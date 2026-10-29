두 번 방출된 야구 투수, 이번엔 격투기 케이지에서 새 출발

도무스(DOMVS)

가수 출신 파이터 허재혁과 프로야구 투수 출신 서의태가 '도무스(DOMVS)' 무대에서 한판 승부를 펼친다.프로야구 마운드에서 내려온 왼손 투수 서의태(29, 레드훅멀티짐)가 이번에는 종합격투기 케이지에 오른다. 상대는 가수로 활동하다 격투기 선수로 변신한 허재혁(41, 김대환MMA)이다. 서로 다른 길을 걸어온 두 선수는 오는 11월 7일 서울 강남구에서 있을 종합격투기 대회 '도무스(DOMVS) 28'에서 무제한급으로 맞붙는다.이번 대회는 총 5경기로 구성되며, 두 선수의 대결은 제4경기로 예정돼 있다. 서의태에게 이번 경기는 프로야구 선수 생활을 마친 뒤 새로운 무대에서 치르는 첫 프로 종합격투기 경기다. 야구에서는 프로 무대에 입성한 뒤 두 차례 방출의 아픔을 겪었지만, 다시 기회를 잡아 1군 마운드에 오르기도 했다.반면 허재혁은 2018년 프로 종합격투기 무대에 데뷔한 뒤 여러 차례 승패를 경험하며 케이지에서 경력을 쌓아왔다. 프로 데뷔전을 치르는 서의태가 실전 경험의 차이를 극복할 수 있을지 관심이 모인다.서의태는 1997년생으로 신장 194㎝의 왼손 투수다. 2016년 신인 드래프트 2차 3라운드 전체 21순위로 KT 위즈의 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다. 당시에는 큰 체격과 잠재력을 바탕으로 성장 가능성을 인정받았다. 그러나 프로 무대는 기대처럼 순탄하지 않았다.2017년 KT에서 넥센 히어로즈로 트레이드된 그는 투구 자세를 다듬는 과정에서 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 어깨 부상까지 겹치면서 2019시즌 종료 후 팀을 떠났다. 프로 데뷔를 앞두고 품었던 꿈을 접어야 할 상황이었지만, 서의태는 군 복무를 거친 뒤 다시 야구에 도전했다. NC 다이노스 입단 테스트를 통과해 2022시즌을 앞두고 프로 무대에 복귀했다.재도전 이후에도 1군 진입은 쉽지 않았다. 퓨처스리그에서 경험을 쌓은 그는 2023년 한국프로야구선수협회 리얼글러브 퓨처스리그 수상자 명단에 이름을 올렸다. 2024년에는 1군에서 11경기에 등판해 데뷔 첫 승을 거두기도 했다.그러나 1군 통산 성적은 12경기 1승, 평균자책점 12.96에 머물렀다. 2025년에는 1군 경기에 나서지 못했고, 그해 10월 NC로부터 재계약 불가 통보를 받았다. 야구 경력은 막을 내렸지만 운동선수로서의 도전까지 끝난 것은 아니었다. 서의태는 종합격투기로 무대를 옮겨 새로운 출발을 준비하고 있다.다만 야구와 격투기는 경기 방식부터 신체를 사용하는 방법까지 크게 다르다. 투수로서 익힌 순발력과 신체 능력이 도움이 될 수는 있어도, 타격과 레슬링, 그라운드 방어를 포함한 종합격투기 기술은 별도로 증명해야 한다. 프로 데뷔전에서는 그동안 익힌 기술을 실제 경기에서 얼마나 침착하게 활용하느냐가 관건이다.