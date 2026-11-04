'프랑켄슈타인'이 묻는 창조 이후의 윤리

▲영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면 넷플릭스

그러한 면에서 감독의 창작 태도와 영화의 서사는 자연스럽게 포개진다. 기술을 사용할 수 있음에도 사용하지 않겠다는 선택은, 영화 속에서 끝내 결여한 창조자의 책임을 현실의 창작자가 먼저 실천하는 행위처럼 보인다. 메리 셸리가 산업혁명 시대의 과학 오만을 경고했듯 델 토로는 자동화와 효율의 언어가 지배하는 오늘의 환경에서 창조의 윤리를 다시 호출한다.



누가 어떤 데이터를 사용해 알고리즘을 학습시켰는지, 그 과정에서 어떤 편향이 개입했는지를 제대로 들여다보지 않는다면 AI는 공공의 적이 될 수 있다. 결국 AI 거버넌스는 단순히 기술을 관리하는 문제가 아니라 기술을 만든 대리인들의 책임을 묻고 사회적 기준을 세우는 정치·윤리적 설계의 문제다.



인권 언어로 번역된 기술 윤리



예컨대, 미국 백악관의 AI 권리장전(2022)은 안전하고 공정한 시스템, 알고리즘 차별 금지, 데이터 프라이버시 보호, AI 활용 사실 통지 및 설명권, 필요시 인간 판단권 등 다섯 가지 권리를 명시하며 "AI 시대에도 인간이 어떻게 대우받아야 하는가"를 묻는 선언을 내놓았다.



기술 능력이 아니라 인권 중심 시각을 규범화한 것이다. 그러나 전문가들은 권리장전이 강제력과 구체성이 부족한 "이 빠진 계획"이라고 비판하며 유럽연합(EU) 수준의 강력한 규제 도입이 필요하다고 강조했다. 실제로 다수의 글로벌 기술기업은 여전히 자율규제로 일관하며 거버넌스 구축은 지지부진하다.



AI는 또한 기존 사회의 불평등을 정교히 증폭할 잠재력을 지녔다. 실제 조사에서 많은 AI 채용 시스템이 여성이나 소수자를 불리하게 평가하는 것으로 나타났다. 데이터에 반영된 성별·인종 편향은 마치 카프카 소설의 "열려 있지만 들어갈 수 없는 문"처럼, 겉보기엔 공정한 AI 시스템이 특정 집단에겐 보이지 않는 장벽이 된다. 이것은 단지 기술의 문제가 아니다. AI가 기존 세계의 불평등과 편견을 빠르게 재생산할 수 있다는 점은 사회 정의와 인간 존엄 문제이기도 하다.



이처럼 AI를 둘러싼 윤리적·사회적 논의는 단순한 규제 마련을 넘어선다. 시민과 전문가, 창작자가 함께 기술 작동 원리를 감시·참여하는 구조가 필수적이다. 전문가들은 4차 산업의 기술 혁신 속에서 사회적 계약의 이행을 보여주는 윤리 구조를 구축해야 한다고 강조한다. 즉, 명목상의 윤리 강령이 아니라 기술 전반에 책임성과 투명성을 내재화할 시스템을 만들어야 한다는 뜻이다. AI도 마찬가지다. AI가 기업의 흥미로운 도구에 머무르지 않으려면 공공의 이익과 기본권을 보장하는 원칙 아래 개발·운용되어야 한다.



법의 도착, 그러나 구원의 부재



2024년 5월, EU는 세계 최초의 포괄적 AI 규제인 AI 법(AI Act)을 최종 승인했다. 법은 AI를 위험도에 따라 네 단계로 분류하고, 생체 인식·사회적 점수화·실시간 감시와 같은 고위험 기술을 엄격히 제한한다. 알고리즘의 투명성, 설명 가능성, 책임 주체 명시를 법적 의무로 규정하며 AI를 단순한 혁신의 대상이 아니라 통제되어야 할 사회적 행위자로 위치시켰다.



한국 역시 <인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법>, 이른바 AI 기본법을 통해 AI 거버넌스를 제도화했다. AI 기본법은 2020년부터 논의되어 2024년 12월 국회를 통과했고, 오는 22일 시행된다. EU가 법 제정을 먼저 했지만, 실제 시행 시점에서는 한국이 약 6개월 앞서 세계 최초 시행국이라는 수식어를 얻게 됐다. 기술 발전과 산업 육성이라는 목표와 함께 신뢰·안전·인권 보호를 제도적으로 병행하겠다는 국가적 선언이다.



기술이 언제나 사회를 먼저 바꾸고 법은 그 뒤를 쫓는다. 델 토로는 바로 기술의 질주와 제도의 지체를 영화 전체의 정서로 포착했다. 그러나 영화가 멈추는 지점은 제도의 한계에 대한 비판이 아니다. 오히려 감독은 법과 규제가 도착하기 이전, 혹은 그것만으로는 결코 대체될 수 없는 차원의 문제를 정면으로 드러낸다. 그것은 창조 행위에 수반되는 관계의 윤리, 다시 말해 만들어진 존재와 어떤 방식으로 끝까지 함께할 것인가에 관한 책임의 문제다. 제도는 책임을 강제할 수는 있지만 책임 그 자체를 대신 감당할 수는 없다. 결국 기술의 미래를 결정하는 것은 법의 조항이 아니라, 창조자가 스스로를 어떤 존재로 이해하는가에 달려 있다.



결국 모든 논의는 창조주와 피조물의 관계로 돌아온다. 기독교 전통에서 인간이 하나님의 형상(imago Dei)으로 창조되었다는 말은 인간이 신의 자리를 대신 차지했다는 말이 아니라, 신을 대신해 세계를 돌볼 책임을 부여받았다는 선언이다. 우리가 창조한 존재가 AI든 프랑켄슈타인이든 동일한 사랑과 책임을 져야 함이 자명하다. 영화 <프랑켄슈타인>은 창조자의 책임성을 날카롭게 보여준다. 과거 문명이 만들어낸 괴물이 오늘날 다른 모습으로 반복되지 않기를 바란다면 우리는 기술 혁신의 바다에서도 인간다움의 닻을 놓지 않아야 할 것이다.

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