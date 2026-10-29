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'이상범 매직' 하나은행, '신구조화'로 우승 도전

'이상범 매직' 하나은행, '신구조화'로 우승 도전

[KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 미리보기 ④] 부천 하나은행

양형석(utopia697)
26.10.29 13:32최종업데이트26.10.29 13:32
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미 프로야구 메이저리그의 뉴욕 양키스처럼 매년 월드시리즈 우승을 목표로 하는 팀은 가을야구 진출에 실패하면 구단 수뇌부와 감독이 팬들로부터 엄청난 비난을 받는다(하지만 양키스는 2009년 마지막 우승을 끝으로 17년째 우승과 인연을 맺지 못하고 있다). 반면에 매년 하위권을 전전하던 스몰마켓 팀들은 팀이 포스트시즌에 진출하면 팬들은 물론 도시 전체가 들썩 거릴 정도로 축제 분위기가 되기도 한다.

하지만 수 년 만에 좋은 성적을 올렸던 팀이 다음 시즌 곧바로 성적이 추락하면 팬들의 실망도 더욱 커질 수 밖에 없다. 직전 시즌 좋은 성적을 올리면서 팬들의 눈높이도 함께 올라갔기 때문이다. 작년 최강의 외국인 원투펀치를 앞세워 19년 만에 한국시리즈에 진출했다가 올 시즌 9위로 추락한 KBO리그의 한화 이글스가 대표적이다. 한화는 순위 하락의 후유증으로 김경문 감독이 팀을 떠나고 류지현 감독이 새로 부임했다.

비슷한 의미로 이번 시즌 농구팬들의 많은 주목을 받고 있는 팀이 바로 부천 하나은행이다. 2012년 창단 후 매 시즌 하위권을 전전하던 하나은행은 이상범 감독이 부임한 지난 시즌 창단 후 가장 좋은 승률을 기록하며 정규리그 2위에 올랐다. 따라서 팬들은 이번 시즌 하나은행에게 더 많은 기대를 하고 있고 선수단은 팬들의 높아진 기대에 부응하기 위해 더 좋은 성적을 올려야 하는 부담을 갖고 시즌을 시작한다.

이상범 감독 부임 후 창단 최고 성적 달성

2024-2025 시즌 최하위였던 하나은행은 이상범 감독 부임 후 정규리그 2위로 순위가 수직 상승했다.
2024-2025 시즌 최하위였던 하나은행은 이상범 감독 부임 후 정규리그 2위로 순위가 수직 상승했다.한국여자농구연맹

2012년 신세계 쿨캣을 인수해 창단한 하나은행은 13시즌 동안 단 한 번도 5할 승률을 기록하지 못했을 정도로 WKBL, 더 나아가 프로 스포츠를 대표하는 만년 하위팀이었다. 하나은행은 2015-2016 시즌 정규리그 2위에 이어 창단 네 시즌 만에 처음으로 챔프전에 진출하는 쾌거를 달성하는 듯 했다. 하지만 189cm의 미국 출신 센터를 혼혈 선수로 등록한 일이 적발되면서 전 경기 몰수패를 당했다.

하나은행은 2019-2020 시즌에도 정규리그 3경기를 남겨두고 11승16패로 6개 구단 중 3위를 달리고 있었지만 코로나19로 시즌이 조기 종료되면서 첫 봄 농구 진출이 무산됐다. 2021년 에이스 강이슬(우리은행 우리WON)마저 팀을 떠나면서 전력이 더욱 약해진 하나은행은 '레전드' 김정은을 복귀시킨 2023-2024시즌 정규리그 4위를 기록하면서 창단 후 (공식적으로) 첫 봄 농구 무대를 밟는 기쁨을 누렸다.

하나은행은 기세를 이어가기 위해 FA시장에서 국가대표 센터 진안을 영입하며 골밑을 강화했지만 과감한 투자를 단행한 2024-2025 시즌 하나은행의 성적은 통산 5번째 최하위 추락이었다. 그렇게 하나은행은 농구팬들로부터 '투자도 소용없는 구단'으로 낙인 찍혔고 작년 3월 남자프로농구에서 두 번이나 감독상을 수상했던 명상범 감독이 부임했을 때도 그의 커리어에 비해 상대적으로 큰 주목을 받지 못했다.

하지만 이상범 감독이 만년 하위팀 하나은행을 바꾸는 데는 오랜 시간이 필요하지 않았다. 하나은행은 KB 스타즈의 박지수가 부상으로 6경기에 결장한 시즌 초반부터 선두를 질주했고 .666(20승10패)의 승률로 정규리그 2위를 기록했다. 비록 플레이오프에서 삼성생명 블루밍스에게 1차전 승리 후 3연패를 당하며 챔프전 진출에 실패했지만 하나은행 팬들은 창단 후 가장 즐거운 마음으로 시즌을 즐길 수 있었다.

하나은행은 아시아쿼터 드래프트에서 1순위 지명을 받은 이이지마 사키가 15.03득점6.28리바운드1.48스틸로 공수에서 에이스 역할을 톡톡히 했고 진안이 14.83득점9.30리바운드,박소희가 10.10득점3.50어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 고서연과 정현 등 20대 초반 유망주들의 성장 속도 역시 기대 이상이었고 주전을 내려 놓고 식스우먼을 자처한 김정은은 선수단의 구심점 역할을 하며 승부처에서 힘을 보탰다.

베테랑과 신예가 적절히 조화된 선수단

지난 시즌 아시아쿼터상 수상자 이이지마 사키는 이번 시즌에도 하나은행의 에이스로 활약할 예정이다.
지난 시즌 아시아쿼터상 수상자 이이지마 사키는 이번 시즌에도 하나은행의 에이스로 활약할 예정이다.한국여자농구연맹

하나은행은 신세계 시절부터 팀의 에이스로 활약하다가 2017년 우리은행으로 이적해 3번의 우승반지를 따내고 2023년 친정팀에 복귀한 김정은이 지난 시즌을 끝으로 22년에 걸친 현역 생활에 마침표를 찍었다. 하나은행은 지난 시즌이 끝나고 팀 내에서 FA 자격을 얻은 선수가 1명도 없었고 지난 13일 신한은행 에스버드와의 트레이드로 데려온 유망주 가드 허유정을 제외하면 외부 영입 선수도 거의 없었다.

하나은행은 2024-2025 시즌 BNK 썸 우승의 주역이자 아시아쿼터 드래프트 1순위로 지명한 이이지마 사키가 지난 시즌 내외곽을 넘나들며 에이스로 맹활약했다. 정규시즌이 끝난 후 만장일치로 아시아쿼터상을 수상한 사키는 이번 시즌을 앞두고 하나은행과 재계약했다. 갑작스러운 부상이나 에이징 커브(나이에 따른 기량저하)가 없다면 사키는 이번 시즌에도 하나은행의 1옵션으로 활약할 예정이다.

박지수가 부상으로 출전하지 못했던 아이치·나고야 아시안게임에서 대표팀의 유일한 정통 센터로 출전했던 진안은 중국과의 준결승에서 223cm의 신장을 자랑하는 '거인' 장쯔위를 온 몸으로 막아내며 한국의 금메달에 기여했다. WKBL에서는 박지수 정도를 제외하면 진안을 제어할 만한 센터 자원이 마땅치 않기 때문에 진안이 건강하게 시즌을 소화한다면 하나은행도 지난 시즌 또는 그 이상의 성적을 기대할 수 있다.

한국여자농구연맹에서는 지난 26일 팬과 선수, 미디어를 대상으로 이번 시즌 가장 큰 기량 발전이 예상되는 선수를 묻는 설문조사를 실시했다. 그 결과 하나은행의 정현이 팬과 미디어가 뽑은 기량 발전이 기대되는 선수 2위, 고서연이 선수들이 뽑은 기량 발전이 기대되는 선수 1위로 선정됐다. 선수와 팬, 미디어의 예측대로 하나은행의 미래 정현과 고서연이 더 성장한다면 하나은행의 선수층은 더욱 두꺼워질 것이다.

이상범 감독은 하나은행에 부임한 첫 시즌부터 직전 시즌 최하위였던 팀을 정규리그 2위로 끌어 올렸다. 하지만 이상범 감독의 지도력이 농구팬에게 제대로 인정 받기 위해서는 이번 시즌 챔프전 진출이나 우승 같은 더 확실한 실적이 필요하다. 하나은행 팬들은 2011-2012 시즌 안양 KGC 인삼공사(현 정관장 레드부스터스)를 챔프전 우승으로 이끌었던 '이상범 매직'이 또 한 번 빛을 발하길 기대하고 있다.

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