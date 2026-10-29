명작 애니메이션 쏟아지는 프랑스, 아동용 애니만 만드는 한국

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한국은 변변한 극장판 애니 한 편 없는데



반면 프랑스가 애니강국이란 얘기를 금시초문이라 여기는 독자가 적잖을 테다. 그러나 이는 분명한 사실이다. 역대 비아프 대상작만 추려보아도 그 사실이 단적으로 확인된다. 2025년 <리틀 아멜리>부터 2023년 <치킨 포 린다!>, 2022년 <개와 이탈리아 사람은 출입할 수 없음>, 2016년 <손 없는 소녀>가 모두 프랑스 작품이다. 2021년 <남매의 경계선>, 2019년 <환상의 마로나>, 2018년 <멋진 케이크!>도 프랑스가 제작에 참여한 영화들이다. 비아프에서 소개되는 최신 세계 애니의 경향 가운데서 프랑스는 일본, 미국 등과 함께 가장 주요한 흐름을 이룬다. 특히 작가주의적 애니로 한정하면 다른 나라 작품을 압도한다.



브라질의 가능성 있는 작가 호제리우 누네스에게 프랑스 애니 제작진이 기꺼이 손을 내밀고 지원한 결과가 <암흑의 핵심>이다. 단순히 자금지원뿐 아니라 프랑스를 대표하는 뱅상 카셀과 같은 명배우가 성우로 참여했고, 프랑스 저명 스튜디오가 실제 제작 전 과정에 참여해 철학적 깊이는 물론 기술적 완성도까지 끌어올렸다는 평이다. 저변이 아직은 약한 라틴아메리카 애니 창작자가 프랑스의 저력 있는 제작자들과 만났을 때 탁월한 합작품이 나온다는 것을 이 사례가 보여준다.



국경을 넘어서까지 작동하는 산업의 저력은 미술과 영화의 경계에서 애니라는 창구를 열어젖힌 프랑스의 오늘이 어떤 바탕 위에 이루어졌는지를 확인하게끔 한다. 반면 성인용 애니가 자취를 감추고 오로지 독립애니로만 명맥을 이어가는 한국의 현실은 어떠한가. 자본과 산업은 한국을 떠나 오로지 비용의 효율만을 구하고, 창작자는 도전과 실패의 무대를 잃은 채로 하루하루 나이만 들어간다. <암흑의 핵심>이 거둔 성취로부터 오늘 한국 애니의 초라함을 발견하는 건 그저 일선 창작자의 실패 때문만은 아닐 것이다.

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암흑의 핵심 스틸컷강을 거슬러 오르며 마주하는 세계는 그러나 그 인식이 결코 온전하지 않다는 걸 일깨운다. 실재하는 세계는 말론의 배움, 이해보다 훨씬 더 거대하다. 말론의 인식 안에서 그는 무질서할 뿐이지만, 실제로는 그 안에도 나름의 질서가 자리한다. 말론이 점점 더 강을 거슬러 오를수록, 그러니까 제 인식이 안온하게 작동하는 세계로부터 멀어질수록 그의 인식은 위태롭게 흔들린다. 실재하는 세계를 포용하지도 이해하지도 못하는 인식은 쓸모없어 거추장스러울 따름이다.<암흑의 핵심>이 위대해지는 건 그 결말부에 이르러서다. 19세기에 쓰인 고전과 마찬가지로, 어쩌면 그보다도 더욱 파괴적으로 <암흑의 핵심>은 파격적인 전환을 성공적으로 해낸다. 악의 심장을 향해 나아간 말론의 여정은 마땅한 위협과 위기, 폭력과 무질서를 맞닥뜨린다. 그러나 공포와 편견, 또 그릇된 인식을 벗어나 가까이 다가가는 순간 제가 바라본 위협과 폭력, 무질서가 전과는 전혀 달리 보이게 되는 것이다. 그러니까 전환이다. 암흑인 줄 알았던 것이 암흑이 아니고, 악마인 줄로만 알았던 것이 악마가 아니다. 그 반대다.실종된 커츠와 만나 겪는 일련의 이야기는 <암흑의 핵심>의 결정적 순간이기도 하다. 말론은 그 여정을 통하여서, 그 전의 사려 깊게 얻어진 배움으로써, 어쩌면 그보다도 훨씬 전 타고난 비범함 덕분에 모두가 물러나길 택할 때에 기꺼이 전진한다. 그 결과, 세상이 강요하는 흔한 인식을 깨고서 진실과 마주한다. 저를 보낸 세계가 도리어 암흑이고, 제가 악인 줄 알았던 것에 빛이 있다는 것을 말이다. 그리고 그 빛이 파괴되는 무력함을 또한 그는 마주하게 된다. 고전은 그렇게 고전이길 거부하며 오늘의 세계를, 나아가 현실이 중력을 미치는 근미래의 영토까지 거침없이 나아간다. 과연 심사위원상을 받을 만한 작품이다.<암흑의 핵심>은 한 편으로 한국과 다른 프랑스 애니의 모범을 단적으로 보여주는 사례다. 세계 속에 내보일 이렇다 할 성인용 애니 한 편을 갖기 어려운 한국에서 매년 꾸준히 마주하게 되는 프랑스 애니들의 위용은 놀랍기 짝이 없다. 기실 성인용 애니가 산업적 체계를 구축한 나라는 미국과 일본뿐이다. 디즈니와 지브리 스튜디오의 이름을 들어본 적 없는 애니 팬은 없을 테다. 이들을 중심으로 다양한 애니 제작자가 꾸준히 작품을 발표하며 실력을 쌓고, 관객들 또한 애니라는 매체에 친숙해지고 애정을 갖는 선순환이 이어진다.