'프랑켄슈타인'이 묻는 창조 이후의 윤리

▲영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면
영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면넷플릭스
괴물이 눈을 뜨는 순간, 영화는 환희나 광기 대신 설명할 수 없는 고요를 흘려보낸다. 고요는 곧 파국의 전조다. 빅터는 성공의 기쁨 대신 혐오 섞인 두려움을 느끼며 자신이 만든 존재로부터 도망친다. 그는 피조물에 생명을 주었으되 이름을 주지 않았고, 존재를 만들었으나 그가 머물 사회적 자리를 마련해 주지 않았다. 그 순간 괴물은 악한 존재가 아니라 유기된 존재가 된다.
괴물의 시점이 펼쳐지면서 태어나자마자 소외와 학대를 경험한 그는 스스로 영원한 이방인이라 정의하며 정체성의 고통 속에서 자신의 자리를 찾으려 한다. 감독은 공포영화 설정 대신 괴물의 순수함과 감수성을 그리고 그러면서도 그가 겪는 가혹함을 통해 창조주의 폭주가 가져올 비극을 예리하게 보여준다.
그의 창조는 파괴를 불렀다. 괴물은 자신을 탄생시킨 창조주에게 이름도, 권리도 없는 존재로 버려졌다는 배신감을 느낀다. 피조물이 겪는 고독과 분노는 결국 파국으로 치닫는다. 마지막 순간, 화해의 신호가 피어오르는 장면은 묘한 쓸쓸함을 자아낸다. 영화가 그려내는 것은 단순한 호러 서사가 아니라 창조 행위에 수반되는 근원적 책임과 사랑에 관한 철학적 고찰이다. 인간이 만든 기술의 괴물 역시 언젠가 같은 이름으로 우리를 부르지 않을까, 그 질문이 영화가 남긴 여운이다.
이처럼 프랑켄슈타인의 이야기는 인간 욕망과 책임의 이중주다. 과학자의 오만한 창조 행위가 피조물에게 돌이킬 수 없는 고통을 안긴다는 점에서, 영화는 인간 자신의 그림자를 비춘다. 이러한 맥락은 차세대 기술인 AI와도 닮았다. 오늘날 AI 역시 인간 지능을 모방해 새로운 생명을 창조하려는 시도이지만 모든 AI 산출물은 결국 그것을 설계·훈련한 인간(개발자·기업·정책결정자)의 의도와 가치관이 반영된 결과일 뿐이다.
질주하는 기술, 지각하는 제도
"영화에서 생성형 AI를 쓰느니 차라리 죽는 게 낫다."
이러한 시대적 배경 속에서 델 토로 감독은 영화 제작 과정에서 생성형 AI를 사용하지 않겠다고 명확히 선언했다. 그는 한 인터뷰에서 AI 활용에 대해 "전혀 관심이 없고 앞으로도 그럴 것"이라고 단언하며 기술을 사용할 수 있다는 사실만으로 그것을 곧바로 창작에 도입하는 태도를 경계했다. 그의 발언은 단순한 개인적 취향이나 세대적 거부감이 아니라 창조 행위에 수반되는 책임의 자각에서 비롯된 윤리적 태도로 읽힌다.
델 토로가 특히 강조한 것은 기술보다 인간의 어리석음이었다. 기술은 언제나 인간의 손을 거쳐 사용되며, 그 과정에서 결과를 충분히 숙고하지 않은 채 가능성에만 도취한다면 예기치 못한 파국으로 이어질 수 있다는 인식이다. 그는 영화 속 빅터 프랑켄슈타인을 오늘날의 테크 업계의 오만한 개발자들과 겹쳐 보이길 원했다고 밝혔다. 결과는 고려하지 않은 채, 자신이 무엇을 만들고 있는지에 관한 성찰 없이 창조 행위를 밀어붙이는 인물. 델 토로에게 빅터는 악의 화신이 아니라 오만한 순진함의 극단이다.