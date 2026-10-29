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'선장 잃은' 도로공사, 대행 체제로 시즌 출발

'선장 잃은' 도로공사, 대행 체제로 시즌 출발

[HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 미리보기 ⑥] 한국도로공사 하이패스

양형석(utopia697)
26.10.29 09:12최종업데이트26.10.29 09:12
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프로 스포츠의 감독은 많은 권한이 주어지는 만큼 그에 따른 책임 역시 상당히 크다. 선수 기용이나 작전 미스로 인한 패배의 책임은 말할 것도 없고 잘하던 선수가 슬럼프에 빠지거나 기대했던 유망주가 성장하지 못해도 팬들과 언론은 감독에게 책임을 묻는 경우가 허다하다. 따라서 우승팀 감독 정도를 제외하면 시즌이 끝날 때마다 모든 감독들이 알게 모르게 경질 또는 사퇴 압박에 시달리곤 한다.

하지만 2016년 한국도로공사 하이패스의 감독으로 부임했던 김종민 감독(SBS 스포츠 해설위원)은 동료 감독들이 수 차례 교체되는 와중에도 무려 10시즌 동안 도로공사를 이끌며 V리그 대표적인 '장수감독'으로 불렸다. 김종민 감독은 도로공사를 이끈 10시즌 동안 2번의 챔프전 우승과 2번의 준우승을 견인했으니 감독으로 성공적인 커리어를 쌓았다고 평가할 수 있다(물론 최하위도 2번 있었다).

하지만 김종민 감독은 팀을 정규리그 우승으로 이끌었던 지난 시즌 챔프전을 일주일도 채 남기지 않고 구단으로부터 재계약 불가 통보를 받았다. 그렇게 도로공사는 GS칼텍스 KIXX와의 챔프전을 감독 대행 체제로 치렀고 3전 전패를 당하며 3번째 정상등극에 실패했다. 도로공사는 이번 시즌에도 김영래 감독 대행 체제로 시즌을 치를 예정이라 도로공사의 성적에 대해 배구팬들의 관심이 집중되고 있다.

챔프전 앞두고 정규리그 우승 감독과 결별

리그에서 수비를 가장 잘하는 공격수 문정원은 지난 시즌을 통해 리베로로 성공적인 변신을 했다.
리그에서 수비를 가장 잘하는 공격수 문정원은 지난 시즌을 통해 리베로로 성공적인 변신을 했다.한국배구연맹

도로공사는 2017-2018 시즌 이효희 세터와 미들블로커 정대영,배유나(현대건설 힐스테이트), 아웃사이드히터 박정아, 수비형 아포짓 문정원, 리베로 임명옥(IBK기업은행 알토스) 등으로 주전을 꾸려 첫 통합 우승을 차지했다. 도로공사는 이후 외국인 선수만 교체됐을 뿐 2019-2020 시즌까지 같은 선수들로 주전 라인업을 구성했다. 이들은 일부 배구팬들로부터 '공무원'이라는 비판을 받기도 했지만 조직력은 단연 발군이었다.

하지만 2020년대가 되면서 도로공사의 선수단에도 변화가 생기기 시작했다. 도로공사의 야전 사령관 이효희 세터가 2019-2020 시즌을 끝으로 현역 생활을 마감했고 2023년에는 정대영이 GS칼텍스로, 박정아가 신생팀 페퍼저축은행 AI페퍼스(현 SOOP 수퍼스)로 이적한 것이다. 급기야 작년에는 5시즌 연속 리베로 부문 베스트7에 선정됐던 임명옥 리베로가 현금 트레이드를 통해 기업은행으로 팀을 옮겼다.

하지만 모든 선수들이 팀을 떠나기만 한 것은 아니다. 도로공사는 2023년부터 작년까지 3년 연속 '구슬의 여신'에게 선택을 받으면서 3회 연속 신인 드래프트 전체 1순위 지명권을 행사했다. 2023년 한봄고의 미들블로커 김세빈을 지명한 도로공사는 2024년 목포여상의 김다은 세터를 선택했고 작년에는 중앙여고의 미들블로커 이지윤을 데려왔다. 그리고 세 선수는 나란히 신인왕 및 영플레이어상을 수상했다.

2022-2023 시즌 극적인 리버스 스윕 우승 이후 두 시즌 연속 봄 배구에 진출하지 못했던 도로공사는 지난 시즌을 앞두고 베테랑 임명옥 리베로마저 기업은행으로 이적하면서 하위권으로 분류됐다. 하지만 도로공사는 V리그 5년 차를 맞는 외국인 선수 레티치아 모마 바소코와 아시아쿼터 타나차 쑥솟(GS칼텍스), 대표팀 주장 강소휘로 이어지는 삼각편대를 앞세워 정규리그 우승이라는 이변을 연출했다.

그렇게 챔프전에 직행한 도로공사는 챔프전을 일주일도 채 남겨두지 않았던 지난 3월26일 팀을 정규리그 1위로 이끈 김종민 감독이 계약 만료로 팀을 떠나게 되는 생각지도 못했던 변수를 만났다. 결국 도로공사는 사령탑이 없는 어수선한 상황에서 김영래 감독 대행 체제로 챔프전을 치렀고 정규리그 맞대결에서 5승1패로 절대 우위에 있었던 GS칼텍스에게 내리 3연패를 당하면서 우승의 문턱에서 좌절했다.

감독대행 체제로 치르게 된 2026-2027 시즌

3년 만에 친정으로 돌아온 박정아는 여전히 공격에서 충분한 경쟁력을 가지고 있다.
3년 만에 친정으로 돌아온 박정아는 여전히 공격에서 충분한 경쟁력을 가지고 있다.한국배구연맹

준우승으로 시즌이 끝난 후에도 신임 감독을 선임하지 않은 도로공사는 공식적으로 감독이 없는 상태로 새 시즌을 준비했다. 2024년 강소휘를 3년24억 원에 영입하느라 재정 부담이 심해진 도로공사는 지난 시즌 리시브 효율 1위(49.27%)를 기록한 문정원 리베로와 연봉 총액 3억5000만원에 재계약했고 배유나를 현대건설로 보내면서 페퍼저축은행과의 현금 트레이드를 통해 '클러치박' 박정아를 3년 만에 복귀시켰다.

도로공사는 V리그에서 활약한 5시즌 동안 3개 팀을 거치며 4253득점을 기록한 검증된 외국인 선수 모마와 재계약했다. 1993년생으로 어느덧 30대 중반을 향해 가고 있는 모마는 배구선수로서 결코 적은 나이가 아니지만 컵대회에서도 4경기에서 92득점을 기록했을 만큼 건재한 기량을 유지하고 있다. 아시아쿼터로 영입한 일본 국가대표 출신 우치세토 마미 역시 팀의 새로운 '살림꾼'으로 많은 기대를 모으고 있다.

도로공사가 가지고 있는 확실한 강점 중 하나는 플레이 스타일은 다르지만 기량이 비슷한 주전급 세터 이윤정과 김다은을 동시에 보유하고 있다는 점이다. 2022-2023 시즌 역전 우승의 주역 이윤정은 뛰어난 기본기와 안정적인 토스로 침착하게 경기를 이끌 수 있다. 2024-2025 시즌 영플레이어상을 받은 김다은은 179cm의 좋은 신장을 바탕으로 힘 있는 토스와 함께 포지션 대비 뛰어난 블로킹 능력을 갖추고 있다.

도로공사는 지난 기즌 정규리그 우승의 주역들이 대부분 건재하지만 지난 시즌 영플레이어상 수상자이자 여자배구 차세대 미들블로커로 꼽히는 이지윤이 지난 7월 아킬레스건이 파열되는 큰 부상을 당했다. 도로공사는 이번 시즌 이지윤의 복귀가 쉽지 않은 만큼 지난 시즌 2경기에서 4득점에 그쳤던 김현지가 주전 미들블로커로 나설 확률이 높은데 주전 경험이 없는 김현지가 풀타임 주전을 소화할 수 있을지 미지수다.

이번 시즌 도로공사를 이끌 김영래 감독 대행은 현역 시절 193cm의 장신세터로 유명했지만 선수로는 그리 큰 족적을 남기지 못했고 지도자로서도 남녀부의 여러 팀을 오가다가 도로공사를 이끌 기회가 찾아왔다. 김영래 대행 입장에서는 이번 시즌 성적에 따라 정식 감독 계약도 기대할 수 있는 만큼 매우 중요한 시즌이 될 수 밖에 없다. 과연 선장을 잃은 도로공사는 이번 시즌 무사히 항해를 마칠 수 있을까.

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여자배구 HK흥국금융V리그 한국도로공사하이패스 문정원 김영래감독대행

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