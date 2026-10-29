모레노, 11월 A매치 26인 명단 발표... '96라인' 전원 승선

유성호

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 황희찬과 김민재가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다.지난 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었던 엄지성, 김지수, 신민하도 명단에 이름을 올렸다. 세 선수는 9~10월 A매치에는 아시안게임 차출로 인해 제외된 바 있다.특히 결승전에서 결승골을 터뜨린 엄지성은 대회 전체에서 4골 4도움을 기록하며 득점왕과 도움왕을 동시에 차지했다. 반면 함께 금메달을 획득했던 배준호, 이기혁, 양현준 등은 이번 명단에서 제외됐다.이번 11월 A매치는 2027 사우디아라비아 아시안컵을 준비하는 대표팀에 중요한 시험대가 될 전망이다. 2027년 1월 치러질 아시안컵은 당초 예멘 반군 후티의 공습으로 개최 여부가 불확실했으나, AFC에서 일정을 공개하며 정상 개최로 가닥이 잡히는 분위기다.앞서 모레노 감독은 지난 9월과 10월에 걸쳐 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄과 네 차례 평가전을 치렀다. 에콰도르전과 우즈베키스탄전은 승리를 거뒀으나, 우루과이와 베네수엘라를 상대로는 답답한 모습을 보이며 의문이 생겼다.특히 모레노 감독이 활용한 4-4-2 전술을 두고도 의문이 제기됐다. 기존에 약속했던 모든 선수가 폭넓은 역할을 하도록 하겠다는 약속과 달리 공격진의 수비 가담 부족이 자주 드러났다. 특히 이강인을 제대로 활용하지 못했다. 모레노 감독은 이를 '건물을 올리는 과정'에 비유하며 세부적인 조정을 가져가겠다고 밝혔다.모레노 감독에게도 이번 2연전의 의미는 남다르다. 임시 감독으로 부임한 모레노 감독의 계약은 오는 11월 27일까지다. 대한축구협회가 밝힌 계약 조건에 따르면 9~10월 네 경기와 11월 두 경기 등 총 6차례 A매치에서의 성적과 경기력을 평가해 2027 아시안컵까지 계약을 연장할 가능성이 있다.대표팀은 오는 11월 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 카타르 도하에서 차례로 맞붙는다. 어수선한 분위기의 대표팀과 자신의 지도력을 증명해야 하는 모레노 감독. 기존의 명단을 유지하며 '안정'을 택한 모레노 임시감독의 선택이 경기력 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.