'선장 잃은' 도로공사, 대행 체제로 시즌 출발

프로 스포츠의 감독은 많은 권한이 주어지는 만큼 그에 따른 책임 역시 상당히 크다. 선수 기용이나 작전 미스로 인한 패배의 책임은 말할 것도 없고 잘하던 선수가 슬럼프에 빠지거나 기대했던 유망주가 성장하지 못해도 팬들과 언론은 감독에게 책임을 묻는 경우가 허다하다. 따라서 우승팀 감독 정도를 제외하면 시즌이 끝날 때마다 모든 감독들이 알게 모르게 경질 또는 사퇴 압박에 시달리곤 한다.
하지만 2016년 한국도로공사 하이패스의 감독으로 부임했던 김종민 감독(SBS 스포츠 해설위원)은 동료 감독들이 수 차례 교체되는 와중에도 무려 10시즌 동안 도로공사를 이끌며 V리그 대표적인 '장수감독'으로 불렸다. 김종민 감독은 도로공사를 이끈 10시즌 동안 2번의 챔프전 우승과 2번의 준우승을 견인했으니 감독으로 성공적인 커리어를 쌓았다고 평가할 수 있다(물론 최하위도 2번 있었다).
하지만 김종민 감독은 팀을 정규리그 우승으로 이끌었던 지난 시즌 챔프전을 일주일도 채 남기지 않고 구단으로부터 재계약 불가 통보를 받았다. 그렇게 도로공사는 GS칼텍스 KIXX와의 챔프전을 감독 대행 체제로 치렀고 3전 전패를 당하며 3번째 정상등극에 실패했다. 도로공사는 이번 시즌에도 김영래 감독 대행 체제로 시즌을 치를 예정이라 도로공사의 성적에 대해 배구팬들의 관심이 집중되고 있다.
챔프전 앞두고 정규리그 우승 감독과 결별