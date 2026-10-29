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김은지, 1억원까지 1승… 여자바둑 최강전 우승 눈앞

김은지, 1억원까지 1승… 여자바둑 최강전 우승 눈앞

스미레에 결승 2연승… 30일 3국서 승부 결정 가능성

김종수(oetet)
26.10.29 09:17최종업데이트26.10.29 09:17
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스미레 6단과 김은지 9단
스미레 6단과 김은지 9단한국기원

국내 바둑 개인기전 사상 처음으로 우승 상금 1억 원을 내건 대회가 초대 챔피언 탄생을 앞두고 있다.

27일 서울 성동구 마장로 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 '2026 Sh수협은행 여자바둑 최강전'에서 한국 여자랭킹 1위 김은지 9단이 스미레 6단(일본)을 상대로 결승 2연승을 거두며 우승에 한 걸음 더 다가섰다.

한국 여자바둑을 대표하는 정상급 기사와 일본 무대에서 각종 기록을 갈아치우고 재작년 한국 기원으로 이적한 천재 소녀의 맞대결로 관심을 모았던 결승은 김은지가 초반부터 주도권을 잡는 흐름으로 전개되고 있다.

김은지는 지난 26일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 결승 5번기 1국에서 스미레에게 237수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 이어 27일 같은 장소에서 열린 2국에서도 212수 만에 백 불계승을 기록하며 연승을 완성했다. 불계승은 대국 도중 승산이 없다고 판단한 상대가 계가까지 진행하지 않고 기권해 패배를 인정하는 방식이다.

두 판 모두 김은지의 승리로 끝나면서 결승의 무게중심은 빠르게 기울었다. 5번기에서는 먼저 3승을 거둔 기사가 우승을 차지한다. 김은지는 남은 세 판 가운데 한 판만 더 이기면 정상에 오를 수 있다. 반면 스미레는 다음 대국에서 반드시 승리해 추격의 발판을 마련해야 하는 상황이다.

결승 3국은 30일 열린다. 스미레가 반격에 성공하면 4국은 31일, 최종 5국은 11월 2일 진행될 예정이다. 김은지가 세 번째 대국에서 승리할 경우 시리즈는 그대로 마무리된다. 아직 우승자가 결정된 것은 아니지만, 두 기사의 대결은 다음 한 판에서 중요한 고비를 맞게 됐다.

이번 대회는 우승 상금 규모부터 바둑계의 관심을 끌었다. Sh수협은행과 한국기원이 손잡고 출범시킨 여자바둑 최강전은 국내 개인기전에서 처음으로 우승 상금 1억원을 내걸었다. 지난 6월 30일 업무협약을 체결했고, 7월 예선을 시작으로 초대 우승자를 가리는 여정을 이어왔다.

한국기원은 출범 당시 총상금 규모를 4억1400만원으로 발표했다. 여자바둑의 경쟁력을 높이고 선수들에게 더 큰 동기를 제공할 대형 기전이 새롭게 등장한 것이다.

김은지 9단은 초대 챔피언까지 단 1승을 남겨두고 있다.
김은지 9단은 초대 챔피언까지 단 1승을 남겨두고 있다.한국기원

랭킹 시드로 본선 직행한 김은지, 강자 꺾고 올라온 스미레

결승에 이르기까지 두 기사가 걸어온 길도 눈길을 끈다. 김은지는 여자랭킹 시드를 받아 본선에 직행했다. 16강에서 최서비 2단을 제압한 뒤 8강에서는 김채영 9단을 꺾었고, 4강에서는 허서현 5단을 상대로 승리하며 결승 진출권을 확보했다. 랭킹 상위권 기사에게 주어진 시드를 활용해 본선에 합류한 뒤, 주요 경쟁자들을 차례로 넘어서며 마지막 무대까지 올라온 셈이다.

스미레의 결승 진출 과정에는 강자와의 연속 승부가 자리했다. 16강에서 김민서를 꺾은 그는 8강에서 여자랭킹 상위권의 최정 9단을 제압하며 존재감을 드러냈다. 이어 4강에서도 오유진 9단에게 승리해 결승에 올랐다. 여자바둑의 대표적인 강자들을 연이어 꺾고 우승 경쟁에 합류했다는 점에서 스미레 역시 충분한 경쟁력을 입증했다.

그러나 결승에서는 김은지가 먼저 두 판을 가져가며 우위를 확보했다. 두 기사의 통산 상대 전적도 김은지의 9전 전승으로 벌어졌다. 다만 지금까지의 맞대결 결과가 남은 대국의 승패를 보장하는 것은 아니다. 5번기는 한 판의 승리로 끝나는 단판 승부와 달리, 연속된 대국에서 집중력을 유지하고 상대의 대응에 맞춰 전략을 조정하는 능력이 중요하다.

김은지는 1국에서 흑을 잡고 승리한 데 이어 2국에서는 백으로도 불계승을 거뒀다. 서로 다른 색의 돌을 잡고 치른 두 대국에서 모두 결과를 만들어냈다는 점은 결승 초반의 안정적인 흐름을 보여준다.

스미레로서는 다음 대국에서 초반 포석부터 중반 전투까지 실수를 줄이고, 승부를 길게 끌고 갈 수 있는 국면을 만드는 것이 과제가 됐다. 반대로 김은지는 지금까지의 흐름을 유지하면서 상대의 반격을 차단해야 한다.

상금 규모 역시 결승의 관심을 높이는 요소다. 우승자에게는 1억원, 준우승자에게는 3000만원이 주어진다. 4강 탈락자에게는 각 2000만원, 8강 탈락자에게는 각 1500만원, 16강 탈락자에게는 각 1000만원이 지급된다. 제한시간은 피셔 방식으로, 각자 기본시간 30분에 매수 40초가 추가된다. 대국이 진행될수록 남은 시간과 착수의 정확성을 함께 관리해야 하는 방식이다.

김은지가 다음 대국에서 승리하면 국내 개인기전 사상 첫 우승 상금 1억원의 주인공이자 대회 초대 챔피언으로 이름을 남기게 된다. 스미레가 승리할 경우에는 결승의 흐름이 달라지며 이후 대국에 대한 관심도 더욱 커질 전망이다. 상금과 초대 타이틀을 놓고 맞붙은 두 기사의 승부는 30일 열리는 3국에서 다시 이어진다.

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우승상금1억 김은지9단 스미레6단

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