명작 애니메이션 쏟아지는 프랑스, 아동용 애니만 만드는 한국

비아프(BIAF)란 이름으로 더 알려진 부천국제애니메이션페스티벌이 올해로 28회째를 맞았다. 23일부터 27일까지 나흘간 열린 2026 비아프는 자타공인 한국 제일의 애니 축전이다.
아는 이는 알겠으나 한국 애니는 산업적으로나 예술적으로 독특한 위상을 지녔다. <아기상어> <뽀로로> <핑크퐁> <캐치! 티니핑> <베베핀> 등으로 대표되는 유아용 애니에서 한국 애니는 K컬쳐의 한 축으로써 세계에 우뚝 서 있다. 그저 작품만이 아니라 장난감과 문구 등으로 연결되는 산업적 파급 또한 분명해서 세계적 회사들과의 협업과 OTT 서비스를 통한 유통에서 확고한 위상을 확보한 지 오래다. 이를 뒷받침하는 건 기획력에 더해 2D와 3D 모두에서 고른 제작 능력 등이다. K컬쳐 효과랄까. 적어도 문화상품에 있어 한국 것은 얼마간 품질이 보증된다는 인식 또한 상승효과를 견인한다.
그러나 다른 한 편에서 한국 애니는 절망의 길을 걷고 있다. 오랜 기간 독자적인 극장용 애니 생태계를 만들지 못해 해마다 변변한 성공작 한 편을 내지 못하고 고전해온 세월이 길다. 지난해 50만 명의 관객을 동원한 <퇴마록>을 두고 성공이라 하는 이들도 있지만, 제작비를 절반가량 회수하는 데 그쳤다는 점을 감안하면 어두운 면 또한 분명하다.
웹툰과 웹소설 등 애니화하기 좋은 콘텐츠 내수시장이 있어도 그를 잘 활용해 상업적 성공을 거둔 사례가 채 얼마 되지 않는다. 심지어는 한국 애니메이터들의 몸값이 비싸다며 해외 협업으로 눈 돌리는 사례까지 잇따르고 있어, 일선 애니메이터가 경력을 쌓을 기회 또한 찾기가 쉽지 않다.