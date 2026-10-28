손아섭, 친정팀 NC 복귀... '안타왕' 되찾을까

NC 다이노스

프로야구 NC 다이노스에 입단한 손아섭'안타왕' 손아섭이 NC 다이노스로 돌아와 명예 회복에 나선다.프로야구 NC 구단은 28일 외야수 손아섭과 연봉 5천만 원에 계약했다고 발표했다. 손아섭으로서는 2년 만의 친정 복귀다.손아섭은 구단을 통해 "NC에서 다시 뛸 수 있게 돼 기쁘게 생각한다"라며 "동료 선수들과 함께 최선을 다해 내년 시즌 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다"라고 각오를 밝혔다.2007년 롯데 자이언츠에서 프로 무대에 데뷔해 KBO리그 최고의 교타자로 올라선 손아섭은 2021시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 NC와 4년 총액 64억 원의 대형 계약을 맺었다.손아섭은 몸값에 걸맞은 활약을 펼쳤다. NC 유니폼을 입고 통산 438경기에 출전해 타율 0.303(1672타수 506안타) 16홈런 196타점 OPS 0.759를 기록했다.특히 2023시즌에는 생애 첫 타격왕과 안타왕에 오르면서 지명타자 부문 골든글러브까지 거머쥐었다. NC는 손아섭의 리드오프 활약에 힘입어 그해 정규시즌 4위와 플레이오프 진출에 성공했다.이듬해인 2024년에는 통산 2505번째 안타를 터뜨리며 박용택이 보유하고 있던 KBO리그 역대 최다 안타 기록(2504개)을 갈아치우기도 했다.그런 손아섭에게 한화 이글스가 다가왔다. 지난 시즌 정규시즌 우승을 노리던 한화는 경험 많은 베테랑 좌타자가 필요했고, 세대교체가 필요했던 NC와 트레이드에 합의하며 작년 7월 손아섭은 한화로 옮겼다.그러나 손아섭은 한화 이적 후 35경기에서 타율 0.265(132타수 35안타) 1홈런 17타점에 그치며 기대에 미치지 못했다. 한화도 정규시즌과 한국시리즈 우승을 모두 놓치면서 손아섭 영입은 실패로 끝났다.시즌 종료 후 다시 FA 시장에 나왔지만 손아섭을 원하는 팀은 많지 않았고, 한화와 연봉 1억 원에 재계약하며 가까스로 선수 생활을 이어갔다.하지만 손아섭은 올해 4월 두산 베어스로 다시 트레이드됐고, 그럼에도 54경기 출전에 그치면서 사실상 전력 외 선수로 밀려났다. 결국 방출 통보를 받으면서 손아섭은 은퇴 위기에 몰렸다.벼랑 끝에서 손을 내민 것은 NC였다. 포스트시즌 탈락 후 전력 개편에 나선 NC는 마땅한 좌타자 외야수가 없자 다시 손아섭을 선택했다.손아섭으로서는 마지막 기회다. 개인 기록 탈환에도 관심이 쏠린다. KBO리그 통산 최다 안타 1위에 올랐던 손아섭은 현재 2655안타로 최형우(2734안타), 김현수(2691안타)에 이어 3위로 밀려났다. 1위 자리를 되찾기 위해서는 꾸준한 출전 기회와 타격감 회복이 관건이다.우여곡절 끝에 가장 화려했던 전성기를 보낸 NC로 돌아온 손아섭이 선수 생활의 마지막 불꽃을 태울지 주목된다.