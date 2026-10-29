극적인 결승골 넣었는데 '부정선수'라니... KBL 초유의 판정 논란

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농구 경기장 (자료사진)심판의 치명적인 잘못으로 승리를 도둑맞았는데, 피해자에게는 아무런 보상도 구제도 없다. 사건을 일으킨 책임자들에게는 어떤 수준의 징계가 내려졌는지도 공개되지 않았다. 이미 억울한 일을 당한 피해자에게는 뒤늦은 재발 방지를 약속하며 '소 잃고 외양간 고쳐주겠다'는 식의 무책임한 대응이 전부다. 과연 이것이 공정한 결정일까.지난 26일, 고양 소노 아레나에서 열린 고양 소노와 창원 LG의 '2026-27 KCC 프로농구' 1라운드 경기에서 역대급 오심이 나왔다. 양팀이 107-107 동점 상황에서 종료 6초를 남겨두고 LG 식스맨 윤원상이 골밑 돌파에 이어 결승골을 성공시켰다. LG는 윤원상의 위닝샷에 힘입어 짜릿한 승리를 거뒀다. 경기후 동료들의 축하를 받던 윤원상은 자신의 '인생경기'에 울컥한 듯 눈물까지 보였다.그런데 경기 후 뜻밖의 사실이 알려졌다. 결승골의 주인공 윤원상은 당시 코트에 나설 수 없는 상황이었다. KBL 경기규칙 제19조 '선수교체' 항목에 따르면, 교체되어 나가거나 들어가는 선수는 경기 시간이 진행된 후 볼이 다시 데드가 될 때까지 다시 경기에 들어가거나 나갈 수 없게되어 있다.즉, 당시 작전타임 뒤 경기 시간이 흐르지 않았기 때문에 선수 교체가 허용되서는 안됐다. 그러나 심판의 판단 착오로 LG의 선수교체가 받아들여지면서 윤원상이 코트에 들어섰다. 심판진은 물론이고 현장에 있던 코칭스태프, 선수들, 구단 측과 KBL 관계자 누구도 규정 위반을 곧바로 인지하지 못하면서 경기가 그대로 진행됐다. 만일 윤원상이 투입되지 않았다면 경기 결과가 달라졌을 가능성도 배제할 수 없다.소노 입장에서 더욱 억울한 것은, 똑같은 상황에서 소노의 선수교체는 허용되지 않았다는 것이다. 당시 소노는 수비 강화를 위해 이재도를 빼고 김진유를 투입하려 했지만, 심판진은 이를 불허했다. 만일 심판이 양쪽 모두 교체를 허용했거나 혹은 허용하지 않았다면 잠시 규정을 착각했다고 이해해줄수도 있다. 하지만 양팀 모두 똑같은 상황이었는데 한쪽에만 규정을 적용했다는 것은 쉽게 납득이 되지 않는다. 결과적으로 명승부가 될 수 있었던 경기의 운명을 심판이 바꾸어놓은 셈이 됐다.뒤늦게 상황을 파악한 KBL은 지난 28일 심판진의 오심을 인정했다. 하지만 경기결과 자체는 달라지지 않았다. 피해자인 소노는 이 상황에 대해 재경기 요청 관련 공문을 KBL에 보냈으나 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다.KBL 경기규칙 제9장 '이의제기 및 재정신청'에 따르면 경기종료 20분 이내에 해당 팀의 대표자가 이의제기 사실을 해당 경기의 경기·기술위원회에 서면으로 제출하도록 되어있다. KBL은 이 규정에 따라 원칙적으로 재경기는 불가하다는 입장이다. 과거에도 오심으로 비슷한 사례가 있었지만, 실제 재경기까지 이어진 경우는 없었다. 대신 KBL은 해당 경기 심판진과 감독관에 대한 중징계 등 재발 방지에 나서겠다고 약속했다.하지만 정작 KBL이 당사자들에게 구체적으로 어떤 수준의 징계를 내렸는지도 명확히 공개되지 않으며 또 다른 논란을 키웠다. 이번 사건은 단순한 오심이 아니라 필수적인 규정을 숙지하지 못하여 경기 결과에까지 영향을 미친 심각한 사건이다. 프로농구의 공정성과 신뢰도에 큰 흠집을 남겼고 무엇보다 직접적인 피해자(고양 소노와 팬들)가 명백히 존재한다.그럼에도 KBL은 재정위원회조차 열지 않았고 중징계 수위도 명확히 밝히지 않았다. 내부적으로 '깜깜이 징계'에 그치고 있는 것이다. 공식적인 사과도, 구제 대책도 역시 없다.또한 윤원상은 역시 이번 사건으로 드라마틱한 '결승골의 주인공'에서 졸지에 '부정선수'라는 오명이 따라붙게 됐다. 일각에서는 윤원상에게도 과도한 악플을 퍼붓는 이들도 나오고 있다. 하지만 이는 윤원상의 잘못이 아니다. 윤원상은 그저 감독의 지시와 심판의 착각으로 그 순간에 경기에 투입되었을 뿐이다. 고의로 규정을 위반한 것도 아니고 단지 주어진 상황에서 충실했던 선수까지 죄인 취급을 받아서는 안된다.한편으로 이번 사건을 계기로 향후 비슷한 사례에 대비한 제도적 보완이 필요하다는 목소리도 나오고 있다. 경기 결과에 영향을 미친 오심에 대해서는, 구단의 이의 제기 요청 기한과 조건 개정, KBL의 징계 기준과 공식적인 사과 여부, 피해 구단에 대한 구제와 보상책 등에 대하여 납득할 수 있는 합리적인 규정을 마련해 놓을 필요가 있다.앞으로도 이런 사태가 또다시 일어나지 않는다는 보장은 없다. KBL은 말로만 '재발방지'를 이야기할 것이 아니라, '어떻게' 할 것인지를 설명해야 한다.