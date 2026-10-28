제이지와 비욘세 부부의 무대, 슈퍼볼에서 보게 될까?

▲오는 2027년 2월 14일 슈퍼볼 하프타임쇼 무대에 오를 예정인 제이지 NFL

미국 힙합을 상징하는 전설. 제이지가 2027 슈퍼볼 하프타임쇼 무대의 주인공으로 출격한다. 제이지는 오는 2027년 2월 14일 미국 캘리포니아주 잉글우드 소파이(SoFi) 스타디움에서 열리는 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 하프타임쇼의 헤드라이너(간판 공연자)를 맡아 자신의 데뷔 30주년을 기념한다.



슈퍼볼 하프타임쇼는 NFL의 챔피언을 결정하는 슈퍼볼 경기의 2쿼터가 끝난 후 열리는 축하 공연이다. 1967년 미국 애리조나 대학교 마칭 밴드의 공연과 함께 시작되었다 1991년 뉴 키즈 온 더 블록을 시작으로 마이클 잭슨, 프린스, 레이디 가가, 폴 매카트니, 마돈나, U2, 콜드플레이등 당대 최고의 뮤지션들이 이 무대를 장식하는 등 '꿈의 무대'로 통한다.



슈퍼볼 공연 기획해 온 제이지, '내 섭외는 내가 한다'



제이지는 과거 비욘세와 함께 부른 노래 '에이프싯(APESHIT)'에서 "슈퍼볼에게 거절 의사를 전했지. 슈퍼볼이 나를 필요로 하는 거지, 나는 슈퍼볼이 필요하지 않아"라는 가사를 썼던 바 있다. 그 가사처럼, 슈퍼볼이 실제로 그를 필요로 하게 되었다. 레이블 록 네이션(Roc Nation)의 수장인 제이지는 2020년부터 슈퍼볼 하프타임쇼의 총괄 프로듀서를 맡았다.



이후 그의 지휘 아래 제니퍼 로페즈 샤키라, 위켄드, 닥터 드레, 리한나, 어셔, 켄드릭 라마, 배드 버니 등의 아티스트가 슈퍼볼을 장식했다. 이번에는 자신이 직접 무대에 오르면서, 자신이 자신을 직접 고른 셈이 되었다. 제이지는 공식 성명을 통해 "데뷔 앨범부터 슈퍼볼 하프타임 무대에 서기까지, 이것은 거대한 여정이다"라며 소회를 고백했다.



제이지는 1996년 첫 정규 앨범 <리저너블 다우트(Reasonable Doubt)>로 데뷔한 이후 오랜 전성기를 유지하며 자신의 왕국을 건설한 래퍼다. 13장의 음반으로 5000만 장 이상의 앨범을 판매했으며, 그래미 어워드에 83번 후보로 올라 23번 수상했다. '나인티 나인 프라블럼즈(99 Problems)', '런 디스 타운(Run This Town)', '송크라이(Songcry)' 등 수많은 명곡을 배출하며 대중과 평단의 사랑을 두루 받았다. 헌액 자격을 처음 갖추자마자(데뷔 25년) 2021년 로큰롤 명예의 전당에 헌액되기도 했다. 제이지는 래퍼 뿐 아니라 엔터테인먼트, 스포츠 분야의 사업가, 제작자로서도 큰 성공을 거뒀다. 자신의 앨범 <블루프린트(The Blueprint)>에 프로듀서로 참여한 칸예 웨스트를 비롯해 리한나, 제이콜 등 지금까지 많은 거물 아티스트를 발굴했다.



제이지만큼이나 기대 모으는 게스트 군단



슈퍼볼 하프타임쇼를 앞두고 어떤 게스트가 그의 무대에 함께 오를지 역시 음악 팬들의 관심사다. 팬들은 단연 제이지의 아내이자, 이미 슈퍼볼 하프타임쇼의 헤드라이너로서 공연을 했던 바 있는 디바 비욘세의 가세를 기다리고 있다. 비욘세는 제이지와 함께 '크레이지 인 러브(Crazy In Love)', '드렁크 인 러브(Drunk In Love)' 등의 곡을 함께 불렀던 바 있으며, 부부의 듀엣 앨범 <카터스(CARTERS)>를 발표하기도 했다.



제이지 커리어 최고의 히트곡이자, 뉴욕을 상징하는 곡으로 자리잡은 '엠파이어 스테이트 오브 마인드(Empire State Of Mind)'를 함께 부른 앨리샤 키스의 이름도 자연스럽게 거론된다. 이외에도 제이지와 거센 디스전을 벌였으나, 화해한 이후 돈독한 관계를 이어가고 있는 또 다른 랩 전설 나스, 제이지가 직접 발굴한 팝스타 리한나, 과거 협업한 적이 있는 린킨 파크와 저스틴 팀버레이크의 이름도 거론된다.



제이지는 지난 10월 23일과 24일 이미 소파이 스타디움 무대에 올랐다. 30주년 기념 투어 '제이지-지30('JAŸ-Z30')'의 피날레 공연을 펼치면서, 서부 힙합의 전설인 닥터 드레와 스눕 독을 무대 위로 부르며 동부 힙합과 서부 힙합 전설의 협연을 연출했다. 이 그림을 슈퍼볼에서 다시 만나볼 수 있을지도 기대된다.



이번 슈퍼볼 하프타임쇼의 연출은 여러 회차의 슈퍼볼 하프타임쇼, 최근 방탄소년단의 광화문 광장 공연 '아리랑'을 연출했던 해미시 해밀턴 감독이 맡는다. 2022년, 닥터 드레와 그의 사단(스눕 독, 에미넴, 메리 제이 블라이즈, 켄드릭 라마)의 슈퍼볼 공연이 서부 힙합 최대의 축제였다면, 이번 공연은 동부 힙합 최대의 축제가 될 전망이다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기