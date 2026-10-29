사랑 찾기보다 빌런 만들기 된 나솔, 언제까지 이러나

'나솔' 34기 영철과 영숙이 논란의 언행으로 연일 도마에 오르고 있다. 한편으로는 '인연 찾기'보다 '빌런 만들기'로 점점 변질되어 가는 <나솔>의 방향성에 대한 우려의 목소리도 높지고 있다.
지난 28일 방송된 ENA, SBS Plus <나는 SOLO>에서는 34기 '다둥이 특집'에 출연한 솔로남녀들의 2일 차 일정이 그려졌다.
영철은 현숙-영자와 2대 1 데이트 했다. 이미 데이트 시작 전부터 영철은 숙에게 마음이 기운 모습이었다. 자동차 멀미로 힘들어하는 현숙을 챙기느라 안절부절못하기도 했다. 하지만 이 과정에서 자신을 선택한 또 다른 데이트 상대였던 영자에게는 차량 이동 중 내비게이션 역할을 요구하는가 하면, 대화에서 소외시키거나 노골적으로 차별 대우하는 모습을 보였다.
현숙에 올인 선언한 영철
영철은 " 현숙님 대신 제가 대신 아플 수 있으면 그러고 싶었다. 다른 사람을 굳이 알아볼 필요가 있을까라는 생각이 들었다"라며 자신의 마음을 솔직히 오픈하고 사실상 현숙에게 올인을 선언했다. 그러나 현숙은 "(감정의) 속도가 너무 빠르다. 뭐라고 대답해야 할지 모를 때가 많다"며 영철의 직진에 부담스럽다는 반응을 보였고, "영호님에 대해서도 알아보고 싶다"는 속마음을 드러냈다.
영철은 그날 저녁 공용 거실에서 다른 출연자들과 데이트 후일담을 공유하며, 현숙의 멀미 사실과 개인적으로 나눈 대화와 속마음까지 모두 공개했다. 이를 지켜본 정숙은 "여러 사람이 있는 자리에서 현숙에 대하여 말한 것은 별로였다"고 쓴소리를 했다. 뒤늦게 자신의 경솔함을 깨달은 영철은 후회했지만 돌이킬 수 없었다.
정숙을 통하여 영철이 자신의 이야기를 했다는 사실을 듣게 된 현숙도 더욱 부담스러운 기색을 감추지 못했다. 이후 현숙은 공용거실에 왔지만, 일부러 영철과는 거리를 두고 대화를 피했다. 현숙은 서로 호감이 있던 영호와 설거지를 함께하면서 못다 한 대화를 나눴다.