 영화는 영예의 대상까지 거머쥐었다. 심사위원상 수상작 과 같은 뛰어난 작품이 있었음에도 <탱글스>가 대상을 수상한 건 그저 우연만은 아니다. 상영 당시 극장 이곳저곳에서 숨죽여 훌쩍이는 울음소리가 들려온 건 영화가 보는 이의 마음에 가닿았다는 사실을, 마침내 관객을 움직였다는 것을 보여주는 장면이기도 했다. 이는 예술의 중요한 미덕이기도 하다. 작가적 고뇌가 묻어나고 애니메이션으로서의 성취 또한 따른 작품이란 점에서 <탱글스>에 대상을 안긴 선택을 이해할 만하다.

비아프는 심사평을 통해 "작품의 높은 완성도와 주인공 사라가 자신의 삶을 이어가는 과정에서 전하는 깊은 울림, 뛰어난 연출과 표현 기법을 높이 평가했다"고 선정 이유를 설명했다.

<탱글스>는 북미에서 유명한 그래픽노블을 바탕으로 한다. 회고록 성격이 짙은 사라 래빗의 자전적 작품 < Tangles: A Story About Alzheimer's, My Mother, and Me >가 그 원작이다. 제목이 말하듯 알츠하이머를 앓는 어머니와 그를 간병해야 하는 딸의 이야기가 작품 가운데 녹아들었다.

'Tangled'는 영어로 '얽힌'이라는 뜻이다. 당당한 여성이었던 엄마의 기억과 삶을 뒤흔드는 알츠하이머병, 나아가 엄마를 중심으로 가족의 관계와 각자의 삶까지 얽히게 되는 상황을 비유한 표현일 테다.

탱글스 스틸컷
탱글스스틸컷BIAF

애니메이션이라 가능한 표현

영화의 도입은 적잖이 인상적이다. 벽지의 문양과 어두운 방구석에서 솟아나는 괴물들로부터 두려움에 떠는 어린 딸의 비명에 놀라 달려온 젊은 엄마, 그리고 그녀가 손전등을 광선검인양 빼어서는 괴물들을 한참 동안 마구 베어내는 모습이 멋들어진 판타지 액션영화처럼 묘사된다. 물론, 그 모두가 어린 딸의 상상이리란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있다. 영화는 그를 교차편집을 통해 그저 작은 방에서 손전등 불빛이 여기저기 헤집는 화면과 엄마의 숨이 헐떡이는 소리로써 표현하지만, 이내 다시 어마어마하게 진지하고 활력 넘치는 괴물말살의 액션으로 보여주기도 하는 것이다. 아, 이 한 장면만으로도. 그저 딸을 달래고 돌아서려다 손전등을 켜고 한참이나 생쑈를 하는 엄마의 모습만으로도. <탱글스>의 엄마가 어떤 사람인지를, 알츠하이머가 갉아먹은 엄마라는 사람이 얼마나 아까운 인간인지를 관객은 이해한다.

영화의 도입은 적잖이 인상적이다. 벽지의 문양과 어두운 방구석에서 솟아나는 괴물들을 보고 두려움에 떠는 어린 딸. 비명을 듣고 달려온 젊은 엄마는 손전등을 광선검인 양 빼 들고 괴물들을 한참 동안 마구 베어낸다. 그 모습이 멋들어진 판타지 액션영화처럼 묘사된다. 물론 그 모두가 어린 딸의 상상이리란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있다. 영화는 교차편집을 통해 작은 방에서 손전등 불빛이 여기저기를 비추고 엄마가 숨을 헐떡이는 현실의 모습과 진지하고 활력 넘치는 괴물 퇴치 액션을 번갈아 보여준다. 아, 이 한 장면만으로도. 그저 딸을 달래고 돌아서려다 손전등을 켜고 한참이나 한바탕 소동을 벌이는 엄마의 모습만으로도. <탱글스>의 엄마가 어떤 사람인지를, 알츠하이머병이 갉아먹은 엄마의 삶이 얼마나 소중한 것이었는지를 관객은 이해한다.

<탱글스>가 그렇다. 사려 깊은 연출은 일일이 풀어 설명하지 않고도 작품이 다루는 것이 무엇인지, 표현하고자 하는 바가 무엇인지를 알게 한다. 영화는 현대 의학으로도 치료하기 어려운 병 앞에 선 가족을 보여준다. 명민하고 사려 깊고 다정했던 엄마는 조금씩 삶을, 자기 자신을 잃어간다. 곁을 지키는 아버지와 동생, 또 이모들의 마음은 오죽할까. 그러나 하루하루 무너지는 엄마의 모습 앞에 이들 모두가 무력하기만 할 뿐이다. 엄마와 이모들, 그 자매들이 모이면 들려오던 노랫소리가 사라지고, 아버지와 두런두런 나누던 대화도 어느새 자취를 감추었다. 아마도 이들 모두는 엄마의 변화를 일찍 알았을 텐데, 멀리 도시로 나가 살던 맏딸인 주인공만이 뒤늦게 알게 되는 것이다.

영화는 그저 알츠하이머병으로 무너지는 사람의 모습만을 다루지 않는다. 알츠하이머병을 소재로 한 실사영화, 이를테면 <아무르>나 <스틸 앨리스>같은 작품이 이 질병으로 파괴되는 인간 그 자체를 중심에 놓는다면 <탱글스>는 다른 시선을 취한다. 병의 당사자로부터 좀 더 먼 거리에 놓인 딸을 주인공으로 삼아 어머니를 일정한 거리를 두고 바라보게 하는 것이다.

딸은 엄마와 떨어져 대도시 샌프란시스코에 살며 제 꿈을 위해 내달리는 중이다. <아웃스포큰>이라는 퀴어 잡지에서 삽화를 그리는 그녀는 편집장에게 인정받아 점차 큰 지면을 맡고 급기야 표지까지 그릴 기회를 잡아간다. 레즈비언이기도 한 그녀는 우연한 계기로 만난 매력적인 여성과 연애도 시작한 참이다. 그러나 오랜만에 찾은 집에서 마주한 낯선 광경이 순풍에 돛 단 듯했던 그녀의 삶을 순식간에 무너뜨린다.

탱글스 스틸컷
탱글스스틸컷BIAF

누구에게나 있을 수 있는 이야기

이미 독립해 따로 살아가는 장성한 자식에게 병들고 무너져가는 부모의 부양과 간병은 돈과 시간, 마음 모두에서 상당한 부담일 수밖에 없다. 그러나 생로병사는 인간이 피할 수 없는 고통이고, 영화 속 인물들만이 아닌 영화 밖의 우리 모두에게 서로 다른 얼굴로 닥쳐올 문제다. 선연 또한 악연이 될 수 있는 것은 사랑하는 이를 마침내 상실해야 하고, 그 슬픔을 온전히 우리가 감당해야 하기 때문이겠다. 누가 있어 몰락과 상실에 초연하다 할까. 더구나 딸과 어머니의 관계라면. 어머니의 알츠하이머병으로 인해 딸은 동생과도, 또 자신에게 부담을 지우지 않으려 홀로 감당하려 드는 아버지와도 갈등 아닌 갈등을 빚게 된다. 모두가 서로를 아끼는데 도리어 그 마음이 서로에게 상처가 되는 건 <탱글스> 속 가정만의 이야기는 아닐 것이다.

<탱글스>는 애니메이션 만의 장점을 고스란히 살려낸다. 엄마에게 닥쳐온 알츠하이머병을 시각화할 수 있다는 건 실사영화라면 감당하기 어려운 일이다. 딸이 느끼는 막막함과 공포, 회피하고 싶은 마음과 그럼에도 감당해야 한다는 의지 모두가 다양한 방식으로 시각화돼 관객 앞에 드러난다. 추상적이며 상징적이고 인상적인 작화와 연출이 애니만의 표현 기법을 통해 관객 앞에 저만의 세계를 펼쳐낸다. 그 속에서 결코 침잠하기만 하지 않는 이야기와 캐릭터가 우리네 삶과 닮은 곡선을 그리며 북미 어느 가족의 개별적인 이야기를 세계와 통하는 보편적인 이야기로 만들어낸다.

<탱글스>는 칸영화제에서 공개된 뒤 상당한 주목을 받았고, 이후 전 세계 애니 애호가들에게 호평받고 있는 인상적인 작품이다. 간병이 각 가정의 개별적 부담에 그치지 않고 사회적 화두로 떠올라 마땅한 이 시대에 <탱글스>가 던지는 울림이 결코 작지 않으리라 여긴다. 내년 열릴 제99회 아카데미 시상식 장편 애니메이션상 유력 후보로도 꼽힌다. 비아프 2026이 이 작품에 대상을 안긴 것 또한 그 연장선 위에 있다고 여긴다. 심사위원상 수상작 <암흑의 핵심> 비평이 나간 뒤 연락을 취해온 김성일 비아프 프로그래머 또한 "대상작 <탱글스>가 다행히도 내년 오스카 장편 애니메이션 부문에 출품이 되었는데, 국내 개봉도 예정되어 있다"고 기대를 표했다. 한국 관객이 이 작품을 직접 극장에서 만나볼 수 있으리라는 뜻이다.

BIAF 포스터
BIAF포스터BIAF

한국 최고 애니 축전, 반드시 나아져야 한다

다만 올해 비아프 2026이 <탱글스>를 대상작으로 선정하고도 그에 걸맞은 진행을 하지 못했다는 점은 아쉬움으로 남는다. 따로 주목할 만한 프로그램을 마련하지 못했고, 제대로 된 비평이나 충실한 소개조차 찾아보기 어려웠다. 수상작 상영일에도 대상작이 아닌 관객상 수상작과 심사위원상 수상작만을 상영했는데, <탱글스> 뿐 아니라 우수상을 받은 <블레즈> 또한 볼 기회가 없었다. 작품을 추가로 상영하는 데 드는 비용 등이 문제였을 수 있겠으나, 대상과 우수상 수상작이 수상작 상영에서 제외된다는 건 한국 최고의 애니메이션 영화제로선 민망하기 짝이 없는 일이다.

무엇보다 올해 영화제는 대상작을 포함해 수상작 심사평조차 미리 발표하지 않았다. 필자가 연락을 취한 뒤에야 보도자료를 통해 짤막한 선정 이유를 밝혔는데, 심사위원으로 위촉된 이들이 있음에도 개별 심사위원의 평가를 확인할 수 없는 한두 줄의 심사평만 내놓은 것은 아쉬웠다.

애니메이션과 영화가 예술이라면 생산과 소비에만 머물러서는 안 된다. 창작과 비평이 함께해야 마땅하다. 그러나 영화제가 관객 사이의 담론 형성에 충분한 관심을 기울이지 않으면서 관객들은 자신의 감상을 확장할 기회를 얻지 못했다. 나는 이 또한 안타깝게 여긴다.

비아프는 한국의 모든 애니메이션 창작자와 애호가들이 주목하는 영화제다. 국제영화제로서 한국뿐 아니라 세계인의 축전이기도 하다. 영화제 스스로 자긍심을 갖고 기본을 다해야만 마땅한 주목과 평가가 따르게 마련이다. 이처럼 아쉬운 이야기를 적는 것은 내가 몸담은 영화비평계 또한 같은 문제에 무관심한 채 역할을 방기해 왔다는 걸 알기 때문이다. 모두가 각자의 자리에서 최선을 다할 때에야 우리는 격식을 넘어 내실까지 갖춘 진정한 축제를 가질 수 있을 것이다. 나는 비아프가 오늘보다 내일 더 나아지리라고 믿는다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
BIAF 부천국제애니메이션페스티벌 탱글스 레아넬슨 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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