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두 번 방출된 야구 투수, 이번엔 격투기 케이지에서 새 출발

두 번 방출된 야구 투수, 이번엔 격투기 케이지에서 새 출발

서의태, 프로 종합격투기 데뷔전…연승 중인 허재혁과 맞대결

김종수(oetet)
26.10.29 09:17최종업데이트26.10.29 09:17
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가수 출신 파이터 허재혁과 프로야구 투수 출신 서의태가 '도무스(DOMVS)' 무대에서 한판 승부를 펼친다.
가수 출신 파이터 허재혁과 프로야구 투수 출신 서의태가 '도무스(DOMVS)' 무대에서 한판 승부를 펼친다.도무스(DOMVS)

프로야구 마운드에서 내려온 왼손 투수 서의태(29, 레드훅멀티짐)가 이번에는 종합격투기 케이지에 오른다. 상대는 가수로 활동하다 격투기 선수로 변신한 허재혁(41, 김대환MMA)이다. 서로 다른 길을 걸어온 두 선수는 오는 11월 7일 서울 강남구에서 있을 종합격투기 대회 '도무스(DOMVS) 28'에서 무제한급으로 맞붙는다.

이번 대회는 총 5경기로 구성되며, 두 선수의 대결은 제4경기로 예정돼 있다. 서의태에게 이번 경기는 프로야구 선수 생활을 마친 뒤 새로운 무대에서 치르는 첫 프로 종합격투기 경기다. 야구에서는 프로 무대에 입성한 뒤 두 차례 방출의 아픔을 겪었지만, 다시 기회를 잡아 1군 마운드에 오르기도 했다.

반면 허재혁은 2018년 프로 종합격투기 무대에 데뷔한 뒤 여러 차례 승패를 경험하며 케이지에서 경력을 쌓아왔다. 프로 데뷔전을 치르는 서의태가 실전 경험의 차이를 극복할 수 있을지 관심이 모인다.

야구에서 두 번의 방출…다시 도전하는 서의태

서의태는 1997년생으로 신장 194㎝의 왼손 투수다. 2016년 신인 드래프트 2차 3라운드 전체 21순위로 KT 위즈의 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다. 당시에는 큰 체격과 잠재력을 바탕으로 성장 가능성을 인정받았다. 그러나 프로 무대는 기대처럼 순탄하지 않았다.

2017년 KT에서 넥센 히어로즈로 트레이드된 그는 투구 자세를 다듬는 과정에서 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 어깨 부상까지 겹치면서 2019시즌 종료 후 팀을 떠났다. 프로 데뷔를 앞두고 품었던 꿈을 접어야 할 상황이었지만, 서의태는 군 복무를 거친 뒤 다시 야구에 도전했다. NC 다이노스 입단 테스트를 통과해 2022시즌을 앞두고 프로 무대에 복귀했다.

재도전 이후에도 1군 진입은 쉽지 않았다. 퓨처스리그에서 경험을 쌓은 그는 2023년 한국프로야구선수협회 리얼글러브 퓨처스리그 수상자 명단에 이름을 올렸다. 2024년에는 1군에서 11경기에 등판해 데뷔 첫 승을 거두기도 했다.

그러나 1군 통산 성적은 12경기 1승, 평균자책점 12.96에 머물렀다. 2025년에는 1군 경기에 나서지 못했고, 그해 10월 NC로부터 재계약 불가 통보를 받았다. 야구 경력은 막을 내렸지만 운동선수로서의 도전까지 끝난 것은 아니었다. 서의태는 종합격투기로 무대를 옮겨 새로운 출발을 준비하고 있다.

다만 야구와 격투기는 경기 방식부터 신체를 사용하는 방법까지 크게 다르다. 투수로서 익힌 순발력과 신체 능력이 도움이 될 수는 있어도, 타격과 레슬링, 그라운드 방어를 포함한 종합격투기 기술은 별도로 증명해야 한다. 프로 데뷔전에서는 그동안 익힌 기술을 실제 경기에서 얼마나 침착하게 활용하느냐가 관건이다.

허재혁은 종합격투기 무대에서 차근차근 경험을 쌓아가고 있다.
허재혁은 종합격투기 무대에서 차근차근 경험을 쌓아가고 있다.로드FC

가수에서 파이터로…연승 흐름 탄 허재혁

허재혁은 음악과 격투기라는 서로 다른 분야를 오가며 경력을 쌓아온 선수다. 경희대학교 포스트모던음악학과를 졸업했고, 2013년부터 2022년까지 싱글 앨범 4장을 발매했다. 2017년 MBC 리얼리티 프로그램 '겁 없는 녀석들' 출연을 계기로 종합격투기 선수의 길에 들어섰다. 이후 로드FC를 중심으로 경기를 치르며 '노래하는 파이터'라는 별칭을 얻었다.

프로 종합격투기 데뷔전은 2018년 3월이었다. 이후 승리와 패배를 거듭하며 경험을 쌓았고, 최근에는 상승세를 탔다. 2025년 10월 특별 규칙 경기에서 승리한 데 이어 종합격투기에서도 연승을 이어갔다.

2025년 12월 로드FC 75에서 김남신을 펀치에 의한 TKO로 꺾었고, 2026년 2월 ZFN 오리진 03에서는 고동완에게 1라운드 TKO승을 거뒀다. 이어 3월 도무스 4에서는 송현우를 상대로 판정승을 기록했다.

허재혁의 강점은 케이지에서 여러 차례 실전을 치렀다는 점이다. 특히 최근 승리 가운데는 펀치로 경기를 끝낸 사례가 있다. 무제한급에서는 한 번의 정확한 타격이 경기 흐름을 바꿀 수 있기 때문에 서의태로서는 상대의 공격 거리를 파악하고 불필요한 정면 타격전을 피하는 것이 중요하다.

반대로 허재혁은 종합격투기 경험이 적은 상대를 상대로 자신의 타격을 얼마나 효과적으로 연결하느냐가 과제다.

물론 서의태의 야구 경력만으로 격투기 능력을 판단할 수는 없다. 야구에서 요구되는 순간적인 움직임과 투구 동작은 케이지에서 필요한 방어 자세, 타격 타이밍, 테이크다운 대응과는 다르다. 결국 승부는 과거의 운동 경력보다 현재 준비한 기술과 경기 운영에서 갈릴 가능성이 크다.

서의태는 듬직한 체구를 갖춘 왼손 투수 출신이다.
서의태는 듬직한 체구를 갖춘 왼손 투수 출신이다.NC 다이노스

종목은 달라도 새로운 도전…경험과 적응력의 대결

이번 대결은 프로야구 출신 선수의 종합격투기 데뷔전이라는 점에서 눈길을 끈다. 서의태는 단련된 거구의 체구를 갖췄고, 야구를 통해 오랜 기간 경쟁 스포츠를 경험했다. 그러나 신체 조건이 곧 격투기 경쟁력으로 이어지는 것은 아니다. 무제한급에서는 체격뿐 아니라 타격을 주고받는 거리, 균형을 유지하는 능력, 상대에게 잡혔을 때 빠져나오는 기술이 중요하다.

서의태가 첫 경기에서 우선 보여줘야 할 것은 침착함이다. 프로 종합격투기 데뷔전에서는 긴장으로 인해 체력이 예상보다 빨리 소모되거나, 익숙하지 않은 상황에서 준비한 기술을 제대로 사용하지 못할 수 있다.

상대의 움직임을 읽으면서 자신의 페이스를 유지하고, 불리한 자세에 놓였을 때 무리하게 힘으로 해결하지 않는 경기 운영이 필요하다. 야구에서 쌓은 운동 경험이 도움이 되더라도 케이지에서의 판단은 실전을 통해 확인해야 한다.

허재혁에게도 방심은 금물이다. 상대가 종합격투기 경험이 없다고 해서 반드시 유리한 경기가 되는 것은 아니다. 서의태가 어떤 기술을 준비했는지, 타격과 클린치 상황에서 어떤 대응을 보여줄지는 실제 경기가 시작돼야 드러난다.

허재혁은 최근 연승의 흐름을 이어가려면 자신의 경험을 바탕으로 상대의 움직임을 분석하고, 익숙한 경기 운영을 펼치는 것이 중요하다.

한쪽은 야구에서 새로운 종목으로 도전장을 내밀고, 다른 한쪽은 가수에서 파이터로 변신한 뒤 케이지에서 경력을 이어가고 있다. 출발점은 다르지만 두 선수 모두 자신이 선택한 길에서 또 다른 시험대에 오른 셈이다.

서의태가 프로 종합격투기 데뷔전에서 엘리트 체육인의 잠재력을 보여줄지, 허재혁이 경험과 최근 상승세를 앞세워 연승을 이어갈지 관심이 쏠린다.

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싱어송파이터 허재혁 서의태 종합격투기 프로야구선수출신

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