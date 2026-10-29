김은지, 1억원까지 1승… 여자바둑 최강전 우승 눈앞

한국기원

김은지 9단은 초대 챔피언까지 단 1승을 남겨두고 있다.결승에 이르기까지 두 기사가 걸어온 길도 눈길을 끈다. 김은지는 여자랭킹 시드를 받아 본선에 직행했다. 16강에서 최서비 2단을 제압한 뒤 8강에서는 김채영 9단을 꺾었고, 4강에서는 허서현 5단을 상대로 승리하며 결승 진출권을 확보했다. 랭킹 상위권 기사에게 주어진 시드를 활용해 본선에 합류한 뒤, 주요 경쟁자들을 차례로 넘어서며 마지막 무대까지 올라온 셈이다.스미레의 결승 진출 과정에는 강자와의 연속 승부가 자리했다. 16강에서 김민서를 꺾은 그는 8강에서 여자랭킹 상위권의 최정 9단을 제압하며 존재감을 드러냈다. 이어 4강에서도 오유진 9단에게 승리해 결승에 올랐다. 여자바둑의 대표적인 강자들을 연이어 꺾고 우승 경쟁에 합류했다는 점에서 스미레 역시 충분한 경쟁력을 입증했다.그러나 결승에서는 김은지가 먼저 두 판을 가져가며 우위를 확보했다. 두 기사의 통산 상대 전적도 김은지의 9전 전승으로 벌어졌다. 다만 지금까지의 맞대결 결과가 남은 대국의 승패를 보장하는 것은 아니다. 5번기는 한 판의 승리로 끝나는 단판 승부와 달리, 연속된 대국에서 집중력을 유지하고 상대의 대응에 맞춰 전략을 조정하는 능력이 중요하다.김은지는 1국에서 흑을 잡고 승리한 데 이어 2국에서는 백으로도 불계승을 거뒀다. 서로 다른 색의 돌을 잡고 치른 두 대국에서 모두 결과를 만들어냈다는 점은 결승 초반의 안정적인 흐름을 보여준다.스미레로서는 다음 대국에서 초반 포석부터 중반 전투까지 실수를 줄이고, 승부를 길게 끌고 갈 수 있는 국면을 만드는 것이 과제가 됐다. 반대로 김은지는 지금까지의 흐름을 유지하면서 상대의 반격을 차단해야 한다.상금 규모 역시 결승의 관심을 높이는 요소다. 우승자에게는 1억원, 준우승자에게는 3000만원이 주어진다. 4강 탈락자에게는 각 2000만원, 8강 탈락자에게는 각 1500만원, 16강 탈락자에게는 각 1000만원이 지급된다. 제한시간은 피셔 방식으로, 각자 기본시간 30분에 매수 40초가 추가된다. 대국이 진행될수록 남은 시간과 착수의 정확성을 함께 관리해야 하는 방식이다.김은지가 다음 대국에서 승리하면 국내 개인기전 사상 첫 우승 상금 1억원의 주인공이자 대회 초대 챔피언으로 이름을 남기게 된다. 스미레가 승리할 경우에는 결승의 흐름이 달라지며 이후 대국에 대한 관심도 더욱 커질 전망이다. 상금과 초대 타이틀을 놓고 맞붙은 두 기사의 승부는 30일 열리는 3국에서 다시 이어진다.