'이상범 매직' 하나은행, '신구조화'로 우승 도전

한국여자농구연맹

지난 시즌 아시아쿼터상 수상자 이이지마 사키는 이번 시즌에도 하나은행의 에이스로 활약할 예정이다.하나은행은 신세계 시절부터 팀의 에이스로 활약하다가 2017년 우리은행으로 이적해 3번의 우승반지를 따내고 2023년 친정팀에 복귀한 김정은이 지난 시즌을 끝으로 22년에 걸친 현역 생활에 마침표를 찍었다. 하나은행은 지난 시즌이 끝나고 팀 내에서 FA 자격을 얻은 선수가 1명도 없었고 지난 13일 신한은행 에스버드와의 트레이드로 데려온 유망주 가드 허유정을 제외하면 외부 영입 선수도 거의 없었다.하나은행은 2024-2025 시즌 BNK 썸 우승의 주역이자 아시아쿼터 드래프트 1순위로 지명한 이이지마 사키가 지난 시즌 내외곽을 넘나들며 에이스로 맹활약했다. 정규시즌이 끝난 후 만장일치로 아시아쿼터상을 수상한 사키는 이번 시즌을 앞두고 하나은행과 재계약했다. 갑작스러운 부상이나 에이징 커브(나이에 따른 기량저하)가 없다면 사키는 이번 시즌에도 하나은행의 1옵션으로 활약할 예정이다.박지수가 부상으로 출전하지 못했던 아이치·나고야 아시안게임에서 대표팀의 유일한 정통 센터로 출전했던 진안은 중국과의 준결승에서 223cm의 신장을 자랑하는 '거인' 장쯔위를 온 몸으로 막아내며 한국의 금메달에 기여했다. WKBL에서는 박지수 정도를 제외하면 진안을 제어할 만한 센터 자원이 마땅치 않기 때문에 진안이 건강하게 시즌을 소화한다면 하나은행도 지난 시즌 또는 그 이상의 성적을 기대할 수 있다.한국여자농구연맹에서는 지난 26일 팬과 선수, 미디어를 대상으로 이번 시즌 가장 큰 기량 발전이 예상되는 선수를 묻는 설문조사를 실시했다. 그 결과 하나은행의 정현이 팬과 미디어가 뽑은 기량 발전이 기대되는 선수 2위, 고서연이 선수들이 뽑은 기량 발전이 기대되는 선수 1위로 선정됐다. 선수와 팬, 미디어의 예측대로 하나은행의 미래 정현과 고서연이 더 성장한다면 하나은행의 선수층은 더욱 두꺼워질 것이다.이상범 감독은 하나은행에 부임한 첫 시즌부터 직전 시즌 최하위였던 팀을 정규리그 2위로 끌어 올렸다. 하지만 이상범 감독의 지도력이 농구팬에게 제대로 인정 받기 위해서는 이번 시즌 챔프전 진출이나 우승 같은 더 확실한 실적이 필요하다. 하나은행 팬들은 2011-2012 시즌 안양 KGC 인삼공사(현 정관장 레드부스터스)를 챔프전 우승으로 이끌었던 '이상범 매직'이 또 한 번 빛을 발하길 기대하고 있다.