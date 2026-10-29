'81일 만의 선발→101일 만의 골' 조영욱, 부상 설움 털고 되찾은 존재감

아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

FC서울 FW 조영욱서울의 '봄'을 기억했던 조영욱이 101일 만에 득점포를 가동했다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 28일 오후 9시 15분(한국시간) 항더이 스타디움에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' E조 3차전 비엣텔 FC(베트남)에 5-0으로 승리했다. 이로써 서울은 1승 2패 승점 3점 조 3위에 자리했다.지난 주말 K리그1 조기 우승을 확정한 서울은 챔피언스리그 '올인'을 선언했다. 앞선 1·2차전서 페르십 반둥(인도네시아)·멜버른(호주)에 2연패를 당하면서 자존심을 구겼기 때문. 그렇기에 이들은 선발 명단에 안데르손·문선민·김진수·로스·야잔 등과 같은 주전급 자원을 대거 넣었다.결과는 완승이었다. 전반 8분에 문선민이 선제골을 터뜨렸고, 이어 안데르손(전반 21분)·황도윤(전반 29분)·조영욱(전반 34분)·후이즈(후반 9분)가 연속으로 비엣텔 골망을 흔들었다. 후반 25분 야잔이 경고 누적으로 퇴장을 당했지만, 서울은 흔들리지 않으며 승리를 지켜냈다.비엣텔을 상대로 'K리그 챔피언'다운 경기력을 보여준 서울. 경기장을 밟은 선수들이 고루 골망을 흔든 가운데 이 선수의 득점은 매우 반가웠다. 바로 '원 클럽맨' 조영욱이다. 1999년생인 그는 2018시즌 프로 데뷔 이후 줄 곳 상암에서만 뛰었다.병역 의무 이행을 위해 잠시 김천 상무로 떠났던 2023시즌을 제외하면 조영욱은 서울을 상징하는 선수로 자리했다. 이번 시즌을 앞두고 자유계약(FA)이 된 가운데 타 팀들의 제안이 있었으나 팀과 의리를 지키며 재계약을 체결했다.올해 조영욱의 출발은 매우 좋았다. 개막전 인천과 맞대결에서 시즌 1호 골을 터뜨렸고, 이어 4라운드 포항 원정에서도 득점포를 가동했다. 이후 부상으로 전력에서 이탈했으나 10라운드 강원전에서 복귀해 도움을 기록했고, 18라운드 부천전에서도 골 맛을 봤다.경기에 나올 때마다 좋은 퍼포먼스를 보여줬으나 조영욱의 상승 곡선은 오래가지 않았다. 바로 날카로운 컨디션을 선보일 때마다 부상으로 전력에서 이탈했기 때문. 시즌 2호 골을 기록한 강원전 이후 부상 때문에 경기에 나서지 못했고, 월드컵 휴식기 후에도 똑같았다.7~8월을 거치며 서서히 폼이 올라오고 있을 때인 22라운드 김천 상무 원정 경기, 선발로 경기장을 밟았던 조영욱은 햄스트링 부상으로 전력에서 이탈해야만 했다. 팀이 K리그1 조기 우승을 앞둔 상황이었지만, 피치 위에서 뛰지 못하며 마음고생이 심했을 터.하지만, 이번 경기에서 그 설움을 훌훌 털어냈다. 81일 만에 선발 출격을 명받은 조영욱은 후이즈와 함께 투톱을 구성했다. 특유의 빠른 돌파와 날카로운 패스는 여전했고, 강점인 슈팅 역시 확실히 살아있는 모습을 보여줬다.그 결과 전반 34분 문선민의 크로스를 곧바로 오른발 슈팅해, 이 볼이 그대로 비엣텔 골문으로 꽂히면서 101일 만에 득점포를 가동했다. 아직 부상에서 복귀한 지 얼마 되지 않았기에 후반 시작과 함께 벤치로 물러났으나 45분 동안 보여준 폼은 실로 대단했다.유효 슈팅은 무려 3회에 달했고, 공중 볼 경합에서는 단 한 번도 패배하지 않으며 날카로운 컨디션을 뿜어냈다. 물론 상대가 한 수 아래라는 고려해야겠지만, 부상 복귀 후 첫 선발인 점을 보면 서울로서는 조영욱의 복귀포가 매우 반가울 수밖에 없다.또 리그 우승 경쟁은 끝났으나 아직 챔피언스리그2 16강 진출이 불투명한 가운데 조영욱이 이런 활약을 계속 이어가게 된다면, 서울의 막판 레이스는 더욱 탄력이 붙을 전망이다.한편, 승장 김기동 감독은 경기 후 "선수들에게 리그에서 우승했기에 사람들에게 K리그를 대표하는 챔피언의 모습을 경기장에서 보여줘야 한다고 말했다"라며 "그런 점을 다 인지하고 경기장에서 우리가 원하는 좋은 모습들을 보여줬기에 승리했다고 생각한다"라고 답했다.서울은 국내 복귀 후 내달 1일 홈에서 인천 유나이티드와 시즌 마지막 경인 더비를 치른다.