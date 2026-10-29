'선장 잃은' 도로공사, 대행 체제로 시즌 출발

한국배구연맹

3년 만에 친정으로 돌아온 박정아는 여전히 공격에서 충분한 경쟁력을 가지고 있다.준우승으로 시즌이 끝난 후에도 신임 감독을 선임하지 않은 도로공사는 공식적으로 감독이 없는 상태로 새 시즌을 준비했다. 2024년 강소휘를 3년24억 원에 영입하느라 재정 부담이 심해진 도로공사는 지난 시즌 리시브 효율 1위(49.27%)를 기록한 문정원 리베로와 연봉 총액 3억5000만원에 재계약했고 배유나를 현대건설로 보내면서 페퍼저축은행과의 현금 트레이드를 통해 '클러치박' 박정아를 3년 만에 복귀시켰다.도로공사는 V리그에서 활약한 5시즌 동안 3개 팀을 거치며 4253득점을 기록한 검증된 외국인 선수 모마와 재계약했다. 1993년생으로 어느덧 30대 중반을 향해 가고 있는 모마는 배구선수로서 결코 적은 나이가 아니지만 컵대회에서도 4경기에서 92득점을 기록했을 만큼 건재한 기량을 유지하고 있다. 아시아쿼터로 영입한 일본 국가대표 출신 우치세토 마미 역시 팀의 새로운 '살림꾼'으로 많은 기대를 모으고 있다.도로공사가 가지고 있는 확실한 강점 중 하나는 플레이 스타일은 다르지만 기량이 비슷한 주전급 세터 이윤정과 김다은을 동시에 보유하고 있다는 점이다. 2022-2023 시즌 역전 우승의 주역 이윤정은 뛰어난 기본기와 안정적인 토스로 침착하게 경기를 이끌 수 있다. 2024-2025 시즌 영플레이어상을 받은 김다은은 179cm의 좋은 신장을 바탕으로 힘 있는 토스와 함께 포지션 대비 뛰어난 블로킹 능력을 갖추고 있다.도로공사는 지난 기즌 정규리그 우승의 주역들이 대부분 건재하지만 지난 시즌 영플레이어상 수상자이자 여자배구 차세대 미들블로커로 꼽히는 이지윤이 지난 7월 아킬레스건이 파열되는 큰 부상을 당했다. 도로공사는 이번 시즌 이지윤의 복귀가 쉽지 않은 만큼 지난 시즌 2경기에서 4득점에 그쳤던 김현지가 주전 미들블로커로 나설 확률이 높은데 주전 경험이 없는 김현지가 풀타임 주전을 소화할 수 있을지 미지수다.이번 시즌 도로공사를 이끌 김영래 감독 대행은 현역 시절 193cm의 장신세터로 유명했지만 선수로는 그리 큰 족적을 남기지 못했고 지도자로서도 남녀부의 여러 팀을 오가다가 도로공사를 이끌 기회가 찾아왔다. 김영래 대행 입장에서는 이번 시즌 성적에 따라 정식 감독 계약도 기대할 수 있는 만큼 매우 중요한 시즌이 될 수 밖에 없다. 과연 선장을 잃은 도로공사는 이번 시즌 무사히 항해를 마칠 수 있을까.