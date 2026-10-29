외부와 차단된 40일, 수능 출제위원들이 보여준 한국사회 '모순'

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큰사진보기 ▲영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷 ㈜바른손E&A, ㈜바이포엠스튜디오

평면적 인물의 문제점과 풍자의 의미



이용재 감독은 영화의 중심에 서로 다른 두 종류의 어른을 놓았다. 자신의 경력과 권위를 지키려는 주열과 학생들을 위해 올바른 문제를 만들고자 하는 보람이다. 두 인물을 단순히 선악의 대립으로만 보는 것은 너무 단조롭다. 영화는 두 사람의 대비를 통해 교육을 책임지는 어른들이 어떤 자세를 가져야 하는지 말하고자 하고 있다. 특히 후반부에서 보람이 자신의 소신을 지키고자 하는 과정은 영화가 지향하는 가치가 어디에 있는지 분명히 보여준다.



다만, 이러한 대비는 영화가 가진 한계이기도 하다. 두 인물은 모두 처음부터 끝까지 같은 모습을 보여주는 평면적 인물에 속한다. 그러다 보니 영화적 갈등의 향방을 예상하기가 그리 어렵지 않다. 영화가 좋은 어른의 자세를 강조하면 할수록, 앞서 제기했던 조직의 복잡한 문제들이 상대적으로 단순해져 버리는 것이다. 영화가 드러내고자 하는 구조적 문제의 크기에 비해 그것을 해결하는 방식을 다소 소박하게 느껴지는 것이 사실이다.



그럼에도 영화 <수능, 출제의 비밀>이 보여주는 풍자는 충분히 의미가 있다. 우리 교육제도가 갖고 있는 여러 문제를 직접적으로 파고들기보다 출제위원들의 행동과 관계를 통해 한국 사회의 모순을 압축해 보여준다. 그 과정에서 코미디라는 장르와 웃음은 때로 비판을 날카롭게 만들고, 때로는 불편한 현실을 부드럽게 받아들일 수 있게 한다. 그렇게 영화가 마지막까지 선택하는 것은 제도에 대한 고발이 아닌 그 안에서 자신의 역할을 다하려는 개인에 대한 믿음이다.



영화가 끝난 뒤에도 학벌과 권력, 사적 관계로 이루어진 사회의 불합리한 질서는 쉽게 사라지지 않겠지만, 보람이 보여준 소신의 가치에 대해서는 깊이 생각하고 바라보자는 것을 말하고자 한다. 영화 수능출제의비밀 이선빈 유재명 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 한때 존재했던 영화를 찾아 나선 이유

영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷영화에서 가장 많은 웃음을 만들어내는 것은 주열과 검토 위원장 경태(김영민 분)의 관계다. 두 사람은 과거부터 얽혀 있는 대학 동기이자 오랜 경쟁 상대다. 주열로 인해 교수 임용이 늦어졌던 경태는 검토위원장이 되어 출제 본부에 나타난다. 두 사람의 권력관계가 달라진 것이다. 앞서 다른 출제위원들에게 자신의 권위를 내세우던 주열은 이제 경태의 지적을 받아야만 하는 처지가 된다. 경태 역시 자신의 권위를 앞세워 주열을 압박한다. 두 사람의 다툼은 수능 문제의 완성도를 높이기 위한 합리적인 토론이 아니라, 오래된 감정과 경쟁의식으로 인한 자존심 싸움에 더 가깝다.이 상황을 감정적 누수 없이 관객들에게 전달하는 것은 오롯이 배우들의 역할이 크다. 유재명 배우는 주열의 허세와 불안을 능청스럽게 오가며 권위를 가진 사람이 얼마나 우스꽝스러워질 수 있는지 표현해낸다. 자신의 여행 가방을 평가원 직원인 준수(전석호 분)에게 넘기는 장면 하나만으로 그의 인간성을 알아볼 수 있다. 김영민 배우가 연기하는 경태 역시 마찬가지다. 두 사람이 악수를 나누는 사소한 장면에서조차 상대에게 결코 밀리고 싶지 않은 마음을 제대로 보여준다. 극 중 두 인물의 경쟁 관계는 조금도 밀리지 않는 두 배우의 연기로부터 완성된다.이선빈 배우는 이들과 조금 다른 방향에서 영화에 활력을 불어넣는다. 그가 연기한 보람은 처음 출제 본부에 들어왔을 때 모든 것이 낯설고, 쉽게 위축되는 모습이다. 하지만 불합리한 상황을 이겨내며 자신의 역할을 찾아간다. 자칫 무거워질 수 있는 플롯에 경쾌한 리듬을 더하는 인물에 속한다. 영화는 여기에 자막이나 애니메이션과 같은 표현을 더하며 출제 과정에서 발생하는 여러 상황을 최대한 가볍게 전달하고자 한다.영화 후반부에서 중요한 갈등으로 떠오르는 것은 국어 영역에 사용될 칸트의 지문이다. 주열은 이 지문을 시험에 포함하려고 집착하는데, 여기엔 부적절한 선택이 자리하고 있다. 수험생 간의 형평성이 훼손되는 문제가 발생할 수 있음을 충분히 예상할 수 있는 상황이지만, 시험지 인쇄까지 시간이 얼마 남지 않았다는 이유로 이를 유지하고자 한다. 반면 보람은 학생들의 공정한 시험을 보장하기 위해 문제를 바꾸자고 주장한다.이에 해당하는 극 중 사건은 영화 밖 현실과도 연결된다. 이 사건의 바탕이 출제 본부에 들어오기 전부터 존재했던 사적 관계라는 것, 이러한 관계가 출제 본부의 엄격한 보안만으로는 제거할 수 없다는 점은 그래서 더 눈길이 간다. 더욱이 영화가 보여주는 사건의 중심에는 칸트의 지문이 있다. 인간의 도덕적 행위와 이성적 판단을 탐구한 철학자의 글이 사적인 이익을 추구하는 사람에 의해 이용된 것이다. 아이러니하다.