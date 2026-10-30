알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다

애니메이션을 아끼는 이들에게 비아프(BIAF·부천국제애니메이션페스티벌)는 결코 놓칠 수 없는 영화제다. 그도 그럴 것이 이 영화제가 아니고서야 전 세계 애니의 최신 경향을 알아볼 수 있는 자리를 찾아보기 어렵기 때문이다. 왜 그럴까. 한국에서 애니를 본다는 건 디즈니로 대표되는 미국 할리우드 애니, 아니면 일본에서 건너온 극장판이나 TV판 애니를 본다는 말과 크게 다르지 않다. 그마저도 일본 애니를 많이 보는 이에겐 '오타쿠'란 수식어가 따를 만큼 영화라는 매체 안에서도 치우친 장르로 여겨지는 게 현실이다.
그래서일까. 한 해 한국 극장에서 정식 상영되는 해외 애니 또한 미국과 일본에 크게 편중돼 있다. 올해 개봉해 한 차례 이상 상영된 애니는 모두 76편이다. 재개봉과 특별상영회 등을 빼면 그 수는 더욱 줄어든다. 이 중 미국과 일본을 제외한 해외 애니는 몇 편이나 될까. 다해야 10여 편, 그중 아동이 아닌 성인을 주 대상으로 한 애니는 프랑스의 <아르코> <리틀 아멜리>, 스페인의 <술타나의 꿈>까지 세 편이 고작이다. 아동용 애니메이션이지만 성인이 함께 볼 만한 작품을 모두 더해도 10편이 채 되지 않는다.
지난해 생성형 AI를 통해 사진을 지브리풍 그림으로 변환하는 열풍이 신드롬처럼 일어났다. 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 직접 이미지를 생성해 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고 "GPU가 녹아내리고 있다"며 사용 자제를 당부한 일련의 과정은 다분히 마케팅으로 기획된 듯했는데, 그 효과는 굉장했다. 특히 열풍이 전 세계적으로 퍼져나가는 데 한국의 영향이 컸다고 분석하는 이들이 많다. SNS와 주요 메신저의 프로필 사진이 지브리풍 그림으로 도배된 것은 물론, 해당 AI 앱의 다운로드와 결제율 또한 한국에서 급상승했다. 이 국면에서 나는 한국 애니메이션 창작자 17명을 인터뷰 했다. 그들 중 다수에게서 한국 애니가 처한 위기와 비평에서의 소외에 대한 문제의식을 들었고, 꾸준한 관심을 요청받았다. 그간 챙기지 않았던 비아프를 방문하게 된 것도 그래서다
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