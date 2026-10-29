'이상범 매직' 하나은행, '신구조화'로 우승 도전

미 프로야구 메이저리그의 뉴욕 양키스처럼 매년 월드시리즈 우승을 목표로 하는 팀은 가을야구 진출에 실패하면 구단 수뇌부와 감독이 팬들로부터 엄청난 비난을 받는다(하지만 양키스는 2009년 마지막 우승을 끝으로 17년째 우승과 인연을 맺지 못하고 있다). 반면에 매년 하위권을 전전하던 스몰마켓 팀들은 팀이 포스트시즌에 진출하면 팬들은 물론 도시 전체가 들썩 거릴 정도로 축제 분위기가 되기도 한다.
하지만 수 년 만에 좋은 성적을 올렸던 팀이 다음 시즌 곧바로 성적이 추락하면 팬들의 실망도 더욱 커질 수 밖에 없다. 직전 시즌 좋은 성적을 올리면서 팬들의 눈높이도 함께 올라갔기 때문이다. 작년 최강의 외국인 원투펀치를 앞세워 19년 만에 한국시리즈에 진출했다가 올 시즌 9위로 추락한 KBO리그의 한화 이글스가 대표적이다. 한화는 순위 하락의 후유증으로 김경문 감독이 팀을 떠나고 류지현 감독이 새로 부임했다.
비슷한 의미로 이번 시즌 농구팬들의 많은 주목을 받고 있는 팀이 바로 부천 하나은행이다. 2012년 창단 후 매 시즌 하위권을 전전하던 하나은행은 이상범 감독이 부임한 지난 시즌 창단 후 가장 좋은 승률을 기록하며 정규리그 2위에 올랐다. 따라서 팬들은 이번 시즌 하나은행에게 더 많은 기대를 하고 있고 선수단은 팬들의 높아진 기대에 부응하기 위해 더 좋은 성적을 올려야 하는 부담을 갖고 시즌을 시작한다.
이상범 감독 부임 후 창단 최고 성적 달성