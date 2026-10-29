사랑 찾기보다 빌런 만들기 된 나솔, 언제까지 이러나

▲나는솔로나는솔로 ENA





그 모습을 본 영철은 불편한 심기를 감추지 못했다. 두 사람 사이를 서성이다 어쩔 수 없이 자리를 뜬 영철은 인터뷰에서 "현숙 님이 영호 님과 설거지하는 걸 보고, '영호 님을 알아보려는 거구나' 하는 생각이 들어서 질투가 났다"고 밝혔다.



남자숙소로 들어온 영철은 상철과 대화를 나누며 심경의 변화를 드러냈다. 영철은 "굳이 따지자면 2대1이었으까 내가 갑이고 현숙님이 을인 상황에서, 내가 영자님을 정리하며 을의 구렁텅이로 들어간 느낌"이라고 털어놓았다.



이어 "다른 여성분들은 밖에서도 만날 수 있을 것 같은데 현숙님은 못 만날 것 같다"며 "나는 집안이 좋은 것도 아닌데 현숙님은 집도 잘 사는 것 같다. 차도 외제 차더라"면서 여자출연자들을 비교하거나 상대의 집안과 재력을 의식한 듯한 발언을 이어갔다.



한편 영호는 자신을 선택한 영숙, 정숙, 순자와 3대 1 데이트를 진행했다. 영호는 "행복한 가정을 꾸리는 게 인생의 목표"라고 밝혔지만 누구에게 더 호감이 있는지는 명확하게 밝히지 않았다. 영숙은 "속내를 알 수 없는 느낌"이라며 영호의 반응에 아쉬움을 드러냈다.



정숙은 영호에게 "제가 순위 안에 있는지 궁금하다"라고 돌직구로 직접 질문했다. 난감해하던 영호가 결국 다른 관심 상대가 있음을 솔직히 밝히자, 정숙은 실망하면서도 "그럼 이만 정리하자"라며 쿨하게 곧바로 대화를 끝냈다. 정숙은 숙소로 돌아온 이후 광수에게 대화를 신청하며 서로에 대한 호감을 확인했다.



'K장녀' 순자는 인기남 영호를 향한 호감을 고백했지만, 감정을 표현하지 않는 영호에게 "저한테 호감이 있는지가 중요한데 (영호 님의 반응이) 애매하다"고 지적했다. 영호는 "앞으로 호감 상대에게 좀 더 적극적으로 표현하겠다"고 화답했다.



선그은 순자



솔로나라에 돌아온 순자는 광수와의 대화에서는 이성적 감정이 없다고 선을 그었지만, 상철과의 대화에서는 서로에 대한 호감을 확인했다. 1순위 옥순과 데이트를 마치고 돌아온 상철은 "첫날부터 지금까지 순자가 계속 2순위였다"고 어필했고 순자도 "상철 님이 좀 귀여우신 것 같다"며 가능성을 열어뒀다.



'8자매 막내' 영숙은 회차마다 연일 농담을 가장한 막말 행진으로 도마에 오르고 있다. 가까운 가족이나 친구들에게 사용할 법한 표현을 처음 만난 이성들 앞에서 거리낌 없이 했다.



영철과 영숙은 34기 방송이 시작된 이래 연일 시청자들 사이에서 가장 화제가 되고 있는 출연자들이다. 하지만 이성적인 매력이나 러브라인 등 긍정적인 면모로 주목받는 게 아니라, 주로 막말과 비매너같이 부정적인 측면에서 훨씬 더 부각되고 있다.



당사자들에겐 그저 악의 없는 솔직함이거나, 자신의 감정에 충실했을 뿐이라고 할 수도 있다. 하지만 듣는 사람의 입장에서는 다르게 받아 들여질 수 있다.



그리고 영철과 영숙을 이처럼 화제의 '빌런(악역)'으로 만든데는, 제작진의 편집에도 책임이 있다. 최근 <나는 솔로> 제작진은 출연진들의 러브라인이나 감정적인 교류가 어떻게 쌓여가고 진전되는지 보다는, 일부 출연자들의 자극적인 언행이나 갈등을 유발하는 장면들을 더 부각하고 있다.



이미 이전 회차에서 드러난 반응을 통하여 해당 출연자들을 향한 여론이 얼마나 좋지 않은지는 제작진 역시 충분히 인지했을 상황이다. 그럼에도 또다시 비속어나 뒷담화 등 특정 출연자에게 부정적인 인상을 줄 수 있는 장면들이 상당한 분량을 차지했다.



물론 방송에서 보여준 모습들은 모두 출연자들이 실제로 한 언행이고 그에 대해서는 본인들이 책임을 져야 한다. 하지만 같은 리얼리티라도 어떤 모습에 더 초점을 맞춰서 보여줄지 취사선택하는 것은, 어디까지나 편집권을 지닌 제작진의 판단에 달랐다.



지난 모솔 특집에서 출연했던 33기 영수를 먹는 것에 유별하게 집착하는 '식탐'캐릭터에만 초점을 맞춰 우스꽝스럽게 희화화시킨 장면이 대표적이다. 심지어 31기에서는 여성 출연자들간의 불화와 갈등 위주의 장면들을 집중적으로 부각시켜 '왕따' 논란이라는 연애프로그램 초유의 사건까지 벌어졌다. 그 후폭풍은 해당 기수가 종영된지 몇 달이 지난 지금까지도 이어지고 있다. 제작진이 특정 출연자에게 어떤 캐릭터를 부여하느냐에 따라, 같은 인물이라도 어떤 회차에서는 욕먹는 빌런으로 묘사되기도 하고, 어떤 회차에서는 긍정적인 모습으로 급격히 미화되기도 한다.



<나솔>이 연애 리얼리티라기보다는, '빌런 찾기'가 되었다는 비판까지 나오고 있다. 프로그램 취지에 맞는 진정성이나 자질에 의구심이 드는 출연자들을 선별해내는 것도 제작진의 몫이다. 출연자들 간에 누가 커플이 될지, 진심으로 사랑을 찾을 수 있을지 초점이 맞춰지는 게 아니라, 일반인 출연자들의 정제되지않는 말과 행동이 자극적인 이슈가 되면서 '노이즈 마케팅'에 화제성을 의존하는 <나솔>의 현재 모습은, 프로그램의 본래 취지와 점점 멀어지고 있다.

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