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'먹고사니즘'이 화두인 세상, 시급 50배 꿀알바가 던지는 화두

'먹고사니즘'이 화두인 세상, 시급 50배 꿀알바가 던지는 화두

[현장] 넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 제작보고회

장혜령(doona90)
26.10.28 13:45최종업데이트26.10.28 13:45
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넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 제작보고회
넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 제작보고회넷플릭스

28일 여의도의 호텔에서 넷플릭스 시리즈 <꿀알바>의 제작보고회가 진행되었다. <꿀알바>는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 빚에 시달리는 청년 '혁준(이재욱)'이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 현장에는 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 김민하, 이희준이 참석해 작품에 관한 이야기를 전했다.

괴담 컨셉의 생계형 호러

넷플릭스 시리즈 <살인자o난감>의 각본, 영화 <막걸리가 알려줄거야>로 장편 데뷔한 김다민 감독이 연출했다. 김다민 감독은 "에피소드마다 악몽 같은 일터가 바뀌며 새로운 인물이 현준과 역동한다. 마지막에는 카오스에서 고군분투하는 상황을 직관하는 재미가 있다"라고 소개했다.

독특한 대본의 매력에 끌렸다는 한준희 기획총괄은 "낯설기도 하고 마냥 매력적이면서 무서웠다. 경쾌하면서도 가볍지만은 않은 메시지가 함의되어 있다. 경민선, 이신 작가의 가치가 충돌하는 포인트가 보였고, 대본의 매력을 잘 살려 줄 것 같아 김다민 감독에게 전했다"라며 "우리만이 전할 수 있는 이야기를 고심했다. 대체불가한 작품이길 바랐다"며 덧붙였다.

괴담 소재의 차별화를 두고 김다민 감독은 "1화는 나폴리탄 괴담을 차용했다. 큰 세계관이 하나로 묶일 수 있어야 했고 괴담으로만 끝나지 않는다. 마지막에는 최종 보스가 등장한다. 완전한 새로운 도시 전설이라기보다, 이상하고 기묘한 이야기를 극대화하는 데 중점 두었다"라며 "피에로라도 지극히 한국적이다"라며 말했다.

한준희 기획총괄은 모두에게 통하는 화두 '먹고사니즘'에 끌렸다며 "생계라는 목적이 무겁게만 느껴지지 않고 재미와 의미를 더하고 싶었다"고 말했다. 김다민 감독은 "노동은 만국 공통어다. 호러를 입혀 초현실적인 상황으로 생경하게 느껴지게 했다. 초반은 일상의 톤으로 시작하다가 아르바이트 시작 후 스테이지가 시작되는 것처럼 편의점(파란색), 영화관(빨간색)의 톤 조절로 포인트를 두었다"며 "지옥 같은 동료와 일하거나 출근은 했는데 퇴근을 못 하는 상황 등 공감 요소가 이어진다"고 전했다.

첫 장편 시리즈 연출 소감에 대해 김다민 감독은 "<막걸리가 알려줄거야>는 30회차였는데 시리즈는 끝나지 않아 힘들었다. 다행히 고비를 넘기다 보니 재미있는 일이 생겼다. 에피소드마다 특별출연과 VFX, CG가 바뀌면서 연출도 흥미로워졌다"며 시리즈만의 차이점을 전했다.

이어 액션 연출에 대해 멋있기보다 생계형 액션으로 중무장했다며 "현준과 지윤이 겪는 액션은 불리한 상황에서 다가온다. 평범한 인물도 위기의 순간에 무언가를 발현해 살아남는다. 각 잡힌 액션이 아닌 처절함을 더했다. 도망 가다가도 다리에 힘이 풀린다거나 강하게 나가다가도 무릎 꿇고 비는 등 하찮은 순간이 연출된다"고 설명했다.

캐릭터 플레이의 묘미

넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 스틸컷
넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 스틸컷넷플릭스

전세 사기와 투자 사기로 빚에 허덕이는 현준 캐릭터에 대해 김다민 감독은 "밑바닥에 최적화된 인물이다. 허당미, 지질함, 답답함도 보이지만 삶의 집념도 강해 응원하게 되는 캐릭터다"라고 소개했다.

죽는 것보다 경제적 나락으로 떨어지는 게 더 무서운 지윤 역의 김민하는 "어디서도 보지 못한 장르였고 대본에 지문이 많았다. 80% 이상을 상상으로만 채워가야 했다. 눈에 보이지 않는 것을 대면하는 게 흥미로웠다"며 "그동안 감정을 삭히는 캐릭터를 선보였다면, 분출하는 캐릭터를 만나 해방감을 느꼈다"며 흥미로운 스토리라인에 이끌렸다고 말했다.

이어 "아이 같아 보여도 어른스러운 내면이 돋보인다. 혁준의 동생이자 행동파다. 가족에 대한 애정과 책임감이 밑바탕에 있다. 행동력과 추진력이 강한 인물이다"라며 "가난이 무섭다는 대사에 저도 몰입했다. 현실에서 발 디디고 살아가는 삶이 늘 숙제이기 때문이다. 지윤처럼 바로 뛰어드는 행동력이 부러웠다"고 전했다.

수상한 인력 사무소 거미인력의 사장을 맡은 이희준은 "신선한 대본이었고 즐겁게 읽었다. <살인자o난감>으로 알고 지낸 김다민 감독, 한준희 감독과 첫 만남이 재미있었다"며 "CG와 VFX가 많았지만 편한 현장이었다. 고액 알바인 만큼 위험부담이 크기 때문에 지원자에게 신뢰감을 전하는 인물이다"며 미스터리한 분위기를 전했다.

인상적인 에피스드에 대한 이야기가 이어졌다. 연출 겸 각본에 경험 있는 이희준은 가장 인상 깊은 에피소드를 두고 "6화에서 공사장 노동 알바(잡부)를 다룬다. 삶의 바닥에서 생존하려는 알바의 힘과 희생, 잔인함이 느껴졌다"고 설명했다. 김민하는 "영화관 알바에서 지윤의 트라우마가 밝혀진다. CG와 VFX로 표현되는 괴물의 모습을 알 수 없어 상상력으로 채워 나갔다. 겁이 나지만 맞서 싸우는 의문이 관전 포인트다"라고 답했다.

확실한 캐릭터 플레이로 중무장한 <꿀알바>는 캐스팅부터 시작되었다. 한준희 기획총괄은 "이재욱의 단단함과 유려함의 양가적인 이미지가 혁준과 어울렸다. 이재욱의 수백 개 얼굴을 만나볼 수 있다. 고민시는 전작 <당신의 맛>과 이름이 같다. 연주와 다른 연주를 보여주자고 설득했다. 김민하는 <파친코>의 사연 있는 선자와 달리 직구를 던지는 캐릭터로 변신해 보자고 말했다. 이희준은 캐릭터 준비력을 익히 알고 있어 궁금했다. 더티 섹시의 매력을 보여줄 수 있을 거라며 설득했다"라고 캐스팅 비하인드를 밝혔다.

특히 한준희 기획총괄은 속내를 알기 힘든 연주와 거미 사장 대해 "둘은 시리즈의 아우트라인이다.
거미 인력의 사건과 전말을 밝히기 위해 현준을 이용한다. 노동재해 보호원 사고조사관이라는 직업 자체의 의문이 드는 미스터리한 캐릭터다. 생각과 계획을 알 수 없는 복합적인 인물이다. 고민시 가 만들어내는 괴랄한 분위기를 지켜봐 달라"라고 소개했다.

넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 스틸컷
넷플릭스 시리즈 <꿀알바> 스틸컷넷플릭스

특별출연 캐스팅에 대해서도 "전작의 연이 닿은 배우들이다. 특별출연의 역할로 부탁드린다면 생소한 얼굴로 등장하도록 제안했다. 최현욱, 윤경호, 조현철, 윤병희를 캐스팅할 수 있었다"고 기대감을 더했다.

마지막으로 시즌2나 글로벌 리메이크에 대해 한준희 기획총괄은 "각국의 알바로 재해석되면 어떨까 싶다. 대서양에서 괴물상어 잡는 알바나, 엠파이어 고층 빌딩에서 창문 닦이, 거미 사장이 했던 알바 등 충분히 확장 가능성이 있다. 두 작가가 하고 싶은 이야기가 더 있는 것 같다. 노동이란 화두를 끊임없이 던지고 싶은 욕심이 있는 것 같다"라고 답했다.

한편, 넷플릭스 시리즈 <꿀알바>는 오는 10월 30일 공개된다.
꿀알바

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