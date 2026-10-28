'먹고사니즘'이 화두인 세상, 시급 50배 꿀알바가 던지는 화두

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넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 스틸컷전세 사기와 투자 사기로 빚에 허덕이는 현준 캐릭터에 대해 김다민 감독은 "밑바닥에 최적화된 인물이다. 허당미, 지질함, 답답함도 보이지만 삶의 집념도 강해 응원하게 되는 캐릭터다"라고 소개했다.죽는 것보다 경제적 나락으로 떨어지는 게 더 무서운 지윤 역의 김민하는 "어디서도 보지 못한 장르였고 대본에 지문이 많았다. 80% 이상을 상상으로만 채워가야 했다. 눈에 보이지 않는 것을 대면하는 게 흥미로웠다"며 "그동안 감정을 삭히는 캐릭터를 선보였다면, 분출하는 캐릭터를 만나 해방감을 느꼈다"며 흥미로운 스토리라인에 이끌렸다고 말했다.이어 "아이 같아 보여도 어른스러운 내면이 돋보인다. 혁준의 동생이자 행동파다. 가족에 대한 애정과 책임감이 밑바탕에 있다. 행동력과 추진력이 강한 인물이다"라며 "가난이 무섭다는 대사에 저도 몰입했다. 현실에서 발 디디고 살아가는 삶이 늘 숙제이기 때문이다. 지윤처럼 바로 뛰어드는 행동력이 부러웠다"고 전했다.수상한 인력 사무소 거미인력의 사장을 맡은 이희준은 "신선한 대본이었고 즐겁게 읽었다. <살인자o난감>으로 알고 지낸 김다민 감독, 한준희 감독과 첫 만남이 재미있었다"며 "CG와 VFX가 많았지만 편한 현장이었다. 고액 알바인 만큼 위험부담이 크기 때문에 지원자에게 신뢰감을 전하는 인물이다"며 미스터리한 분위기를 전했다.인상적인 에피스드에 대한 이야기가 이어졌다. 연출 겸 각본에 경험 있는 이희준은 가장 인상 깊은 에피소드를 두고 "6화에서 공사장 노동 알바(잡부)를 다룬다. 삶의 바닥에서 생존하려는 알바의 힘과 희생, 잔인함이 느껴졌다"고 설명했다. 김민하는 "영화관 알바에서 지윤의 트라우마가 밝혀진다. CG와 VFX로 표현되는 괴물의 모습을 알 수 없어 상상력으로 채워 나갔다. 겁이 나지만 맞서 싸우는 의문이 관전 포인트다"라고 답했다.확실한 캐릭터 플레이로 중무장한 <꿀알바>는 캐스팅부터 시작되었다. 한준희 기획총괄은 "이재욱의 단단함과 유려함의 양가적인 이미지가 혁준과 어울렸다. 이재욱의 수백 개 얼굴을 만나볼 수 있다. 고민시는 전작 <당신의 맛>과 이름이 같다. 연주와 다른 연주를 보여주자고 설득했다. 김민하는 <파친코>의 사연 있는 선자와 달리 직구를 던지는 캐릭터로 변신해 보자고 말했다. 이희준은 캐릭터 준비력을 익히 알고 있어 궁금했다. 더티 섹시의 매력을 보여줄 수 있을 거라며 설득했다"라고 캐스팅 비하인드를 밝혔다.특히 한준희 기획총괄은 속내를 알기 힘든 연주와 거미 사장 대해 "둘은 시리즈의 아우트라인이다.거미 인력의 사건과 전말을 밝히기 위해 현준을 이용한다. 노동재해 보호원 사고조사관이라는 직업 자체의 의문이 드는 미스터리한 캐릭터다. 생각과 계획을 알 수 없는 복합적인 인물이다. 고민시 가 만들어내는 괴랄한 분위기를 지켜봐 달라"라고 소개했다.