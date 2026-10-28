'먹고사니즘'이 화두인 세상, 시급 50배 꿀알바가 던지는 화두

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넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 제작보고회넷플릭스
28일 여의도의 호텔에서 넷플릭스 시리즈 <꿀알바>의 제작보고회가 진행되었다. <꿀알바>는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 빚에 시달리는 청년 '혁준(이재욱)'이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 현장에는 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 김민하, 이희준이 참석해 작품에 관한 이야기를 전했다.
괴담 컨셉의 생계형 호러
넷플릭스 시리즈 <살인자o난감>의 각본, 영화 <막걸리가 알려줄거야>로 장편 데뷔한 김다민 감독이 연출했다. 김다민 감독은 "에피소드마다 악몽 같은 일터가 바뀌며 새로운 인물이 현준과 역동한다. 마지막에는 카오스에서 고군분투하는 상황을 직관하는 재미가 있다"라고 소개했다.
독특한 대본의 매력에 끌렸다는 한준희 기획총괄은 "낯설기도 하고 마냥 매력적이면서 무서웠다. 경쾌하면서도 가볍지만은 않은 메시지가 함의되어 있다. 경민선, 이신 작가의 가치가 충돌하는 포인트가 보였고, 대본의 매력을 잘 살려 줄 것 같아 김다민 감독에게 전했다"라며 "우리만이 전할 수 있는 이야기를 고심했다. 대체불가한 작품이길 바랐다"며 덧붙였다.
괴담 소재의 차별화를 두고 김다민 감독은 "1화는 나폴리탄 괴담을 차용했다. 큰 세계관이 하나로 묶일 수 있어야 했고 괴담으로만 끝나지 않는다. 마지막에는 최종 보스가 등장한다. 완전한 새로운 도시 전설이라기보다, 이상하고 기묘한 이야기를 극대화하는 데 중점 두었다"라며 "피에로라도 지극히 한국적이다"라며 말했다.
한준희 기획총괄은 모두에게 통하는 화두 '먹고사니즘'에 끌렸다며 "생계라는 목적이 무겁게만 느껴지지 않고 재미와 의미를 더하고 싶었다"고 말했다. 김다민 감독은 "노동은 만국 공통어다. 호러를 입혀 초현실적인 상황으로 생경하게 느껴지게 했다. 초반은 일상의 톤으로 시작하다가 아르바이트 시작 후 스테이지가 시작되는 것처럼 편의점(파란색), 영화관(빨간색)의 톤 조절로 포인트를 두었다"며 "지옥 같은 동료와 일하거나 출근은 했는데 퇴근을 못 하는 상황 등 공감 요소가 이어진다"고 전했다.
첫 장편 시리즈 연출 소감에 대해 김다민 감독은 "<막걸리가 알려줄거야>는 30회차였는데 시리즈는 끝나지 않아 힘들었다. 다행히 고비를 넘기다 보니 재미있는 일이 생겼다. 에피소드마다 특별출연과 VFX, CG가 바뀌면서 연출도 흥미로워졌다"며 시리즈만의 차이점을 전했다.
이어 액션 연출에 대해 멋있기보다 생계형 액션으로 중무장했다며 "현준과 지윤이 겪는 액션은 불리한 상황에서 다가온다. 평범한 인물도 위기의 순간에 무언가를 발현해 살아남는다. 각 잡힌 액션이 아닌 처절함을 더했다. 도망 가다가도 다리에 힘이 풀린다거나 강하게 나가다가도 무릎 꿇고 비는 등 하찮은 순간이 연출된다"고 설명했다.
캐릭터 플레이의 묘미