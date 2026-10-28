할리우드 대배우를 찾다가 만난, 1619명 '메릴 스트립(들)'

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큰사진보기 ▲<메릴 스트립 프로젝트> 스틸 TAT

페미니즘 리부트의 열광이 가라앉은 후 이젠 어떡하나? 꿈을 이루고자 10년을 바친 감독의 성찰이 본격 출발한다. 무모한 도전의 득실을 계산하는 차원을 아득히 넘는다. 미디어와 온라인을 보면 나 빼고 몽땅 전부 메릴과 만나는 것 같은데 왜 자신한텐 이런 저주가 내린 걸까? 곰곰이 돌아보며 감독은 달콤한 신기루 너머 자신이 속한 세계에 관해 돌아본다. '메릴 스트립 프로젝트'의 결말은 어떤 형태여야 할지, 숙명의 질문이다.



초반의 신나는 모험 대신 이제 우격다짐 무한도전의 결산 시간이 도래한다. 정신없이 메릴 스트립을 뒤쫓은 지난 시간은 나와 나를 믿고 도운 동료들에게 과연 어떤 변화를 일으켰는지 되짚는 과정은 결코 유쾌할 수 없다. 어쩌면 도파민에 취해 거대한 신기루에 갇힌 건 아닌지 냉정하게 스스로에 묻는다. 그 고통의 시간이 꼭 필요한 순간이길 알기에 회피할 수 없다. 많은 사람과 만나고 토론한다. 동시대를 호흡한 이들의 고민이 한 데 만난다.



영화는 한 여성 영화인이자 2030 세대의 문화사회학 비망록으로 다가온다. 감독이 전력으로 돌진한 덕분에 영화 내내 그녀가 난국에 처할 때마다 역설적으로 풍성한 쟁점이 거듭 쏟아지는 격이다. 20세기 말에서 21세기 초, 한국 사회의 현재 틀을 결정한 경제위기와 불안정화, 인터넷을 통한 '정보 초고속도로'가 낳은 거대한 변환, 사회 전반의 여성 인권 향상과 유리된 문화예술계 조명, 대중문화에 막강한 영향력을 세계적으로 퍼뜨리는 영화판의 유리천장까지.



이야기가 진행되며 논점은 진화한다. 누군가는 감독의 생각이 바뀌는 과정에서 '탈아입구脫亞入歐', 근세 이후 동북아시아에 범람한 서구지상주의가 탈식민주의 담론으로 교정되는 전개를 추출할 법하다. 감독과 동료들의 분투는 21세기 한국에서 페미니즘 운동이 처한 지형의 리트머스로 기능한다. 사회 속 개인은 사적 욕망과 공공 복리를 어떻게 융합할 수 있을까? 주체적 여성으로 이 땅에서 생존하기 위한 대안은 무엇일까?



이 도전기는 감독의 10년을 통해 장대한 사회적 실험 보고서를 화면 가득 제출한다. 개인의 안전과 행복에 갇히기보다 사회적 자매애를 자유로운 공동체로 어떻게 확장할 것인가 질문과 실천을 계속 이어갈 각오를 굳히면 더는 토템에 의존하지 않아도 된다. 압도적인 후원자 명단으로 증명된 세상의 또 다른 '메릴(들)'과 가지 않은 길을 함께할 다음 프로젝트가 극장 문을 나서는 순간 출발 신호를 울린다.



<작품정보>



메릴 스트립 프로젝트

The Meryl Streep Project

2024 한국 성장 서사 연대기

2026.10.28. 개봉 103분 12세 관람가

감독/각본 박효선

출연 박효선, 문소리, 임예진

제작 TAT

공동제작 (주)미닝오브

배급 ㈜삼백상회 메릴스트립프로젝트 박효선감독 문소리 임예진 다큐멘터리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 이삿날 피아노로 시작된 인연, 인간의 존엄성을 묻는 질문

<메릴 스트립 프로젝트> 스틸한동안은 덕분에 즐거웠다. SNS에 메릴 스트립에 대한 세상의 모든 정보를 수집할 기세로 업데이트한다. 팔로워가 늘어나며 팍팍한 일상의 활력소가 되어준다. 하지만 체감하는 현실 세상은 여전히 암울하기만 하다. 2016년 강남역 살인사건, 거듭된 성폭력 솜방망이 처벌, 시대착오적 낙태죄 존치, 디지털 성범죄 범람까지 미디어 보기가 두렵다. 정보가 과거와 비교할 수 없이 실시간 속보로 폭주하기에 위기감은 증폭한다. 온라인에 피난해도 도리가 없다.대통령의 실정을 규탄하며 탄핵 광장이 열렸다. 위기와 기회는 동시에 깃든다. 억장이 무너지는 사건이 연발하지만, 과거엔 바깥에서 외치기 겁나던 주장과 구호를 꺼낼 공간도 열렸다. 또래 여성 영화인 동료들과 함께 "찍는 페미"란 모임을 결성하고 다양한 영화계 내 성폭력 문제를 공론화하기 시작했다. 메릴 스트립은 이제 감독에겐 '토템'처럼 수호 성인이 되어간다. 나만의 그녀가 아니라 주변에서 다같이 메릴을 사랑하니 기쁨이 두 배다. 고단해도 즐겁다.온과 오프 가리지 않고 열심히 활동하는 한편, 메릴 숭배도 계속된다. 문화예술계 미투 운동이 전 세계적으로 거대한 물결을 이루며 힘을 보태는 그녀의 활약에 뿌듯하다. 문득 한 가지 생각이 번개처럼 스친다. 팬으로서만이 아니라 영화계 페미니스트 '동지'로서 메릴 스트립과 만나고 싶다는 것. 아예 그 과정을 한 편의 다큐멘터리로 완성하겠다는 창작자의 욕망이 꿈틀거린다. 페미니즘 리부트 시절에 가능한 패기다. 기왕 내친김에 한바탕 벌이려 결심한다.후원을 모으고 도와줄 이들을 구한다. 장난 비슷하게 출발한 계획에 살이 붙는다. 후원자가 쇄도하고 언론에서 접촉하거나 중간에서 도움을 주겠다는 연락도 속출한다. 정말 뭔가 될 것도 같은 희망이 싹튼다. 21세기 돈키호테가 된 기분. 몇 해 전, 연극배우 남정우가 평소 존경하던 마틴 스콜세지 신작 <싸일런스>에 출연하고자 백방으로 노력한 끝에 '3초' 단역으로나마 실제 작품에 나온 사례처럼, 그가 자신의 분투를 기록한 <파인딩 스콜세지>의 메릴 버전처럼.뜻밖의 조력자와 평소 생각을 공유하던 주변 동료들에 힘입어 계획은 착착 궤도를 밟는다. 실제 배우 소속사에 연락을 취하고 다큐멘터리 기획안도 발송한다. 하지만 섭외란 걸 해본 이들이라면 일이 희망대로 진척되는 건 상상에 불과함을 익히 안다. 관공서 민원인들이 처한 고난의 시작점, 마치 '술래'가 된 마냥 뺑뺑이가 시작된다. 할리우드 대스타이니 LA 지사로 연락한다. 하지만 메릴 담당은 대륙 반대편 뉴욕 지사란다. 그것 확인하는 데 며칠씩 걸린다.지구 반대편과도 실시간 연락이 가능한 시대건만, 이 지루한 수건돌리기는 한참 계속된다. 관할 지사를 파악한 거랑 담당자가 누군지 찾는 건 별개 차원의 문제다. 뻔한 반복이 거듭된다. 처음엔 신나는 낯선 모험의 과정에 불과하다 여긴 게 이젠 기약 없는 막연한 기다림의 재앙으로 돌변했다. 가만히 답장 기다리는 것만도 힘이 쭉 빠진다. 그냥 연락을 기다리는 데 그치지 않고 사방팔방으로 정보를 구하지만, '우주 대스타'를 둘러싼 장벽은 그 정도론 턱도 없다.간발의 차로 찬스를 거듭 놓쳤다. 그래도 약간씩 진척도 있다. 현지 조력자를 구한 감독은 일단 최대한 가까운 거리에 위치하고자 미국행을 결단한다. 대모험을 위한 후원 모집도 목표치를 초과 달성했다. 용기백배해 비행기에 오른다. 2020년 초봄의 일이다. 이제 우리는 그 당시 무슨 일이 일어났는지 모두 기억한다. COVID-19 사태가 세계를 휩쓴다. 진원지로 동아시아가 지목되며 인종혐오 문제까지 터진다. 북미 대륙에 도착했건만 한 발짝도 나갈 수 없는 지경.기왕 어려운 걸음 한 김에 백방으로 방도를 구해봐도, 감염병이 확산하고 떼죽음이 발생하는 와중에 지금 자신의 도전이 대체 무슨 의미가 있는지 숙소 골방에서 감독은 번민한다. 고립된 환경에서 오만가지 생각이 주마등처럼 뇌리를 스친다. 왜 나는 메릴을 그토록 만나려는 걸까? 아무리 다가가도 닿을 수 없는 존재가 혹시 아닐까? 질문과 망상은 번갈아 머리를 복잡하게 만든다. 기왕 이리된 김에 지난 세월 회상하며 질문을 던진다. 왜 지금 나는 여기에 있을까?소기의 성과 없이 감독은 돌아온다. 지인 상당수가 '탈조선'을 감행하는 중이다. 여성의 일상이 안전하지도, 유리천장에 막혀 꿈을 이루기도 어려운 한국에선 못 살겠다며 'EXODUS' 물결에 합류한 것. 21세기 국내 베스트셀러 '한국이 싫어서' 현실은 여전하다. 하지만 직접 목격한 미국 역시 유토피아와는 거리가 멀었다. 아주 작은 차이에 불과할 뿐, 할리우드 역시 백인 남성이 독점한 무대에서 구색 갖추기에 불과한 작은 몫만 주어질 따름.