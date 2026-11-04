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이윤진의 ESG 시네마 스코프 '프랑켄슈타인'이 묻는 창조 이후의 윤리

'프랑켄슈타인'이 묻는 창조 이후의 윤리

창조의 욕망은 앞서고 책임은 뒤처진다, 델 토로의 영화가 비추는 AI 시대의 오만과 유기

이윤진(jinnylove)
26.11.04 09:40최종업데이트26.11.04 09:40
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*이 글에는 영화의 주요 내용이 담겨있습니다.

메리 셸리의 소설 <프랑켄슈타인(1818)>은 흔히 괴물을 만들어낸 과학자의 기괴한 이야기로 소비된다. 그러나 작품이 200년이라는 시간을 견디며 반복적으로 호출되는 이유는 괴물의 외형이나 공포적 장치에 있지 않다. <프랑켄슈타인>이 끝내 놓지 않는 핵심은 인간의 창조 행위 그 자체다. 인간이 무엇을 욕망하며 창조에 이르는지, 그리고 그 행위가 불러오는 결과를 감내할 준비가 되어 있는지에 대한 집요한 성찰이 작품을 오늘까지 살아 있게 했다.

영화 <프랑켄슈타인> 포스터
영화 <프랑켄슈타인> 포스터넷플릭스

성찰은 과거에 머물러 있지 않다. 오늘날 인공지능(AI)이라는 새로운 피조물이 등장한 시대에 문제의식은 더욱 선명한 현실성을 획득한다. 인간은 다시 한번 생명을 모방하고 사고를 자동화하며 판단 일부를 비인간적 존재에게 이양했다. 그러나 그 과정에서 창조 이후의 세계가 어떻게 구성되고 유지되어야 하는지에 관한 숙고는 여전히 뒤로 밀려 있다. 무엇이 만들어졌는가보다 더 중요한 것은 만들어진 존재와 함께 어떤 세계를 살아가게 될 것인가 하는 점이다. 인간은 또 한 번 창조의 문을 열었지만, 그 문 너머의 책임을 충분히 사유하지 않은 채 앞으로 나아간다.

2025년 개봉한 영화 <프랑켄슈타인>에서 기예르모 델 토로 감독은 문제의식을 이 시대의 언어로 다시 번역한다. 영화가 도착한 시점이 자못 상징적이다. AI가 이미 노동과 의료, 사법과 문화 생산의 방식까지 재편한 상황에서, 사회가 비로소 기술의 영향력을 어떻게 이해하고 다룰 것인지에 관한 공적 언어를 모색하고 있기 때문이다.

창조의 순간, 관계를 거부한 침묵

영화는 전기공학자 빅터 프랑켄슈타인(오스카 아이삭)과 그의 피조물인 괴물(제이콥 엘로디)의 이야기를 두 시점으로 교차하며 풀어낸다. 우선 빅터는 죽음을 넘어서는 생명체를 꿈꾸며 크림 전쟁터의 시체들을 사용해 괴물을 소생시킨다. 그는 스스로를 금기된 영역에 들어선 자로 여기며 실험을 반대하는 동료들을 물리친다. 의대 교수회로부터 신성모독이라 비판받으며 결국 괴물이 만들어지지만, 생명을 얻은 순간부터 자신도 깊은 고통 속에 던져진다.

영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면 영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면
영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면넷플릭스

괴물이 눈을 뜨는 순간, 영화는 환희나 광기 대신 설명할 수 없는 고요를 흘려보낸다. 고요는 곧 파국의 전조다. 빅터는 성공의 기쁨 대신 혐오 섞인 두려움을 느끼며 자신이 만든 존재로부터 도망친다. 그는 피조물에 생명을 주었으되 이름을 주지 않았고, 존재를 만들었으나 그가 머물 사회적 자리를 마련해 주지 않았다. 그 순간 괴물은 악한 존재가 아니라 유기된 존재가 된다.

괴물의 시점이 펼쳐지면서 태어나자마자 소외와 학대를 경험한 그는 스스로 영원한 이방인이라 정의하며 정체성의 고통 속에서 자신의 자리를 찾으려 한다. 감독은 공포영화 설정 대신 괴물의 순수함과 감수성을 그리고 그러면서도 그가 겪는 가혹함을 통해 창조주의 폭주가 가져올 비극을 예리하게 보여준다.

그의 창조는 파괴를 불렀다. 괴물은 자신을 탄생시킨 창조주에게 이름도, 권리도 없는 존재로 버려졌다는 배신감을 느낀다. 피조물이 겪는 고독과 분노는 결국 파국으로 치닫는다. 마지막 순간, 화해의 신호가 피어오르는 장면은 묘한 쓸쓸함을 자아낸다. 영화가 그려내는 것은 단순한 호러 서사가 아니라 창조 행위에 수반되는 근원적 책임과 사랑에 관한 철학적 고찰이다. 인간이 만든 기술의 괴물 역시 언젠가 같은 이름으로 우리를 부르지 않을까, 그 질문이 영화가 남긴 여운이다.

이처럼 프랑켄슈타인의 이야기는 인간 욕망과 책임의 이중주다. 과학자의 오만한 창조 행위가 피조물에게 돌이킬 수 없는 고통을 안긴다는 점에서, 영화는 인간 자신의 그림자를 비춘다. 이러한 맥락은 차세대 기술인 AI와도 닮았다. 오늘날 AI 역시 인간 지능을 모방해 새로운 생명을 창조하려는 시도이지만 모든 AI 산출물은 결국 그것을 설계·훈련한 인간(개발자·기업·정책결정자)의 의도와 가치관이 반영된 결과일 뿐이다.

질주하는 기술, 지각하는 제도

"영화에서 생성형 AI를 쓰느니 차라리 죽는 게 낫다."

이러한 시대적 배경 속에서 델 토로 감독은 영화 제작 과정에서 생성형 AI를 사용하지 않겠다고 명확히 선언했다. 그는 한 인터뷰에서 AI 활용에 대해 "전혀 관심이 없고 앞으로도 그럴 것"이라고 단언하며 기술을 사용할 수 있다는 사실만으로 그것을 곧바로 창작에 도입하는 태도를 경계했다. 그의 발언은 단순한 개인적 취향이나 세대적 거부감이 아니라 창조 행위에 수반되는 책임의 자각에서 비롯된 윤리적 태도로 읽힌다.

델 토로가 특히 강조한 것은 기술보다 인간의 어리석음이었다. 기술은 언제나 인간의 손을 거쳐 사용되며, 그 과정에서 결과를 충분히 숙고하지 않은 채 가능성에만 도취한다면 예기치 못한 파국으로 이어질 수 있다는 인식이다. 그는 영화 속 빅터 프랑켄슈타인을 오늘날의 테크 업계의 오만한 개발자들과 겹쳐 보이길 원했다고 밝혔다. 결과는 고려하지 않은 채, 자신이 무엇을 만들고 있는지에 관한 성찰 없이 창조 행위를 밀어붙이는 인물. 델 토로에게 빅터는 악의 화신이 아니라 오만한 순진함의 극단이다.

영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면 영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면
영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면넷플릭스

그러한 면에서 감독의 창작 태도와 영화의 서사는 자연스럽게 포개진다. 기술을 사용할 수 있음에도 사용하지 않겠다는 선택은, 영화 속에서 끝내 결여한 창조자의 책임을 현실의 창작자가 먼저 실천하는 행위처럼 보인다. 메리 셸리가 산업혁명 시대의 과학 오만을 경고했듯 델 토로는 자동화와 효율의 언어가 지배하는 오늘의 환경에서 창조의 윤리를 다시 호출한다.

누가 어떤 데이터를 사용해 알고리즘을 학습시켰는지, 그 과정에서 어떤 편향이 개입했는지를 제대로 들여다보지 않는다면 AI는 공공의 적이 될 수 있다. 결국 AI 거버넌스는 단순히 기술을 관리하는 문제가 아니라 기술을 만든 대리인들의 책임을 묻고 사회적 기준을 세우는 정치·윤리적 설계의 문제다.

인권 언어로 번역된 기술 윤리

예컨대, 미국 백악관의 AI 권리장전(2022)은 안전하고 공정한 시스템, 알고리즘 차별 금지, 데이터 프라이버시 보호, AI 활용 사실 통지 및 설명권, 필요시 인간 판단권 등 다섯 가지 권리를 명시하며 "AI 시대에도 인간이 어떻게 대우받아야 하는가"를 묻는 선언을 내놓았다.

기술 능력이 아니라 인권 중심 시각을 규범화한 것이다. 그러나 전문가들은 권리장전이 강제력과 구체성이 부족한 "이 빠진 계획"이라고 비판하며 유럽연합(EU) 수준의 강력한 규제 도입이 필요하다고 강조했다. 실제로 다수의 글로벌 기술기업은 여전히 자율규제로 일관하며 거버넌스 구축은 지지부진하다.

AI는 또한 기존 사회의 불평등을 정교히 증폭할 잠재력을 지녔다. 실제 조사에서 많은 AI 채용 시스템이 여성이나 소수자를 불리하게 평가하는 것으로 나타났다. 데이터에 반영된 성별·인종 편향은 마치 카프카 소설의 "열려 있지만 들어갈 수 없는 문"처럼, 겉보기엔 공정한 AI 시스템이 특정 집단에겐 보이지 않는 장벽이 된다. 이것은 단지 기술의 문제가 아니다. AI가 기존 세계의 불평등과 편견을 빠르게 재생산할 수 있다는 점은 사회 정의와 인간 존엄 문제이기도 하다.

이처럼 AI를 둘러싼 윤리적·사회적 논의는 단순한 규제 마련을 넘어선다. 시민과 전문가, 창작자가 함께 기술 작동 원리를 감시·참여하는 구조가 필수적이다. 전문가들은 4차 산업의 기술 혁신 속에서 사회적 계약의 이행을 보여주는 윤리 구조를 구축해야 한다고 강조한다. 즉, 명목상의 윤리 강령이 아니라 기술 전반에 책임성과 투명성을 내재화할 시스템을 만들어야 한다는 뜻이다. AI도 마찬가지다. AI가 기업의 흥미로운 도구에 머무르지 않으려면 공공의 이익과 기본권을 보장하는 원칙 아래 개발·운용되어야 한다.

법의 도착, 그러나 구원의 부재

2024년 5월, EU는 세계 최초의 포괄적 AI 규제인 AI 법(AI Act)을 최종 승인했다. 법은 AI를 위험도에 따라 네 단계로 분류하고, 생체 인식·사회적 점수화·실시간 감시와 같은 고위험 기술을 엄격히 제한한다. 알고리즘의 투명성, 설명 가능성, 책임 주체 명시를 법적 의무로 규정하며 AI를 단순한 혁신의 대상이 아니라 통제되어야 할 사회적 행위자로 위치시켰다.

한국 역시 <인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법>, 이른바 AI 기본법을 통해 AI 거버넌스를 제도화했다. AI 기본법은 2020년부터 논의되어 2024년 12월 국회를 통과했고, 오는 22일 시행된다. EU가 법 제정을 먼저 했지만, 실제 시행 시점에서는 한국이 약 6개월 앞서 세계 최초 시행국이라는 수식어를 얻게 됐다. 기술 발전과 산업 육성이라는 목표와 함께 신뢰·안전·인권 보호를 제도적으로 병행하겠다는 국가적 선언이다.

기술이 언제나 사회를 먼저 바꾸고 법은 그 뒤를 쫓는다. 델 토로는 바로 기술의 질주와 제도의 지체를 영화 전체의 정서로 포착했다. 그러나 영화가 멈추는 지점은 제도의 한계에 대한 비판이 아니다. 오히려 감독은 법과 규제가 도착하기 이전, 혹은 그것만으로는 결코 대체될 수 없는 차원의 문제를 정면으로 드러낸다. 그것은 창조 행위에 수반되는 관계의 윤리, 다시 말해 만들어진 존재와 어떤 방식으로 끝까지 함께할 것인가에 관한 책임의 문제다. 제도는 책임을 강제할 수는 있지만 책임 그 자체를 대신 감당할 수는 없다. 결국 기술의 미래를 결정하는 것은 법의 조항이 아니라, 창조자가 스스로를 어떤 존재로 이해하는가에 달려 있다.

결국 모든 논의는 창조주와 피조물의 관계로 돌아온다. 기독교 전통에서 인간이 하나님의 형상(imago Dei)으로 창조되었다는 말은 인간이 신의 자리를 대신 차지했다는 말이 아니라, 신을 대신해 세계를 돌볼 책임을 부여받았다는 선언이다. 우리가 창조한 존재가 AI든 프랑켄슈타인이든 동일한 사랑과 책임을 져야 함이 자명하다. 영화 <프랑켄슈타인>은 창조자의 책임성을 날카롭게 보여준다. 과거 문명이 만들어낸 괴물이 오늘날 다른 모습으로 반복되지 않기를 바란다면 우리는 기술 혁신의 바다에서도 인간다움의 닻을 놓지 않아야 할 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.
프랑켄슈타인 AI 인공지능 책임 AI윤리

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나와 함께 살아가는 모두의 지속가능하고 행복한 삶을 꿈꾸는 사람입니다. ESG연구소 대표

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