박지수, 베이징 원정서 전북 승점 지킨 수비

아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

전북현대 DF 박지수박지수가 베이징 원정에서 인상적인 활약을 보여줬다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 27일 오후 9시 15분(한국시간) 중국 노동자 경기장에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 3차전 베이징 궈안과 2-2 무승부를 거뒀다.이로써 전북은 1승 1무 1패 승점 4점 10위, 베이징은 2승 1무 승점 7점 3위에 자리했다.앞선 2번의 경기에서 전북은 한 번씩 웃고 울었다. 홈에서 열렸던 1차전 가시와 레이솔(일본)을 상대로 2-1 역전 승리를 거뒀지만, 이어진 2차전 비셀 고베 원정에서는 무기력한 0-2 패배를 맛봤다. 16강 진출이 목표인 만큼 이번 경기 반드시 승점을 가져와야만 했다.상대는 중국 명문 베이징 궈안. 앞선 2015·2019시즌 맞대결에서 4전 3승 1무의 성적을 거뒀을 정도로 좋은 기억을 보유하고 있었기에 기대감은 충분했다. 경기는 치열하게 흘러갔다. 전반 2분 만에 모따가 머리로 선제골을 넣었지만, 전반 34분 두지아크에게 실점을 내줬다.후반 7분에는 역습 상황에서 송범근이 환상적인 선방을 선보였으나 황승준이 걷어내는 과정에서 실수를 헌납, 결국 왕 강에게 역전 골을 헌납했다. 그러나 전북은 저력을 발휘했다. 후반 19분 문전 앞 혼전 상황에서 이영재가 정확한 왼발로 승부의 균형을 맞췄다.베이징 원정에서 값진 승점 1점을 획득한 전북이다. 수비 실수로 인한 2번의 실점이 매우 아쉬웠지만, 그래도 무너지지 않고 끝까지 밀어붙인 점은 고무적이었다. 선수 개개인의 활약도 눈부셨다. 득점을 터뜨린 이영재도 훌륭했으나 수비진을 책임진 박지수도 인상적이었다.올해 우한(중국)을 떠나 전북 유니폼을 입은 박지수는 이름값에 어울리지 않는 한 해를 보내야만 했다. 슈퍼컵(대전)과 K리그1 개막전 부천과 맞대결에서 선발로 나섰으나 수비력에 대해서 의문 부호가 붙었고, 설상가상 장기 부상으로 전력에서 이탈했다.이 시기 전북은 조위제를 적극 기용하며 재미를 봤고, 결국 박지수는 부상 복귀 후에도 벤치를 지켜야만 했다. 그러나 최근 흐름은 다소 다르다. 조위제가 아쉬운 퍼포먼스를 선보이고 있는 가운데 묵묵하게 땀을 흘리던 박지수가 정정용 감독의 선택을 받고 있다.앞선 경기들에서는 그리 좋지 않은 활약상이었으나 이번 베이징전은 달랐다. 김영빈과 함께 중앙 수비 호흡을 맞춘 박지수는 결정적인 태클과 수비에 잇따라 성공하며 후방에 안정감을 넣어줬고, 빌드업에서도 흔들리지 않았다.베이징 투톱 자원인 샤드랙 아콜로와 베니 은클루루를 완벽하게 봉쇄했고, 상대의 결정적인 전진 패스 역시 긴 다리로 차단했다. 특히 후반 막판 상대가 마지막 총공세를 펼치는 상황, 위협적인 크로스를 발로 막아내는 장면은 이날 경기 백미 중 하나였다.만약 박지수의 수비가 없었다면 전북은 경기를 잘 펼치고도 또 승점을 챙기지 못할 뻔했다.90분 동안 경기장을 누빈 박지수는 패스 성공률 86%·기회 창출 2회·수비적 행동 12회(팀 내 2위)·최다 태클 성공(3회)·가로채기 2회·지상 볼 경합 성공률 100%를 기록, 경기장 내에서 압도적인 퍼포먼스를 보여줬다.후반기 활약이 심상치 않다. 전반기 부상으로 인해 자존심을 구겼으나 국가대표 수비수 타이틀에 맞는 퍼포먼스가 서서히 나오고 있다. 후방 안정화가 필요한 전북으로서도 박지수의 이런 반등은 반가울 수밖에 없다.한편, 전북은 국내로 복귀해 오는 31일 홈에서 대전하나시티즌과 파이널A 첫 경기를 치른다.