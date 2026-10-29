'ACLE 3연패·공식전 5G 무승' 포항, 가시마에 완패

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가시마 앤틀러스(일본) 원정에서 0-3 완패를 당한 포항스틸러스무기력한 경기력 끝에 또 패배를 맛본 포항이다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 28일 오후 7시 메루카리 스타디움에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 3차전 가시마 앤틀러스와 맞대결서 0-3으로 완패했다.포항은 3패 승점 0점 동부 조 14위에, 가시마 앤틀러스는 3승 승점 9점 조 1위에 자리했다.완벽한 패배였다. 경기 내내 포항은 주도권을 잡지 못했고, 후반 24분 결국 좌측 침투에 성공한 코이케를 막지 못하며 선제골을 내줬다. 이어 후반 30분에는 차브리치의 슈팅에 2번째 실점을 헌납, 이어 후반 42분 마테우스 부에노에게 쐐기 골을 허용했다.그야말로 무기력한 경기력이었다. 포항은 공격에 능한 가시마를 막아내기 위해 5-3-2 전형을 통해 선수비 후역습 전술을 채택했으나 이는 전혀 효과적이지 않았다. 상대에게 주도권을 완벽하게 내줬고, 중앙 라인을 넘는 데 상당한 애를 먹었다.최전방 투톱에는 속도와 공중전에 능한 트란지스카·조르지를 투입하는 결단을 내렸으나 이 역시도 효과적이지 않았다. 후반 중반 강민준의 크로스에 의한 트란지스카 헤더를 제외하면 포항은 이렇다 할 장면을 만들지도 못했다.경기 내내 수비적인 스탠스만 취하다가 3골을 얻어맞은 것. 이는 기록으로도 명확하게 나타났다. 전반 점유율은 단 28%였으며 유효 슈팅 자체는 0개였다. 후반도 상황은 달라지지 않았다. 점유율을 30%대까지 끌어 올렸지만, 되려 5개의 유효 슈팅을 헌납하며 3실점을 내줬다.이로써 포항은 이제 챔피언스리그 엘리트 탈락 위기에 몰리게 됐다. 1차전 베이징 궈안(중국)과 맞대결에서 1-3으로 패배한 이들은 이어진 홈 경기서 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)에 0-2로 무너졌고, 이번 가시마 원정에서도 승점을 가져오지 못했다.16강 마지노선인 8위권과 격차는 4점 차로 5라운드가 남은 가운데 토너먼트 진출 가능성은 그래도 충분하지만, 현재까지 포항이 챔피언스리그와 최근 보여준 경기력을 보면 앞으로의 상황이 180도 달라질 것이라는 보장은 절대 없다.특히 9~10월 A매치 휴식기 후 공식전 5경기 무승(2무 3패)을 기록하고 있는 거와 동시에 5년 만에 파이널B로 추락한 상황이기에 포항과 박태하 감독은 더욱 수세에 몰리게 됐다.한편, 포항은 스틸야드로 돌아와 내달 1일 제주SK와 파이널 라운드 첫 경기를 치른다.